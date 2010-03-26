Пішла в тінь

Юлія Тимошенко створила опозиційний уряд

Якщо вірити Плутарху, саме Олександр Македонський сказав сакраментальну фразу: «Не бувати двом сонцям в небі і двом царям на землі». Сказав та й розбив при Гавгамелах персидського царя Дарія – не допомогли бідасі й знамениті серпоносні колісниці. Але Україна – не Месопотамія, Київ – не Вавилон, у нас сонць в небі – як піску в морі. Тільки опозицій цілих п’ять «штук». Опозиція Юлії Тимошенко, В’ячеслава Кириленка, Арсенія Яценюка, Віктора Ющенка, Олега Тягнибока... (Цілком імовірно, що поки номер готували до друку, цей перелік розширився.) Тимошенко назвала свою опозицію «об’єднаною демократичною», Яценюк – «європейською», Тягнибок – «національною», решта на прикметниках зекономила. Зате шпичок у печінку соратників по опозиційній ніші ніхто не пошкодував



Сам такий!

Пікіровка численних опозиціонерів відбувається нині в найкращих традиціях української політкоректності. БЮТ назвав Яценюка «кишеньковою» опозицією, Яценюк не лишився в боргу і заявив таке: «У БЮТ є дурна звичка – лазити по чужих кишенях... Не знаю стосовно кишенькової опозиції, але точно знаю, що є підкаблучна». «Президент призначив Яценюка улюбленою опозиціє¬ю, конструктивною та лояльною, м’якою та пухнастою. Те, що Янукович призначив собі опозицією саме Яценюка, означає, що Арсеній Петрович глобально продовжує грати в команді Януковича за сценарієм, складеним на благо самого Януковича», – не вгавав БЮТ в особі Сергія Соболєва. У свою чергу лідер фракції НУНС Микола Мартиненко зауважив, що реваншизм не є метою перебування в опозиції та що НУНС не збирається «підносити снаряди» «старшим товаришам».

Обмін компліментами спробувала припинити Юлія Тимошенко. «Я звертаюся до всіх політиків, до лідерів опозиційних сил із проханням утриматися від взаємних образ та суперечок. У нас з вами одна справа й одне стратегічне завдання – захист України», – сказала вона. «Треба мати мужність визнати помилки... Визнати, аби більше ніколи не робити їх. Я особисто і моя команда готові до нової партнерської співпраці в демократичній опозиції», – сказала вона, додавши, що запроваджує «мораторій» на дії та репліки, спрямовані на розкол опозиції.

Пікантна деталь: якщо вже Тимошенко одноосібно вводить певні табу, про партнерські стосунки годі й говорити. Хоча питання в тому, кого має на увазі лідерка БЮТ, кажучи про «мою команду». Наразі відомо про те, що до опозиції Тимошенко приєдналась «Народна самооборона» (чільник – Юрій Луценко), Християнсько-демократичний союз (Володимир Стретович), Партія захисників Вітчизни (Юрій Кармазін), Європейська народна партія (Микола Катеринчук), партія «Реформи та порядок» (розписався заступник голови Сергій Соболєв), Соціал-демократична партія України (розписалася представниця партії Олена Шустік) та частина Народного Руху, яку привів до Юлії Володимирівни Борис Тарасюк. Разом із партією «Батьківщина», від імені якої угоду про опозиційне об’єднання своїм підписом скріпила Юлія Тимошенко, усього виходить вісім політгравців. Власне, «опозиціада» на сьогодні не завершена. У команді Тимошенко очікуються нові вливання, кажуть БЮТівці. Їх оптимізму можна позаздрити. Хоча 9 березня біля пам’ятника Шевченку «віче» одноголосно підтримало створення єдиної опозиції. Тож тримати курс на всенародність доводиться, як казали латиняни, volens nolens.

