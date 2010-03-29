Ідея створення союзу України, Росії та Білорусі – провокація чи реальна перспектива?

30 березня в приміщенні медіа-холдингу «Главред-медіа» відбулася прес-конференція на тему: «Ідея створення союзу України, Росії та Білорусії – провокація чи реальна перспектива?».



В прес-конференції взяли участь:



- політичний аналітик Олександр Палій,



- політолог Анатолій Луценко,



- заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький.





Олексій Голобуцький, заступник директора Агентства моделювання ситуацій:



Ситуація зараз складається так, що стає зрозуміло, як не було у наших можновладців – і в попередніх, і в теперішніх – стратегії розвитку держави, так її і немає. Але маючи свою власну ідентифікацію, певне бажання виробити стратегію та охарактеризувати свій режим, нова влада стикається з проблемою: їй дуже важко це робити, тому що доводиться брати на себе ту історію і те минуле, яке було за Ющенко. Наприклад, вони бояться брати на себе стратегію вступу в НАТО чи ЄС, тому що бачать, з яким результатом закінчив Ющенко. Саме тому вони хаотично намагаються знайти нову ідею. І ця ідея, так само як для Ющенка, насправді не буде нічого означати. Проте вона буде певним «маячком», яким в разі неможливості вирішення багатьох соціально-економічних проблем буде привертатися увага тих виборців, які вважають, що вони живуть не в Україні, а в частині Радянського Союзу, які вважають, що братство слов’янських народів – це як раз те, що нам потрібне, оскільки саме це може витягнути Україну з економічної кризи.



Те, що я зараз скажу, дуже цинічно, але показовими є вчорашні події в Москві. Це потрібно показувати кожен день, щоб ті люди, які говорять про союз держав, розуміли, що крім дешевих нафти і газу, яких скоріше за все і не буде, до нас прийде тероризм та багато інших речей, з якими Україна раніше не стикалася. Також треба розуміти, що Росія є «fail state» з точки зору перспективи, яку вона має на сьогоднішній день. Не треба дивитися закордонні журнали, бо самі росіяни про це знають, і Мєдвєдєв про це написав у статті «Модернізація Росії», де він визнає, що Росія це трьохсортна держава, яка якби не мала ядерної зброї, була б на рівні далеко не економічних лідерів.



Вона входить в організацію БРІК (Бразилія, Росія, Індія та Китай), яка до кризи вважалася потужним локомотивом, що здатний витягти світову економіку. Але не треба бути спеціалістом з економіки, щоб зрозуміти, що сьогодні Росія пасе задніх, і самі представники організації визнають, що Росія не вписується в цю четвірку.



Якщо взяти Білорусію, де є яскравий авторитарний режим з паразитичною економікою. Це ж яка повинна буди держава, якщо тільки-но росіяни змінили правила гри та підняли ціни на газ у стосунках, і вся, так звана, успішна білоруська економіка із більшими, ніж у нас, середніми зарплатами одразу ж покотилася вниз. І все змінилося буквально за місяць.



Якщо раніше наші громадяни їздили до Білорусі за дешевими сільсько-господарчими продуктами, то тепер все навпаки. Це знову ж таки каже про те, що Білорусія не є взірцем економічної стабільності чи економічного розвитку. Я вже не кажу про політичний момент.



Якщо брати союз Росії, України і Білорусії, як проект на майбутнє, то перш за все з точки зору Росії, це вже не буде союз слов’янських народів. З точки зору Білорусії це не може бути союз демократичних держав, якщо Росію вважати, ну хоча б формально, демократичною. Це не може бути союз повноцінно рівних економічних партнерів. На відміну від Білорусії, яка є придатком до Росії, який паразитує на російських енергетичних ресурсах, Україна є конкурентом Росії на зовнішніх ринках у дуже багатьох галузях економіки.



Таким чином, приходимо до висновку, що якщо брати проект союзу України, Росії та Білорусії, стає очевидним, що він жодним чином себе не виправдовує.



