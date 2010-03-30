«Союзный» торг Семиноженко

30 марта 2010, 12:30

Похоже, что после газовых переговоров в Москве министр по вопросам ТЭК Юрий Бойко и премьер-министр Николай Азаров были в отчаянии.

Иначе сложно объяснить реверанс в сторону России гуманитарного вице-премьера Владимира Семиноженко, допустившего возможность участия Украины в союзе России и Беларуси. Даже весьма расположенный к РФ Леонид Кучма во время самых серьезных приступов русофилии до такого не договаривался.
Напомним, что в пятничном эфире одного из телеканалов господин Семиноженко заявил о намерениях украинского правительства рассмотреть возможность участия Украины в союзе России и Беларуси. Свои слова правительственный чиновник подкрепил не чем иным, как желанием народа, отраженным в социологическом опросе Института социологии Национальной академии наук Украины. Как и многие другие политики, Владимир Петрович ссылается на общественное мнение, когда ему это выгодно.
Итак, по словам Семиноженко, украинцы хотят вхождения в союзное государство России и Беларуси, поскольку «верят, что это приведет к успеху страны». И добавляет, что речь идет о союзе, в котором «определяются правила по типу ЕС». При этом о том, что большинство украинских граждан (как на востоке, так и на западе страны) поддерживают независимость Украины, вице-премьер вспомнить «забыл».
По данным социологического исследования Института социологии НАНУ, которое было проведено в мае прошлого года, большинство граждан действительно положительно отзываются об идее присоединения Украины к союзу России и Беларуси (59,3 %). Заметьте, что в опросе упоминается не «союзное государство» (о котором говорит Семиноженко и соответствующий договор о котором действительно подписан между Беларусью и Россией более 10 лет назад), а в целом союз Минска и Москвы.
Более того, Владимир Петрович от себя пытается объяснить, что люди в этом объединении видят залог успеха страны. Хотя в соответствующем опросе Института социологии респондентам не предлагали ответить на вопрос, почему они, скажем, поддерживают или не поддерживают эту идею.
Украинцы выбирают независимость
Чтобы глубже разобраться во взглядах и мотивации украинских граждан, «Главред» обратился к социологам. Так, президент Киевского международного института социологии Валерий Хмелько рассказал нам о том, что позитивное отношение украинских граждан к присоединению Украины к союзу России и Беларуси подтверждается и в соцопросе КМИСа. Так, на вопрос «вступать ли Украине в Союз России и Беларуси?» 67% граждан ответили утвердительно. Впрочем, по данным КМИСа, многие респонденты выступают за присоединение Украины к ЕС (43%). Против – только 17% опрошенных.
По словам Хмелько, если сопоставить эти два опроса, то 26% из 43%, которые выступают за вступление Украины в ЕС, также выступают и за вступление в союз России и Беларуси. Кроме того, 26% опрошенных из 67% тех, кто выступает за вступление Украины в Союз Украины и Беларуси, также выступают за вступление Украины в ЕС.
Научный директор Фонда «Демократические инициативы» Ирина Бекешкина, которая преподает в Институте социологию и на исследование которой сослался Семиноженко, подтвердила «Главреду», что в опросе института интервьюеры не спрашивали респондентов о том, что последние подразумевают под союзом России и Беларуси. «Думаю, вопрос не ставился о каком-то государственном союзе (между Россией, Беларусью и Украиной. - Авт.). Ведь большинство украинцев поддерживают одновременно членство Украины в ЕС и присоединение к союзу России и Беларуси. Это демонстрирует, что людям хотелось бы дружить со всеми. А последствия присоединения Украины к союзу России и Беларуси никто никому не объяснял», - рассказывает социолог. Между тем Хмелько также добавляет, что респонденты рассматривают союз России и Беларуси как союз независимых государств.
Причем в соответствии с январским опросом КМИСа, объединение Украины и России в одно государство поддерживают всего 22% украинских респондентов. Характерно, что согласно аналогичному опросу российского Левада-Центра, россиян, которые поддерживают такую идею, еще меньше – только 14%.
Зато в течение последних нескольких лет опросы КМИСа указывают на то, что 63-68% граждан Украины поддерживают такие отношения с Россией, при которых Украина и Россия должны быть независимыми, но дружественными государствами, – с открытыми границами, без виз и таможен. Это ярко подтверждает то, что взамен поддержки присоединения Киева к союзу Москвы и Минска украинские респонденты никак не готовы поступаться государственным суверенитетом.
Впрочем, как известно, договор «О создании Союзного государства», который и подписали Москва и Минск, предусматривает постепенное объединение политической, экономической, валютной, таможенной, юридической и других сфер присоединившихся государств. Очевидно, что при такой формулировке о независимости и суверенитете отдельного государства речь не идет. Пример Беларуси, которая вопреки этому договору продолжает проводить независимую от России политику, на самом деле демонстрирует, что подобный союз Минску нужен был лишь ситуативно.
Более того, виртуоз общественного мнения Владимир Семиноженко, упоминая об увлечении украинцев идеей присоединения Украины к союзу России и Беларуси, забыл упомянуть о том, что к идее о возможности присоединения Украины к этому объединению не обращался даже Леонид Кучма. Хотя у второго президента Украины было достаточно социологических причин это сделать. Напомним, что согласно данным Института социологии, большинство украинцев с 2000 года стабильно поддерживают идею присоединения Украины к союзу России и Беларуси.
Заигрывание власти
Впрочем, наверное только наивные думают, что Семиноженко готов действительно чуть ли не инициировать и возглавить движение Украины к присоединению к союзу России и Беларуси. На самом же деле хитроумный план должен сделать Россию снисходительной по отношению к Украине. Подготовленный Семиноженко экспромт по поводу возможности присоединения Украины к союзу России и Беларуси по правилам ЕС является как бы продолжением изобретения Януковича о возможности рассмотрения Украиной участия в таможенном союзе России, Беларуси и Казахстана на условиях ВТО. Чтобы завершить логический ряд, стоит еще украинскому министру обороны во время встречи с его российским коллегой заявить о том, что Киев в принципе не против какой-то формы ассоциированного присоединения к ОДКБ, но на условиях НАТО.
Такой вербальный торг с Россией за приемлемые цены на газ и уменьшение объемов его закупки Украиной очень похож на застенчивость переборчивой невесты. Ведь с одной стороны очевидно, что Украине откорректировать газовые контракты хочется не меньше, чем молодухе выйти замуж. За последние несколько недель Киев извлек из долгого ящика все милые российской стороне темы – консорциум по украинской ГТС, таможенный союз с Казахстаном, Россией и Беларусью, уже не звучит тема о присоединении Украины к НАТО, в Верховной Раде зарегистрирован закон о законодательном закреплении нейтралитета, а теперь мы услышали еще и о возможности присоединения Украины к союзу России и Беларуси. Между тем Россия на заявления реагирует холодно и, очевидно, ждет от Украины конкретных шагов. Почти как в анекдоте о том, как один политик жалуется другому, что сколько избирателям ни обещай, а им все мало.
С другой же стороны, поневоле стороной торга здесь выступает и Европа. Ведь именно в Европе сейчас, возможно, начинают понимать, что если ЕС будет чересчур тянуть время, Украина может снова переориентироваться на Россию. Впрочем, по сдержанности Европы в отношении этих заявлений создается впечатление, что в ЕС возможность конкретных шагов Украины навстречу интеграции с Россией считают маловероятной.
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