Андрей Шевченко: Кабмин Азарова не имеет права управлять «первой кнопкой»

В 2006 году известный телеведущий Андрей Шевченко вошел в первую пятерку предвыборного списка БЮТ.

С тех пор делом жизни депутата Шевченко стало продвижение идеи общественного телевидения, которое пока оказалось ненужным ни «демократам», ни «профессионалам» при власти. Впрочем, «Главред» обсудил с депутатом многие вещи, выходящие за рамки медиа-политики.



-- «Анна Герман гениальна в интерпретациях ошибочных решений своего шефа»



Господин Шевченко, вы исполняете обязанности главы комитета вместо Анны Герман, ушедшей в аппарат Президента Януковича. Между тем, насколько известно, в Партии регионов выступают за то, чтобы оставить во главе комитетов представителей прежних политических сил. Значит, ваш комитет, который по регламенту должен возглавлять представитель оппозиции, может отойти в руки «регионалов»?



Я не знаю о таком решении. Это действительно было бы нарушением регламента. Но я бы хотел посмотреть на всю эту историю шире.



В регламенте, который сейчас стал законом, есть целый блок, выписанный специально под оппозицию. Кстати, он выписывался именно представителями Партии регионов, в первую очередь, под себя.



В нем есть очень серьезные права, предусмотренные для оппозиции, — это и руководство комитетами, и право формировать расписание заседаний на один день в сессионную неделю, и другие права. И Блок Тимошенко как оппозиция настроен воспользоваться этими рычагами в полной мере.



Я не хочу сейчас даже допускать мысли, что наши оппоненты из Партии регионов пойдут на нарушение закона и не станут выполнять эту норму.



БЮТ претендует на статус единой оппозиции, вместе с тем и Арсений Яценюк формирует альтернативное правительство. Как все это состыкуется с регламентом?



Регламент дает очень четкий ответ – в оппозиции может находиться любая фракция, не входящая в коалицию. Если, например, фракция «Наша Украина — Народная самооборона» примет решение о переходе в оппозицию, то мы получим еще одну оппозиционную фракцию. Тогда мы как две оппозиционных фракции сможем претендовать на все те рычаги, которые даются оппозиции.



Нам точно нет смысла соревноваться за оппозиционные портфели, мы, слава богу, набили себе шишек, соревнуясь за властные портфели.



Если большинство все-таки не будет соблюдать требования регламента, кто из «регионалов» может быть руководителем вашего комитета? На самом деле в ПР не так много специалистов по информационной сфере.



Немного, но есть, в том числе и в нашем комитете. Это и Владимир Ландык, и Елена Бондаренко, и Алексей Федун. У нас есть коммунист Голуб, который, правда, не очень часто появляется на заседаниях комитета, потому что всегда в этот день сдает выпуск газеты «Коммунист», но он, пожалуй, во всем этом разбирается.



В конце концов, есть Эдуард Прутник, являющийся членом комитета, и этот человек возглавлял Гостелерадио. Я бы сказал, что в Партии регионов для меня это, безусловно, самый авторитетный человек по медиа-вопросам.



То есть это не вопрос имен. На самом деле руководству комитетом по вопросам свободы слова и информации важно иметь несколько базовых навыков: нужно уметь говорить спокойно, а не пренебрежительно с представителями других фракций, необходимо минимальное понимание потребностей медиа-рынка, и необходимо базовое понимание медиа-законодательства. Такие люди есть.



Но мы говорим о довольно деликатной, очень раздражающей политической теме, в которой важен сам подход. Либо есть принципы, которые соблюдаются, и один из этих принципов — это то, что оппозиция на протяжении последних десяти лет возглавляла и контролировала определенные комитеты. Либо этот принцип мы не соблюдаем, и тогда мы должны задаться вопросом: почему это происходит? И что это значит для страны, если мы уходим от таких базовых принципов?



А что Андрей Шевченко делал в Администрации Президента, где он был, как утверждают наши источники, несколько дней назад?