Серпентарій кращих друзів

Окрім таких діячів, як, приміром, Олена Шустік, поза грою лишився цілий ряд більш упізнаваних персон, які є старожилами на українській політичній арені. Декого з них уже перераховано вище: Ющенко, Кириленко, Яценюк. А ще є голова Української народної партії Юрій Костенко, який твердо заявив, що його партія не братиме участі в опозиції Тимошенко, оскільки формуватиме власну, праву, опозицію. В Україні вибух опозицій – мильних бульбашок, тішиться Олег Тягнибок, ще один претендент на уособлення правої опозиції. Тягнибока тим часом гостро критикує Народний Рух Бориса Тарасюка – критикує, щоправда, не за відтягування опозиційної ковдри, а за розпалювання міжнаціональної ворожнечі, на що, на думку Тарасюка, страждає вся «Свобода», разом узята, та скандальна її представниця Ірина Фаріон зокрема.

Принагідно Народний Рух не лінується копнути Тягнибока і за події далекого 2004 року – за виступ на горі Яворині із вживанням слова «жид» – виступ, який, урешті-решт, коштував Тягнибоку членства у фракції «Нашої України». Натяк прозорий: провокатори опозиційному об’єднанню не потрібні. Власне, у заяві НРУ діяльність «Свободи» пов’язана зі змістом прислів’я про те, що догідливий дурень гірше ворога. Словом, має рацію В’ячеслав Кириленко з прогнозом відносно того, що сам термін «опозиція» незабаром буде скомпрометовано.

А тим часом його колега Микола Мартиненко взагалі ініціює зміни до законодавства, які унеможливлять функціонування єдиної опозиції. (Зараз, згідно з Регламентом, у парламенті може бути лише одна опозиція, яка складається із цілої фракції або ж кількох фракцій, які вирішили утворити її спільно. Щоб вважатись утвореною, парламентська опозиція зобов’язана офіційно задекларувати свій новий статус. На даний момент про опозиційність цілісно повідомила лише фракція БЮТ.) «Ми подаватимемо доповнення до закону про Регламент стосовно того, що не може бути монопольна опозиція в кого-небудь. Я взагалі скептично ставлюся до опозиційного уряду. Я організовуватиму опозиційну діяльність фракції», – обіцяє Мартиненко, формальний лідер колись єдиної НУНС.

І поки депутат демонструє скепсис, екс-президент України Віктор Ющенко обіцяє акції непокори. Щоправда, ця новина дещо застаріла, бо, попри грізні попередження Ющенка, Янукович таки підписав зміни до Регламенту Верховної Ради, які стосуються принципів формування парламентської більшості. Коаліція «тушок» давно відбулася, тож сьогодні ми згадуємо обіцянку Віктора Андрійовича тільки для того, щоб зазначити: Ющенко починає власну гру.

Швидше за все, вона буде нудною і передбачуваною. Ющенко принагідно проводитиме паралель між Тимошенко та Януковичем, переконуючи всіх і кожного, що «обоє рябоє». При цьому він навряд чи піде на зближення з ким-небудь із решти політгравців, відстоюючи чистоту власної опозиції, таке собі «тіньове президентство». А тим часом битва за опозиційний бренд триватиме, а її учасники ще активніше втрачатимуть пір’я та луску – антиурядові лебідь, рак та щука довго смикатимуть свій «Титанік» у різні боки. Що з ним буде – покаже час. Власне, як не випливе, то потоне.

Півцарства за план

До речі, стосовно порятунку потопаючих. Емоції емоціями, але чи є в опозиціонерів план дій? Або хай навіть кілька різних планів? Після особистої зустрічі з Віктором Януковичем колишній претендент на президентське крісло Арсеній Яценюк пообіцяв захищати ті цінності, ідеали й позицію, з якими він ішов на вибори. Натомість Тимошенко має намір боронити енергетичну безпеку та демократію в країні. За нинішніх умов такі обіцянки видаються популістськими та ефемерними водночас. Бо на демократію, для прикладу, іще ніхто не зазіхав, а як конкретно боронитиме енергетичну безпеку усунута з влади та поз¬бавлена парламентської трибуни Юлія Володимирівна – питання, звісно, цікаве. Стосовно цінностей та ідеалів краще взагалі промовчати – риторика й так набила оскому.