Ну і беремо ідеологічний момент. Еліта, яка не може себе ідентифікувати, робить заручниками всю державу. Це дуже важливо для будь-якого політичного режиму. Але зараз відбувається перевірка терпимості українського суспільства. Це і пам’ятник Сталіну, і ідея союзу. Я здивувався, що це сказав Семиноженко, адже він ніколи не відрізнявся такими яскраво проросійськими чи об’єднавчими, чи прокомуністичними поглядами.. Я розумію, якби це від Табачника прозвучало. Ця заява до певної міри є заграванням із комуністами, тому що зрозуміло, що це грає саме на них. З одного боку це добре, бо підтверджує легітимність перебування комуністів у коаліції, але з точку зору подальшої перспективи – все навпаки. Адже «регіонали» вже й так «вишибли» комуністів із усієї електоральної ніші Східної і Південної України. А якщо вони на себе ще візьмуть ідею майбутнього союзу Росії, України та Білорусії, тоді комуністам вже, в принципі, не буде з чим виходити, окрім пам’ятника Сталіну чи іншими вже зовсім ретроградними ідеями.



У цій ситуації хочеться, щоб наші патріоти України довели, що вони насправді є патріотами, і що їхній патріотизм не є просто формою паразитування на західноукраїнському електораті, а що все ж таки це їхній справжній світогляд. Щоб вони довели, що коли вони роблять Бандеру українським національним героєм і говорять про українську державну мову, то це не просто слова, загравання з електоратом, а це справжній світогляд. Тому що наприклад, я вже це не вперше кажу, з Табачником я знайомий особисто, але я ніколи в житті не сповідував його світоглядні позиції. Так, він сповідує антиукраїнське, але він чесно про це каже. У нас зазвичай так ситуація: беруть будь-якого націоналіста чи націонал-патріота і питають: «Ви українець?» «Так!» «Ви любите росіян?» «Ну так, люблю…» «Ви вважаєте, що можливі російсько-українські стосунки?» «Ну так, можливі…» Якщо навіть Тягнибок не може бути націоналістом з точки зору його комунікації. Він так може сказати, що треба москалів і жидів вішати. Але якщо йому дати можливість виступити на центральному телебаченні, він це не зможе заявити. Тобто наші політики вже так звикли йти на компроміси, що абсолютно нормальним є те, що ця тема союзу піднімається. І нарешті наші політичні сили мають стати ідеологічними не лише з точки зору виборчої стратегії, а й ідеологічними по суті. Тобто вони повинні нарешті зробити ідеологічний вибір – що ж таке є Україна. Чи це суміш пострадянської українофільської і майбутньої слов’янської ідеї, яку зараз намагаються розробити? Чи це спадкоємець всіх традицій від Гетьманщини? Чи Україна – це аморфна держава?



Уявіть собі, скільки це буде проблем для Європи, якщо Україна перестане існувати є окрема держава. Як колись потрібно було створити Бельгію, цей приклад часто наводили Табачник і Богословська. Як існує Бельгія? Вони не мають історичної освіти й не знають, як була створена Бельгія, як вона важко існує: якщо б вона не була демократичною державою, то питання вже б давно вирішилося зовсім по-іншому. Або, наприклад, Ірландія. Про це говорив і Литвин. Ірландія – це яскравий приклад, коли національна еліта не може зробити висновок, як колись зробили ізраїльтяни: вони зрозуміли, що ідиш не може стати мовою нової єврейської держави, і жодна мова, якою вони володіли – також, тоді вони взяли «мертву» мову, якою ніхто не розмовляв і яку фактично ніхто не знав. Бо вони розуміли, що це єдина можливість взагалі реанімувати єврейську націю і державу. Ірландці ж не пішли таким чином. Так, гельська мова дуже важка, суттєво відрізняється від англійської, тож вони запровадили існування двох державних мов. На даний момент пройшло вже більше 50 років: близько 10% розмовляють ірландською мовою (і це виключно державні чиновники і працівники центрального телебачення), а всі інші – англомовні. Тому що коли поряд із тобою знаходиться такий величезний сусід, важко зробити інший вибір.



