Красное и черное

Красный и черный – не только любимые украинским фольклором цвета.

Это фактический окрас двух ведущих политических сил – Партии регионов и БЮТ. Каждая из них по-своему и в собственной нише пытается стать монополистом. На сограждан-избирателей при этом – ноль внимания.



Хотя формально партийные цвета Партии регионов бело-синие, сегодня они стремятся быть антрацитно-черными. Ничего удивительного, ведь соратникам Януковича и самому Президенту страны сегодня нужно быть похожими именно на антрацит – блестящими, плотными и высококалорийными. Партии регионов необходимо удовлетворить потребности своих преимущественно высокопоставленных активистов. Сегодня они возвращаются в исполнительную власть, словно пародируя процедуру кадровых чисток образца 2005 года, проталкиваются весьма настырно и занимают уже давно облюбованные места.



Впрочем, по-настоящему ярких персонажей в рядах «регионалов» не наблюдается, ведь отсвечивать на вождя, ставшего Президентом, обладатели партбилетов крупнейшей по численности партии страны не привыкли. Там отдают предпочтение хорошим исполнителям, достаточно гибким и с регулируемым уровнем амбиций. Дмитрий Табачник, к примеру, получивший кресло министра образования и науки, вряд ли подозревал, что ему придется на министерском посту «ответить за базар». Можно только представить, сколько позитивных эмоций заслуженное бичевание Табачника дарит Борису Колесникову, а сам Дмитрий Владимирович стал заложником антрацитной сущности Партии регионов. И в отставку подавать он определенно не собирается. Да и собирался бы – не отпустили.



Виктор Янукович, кстати говоря, не шибко обеспокоен выполнением Конституции, ведь после его инаугурации и назначения правительства в Украину явочным порядком вернулись ничем не ограниченные президентские полномочия. Если не случится досрочных парламентских выборов, в которых основатели нынешней коалиции «Стабильность и реформы» нисколько не заинтересованы, то до 2012 года новая власть сможет не только расставить своих людей на всех мало-мальски значимых постах, но и убедить сограждан в том, что все в порядке в нашем доме. Против правительства Януковича – Азарова может сработать только экономическая ситуация: если к осени текущего года улучшения уровня жизни миллионов украинцев не произойдет, на смену антрациту придет терриконовая сущность «регионалов», а Юлия Тимошенко исполнит соло лидера оппозиции на главном майдане страны.



Позитивная тенденция для «регионалов» - нескрываемое желание их вчерашних оппонентов находить общий язык с новой властью. Сергей Тигипко пошел на исправительные работы в правительство, пусть и на должность вице-премьера, Арсений Яценюк отчетливо увязал аудиенцию у Виктора Януковича с объявлением об отдельном от Юлии Тимошенко оппозиционном плавании. Даже кум Виктора Ющенко, Петр Порошенко, отчаянно боролся за сохранение кресла министра иностранных дел. Видимо, Петр Алексеевич вспомнил, что в свое время стоял у истоков создания Партии регионов. «Сладкая парочка» Николай Мартыненко – Давид Жвания также «ищут подходы» к новой власти, действуя в соответствии с собственным пониманием политических приличий. Если «регионалам» удастся удержаться от соблазна провести показательный процесс против Юлии Тимошенко или кого-то из ее высокопоставленных соратников, они могут выиграть больше, чем, превращая лидера БЮТ в страдалицу, от действий «антиукраинского Президента».



Тем временем оппозиция демонстрирует, что главным цветом там может быть только красный – цвет бютовского сердца. В этом вопросе Юлия Тимошенко демонстрирует удивительную негибкость. Казалось бы, в Украине нет человека, способного удержать Юлию Владимировну от выхода на баррикады или митинг, но при этом у лидера БЮТ не хватает стратегического видения, чтобы ненадолго отойти в сторону. Со стороны создается ощущение, что леди Ю боится даже ненадолго отпустить своих соратников, поскольку потеря внимания может привести к массовому дезертирству. Видимо, опасения небезосновательны, ведь даже отъезд Тимошенко в кратковременный отпуск фактически парализовал деятельность ее соратников. Оппозиция стремительно теряет шансы на объединение, собственными шагами подсказывая Банковой, когда лучше пустить в ход традиционный принцип «Разделяй и властвуй».



За время пребывания во власти Тимошенко обросла свитой политических попутчиков, умело оттерших от лидера БЮТ носителей национально-демократической идеологии. Заигрывать с национал-патриотами раз в год, 9 марта – для экс-премьера означает уже в ближайшее время столкнуться с перспективой потери рейтинга. А ведь Юлии Владимировне сегодня кровь из носу необходимо стать более популярным политиком, чем Янукович, но инструментов для достижения этой цели ВОНА публично не продемонстрировала. И хотя другие оппозиционеры – уже упомянутые Яценюк и Мартыненко, «заукраинистый» Вячеслав Кириленко и вышедший из «отключки» Виктор Ющенко – не смогут конкурировать с Тимошенко за лидерство в оппозиции, ей стоит подумать над перспективой консолидации оппонентов Януковича. Если леди Ю будет полагаться исключительно на экономические провалы новой власти, ей придется утомительно долго ждать возможности для реванша. Янукович, став Президентом, предложил странам «большой восьмерки» главное – стабильность и предсказуемость государства, а внутренние преобразования Украины наших иностранных партнеров особенно не интересуют.



Самое обидное в сложившейся ситуации заключается в том, что деятельность власти и оппозиции практически превращается в соревнование за право потреблять черную и красную икру – в зависимости от пребывания в том или ином политическом сегменте, возможность попадания в который ограничена закрытыми партийными списками. Миллионам украинцев тем временем остается выбор между икрой кабачковой и баклажанной.