Що ж стосується прикладного використання опозиційного статусу, то в українських умовах він означає перерозподіл ключових парламентських комітетів та створення (якщо є час і натхнення) альтернативного Кабінету Міністрів. Оскільки цей тиждень (а також увесь минулий) Верховна Рада не працювала в пленарному режимі, про комітети ВР говорити зарано. Як тільки депутати зберуться «під куполом», вони порадують виборця яскравим проявом взаємоповаги та дотриманням букви закону. Маю на увазі, коли опозиція пред’явить законні права на бюджетний та регламентний комітет, комітет свободи слова та інші, а коаліція піднесе ключі від кабінетів їхніх голів просто на блюдечку. Щоправда, до того часу опозиціонерам іще слід визначитися, хто з них «правильніший», або ж – як це пропонує зробити Мартиненко – вважати, що в парламенті функціонує не одна, а кілька опозицій. (От тільки комітетів у цьому випадку на всіх аж ніяк не вистачить.)

А взагалі-то бути опозицією зовсім не погано. Жодним законодавчим актом її діяльність не врегульована, відповідальність, отже, нульова. Можна перепочити перед парламентськими виборами, накачати м’язи пропагандистської машини, критикуючи чинний уряд та президента. Плюс отримати доступ до ресурсних комітетів (а також крісла першого віце-спікера), а ще – право брати участь у засіданнях Кабміну та переглядати його офіційні матеріали. Бонусів, помножених на серйозний фундамент – парламентську трибуну, як бачимо, достатньо. Отже, за них можна поборотися. Одначе не настільки ж кумедними методами...

Уся юліанська рать

Добре, що хоч на відміну від опозиції тіньові уряди клонуватися не поспішають. Про намір створити свій Кабмін, крім Тимошенко, заявив тільки Яценюк. Обіцяв впоратися за два тижні, викликаючи цим усмішку в депутатів-«нунсівців»: Яценюка, мовляв, підтримує небагато парламентарів, тож у нього людей не набереться навіть на урядову міні-версію. Не рветься в чільники тіньового Кабміну й Віктор Ющенко. За нього в цьому питанні розписався «нашоукраїнець» Андрій Парубій. «Нам ці ігри не потрібні», – сказав він.

«У тіні», таким чином, залишається одна Тимошенко, яка вже легітимізувала свій Кабмін, явивши його народу. Очолив «уряд» Сергій Соболєв – заступник голови фракції БЮТ. Дарма що кількома днями раніше БЮТівець Андрій Сенченко прогнозував, що цю посаду обійматиме сама Тимошенко. Очевидно, Юлія Володимирівна хоче бути Януковичем, а не Азаровим. До того ж, як не крути, але депутатом Тимошенко наразі не є.

Джерела кажуть, що засідання фракції БЮТ, під час якого було сформовано тіньовий Кабмін, проходило не в надто дружній атмосфері. Навіть суто віртуальні посади привабили багатьох. Але Юлія Володимирівна відібрала 16 достойників, яких і ввела до складу свого умовного Кабміну. Віце-прем’єрами стали Юрій Кармазін, Борис Тарасюк, Олесь Доній та Володимир Стретович. (Цим Тимошенко зробила реверанс у бік тої частини НУНС, яка тяжіла до неї.)

Посаду міністра Кабінету Міністрів обійняв Роман Зварич, міністром регіонального розвитку став Володимир Бондаренко, міністром економіки – Олександр Бондар, міністром охорони здоров’я – Сергій Шевчук, міністром освіти – Володимир Полохало, мініс¬тром оборони – Микола Петрук, міністром культури – Ігор Гринів, міністром сільського господарства – Іван Кириленко, міністром паливно-енергетичного комплексу – Юрій Гудима, міністром МВС – Геннадій Москаль, міністром із надзвичайних ситуацій – Юрій Гримчак, керівником міністерства сім’ї та молоді – Ольга Герасим’юк, міністром із підготовки до «Євро-2012» – Остап Семерак.