Я кажу не як націоналіст, бо я ним не є, а як просто свідома людина, я як людина прагматична сприйму будь-який вибір українського населення. Ми повинні чітко усвідомлювати, що союз із Росією і Білорусією, друга державна мова, діяльність Табачника і Семиноженка, наступний крок – це вже буде російськомовна держава, яка, можливо, все ще називатиметься Україною. Це ми бачимо на прикладі того, як наші національно свідомі галичани у розмові з Колєсніковим дуже швидко переходять на російську мову. Якщо стимули розмовляти українською мовою будуть забрані, то через 10-20 років українська мова зникне. Нею розмовлятимуть лише селяни та деякі представники інтелігенції.



Часто говоримо про те, що не треба чіпати поки що уряд. Уряд повинен хоч сто днів пропрацювати, розробити якусь програму, бюджет, а вже потім будемо критикувати. Ні, не виходить так. Спеціально провокується тема, яка, в принципі, висмоктана з пальця – цей союз трьох держав. І цю тему спокійно міг озвучити Табачник. Якщо він відмінив зовнішнє тестування, ввів іспити на шістьох мовах. Це взагалі у нас почнеться маразм. Тобто у нас такі теми піднімаються, що…



Якщо ви хочете реформувати економіку, то ці теми все ж таки треба забути. Розумієте, якщо не реформується економіка, життя стає гіршим, не дай Боже, почнуться проблеми з зарплатами і пенсіями чи скорочення.



У нас можна виділити три групи населення: українофільська (більше 30%), українофобська (близько 30%), а все інше – індеферентна група. Якщо ти в переможцях, останні будуть голосувати за пам’ятник Бандері в центрі міста, за вступ до НАТО – за все що завгодно. А якщо ти програєш, то вони можуть проголосувати і за те, щоб віддати ГТС, і за те, щоб пам’ятник Сталіну поставили в центрі Києва. Це треба враховувати.



Росіянам для того, щоб розвалити Україну, треба зробити ще дешевшим газ, дати можливість красти вже по максимуму, тому що тоді ми зникнемо як держава. Тому що за цей шматок еліта – західна, донецька, дніпропетровська – перегризе одна одній горлянку. Бо що таке газ? Це не треба нічого думати 15 років, не треба нічого будувати, створювати – треба просто брати російський газ, віддавати їм 50%, а потім цей же газ продавати в Європі за 20% і забирати залишок, тобто знов 50%. І от на такому «шикарному» існуванні побудований весь наш бізнес. Все ж таки Форд і Морган заробляли гроші, вкладаючи і розум і знання. Вони мали свої недоліки, але це була стратегія. Вони купували не футбольні клуби, а будували університети. А людина, що вкрала газ, по-інакшому не може, її не в університеті цьому навчили.





Олександр Палій, політичний аналітик:



Цей симптом Семиноженка з’явився не просто так, тобто це йде перевірка українського суспільства на витривалість і на те, що воно взагалі може сприйняти в цій ситуації. Ця заява була озвучена свідомо, бо відповідним чином була організована програма і поставлені питання на цій програмі. Нагадаю, що програма з’явилася на телеканалі, яким володіє один із членів Партії регіонів. Тобто фактично ми бачимо випробовування українського суспільства на його здатність протистояти.



Українським політичним силам необхідно дуже чітко відреагувати на такі речі, тому що протестний потенціал у нашому суспільстві є набагато вищим, ніж був два місяці тому. І я думаю, що ця тенденція може наростати.



І в таких випадках та політична сила, яка першою заявить про різку опозицію цим речам, в тому числі здійснить спроби вуличних акцій, отримає дуже хороші результати. А ці результати будуть у вигляді мітингів не за гроші, а у вигляді ідейних мітингів, достатньо великих і масштабних. Я переконаний в тому, що чим далі, тим легше буде все це організувати.



Що ми побачили на прикладі цієї історії? Ми побачили, що наша, так звана, політична еліта, яка прийшла до влади, ставить під колосальний удар і для неї не є цінністю навіть саме існування держави. Це в першу чергу означає те, що порушується законодавство України. Тому що в чинному законодавстві країни дуже чітко зазначено, що діяльність, спрямована на підрив суверенітету України вважається державною зрадою. Чи є слова державного чиновника діяльністю? У нас уже була низка тлумачень з цього приводу і було взято до уваги, що це справді діяльність. Коли такі речі говорить журналіст – це слова, а коли говорить політична особа – це вже діяльність. Є відповідні статті та відповідна правова база.



