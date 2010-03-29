Газова задуха

Другий тиждень своїх повноважень уряд Миколи Азарова провів у задушливій газовій атмосфері.

Ще 16 березня, під час зустрічі з представником ЄС в Україні Жозе Мануелем Пінту Тейшейрою, прем’єр-міністр заявив: «До Москви вирушить наша делегація на чолі з міністром палива та енергетики для коригування газових угод. Ми вважаємо ці угоди несправедливими»



Росія думає…

Делегація на чолі з Юрієм Бойком справді вирушила до російської столиці. Українці повезли пропозицію про створення міжнародного консорціуму з управління вітчизняною газотранспортною системою. Ідея такого консорціуму, до якого входили б на паритетних засадах «Нафтогаз», російський «Газпром» та компанії з європейських країн-споживачів газу, була висунута ще за президентства Леоніда Кучми.

Одразу було зрозуміло, що нинішні переговори проходитимуть непросто: недарма сторони заздалегідь провели інформаційну «артпідготовку». Так, у пресу потрапили (точніше, були передані) відомості про те, що українці нібито тиснутимуть на партнерів з РФ погрозами розпочати реекспорт російського газу на захід. З’явилась також інформація, що Україна розглядає плани щодо побудови терміналу для прийому скрапленого газу з Алжиру чи Катару. Такий термінал уже будує в себе Польща: хоча скраплений газ дорожчий за «трубний», наші західні сусіди не шкодують коштів на зменшення залежності від «Газпрому».

Проте якщо українська сторона й справді збиралася висувати подібні тези на переговорах щодо зниження ціни російського газу, то росіяни мали у своєму розпорядженні набагато вагоміші аргументи. Адже перепродаж російського газу до Європи заборонений діючими контрактами й міждержавними угодами, а розмови про побудову терміналу тривають уже не перший рік. Натомість у «Газпромі» нагадали, що Україна недобирає законтрактовані об’єми газу, що в будь-який час може спричинити багатомільярдні штрафні санкції.

Непоступливість росіян призвела до очікуваних, але від того не менш сумних результатів. Перед початком засідання уряду 24 березня віце-прем’єр-міністр Сергій Тігіпко змушений був повідомити журналістам: «Результатів поїздки Бойка до Москви немає». Тоді ж Тігіпко заявив, що на переговори вирушить сам глава уряду Микола Азаров.

…опозиція тішиться

Опозиція негайно розкритикувала газові перемовини у виконанні чинного Кабміну. Однак не за відсутність результату, а за нібито здавання національних інтересів. Юлія Тимошенко, яка перебувала у першій за багато місяців відпустці за межами України, зробила спеціальну заяву: мовляв, Азаров поїхав до Росії «здавати» українську ГТС. «Це все одно, що здати в оренду Україну», – обурилась лідерка БЮТ.

Між тим у Кабміні явно не сподівались, що «здавання Батьківщини» відбудеться вдало. Промовистою стала заява вже згаданого Тігіпка про те, що в проекті бюджету на 2010 рік закладено середню річну ціну газу в 334 долари за тисячу кубометрів. Сьогодні ця ціна – трохи вища за 300, а в другому кварталі зросте до 320 доларів. Відтак уряд не розраховував на швидкий успіх у плані зниження ціни на російське паливо…

Однак починати діяти було необхідно. На тему того, що саме пропонував Росії Микола Азаров, існує ціла низка версій. Якщо раніше багато говорили про політичні поступки, якими Київ нібито може купити «цінову ласку» Москви (підвищення статусу російської мови, подовження терміну базування Чорноморського флоту), то останнім часом стало зрозуміло: росіяни прагнуть говорити про конкретні економічні питання.

Крім уже згаданого консорціуму, до таких питань належить можливий допуск «Газпрому» до прямого постачання газу споживачам в Україні. Про те, що Київ може піти на будь-який із цих двох кроків, або й зробити обидва кроки одночасно, говорив, зокрема, віце-прем’єр-міністр з питань паливно-енергетичного комплексу Андрій Клюєв.

Олігархи не здаються?

Водночас прямий доступ закордонного постачальника до вітчизняних підприємств несе в собі потенційну загрозу для власників цих підприємств. Особливо, якщо врахувати той факт, що найбільші споживачі газу в українській хімічній та металургійній промисловості є прямими конкурентами аналогічних російських підприємств. Тож важко сказати, чи готові українські олігархи заради відносно дешевого газу підвісити власний бізнес на «гачок» російської державної монополії.