Щоправда, деякі новообрані урядовці дізналися про свої призначення з преси. Не те що це було б повною несподіванкою, відповідні розмови велись, але... Багато хто з названих вище «тіньовиків» навіть не був присутнім на історичному засіданні, яке змінило їхній статус. Деякі крісла взагалі залишились вакантними. Щодо інших – можливі уточнення. Дещо спантеличені «тимошенківці» зазначають, що список достойників, який «просочився» в ЗМІ, є радше чернеткою, аніж остаточним рішенням.

А загалом персональний склад тіньового Кабміну від Тимошенко не викликав бурного схвалення в лавах фракції. На святі портфелів відзначились БЮТівці Андрій Сенченко та Олег Ляшко: вони відхилили свої кандидатури, коли отримали пропозиції очолити в уряді – відповідно – міністерство фінансів та екології. Що ж до решти, Тимошенко охарактеризувала відібрану нею команду як гурт професіоналів, що «добре знають напрями своєї роботи і не поєднуватимуть бізнес із політикою».

Ось тільки про яку саме роботу мовиться – не зовсім зрозуміло. Наразі опозиціонери воліють говорити про те, що уряду Азарова слід дати можливість попрацювати, показати себе, а вже потім критикувати за ті чи інші кроки. Але це в тому випадку, якщо вважати основною місією опозиції саме критику чинної влади. Утім, перше засідання тіньового Кабміну відбудеться вже цього тижня, тож варто лише зачекати, і на всі запитання буде отримано відповіді.

«Ми підготуємо реформаторські закони, які в майбутньому стануть початком переходу у владу, – зазначає Тимошенко. – Адже я більш ніж впевнена, що влада Януковича не надовго. У мене немає в цьому сумнівів». Що ж, інколи сумніви – не так уже й погано, адже вони забезпечують поштовх до розвитку. Що ж стосується влади, то її ніколи не вистачає абсолютно на всіх. Це товар дефіцитний. На відміну від опозиції... w



Богдан БЕНЮК один із лідерів Всеукраїнського об’єднання «Свобода»



{1-} Про конкретний план дій опозиції говорити зараз не варто. Тому що ми не знаємо, якими будуть і як пройдуть перші 100 днів нового уряду Азарова. Приблизно ми можемо це собі уявити, але потрібен фактаж, який згодом відкоригує нашу позицію. А придумувати в перший же місяць, якою має бути опозиція, фантазувати на цю тему не варто. Хай уряд зробить свої перші кроки, і якщо вони будуть радикальні, непопулярні та антиукраїнські, хай відкриють свої карти до кінця... Чи імпонує нам бодай хтось із решти опозиціонерів? Скажу так: ті люди, котрі себе так позиціонують, мають згадати історію хоча б двомісячної давності, згадати, як вони себе поводили тоді, та відповісти на питання: а чи змінились вони за цей час? Як співається в гарній російській пісні, «каким ты был, таким ты и остался». Ми, націоналісти, судимо їх не за їхніми гаслами, а за їхніми діями...



Ольга ГЕРАСИМ’ЮК народний депутат, «міністр сім’ї та молоді» в тіньовому уряді Тимошенко



{2-} Я отримувала відповідну пропозицію, але ще її не приймала. Її було озвучено, але я попросила, щоб ми це питання відклали, доки не обговоримо всі можливі питання співпраці. До правлячої коаліції я не ввійшла і «тушкою» не стала, тому можу говорити, що перебуваю в опозиції. Але щодо її формату я ще розмірковую. Можу однозначно сказати, що розмовлятиму з усіма опозиціонерами, і Юлію Володимирівну підтримуватиму в усіх її проукраїнських кроках, і В’ячеслава Кириленка... У наших демократів, звісно, є проблема з розрізненістю, з наявністю кількох опозиційних груп. Свого часу в Партії регіонів була потужна опозиція, яка скрізь правила бал, що свідчить про її згуртованість – хай навіть на тих принципах, які для нас є неприй¬нятними. Слабкість опозиції завжди дозволяє перемагати сатрапам і тоталітарним лідерам, що є дуже й дуже небезпечним. Адже насправді роль опозиції не зводиться до того, щоб скавучати з канави і ганити все, що відбувається. Роль опозиції в тому, щоб форматувати владу, не дозволяти їй розпускати руки... З другого боку, у нас не двопартійна система, за якою одна партія завжди при владі, а інша – в опозиції. Це прийнятно для країн із більш розвиненою демократією... Словом, хочеться вірити, що наша опозиція ще «вилюдніє» і не дозволить узурпувати владу в країні.