Це питання виникло не просто так. Очевидно, що російське керівництво поставило в обмін за зниження ціни на газ низку кардинальних політичних поступок, які фактично позбавлять Україну незалежності, введуть її в поле тяжіння російської політики і обмежать суверенітет держави, а також чітко сформують Україну як зону російського політичного впливу. Тобто необхідно в обмін на ці економічні поступки втягнути Україну в зону російського політичного впливу.



Я вважаю, що не на інституційному рівні, а на рівні кадрових призначень українське керівництво і Президент пішли на те, щоб тотально віддати гуманітарну сферу і сферу безпеки, ключові сфери в державі під контроль іноземної держави. Тобто сьогодні кадрові призначення відбувалися несуверенні. Це очевидно. Відносно суверенним залишився паливно-енергетичний блок, де ще переважають власні інтереси наших олігархів. Нинішня влада та Президент Янукович показали, що для них ні гуманітарна сфера, ні питання ідентичності держави, ні питання її суверенітету і національної безпеки не означають нічого. Тому що ці сфери абсолютно добровільно без ніяких причин віддають в руки іноземної держави.



Ця ситуація є дуже загрозлива для країни. І вона ще не оформлена інституційно. А це турбує росіян. Коли сьогодні Семиноженко говорить, що більшість населення підтримує ідею входження держави в союз Росії і Білорусії, то це є цілковита брехня і невідповідність реальним соціологічним даним. Тобто це є намагання гратися в соціологію. Я думаю, що дуже було б корисно і по цьому питанню, і питанню газотранспортного консорціуму провести референдум. Дуже довго «регіонали» домагалися референдуму з приводу НАТО, але питання газотранспортного консорціуму більш важливе, ніж НАТО. Тому що це українська газотранспортна система довжиною в 40 тисяч кілометрів – це колосальна кількість труб, колосальна кількість інфраструктури, найбільші в Європі газосховища. Тобто це те, на що країна працювала, навіть не цей уряд, а суспільство і весь наш народ працював десятиліттями. А зараз ці всі речі одним розчерком пера намагаються віддати іншій державі. Без референдуму, звичайно, такі питання вирішувати не можна. Я не розумію, чому наші політичні сили не педалюють цю тему референдуму.



Що стосується конкретно ідеї союзу України, Росії та Білорусії. Ідея абсурдна. Тому що на сьогоднішній день чим є російсько-білоруський союз? Це є така рамкова структура, абсолютно формальна. І треба сказати, що завдяки діям білоруського лідера. Тому що Росія вже давно б хотіла підім’яти його під себе. І там відбуваються постійно склоки такого масштабу, про які Євросоюз і не мріяв. У Євросоюзі є зараз складна ситуація – з фінансуванням Греції. Але рівень риторики між Росією та Білорусією такий, що Греція відпочиває. І відповідно в той час, коли європейські держави виділяють кошти Греції, то Білорусія і Росія обмінюються дуже хорошими пасажами.



Останній буквально був минулого тижня. Білорусія говорить чітко, що зараз життєвий інтерес країни – збереження незалежності цієї країни. Тобто російсько-білоруський союз – це абсолютно очевидний зразок того, наскільки нефункціональною і неефективною може бути така структура. По-друге, що вона дала Білорусії? По суті нічого, крім трохи дешевшого газу. Зараз Росія отримує не за рахунок членства у цьому союзі, а за рахунок здачі своєї газотранспортної системи, за рахунок того, що було віддано половину білоруської компанії «Бєлтрансгаз», Білорусія отримує трохи дешевший енергоносій. Але ця вся історія закінчується дуже швидко, тобто росіяни вже будуть претендувати на другу половину і будуть виторговувати всю цю систему.



Тобто ми побачили, що ця структура є неефективною. І цей же факт ми можемо побачити на прикладі України.