До картини переговорів додають плутанини суперечливі заяви з приводу об’ємів газу, які закуповує Україна. Після зустрічі в підмосковному Ново-Огарьові джерела в «Газпромі» повідомили газеті «КоммерсантЪ», що російська монополія бажала б повернутися до закупівлі Україною більших об’ємів газу – «хоча б» до 52 млрд кубометрів на рік. Мовляв, у такому разі «Газпром» міг би знизити вартість палива.

Такі об’єми, нагадаємо, зазначені в угодах, підписаних тоді ще прем’єром Юлією Тимошенко та Путіним у січні минулого року. Однак пізніше їх було скориговано у спеціальних додатках до угод. Ними Росія та Україна встановили на поточний рік об’єм закупівель у розмірах близько 33 млрд кубометрів. Причому з можливістю як збільшення, так і зменшення цих об’ємів на 20%.

Росіяни вимушені були піти на такий крок через загальну кризу продажів газу. Тим більше, що сам «Газпром» аналогічно недобирає законтрактовані об’єми палива, яке купує в центральноазіатських країнах – насамперед у Туркменії. При цьому поки що українці недобирають газ навіть за мінімально можливими об’ємами.

Але, враховуючи, що сам Путін після зустрічі з Азаровим наголосив, що штрафувати «Нафтогаз України» за недобір палива не будуть, очевидно, російська сторона розуміє об’єктивні реалії ринку. До речі, й сам Азаров коли готувався цей матеріал, наголосив, що Москва готова розмовляти про подальше зниження закупівель газу Україною.

Відтак інформація про закупівлі газу в об’ємах, які Україні просто нікуди буде подіти, видається не більш ніж сигналом – хоча й доволі неприємним. На думку радника екс-прем’єра Тимошенко з енергетичних питань Олександра Гудими, в такий спосіб росіяни просто делікатно дали українським урядовцям зрозуміти, що наразі не готові до переговорів щодо зниження ціни.

«Україні сказали “ні” у формі заяв про ці 50 мільярдів», – сказав пан Гудима в коментарі «Главреду». Варто додати, що цілком відверте «ні» було сказано під час переговорів і самим Владіміром Путіним. «Ми не вважаємо, що параметри цього контракту (між Росією та Україною. – Авт.) несправедливі й невигідні… Він враховує інтереси як України, так і РФ», – сказав Путін журналістам.

Комуністи хочуть консорціум

Таким чином, питання зниження ціни на російський газ лишається відкритим. «Газовий бліцкриг не вдався», – не приховуючи задоволення, заявив із цього приводу заступник Тимошенко в БЮТ Олександр Турчинов.

Покритикував відсутність результатів і учасник провладної коаліції, лідер компартії Петро Симоненко. Щоправда, він тут же виступив за створення газового консорціуму. «Ми повинні бути ініціаторами і маємо запропонувати умови створення і механізми управління міжнародним газотранспортним консорціумом», – заявив він.

Водночас цьому буде різко опиратись опозиція. На думку Олександра Гудими, Росія вперто прагне контролю над українською ГТС, оскільки «у найближчі п’ять років жоден газопровід в обхід України не запрацює». Відтак БЮТ уже висунув вимогу до уряду відзвітувати про хід переговорів, які, як підозрюють опозиціонери, ведуть до втрати енергетичної незалежності країни.

Таким чином, поки що Микола Азаров та вся нова влада отримали лише великий головний біль і не отримали конкретних результатів для української економіки. Зрозуміло, втім, що навіть у разі згоди Москви знизити ціну на газ для України це не стане стратегічним вирішенням «газової» проблеми…

Вихід із ситуації один: постійне зменшення споживання російського газу. Як розповів «Главреду» Олександр Гудима, технічно це можна здійснити за допомогою модернізації українських енергомістких підприємств та підвищення видобутку власного газу. Юридично ж, на думку пана Гудими, слід скористатися вже згаданими додатками до двосторонніх угод, зменшуючи споживання газу на 20% порівняно з попереднім роком щорічно. «Іншого варіанта немає», – наголосив експерт.