Олесь ДОНІЙ народний депутат, «віце-прем’єр» в тіньовому уряді Тимошенко



{3-} Я не був присутнім на засіданні фракції БЮТ, лише мав розмову з Юрієм Луценком, лідером «Народної самооборони». Щодо опозиційного уряду, то в нього можуть бути щонайменше кілька напрямів діяльності. Не хотілось би, щоб він став лише одноразовим вихлопом. По-перше, тіньовий уряд може стати критиком влади та планомірно й фахово критикувати конкретні кроки чинного Кабміну. По-друге, бажано було б, щоб тіньовий уряд став акумулятором законодавчих ініціатив. По-третє, він також може бути місцем розробки та підготовки конкретних альтернативних акцій. Це, зокрема, те, чим зараз і так займаюсь я – підготовкою культурних акцій... Зараз іде створення не так альтернативного уряду, як його ідеї... Перший тіньовий уряд – достатньо яскравий – ще в 1998 році сформувала Юлія Тимошенко, яка також пропонувала мені увій¬ти до його складу. Другий тіньовий уряд утворили регіонали та Віктор Янукович. Думаю, Україна розвиває зараз свій парламентаризм, якщо вдається до європейських засобів впливу... Що ж до решти представників опозиції, то я переконаний, що співпрацювати треба, зокрема, на рівні фракцій. А групі Кириленка «За Україну!» я особисто пропонував проводити спільні засідання з «Народною самообороною», вважаючи, що це стане певним об’єднувальним фактором.



Ганна ГЕРМАН заступник голови Адміністрації Президента



{4-} Усі опозиції, які себе такими оголосили, мають право на існування. Усіх їх треба визнати й надати право голосу. Я не вирізняла б тут якусь одну опозицію. Щоправда, ті політичні сили, чиї лідери мають депутатський мандат, мають більше прав та можливостей для виголошення своєї позиції. Але не можна говорити, що Тимошенко «важливіша», наприклад, за Яценюка – він є членом парламенту і також створює свій опозиційний уряд. Не можна не брати до уваги також і Олега Тягнибока та його серйозну опозиційну силу, котра має чималий вплив на Західній Україні. Не можна ігнорувати також опозицію, яку очолює Віктор Ющенко. Чому ми маємо одних применшувати, а інших – навпаки? Подивімось, хто і як працюватиме на благо України. Давайте також дочекаємось, поки всі тіньові уряди оформляться до кінця. І тоді судитимемо про рівень їхньої компетенції. Слід визнати, що при владі ці сили не були ефективними, вони й тоді були розсвареними та конфліктуючими. Хоча, можливо, опозиціонерами вони будуть більш ефективними.



-- Віктор Небоженко: Доторкнутися до нервів

{5-} Політолог Віктор Небоженко не бачить нічого поганого в розмаїтті опозицій і тіньових урядів. Що ж до їх розпорошеності, то в цьому, на його думку, слід винуватити... Януковича. Підкилимними іграми Партія регіонів посварила тих, хто може й буде їй протистояти. У принципі, це є правильним, вважає візаві «Главреда». Влада повинна нищити опозицію. Принаймні морально

Пане Вікторе, чи не забагато в Україні опозицій?

Коли у Верховній Раді почнеться розгляд бюджету, ми побачимо, що критикуватимуть його не лише ті сили, які зараз бояться опинитися в тіні Тимошенко, а й комуністи. Аби мати пристойний вигляд, вони накинуться на перший варіант бюджету, який є, безумовно, жалюгідним. Роботи вистачить усім – і Тимошенко, і, так би мовити, гламурній частині опозиції, на чолі котрої стоятиме Яценюк, з яким, очевидно, домовився Янукович. Яценюк трохи «пощипуватиме» Януковича, а Тимошенко діятиме більш радикально. Тому на телеекрані світитиметься Яценюк, а на вулиці й у громадській думці превалюватиме Тимошенко. Але що більше Тимошенко і БЮТ вичавлюватимуть із Верховної Ради, то більше вона захоплюватиме вулицю.