Яка ж причина того, що Україна сьогодні перебуває саме в тому стані, в якому перебуває? Тобто найнижчий в Європі внутрішній валовий продукт на душу населення, дуже складна соціальна ситуація, постгеноцидні наслідки, скорочення кількості населення, до речі, найбільше у світі. Якщо говорити про статистику, то ми є світовими лідерами серед 210 країн за темпами падіння кількості населення. Все це є результатом перебування України у, так званому, Союзі. І корупція звідти, і соціальні наслідки, і безвідповідальність еліти, проблеми з національною ідентифікацією – це все звідти.



Подивимося на іншу країну, якій вдалося відбитися від цього Союзу. Це, наприклад, Фінляндія, яка сьогодні є одним із світових лідерів за розмірами внутрішнього валового продукту на душу населення. Це успішна і динамічна країна, яка вступила до Європейського союзу і зараз розглядає питання про вступ до НАТО. Тобто ми можемо сказати, що таке країна, яка відбивається від цього союзу і не дозволяє використовувати свої життєві соки іншій країні, чи іншому імперському центру. Та країна, яка дозволяє використовувати свої життєві соки іншій країні, приречена на деградацію. Деградація – це все, що ми бачимо тепер на пострадянському просторі. Тобто це виснажені країни – на кадровому рівні, економічному, демографічному. Це країни, які по суті представляють собою «лузерів» у сьогоднішньому світі. Навіть Росія, яка має великий енергетичний потенціал, вона фактично живе на цьому потенціалі і більше ні на чому. Конкурентоспроможність російської економіки дуже і дуже і дуже низька.



Я думаю, що ті люди, які ставлять питання створення союзу Росії, України і Білорусії у практичну площину, довго в цій країні не затримаються.



Я вважаю позитивним те, що росіяни вчаться, а значною мірою вже навчилися жити самостійно, без інших держав. Справді в російському суспільстві настрої якихось союзних братань не дуже великі, не домінуючи. Хоча якщо російська інформаційна машина попрацює, то ціни настрої звичайно піднімуться, тому що російське суспільство надзвичайно залежне від телебачення. Є така хороша приказка: хороші паркани роблять хороших сусідів. Я думаю, що в України і Росії є можливість добре і мирно жити, якщо ми будемо, по-перше, вважати один одного незалежними, по-друге, рівними, не міряючись територіями чи населенням, чи зброєю, чи чим завгодно. Тобто якщо ми визнаємо елементарний принцип ООН – принцип суверенності держав, у нас є можливості для прекрасних відносин з Росією. Якщо цей принцип не визнаватиме дехто в Росії, то таке їх право, так воно і буде, я думаю. А ті , хто в Україні буде цьому підігрувати, втратять своє політичне майбутнє.





Анатолій Луценко, політолог:



Що стало причиною цієї заяви, яка виглядала досить підготовленою? Завжди в діях будь-якого політика повинен бути мотив, якого я не бачу. З точки зору внутрішньої політики, політичної доцільності і намагання виходити на нові парадигми, які були б зрозумілі і для західного електорату. Як на мене, ця заява є зайвим мобілізуючим чинником, принаймні в електоральному середовищі, і може мати як наслідок мобілізацію опозиції, яка на сьогодні не дуже потрібна з будь-якої точки зору. Вона не дуже потрібна цьому уряду.



Я розумію навіщо був призначений Табачник, розумію навіщо ці заяви як політика. Якщо розглядати з точки зору політичної технології цей процес, то зараз створюється образ ворога з Табачника для того, щоб якщо у фракції НУНС набереться критична маса людей, готових вступити до коаліції, легітимізувати ідеї на ширшому рівні і розв’язати проблеми з Конституційним Судом, то це буде гарним піар-перекриттям, коли будуть входити «нашоукраїнці» і розповідати, що прибрали україножера з уряду, натомість посадили національно свідомого міністра і т.д. Для мене ця логіка гри «регіоналів» із міністерством освіти зрозуміла.



Ця ж заява, як на мене, є доволі безглуздою з точки зору політичних вигод. Можливо, вона адресувалася зовнішньому споживачу після переговорів по газу і інших більш широких переговорів, які проводилися керівниками російського і українського урядів. Але мені здається, що вона запізніла. Тому що якщо робити таку заяву для зовнішнього споживача, то, по-перше, треба було зробити так, щоб вона мінімально прозвучала на внутрішньому ринку. І, по-друге, цю заяву логічніше було б робити перед переговорами. Навіщо робити її вже після переговорів, коли вже зрозуміло, що поки що ситуація дуже складна і немає якогось більш серйозного поступу в цьому контексті.



