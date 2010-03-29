Карфаген Тимошенко

29 марта 2010, 18:13

На изможденном лице Юлии Владимировны светилось печальное торжество

Нежданно-негаданно в понедельник, в ходе Согласительного совета пресс-секретарь Марина Сорока проанонсировала брифинг Юлии Тимошенко. СМИ немедля встрепенулись: от Леди Ю уже давно ждали по-новостному «прикольных» выступлений, поскольку ее недеформированное оппозиционное правительство упорно не хочет выходить из сладостной дремы.  
На изможденном лице Юлии  Владимировны светилось печальное торжество человека, который «всегда знал, чем все это закончится». Выступала Тимошенко целеустремленно и сосредоточенно, рискнув войти в одну и ту же «конституционную воду» не единожды.

«Щелк!» - и в одно мгновение новая власть получила такой же «хвост» обвинений, как Кучма во время Майдана. По словам Тимошенко, в КС происходит неприкрытый акт торговли с целью «освящения» новой коалиции. Лучшая благодарность команды Януковича – 1 млн. «зеленых» тем судьям, которые возьмутся обосновать легитимность коалиции «тушек». Тех, кто захочет уйти добровольно, – ждет хорошая пенсия и должность рангом пониже (правда, после «освящения» коалиции).

А с самыми несговорчивыми разберется прокуратура. Парламент, президент и съезд судей уже готовы заменить неподкупных судей, избранных по их квотам, на более лояльных. Кипеть страсти будут максимум до 10 апреля – до поездки Януковича в США, заверила экс-премьер.

Журналисты, само собой, решили уточнить ¬– кто дает деньги и кому, но Юлия Владимировна сакральные тайны большой политики не раскрыла, пообещав прежде собрать доказательства.

При этом главная оппозиционерка заявила, что жутко обижена на КС, который взял к производству обращение регионалов по поводу законности создания коалиции и «продинамил» обращения НУ-НС  и БЮТ по этому же предмету. «Это говорит о том, что уже начался тенденциозный процесс», намекнула натренированная в оппозиционных боях Леди Ю.
Решительно настроенная Тимошенко пообещала показать Януковичу «кузькину мать» – то есть, заставить отказаться от намерения уволить неподкупных судей КС за нарушение присяги. «Судьи КС назначаются на девять лет и просто так уволить их нельзя», – заявила она, чем непоправимо загнала  себя в глухой юридический угол. Следуя этой логике, увольнение Сюзанны Станик в 2007 году за нарушение присяги, никем не доказанное, тоже можно считать нелегитимным. А команда Януковича всего лишь намеревается скопировать методы борьбы своих предшественников. Но Юлия Владимировна оправдывать возможную юридическую никчемность действий своих соратников в 2007 году не стала, а все вопросы переадресовала к Ющенко, чьим указом была уволена Станик.
Цель у Тимошенко одна – нынешняя коалиция, как и Карфаген, должна быть разрушена. А дальше – досрочные выборы, новая коалиция или «иные решения», которые должна принять действующая власть, намекнула экс-премьер.
В любом случае, «тихая гавань»  судьям КС  «не светит». Если в ведомстве на Жилянской примут решение о легитимности коалиции (а такой вариант не исключен), то служители Фемиды имеют все шансы пасть смертью храбрых, но уже от руки Тимошенко. В случае принятия неправосудного решения она обещала инициировать привлечение судей к ответственности за нарушение присяги, чем второй раз опровергла собственный тезис о том, что судей нельзя бездоказательно увольнять.
При этом с нейтральным решением КС – ни вашим, ни нашим – оппозиционерка не смирится. Если в 2008 году, суд на основе действующей Конституции пришел к выводу, что коалиция формируется фракциями, то нечего мутить воду и в 2010-м. А все разговоры о том, что за это время поменялся Регламент и появились внефракционные депутаты, – «от лукавого», заверила лидер «бело-сердечных».  

В общем и целом, Юлия Владимировна  и в страшном сне не допускает того, что нынешняя коалиция может существовать в нынешнем составе и далее. И желания размахивать шашкой на лихом коне у нее не поубавилось.  
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