Сонце модернізації

29 марта 2010, 10:12

До останнього часу російський бізнесмен Віктор Вексельберг був відомий широкому загалу за кордонами своєї батьківщини тим, що купив для країни колекцію яєць Фаберже. Купівля дійсно була резонансною.

Але ще більш резонансним стало призначення Віктора Вексельберга відповідальним за розвиток місцевої «Силіконової долини» – інноваційного центру в підмосковному Сколкові.
Створення цього центру є одним із найбільш амбіційних проектів президента Дмітрія Медвєдєва, який останнім часом багато говорить про необхідність модернізації російської економіки. Конкретизувати заклики до модернізації президенту поки не вдається. Навряд чи можна вважати конкретикою дискусії про скасування «літнього часу» або скорочення часових поясів у Росії. І от в адмініс¬трації президента з’явився рятівний план. Створення «Силіконової долини» має продемонструвати, що Росія, як завжди, наздоганяє Америку. Проте абсолютно не зрозуміло, яким чином розвиватиметься інноваційний центр у російських умовах. Поки що його створення радше нагадує зведення чергового «потьомкінського села», про яке так багато відомо з російської історії та сучасності, ніж якийсь реальний проект, що продемонструє можливості російської економіки та її здатність бути лідером не у виробництві нафти й газу, а у високих технологіях. Хоча навіть у людей із найближчого оточення президента перспективи російського хай-теку викликають серйозні побоювання. Віце-президент Російської спілки промисловців і підприємців Ігор Юргенс, якого нерідко називають одним з ідеологів президентської команди, зазначає, що в Росії немає для цього адекватного законодавства, інфраструктури, культури суспільства. Високопоставлені російські чиновники лобіюють сумнівні авантюрні проекти й уже відкрито воюють з Академією наук власної країни. Який там хай-тек!
У самій Росії до призначення Вексельберга поставились досить іронічно. Дос¬татньо тільки переглянути перші шпальти газет у день, коли було оголошено про рішення Медвєдєва. «Людина-кремній», «сонце інновацій», «прораб модернізації» – ось тільки деякі назви. І, звичайно, вони аж ніяк не свідчать про те, що журналісти провідних російських ділових видань вірять у перспективи «Силіконової долини». Але все ж таки вони намагаються зрозуміти, чому на чолі державного проекту виявився бізнесмен.
У Медвєдєва – своє пояснення. «Чиновнику цього краще не доручати», – говорить він. Однак є й інші версії призначення Вексельберга. Деякі спостерігачі намагаються переконати росіян, що його призначення є політичним сигналом. Сигналом, який має продемонструвати незалежність президента Росії від апарату та від попередника. Мовляв, президент демонструє свою неповагу до чиновників з путінського оточення. Адже інноваціями не доручено займатися, скажімо, керівникові «Ростехнологій» Сергію Чемезову або віце-прем’єру Ігорю Сєчіну – найближчим соратникам Владіміра Путіна, які також зацікавлені в участі у модернізаційних проектах. А це означає, що Медвєдєв не побоюється «путінських» і самого Путіна. Тобто саме він збирається балотуватися 2012 року на посаду президента Росії. Саме він – сонце модернізації. А Путін – вже не сонце...
Однак я далекий від бажання робити такі далекосяжні висновки із чергового палацу в пустелі. У проекті Медвєдєва є свій ґешефт для багатьох потенційних учасників. Зона в Сколкові має отримати спеціальний правовий режим. У тих, хто займатиметься її розвитком, з’являться власні можливості доступу до державного бюджету Росії. А бюджет не гірший за бізнес, якщо вміти ним опікуватися та ще й модернізацією займатися. Звичайно, для самого Вексельберга це особливого значення не матиме. Він – успішний бізнесмен, якому не дуже потрібні державні гроші. Усе, що він міг отримати від держави, він, можна сказати, отримав на початку своєї підприємницької кар’єри.  Проте це все матиме значення  для чиновників, яким цього краще не доручати. Адже на чолі такого проекту ліпше мати свою людину. А Вексельберг давно й серйозно пов’язаний із близькими до влади групами. Тож його призначення свідчить не про те, що «Силіконова долина» відбудеться. І навіть не про створення «потьомкінського села». А про те, що під приводом модернізації з’являється ще одне чудове джерело збагачення.

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