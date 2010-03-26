Кримський гамбіт

26 марта 2010, 11:03

Кілька років тому в Німеччині відбувся гучний політичний скандал, який мав стійкий історичний присмак.

У 2003 році Мартін Хоманн, депутат бундестагу від ХДС, у своєму виступі закликав німців відмовитися від поняття «колективної національної провини» та дозволив собі антисемітські висловлювання.  Хоманна було негайно звинувачено в антисемітизмі, сама Ангела Меркель, незважаючи на публічні вибачення депутата, підтримала його виключення з партійних лав. Більше того, командир німецького спецназу Рейнхард Гюнцель, який підтримав  опального Хоманна,  наказом військового міністра ФРН був відправлений у відставку з позбавленням усіх вислуг і пенсійних пільг. Ці події викликали суспільний резонанс та численні дискусії, що зводилися до засудження рецидивів таких специфічних оцінок історичного минулого й сучасних міжнаціональних відносин.  Відповідний сюжет може бути використано як своєрідну ілюстрацію реакції здорового політикуму, який має усталені демократичні й гуманістичні цінності, та й здорового суспільства, яке розставляє незмінні акценти в трактуванні та оцінці подій історичного минулого, як-то засудження нацизму. Такі порівняння можуть демонструвати, наскільки в українському політикумі, та й суспільстві врешті-решт, бракує подібного суспільного здоров’я.
Трохи ретро, про яке сьогодні активно згадують у Криму. Два роки тому нинішній міністр внутрішніх справ Анатолій Могильов написав статтю до кримської преси «В Крыму зреет конфликт по косовскому сценарию», у якій фактично виправдав сталінську депортацію кримських татар. Одним з аргументів було звинувачення в колабораціонізмі  (незважаючи на наявність радянських оцінок і засуджень цього злочину ще в 1988 році), а також теза, що депортацією вождь народів урятував кримських татар від «розправи місцевого населення» за спів¬працю з окупантами. До цього автор статті протягом 2006–2007 років очолював Головне управління МВС України в Криму. Найрезонанснішою подією тоді було побиття силами підрозділів «Беркут» 6 листопада 2007 року на плато Ай-Петрі кримських татар: проти цивільних українських громадян застосували кийки та сльозогінний газ. Згодом відбулася відставка Могильова.
Меджліс кримськотатарського народу різко виступив проти призначення Могильова на посаду міністра внутрішніх справ України та заявив, що добиватиметься порушення проти нього кримінальної справи за розпалення міжнаціональної ворожнечі. Кримські татари прагнуть визнання депортації актом геноциду. Сам Могильов стверджує, що подібних заяв не робив. У кроці Меджлісу є не лише апеляції до специфічних трактувань історії з боку нинішнього глави МВС, але й потенційні побоювання за реальну політику, яка в Криму детермінована політико-економічною доцільністю переможців із ПР, приправленою етностереотипами щодо тих же кримських татар.
Вплив цих чинників на стан міжетнічних відносин у регіоні посилюється з огляду на існуючу «цілеспрямовану антитатарську та ісламофобську інформаційну кампанію», кажуть вітчизняні експерти. Міжнародні експерти зазначають, що напруженість у стосунках між кримськими татарами й «слов’янською більшістю» певною мірою пов’язана з питаннями про землю та історичні пам’ятники.
Етнічні упередження доволі вдало використовують окремі кримські політики, які розбудовують на такому небезпечному підґрунті власні політичні іміджі, а в остаточному підсумку – отримують у свої руки важелі задоволення інтересів тих фінансово-економічних сил, що прагнуть контролювати в цьому регіоні ресурси, у тому числі й здобути право на одноосібний розподіл землі.
Отже, уявімо собі найнегативніший сценарій розвитку подій, який, сподіваємося, не буде реалізовано. Як може вчинити  нинішній глава силового відомства щодо кримськотатарських земельних самозахоплень? Чи повториться варіант вирішення проблеми в стилі «Ай-Петрі»? Що може призвести в регіоні до суттєвого загострення міжетнічних відносин та появи міжетнічного конфлікту? Чи будуть так само чинити й щодо 300 земельних самозахоплень, до яких не мають стосунку кримські татари? Питання залишаються відкритими. І дай Боже, щоб вони не постали в майбутньому, щоб і у громади, і у влади вистачило «суспільного здоров’я» та «здорового глузду».

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