Це щодо таких політично-технологічних аспектів.



У кожної нації є свої маркери: мова, територія, символи, сама держава. А державу утворюють еліти. Ми сьогодні доводимо в черговий раз, що наша політична еліта є насправді слабкою. І причина слабкості не в тому, що є певне політичне протистояння. Це як раз нормально, це демократія. А вона є слабкою, тому що не має власних маркерів, спільних для всіх.



Тобто при всьому великому перебігу політичних партій у наших сусідів, наприклад, у Польщі, все одно є спільні маркери для всіх політичних сил: польська мова, польська історія, державність, прапор. А в Україні, на жаль, політична еліта таких маркерів не демонструє. І це лякає.



Я вчора був на телемості з німецькими експертами. Їх лякає відсутність певних чітких параметрів, які б демонструвала еліта. Я зараз не кажу лише за ту політичну сила, яка перемогла, - це стосується всіх. Європейсці сміються, бо ми кажемо: «Ой, нам в СОТ хочеться бути, але нам і в Митному союзі можна щось подивитись. Ми тут в ЄС інтегруємось, а, може, для нас щось і в цій структурі є, в російсько-українсько-білоруському союзі». Ця відсутність політичних маркерів, що стосуються свідомості, екстраполюється на конкретну політичну діяльність. Тому що прагматизм, про який зараз говориться, який я особисто дуже вітаю, він не полягає в тому, щоб заходити в будь-який процес. Прагматизм полягає в тому, щоб вибрати для себе найбільш вигідні умови і рухатися в цьому напрямку. Прагматизм у тому, щоб якнайкраще технологічно організувати цей процес і виробити для своєї країни, економіки чи бізнесу найбільш вигідні умови.



Ми тут згадували Фінляндію, яка була в складі Російської імперії. Цар Російської імперії мав абсолютну владу і міг, навіть, зазіхнути на власність. Але політична еліта Фінляндії навіть у ті час змогла забезпечити, щоб у цій абсолютно монархічній державі була Фінляндія, яка б управлялася власним парламентом. Тобто еліта змогла забезпечити собі такі умови, тому що мала уявлення про те, як може в конкретних прагматичних геополітичних реаліях існувати Фінляндія. От ця країна в монархічній Російській імперії управлялася парламентом, могла не платити податки в загальну російську казну і не служили в російському війську. От вам конкретний приклад.



Тут монстри б’ються, великі європейські країни. І на цьому фоні якщо політична еліта має правильні маркери, то вона завжди зможе для свого народу забезпечити гарні умови у конкретній історичній обстановці.



Щодо ідеї цього союзу. Якщо Росія буде рухатися тим напрямком, яким вона сьогодні йде, тобто посиленням авторитаризму, то скоро за Уралом Росії не буде – там буде Китай. Лукашенко це розуміє значно краще, ніж будь-хто. Його питання нового євроінтеграційного курсу як раз про це і говорить. Він зрозумів, що у цій площині він нічого зловити не зможе, крім різниці у 10-20 доларів в ціні на газ. Росія обіцяла йому підтримуючий кредит, але отримав він його врешті-решт від Китаю. І східне партнерство, в яке зараз активно заходить Білорусія, саме про це і говорить. У Білорусії ж свободи слова немає, тому дуже легко побачити, куди «віє вітер». Вони зараз обговорюють такі теми, як Європейська інтеграція і Білорусія і т.д. Ви прогляньте заголовки.



І ще одне. Мені здається, що той, хто цю заяву робив, сам у це не вірив. У зв’язку з цим мені дуже подобається сентенція Литвина, який сказав: «Хто вас туди кличе?». Росія є занадто фінансово слабкою країною, щоб фінансувати нашу країну. Бо Україна – це ж не Білорусія: у нас тут інші масштаби, є олігархи, тобто тут є дуже багато нюансів, які Росія фінансово не потягне.