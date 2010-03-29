Карфаген Тимошенко

На изможденном лице Юлии Владимировны светилось печальное торжество человека, который «всегда знал, чем все это закончится». Выступала Тимошенко целеустремленно и сосредоточенно, рискнув войти в одну и ту же «конституционную воду» не единожды.«Щелк!» - и в одно мгновение новая власть получила такой же «хвост» обвинений, как Кучма во время Майдана. По словам Тимошенко, в КС происходит неприкрытый акт торговли с целью «освящения» новой коалиции. Лучшая благодарность команды Януковича – 1 млн. «зеленых» тем судьям, которые возьмутся обосновать легитимность коалиции «тушек». Тех, кто захочет уйти добровольно, – ждет хорошая пенсия и должность рангом пониже (правда, после «освящения» коалиции).А с самыми несговорчивыми разберется прокуратура. Парламент, президент и съезд судей уже готовы заменить неподкупных судей, избранных по их квотам, на более лояльных. Кипеть страсти будут максимум до 10 апреля – до поездки Януковича в США, заверила экс-премьер.Журналисты, само собой, решили уточнить ¬– кто дает деньги и кому, но Юлия Владимировна сакральные тайны большой политики не раскрыла, пообещав прежде собрать доказательства.При этом главная оппозиционерка заявила, что жутко обижена на КС, который взял к производству обращение регионалов по поводу законности создания коалиции и «продинамил» обращения НУ-НС и БЮТ по этому же предмету. «Это говорит о том, что уже начался тенденциозный процесс», намекнула натренированная в оппозиционных боях Леди Ю.Решительно настроенная Тимошенко пообещала показать Януковичу «кузькину мать» – то есть, заставить отказаться от намерения уволить неподкупных судей КС за нарушение присяги. «Судьи КС назначаются на девять лет и просто так уволить их нельзя», – заявила она, чем непоправимо загнала себя в глухой юридический угол. Следуя этой логике, увольнение Сюзанны Станик в 2007 году за нарушение присяги, никем не доказанное, тоже можно считать нелегитимным. А команда Януковича всего лишь намеревается скопировать методы борьбы своих предшественников. Но Юлия Владимировна оправдывать возможную юридическую никчемность действий своих соратников в 2007 году не стала, а все вопросы переадресовала к Ющенко, чьим указом была уволена Станик.Цель у Тимошенко одна – нынешняя коалиция, как и Карфаген, должна быть разрушена. А дальше – досрочные выборы, новая коалиция или «иные решения», которые должна принять действующая власть, намекнула экс-премьер.В любом случае, «тихая гавань» судьям КС «не светит». Если в ведомстве на Жилянской примут решение о легитимности коалиции (а такой вариант не исключен), то служители Фемиды имеют все шансы пасть смертью храбрых, но уже от руки Тимошенко. В случае принятия неправосудного решения она обещала инициировать привлечение судей к ответственности за нарушение присяги, чем второй раз опровергла собственный тезис о том, что судей нельзя бездоказательно увольнять.При этом с нейтральным решением КС – ни вашим, ни нашим – оппозиционерка не смирится. Если в 2008 году, суд на основе действующей Конституции пришел к выводу, что коалиция формируется фракциями, то нечего мутить воду и в 2010-м. А все разговоры о том, что за это время поменялся Регламент и появились внефракционные депутаты, – «от лукавого», заверила лидер «бело-сердечных».В общем и целом, Юлия Владимировна и в страшном сне не допускает того, что нынешняя коалиция может существовать в нынешнем составе и далее. И желания размахивать шашкой на лихом коне у нее не поубавилось.