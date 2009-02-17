Наш Авігдор

17 февраля 2009, 10:08

Успіх партії «Наш дім – Ізраїль» на позачергових парламентських виборах у близькосхідній країні став, можливо, головною сенсацією голосування.

Проте сенсацією запрограмованою – про успіх Лібермана говорили і до нинішніх виборів, і перед попередніми – також позачерговими. Рейтинг НДІ невпинно зростає, це не новина. Новина в тому, що тепер саме Авігдор Ліберман став політиком, який «створює королів», саме від його підтримки і задоволення його амбіцій залежить, хто стане новим прем’єром Ізраїлю – лідер «Лікуду» Біньямін Нетаньягу чи лідер «Кадіми» Ципі Лівні. І лідери найбільших ізраїльських партій тепер роблять усе можливе, щоб перетягти на свій бік політика, якому вже невдовзі доведеться відповідати на неприємні запитання слідства – якраз перед цими виборами родичі й соратники Лібермана виявилися у центрі гучного скандалу, що може стати плямою і на його власній репутації. Але це вже не вперше, і не заважає Ліберману ставати дедалі популярнішим. Більше того, будь-які претензії він завжди обертає собі на користь і пояснює побоюваннями традиційної ізраїльської політичної еліти, яка робить усе, аби зашкодити успіху його партії. Бо Авігдор Ліберман, цей колишній кишинівський репатріант, – не просто успішний ізраїльський політик. Він людина пострадянської формації. Такий дав би собі раду не тільки у Кнесеті, а й у молдавському парламенті, і у Верховній Раді. Авігдор Ліберман вміє обіцяти. Не гірше за пострадянських політиків. Сказати, що ізраїльські політики не вміють обіцяти – перебільшення. Однак вони змушені перебувати в полоні власних ідеологічних орієнтирів, вони знають, що праві мають бути правими, ліві – лівими, бо інакше можна втратити голоси. А електорату Авігдора Лібермана не до правих і лівих. Його цікавлять обіцянки. Насамперед обіцянки. І що тут для нас дивного, скажіть? От Блок Юлії Ти- мошенко – він правий чи лівий? Або Партія регіонів? Так і «Наш дім – Ізраїль». З якогось погляду це права партія, але якщо подивитися трішечки збоку, то, може, й ліва. Ось наприклад: Авігдор Ліберман виступає за світський характер держави, за можливість цивільних шлюбів у Ізраїлі – зараз шлюбами, як відомо, опікується рабинат. І водночас цей світський революціонер виступає за позбавлення ізраїльських арабів громадянства. Проте можна уявити, що посилення світського характеру держави якраз унеможливить подібні заходи. Однак такий висновок – з площини логіки, а не з площини обіцянок. А в площині обіцянок усе чудово. Електорат Лібермана – а у ньому є чимало людей, одружених з неєвреями чи неєврейками з колишнього СРСР, і діти цих людей також нерідко одружуються з людьми іншої віри – не в захваті від релігійних шлюбів. Але від арабського населення вони також не в захваті – це люди, які живуть в Ізраїлі десятиліттями, якось призвичаїлися до своїх арабських сусідів і вміють розрізнювати власних співгромадян і тих, хто мешкає на території Палестинської автономії. А от новим громадянам не до таких нюансів. І Авігдор Ліберман це чудово розуміє. А от щодо виконання обіцянок... Проте Ліберман та міністри від його партії вміють вчасно грюкати дверима. Так було кілька разів – і коли Ліберман був у кабінеті Аріеля Шарона, і коли був в уряді наступника Шарона Ехуда Ольмерта. І потім – що можна зробити, коли ти в коаліційному уряді? Ну справді? Тим більше, стверджувати, що Авігдор Ліберман узагалі не виконує обіцянок, було б брудним наклепом. Ось, скажімо, перед попередніми виборами НДІ обіцяв своїм виборцям скасувати візовий режим із Росією. І скасував. Не варто пояснювати, що це все ж таки більш проста процедура, ніж позбавлення арабів ізраїльського громадянства. І питання не в тому, яку посаду займатиме Авігдор Ліберман у новому ізраїльському уряді і як йому вдасться поєднувати виконання своїх службових обов’язків із зустрічами в слідчих органах. Головне, що ця людина довела можливість проведення політики пострадянського зразка на теренах, далеких від країни, де народився і виріс майбутній ізраїльський міністр. І саме тому Авігдор Ліберман – не тільки ізраїльський, а й пострадянський політик, справжній гросмейстер гри у полум’яну обіцянку, до якої ми тут так призвичаїлися...

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