Коли ви кажете, що роботи вистачить усім, чи маєте на увазі, що Тимошенко та Яценюк усе-таки діятимуть разом?

Безумовно. Адже їм у будь-якому разі доведеться критикувати кроки уряду. Тільки Яценюк робитиме це м’яко, з належною долею самозамилування, а Тимошенко – жорстко: «Олігархи пограбували країну...».

Ну, це складно назвати співпрацею. А що в цей час робитиме Кириленко?

А Кириленкові нині підкинули прекрасну тему, яку не можуть собі взяти ані Тимошенко, ані Яценюк. Маю на увазі Табачника. Кириленка сам Бог зараз послав очолити критичні настрої, зосереджені довкола гуманітарної сфери. Тоді як Тимошенко з Яценюком займатимуться економікою.

Ющенкові теж знайдеться ділянка роботи?

Ющенко фактично передав Януковичу всю адміністративну владу між першим і другим туром виборів. Янукович це знає і намагається бути вдячним. Але, підтримуючи сьогодні Яценюка, він убиває політичне майбутнє Ющенка, бо Яценюк – це Ющенко, позбавлений недоліків, це Ющенко-light, молодий та енергійний. І що більше Яценюк позиціонуватиме себе як опозиціонер, то менше електорату залишатиметься Ющенку. Справа не в тому, що Ющенко не здатен очолити опозицію. І не в тому, що в нього – конфлікт із Тимошенко. Річ у тім, що є молодий Кириленко, є ще більш молодий Яценюк, і саме з ними не може впоратися Ющенко. Він – сибарит, і нічого не встигає. А опозиція – це велосипед, який треба крутити щодня.

Отже, Ющенко поза грою. А всі реш¬та дружно крутять велосипед... Якась надто буколістична картинка виходить. Насправді ж довкола опозиційної ніші відбувається майже непристойна бійка, ви так не вважаєте?

Вважаю. Але так сталося після того, коли до влади прийшли «донецькі». Вони стимулюють подібні процеси. Вони говорять Яценюку: ти був у тіні Ющенка, він забрав твої голоси, тепер ти забирай його електорат. Вони говорять Костенку: це твій останній шанс, інакше – пенсія. Що, ці всі аргументи виникли саме зараз? А раніше їх не було? Усе правильно: завдання правлячої коаліції – розколоти опозицію, зробити її безсилою. Якщо опозиція буде розколота на десять–п’ятнадцять частин, якщо вона буде слабкою, тоді керування протестом захоплюють вуличні вожді. Усе це ми вже проходили... У КПРС не було ніякої опозиції, але хіба це їй допомогло? Ні.

Наш головний на сьогодні «вуличний вождь», тобто Юлія Володимирівна, вже знає, як їй діяти?

Думаю, ні. І те, що головою тіньового уряду призначено не її, не є блискучим політичним ходом. Якщо вона вже створює свій Кабмін, там мають бути професіонали, це по-перше. Але головне те, що там мають бути нові обличчя. За що критикують Януковича? За те, що він показує нам одні й ті самі сірі обличчя, з якими вже не пов’язані жодні очікування.

Нові обличчя чи старі – для чого взагалі потрібен тіньовий Кабмін Тимо¬шенко?

Дискредитував цю структуру Янукович. Він тільки мавпував досвід Тимошенко минулих років. Насправді ж треба проартикулювати проблеми, які хвилюють усіх, і до тіньового Кабміну потягнуться не тільки майбутні кар’єристи, а й ті, хто готовий працювати на реформу. Варто лише доторкнутися до нервів суспільства. І навіть якщо з’явиться кілька тіньових урядів, нічого страшного – вони змагатимуться за увагу населення.

Але перші проколи вже наявні. Ви самі кажете: кадрову помилку допущено...

На відміну від «справжнього» Кабінету Міністрів, зміна кадрів у тіньовому уряді не є проблемою.