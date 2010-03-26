Сталин возвращается в Украину?

На фоне непрекращающихся дискуссий о целесообразности предоставления Степану Бандере и Роману Шухевичу званий Героя Украины, украинская общественность вчера была взбудоражена новостью о попытке запечатлеть в вечности не менее одиозного деятеля – Иосифа Сталина. Открыть ему памятник ко Дню Победы решили запорожские коммунисты.



«Памятник обязательно будет установлен, необходимые работы уже ведутся. На данный момент собрано около 35 тыс. грн. пожертвований от граждан, общий бюджет составит около шестидесяти тысяч», - сказал «Главреду» второй секретарь Запорожского обкома КПУ Александр Зубчевский. В то же время он отказался назвать точное место расположения памятника. Хотя и уточнил, что место выбрано «в пределах центральной части города».



В Запорожском горсовете утверждают, что по этому поводу никто к ним официально не обращался. «Никаких заявок от Компартии по этому вопросу не поступало, а без разрешения властей установка памятника будет незаконной. Теоретически, если коммунисты подадут документы сейчас, к 9 мая они вполне смогут уложиться», - рассказал «Главреду» секретарь Запорожского горсовета Юрий Каптюх.



Впрочем, коммунисты могут попытаться обойтись и без официального разрешения – если установят монумент на частной территории. На это намекнул и коммунист Зубчевский. «Горсовет принимает решения по памятникам на территории, относящейся к горсовету», - заявил он.



В мэрии против этого ничего не имеют. «Если коммунисты захотят поставить памятник где-то на огороде – их право», - считает Юрий Каптюх.



На данный момент памятников Сталину в Украине несколько. Самый монументальный находится в той же Запорожской области – на главной улице села его по собственной инициативе установил местный предприниматель. Увековечен Сталин даже на Западной Украине – в селе Череш Черновицкой области памятник ему расположен на территории… психбольницы. Впрочем, в скором времени Сталиных в Украине может стать больше.



«Мы приветствуем активность наших запорожских коллег, мы считаем, что установление памятников Иосифу Сталину – правильный процесс по восстановлению исторической справедливости. Ведь советскую эпоху вычеркивать из истории нельзя», - заявил «Главреду» первый секретарь Крымского респкома Компартии, нардеп от КПУ Леонид Грач.



В 2005 году он уже пытался установить памятник Сталину, Рузвельту и Черчилю возле Ливадийского дворца – категорически против этого выступила местная прокуратура. Но Грач от своей идеи не отказался. «Договоренность со скульптором Церетели в силе, мы снова будем пытаться установить памятник в Ливадии, а также в самом Симферополе. Возвращение улицам их исторических названий, связанных с советской эпохой, также входит в наши планы», - рассказал Грач.



Планы Грача одним Крымом не ограничиваются. «Я считаю, что памятник Сталину нужно установить, например, во Львове, - в благодарность за то, что благодаря ему удалось объединить Украину. В целом, процесс сталинизации идет, и это радует», - уверяет Грач, уточнив, что по этому вопросу он выражает лишь позицию Крымского респкома КПУ.



Член Президиума КПУ и нардеп Александр Голуб рассказал «Главреду», что конкретной общеукраинской программы по установке памятников и переименованию улиц в партии нет. «Мы будем реагировать на соответствующие иницитвиы граждан на местах и оказывать им всяческую помощь», - говорит Голуб.



В то же время коммунист выразил надежду, что с приходом к власти Виктора Януковича государственная политика в этой сфере изменится. «Виктор Янукович подписал с нами договоренность, что власть не будет препятствовать общественным инициативам по названиям улиц и памятникам», - сказал Голуб.



Но в том, что центральная власть может активно влиять на различные «процессы восстановления исторической справедливости», сомневается экс-зам киевского мэра и бывший глава Комиссии по переименованиям и памятным знакам Сергей Рудык. «Пока я работал в Комиссии, никаких указаний из Администрации Президента Виктора Януковича не поступало. По предыдущему опыту могу сказать, что пожелания центральных властей по переименованию улиц часто оставались неудовлетворены – если против выступали местные советы, без решения которых сделать ничего нельзя», - сказал Рудык.



Активное противодействие инициативам коммунистов намерены оказать и партии право-националистического толка, в первую очередь ВО «Свобода». «Если коммунисты доведут начатое дело до конца и поставят памятник Сталину, мы готовы противодействовать этому в любой форме, вплоть до силового противостояния», - заявил «Главреду» глава Запорожской облорганизации «Свободы» Виталий Подлобников.



Несмотря на то, что запорожская «Свобода», по словам Подлобникова, насчитывает лишь около сотни членов, потребности в подвозе активистов с других областей он не видит. «Мы справимся своими силами, я в этом уверен», - говорит «свободовец».



«Свобода» готова к противостоянию инициативам коммунистов и на всеукраинском уровне. «Мы будем бороться всеми доступными способами: массовыми акциями, обращениями в суд и даже силовыми методами», - заявил «Главреду» замглавы ВО «Свобода» Андрий Мохнык.



От собственных инициатив по переименованию улиц и установлению памятников деятелям националистического движения «свободовцы» с приходом новой власти отказываться не намерены. «Я не считаю, что с приходом Януковича нам станет сложнее. На самом деле, наши инициативы наталкивались на сопротивление власти и при Ющенко – та власть ничем не отличалась от нынешней, просто предыдущий Президент напустил сине-желтый туман, скрывая свою кучмистскую суть», - говорит Мохнык.



На самом деле, установление памятников Сталину может нанести большой вред имиджу страны на международной арене. В этом уверен доктор исторических наук, профессор Михаил Кирсенко. «Никто не будет разбираться, кто и зачем устанавливал памятник Сталину, но факт его появления будет расценен крайне негативно. В цивилизованном обществе о нас будут думать, как о дикарях», - считает историк.



Кстати, в столице России, где рост сталинистских настроений значительно более ощутим, чем в Украине, от вывешивания плакатов с портретами Сталина к Дню Победы отказались – несмотря на то, что эту идею продвигал сам мэр Москвы Юрий Лужков.



Впрочем, хоть какой-то позитив от «войны памятников» профессор Кирсенко все же видит. «Если такие памятники появятся, будет сразу понятно, кто за что выступает: кто за будущее, а кто за прошлое», - говорит он.