В последний раз я был в Секретариате Президента, кажется, год назад – на заседании Национальной комиссии по вопросам утверждения свободы слова. Сейчас по Банковой я разве что к театру Франка спускаюсь.



Хотя если бы была причина для похода в Администрацию Президента, я бы пошел. Я никогда не боялся ходить на чужую территорию – еще со времен, когда мы боролись с «темниками». И даже всегда находил в этом особый драйв.



Но сейчас такое впечатление, что там просто глухая стена. Анна Герман, с которой мы пересекаемся по медиа-вопросам, перестала отвечать на мои звонки со времени ее назначения в Администрацию Президента. Хотя даже с командой Виктора Ющенко, будучи конкурентами, мы имели определенный диалог.



Кстати, об Анне Герман – по вашему мнению, в чем ее главная функция как заместителя главы АП?



Я считаю, что она гениальна в интерпретациях ошибочных решений своего шефа. Потому что когда Янукович допускает очередной ляп, я не вижу там никакого другого человека, который мог бы каким-то образом придать этому хотя бы более-менее пристойный вид.



Та ли это миссия, которую Анна хотела бы исполнять по жизни? Это, пожалуй, ее решение. Я с уважением отношусь к ее работе, и очень надеюсь, что она свои таланты, способности, и главное — свое влияние, будет использовать на пользу стране, а не только для внутренних интриг.



Утверждают, что Анна Герман - один из эксклюзивных каналов поступления информации к Януковичу.



Не знаю, не знаю. Для меня, как и для всей страны, то, как принимает решение Виктор Янукович, остается загадкой.



Разве не то же было с Ющенко?



С Виктором Ющенко было иначе. Мы достаточно хорошо знали образ мышления Виктора Андреевича. Мы знали, что это человек, который общался со многими.



Другое дело, что это человек, который на самом деле был очень не гибким в своем мышлении. Он принимал те решения, которые он для себя уже принял и с которыми сжился.



У меня когда-то был опыт общения с Виктором Андреевичем по теме общественного вещания. И я могу сказать, что для меня это был очень ценный человеческий, личностный урок. Три или четыре часа показываешь планы, концепции, тебе кивают головой и говорят, что это то, что нужно, – а решения потом принимают совершенно другие!



Виктор Ющенко был президентом, на которого было очень трудно влиять «по ходу». Это был президент, который слушал многих, но делал так, как он считал нужным. И, очевидно, его ошибка в том, что он считал свое видение единственно правильным.



О Януковиче я могу сказать, что для меня, как и для всей страны, это чистый лист, это табула раса. Мы ничего не знаем о том, как принимает решение Президент Янукович, почему он руководствуется теми или иными критериями.



Например, когда он формировал правительство, почему он выбирал именно этих людей, а не других? Почему именно эти министры узнали о своем назначении утром в день утверждения? Нам остается только догадываться.



И есть большой риск, что Янукович скатывается к ошибкам Ющенко, не утруждаясь объяснять стране, почему он предпринимает те или иные шаги.



Особенно если эти шаги кажутся сомнительными. Как, например, назначение нового руководства Национальной телерадиокомпании и ее подчинение правительству.



У нас годами на УТ-1 руководителя назначал президент страны. И это никогда не было законно, потому что ни один закон, а тем более Конституция, не предусматривали подобного права президента.



Более того: начиная с 2005 года, новый Закон о телевидении и радиовещании предполагал вообще совершенно другую процедуру, по которой должен был существовать общественный совет, который, в свою очередь, должен был назначать руководителя УТ-1.



А 15 сентября прошлого года Конституционный суд даже принял специальное решение, которым прямо запретил президенту и Верховной Раде вмешиваться в процесс назначения и увольнения руководителя Национальной телекомпании и Национальной радиокомпании Украины. И он обязал ВР принять специальный закон, который опишет эту процедуру.



Что сделала команда Януковича? Они с самого начала загорелись желанием поставить своего руководителя на УТ-1. Общественность им четко указала на решение КС, которое запрещало это делать президенту и ВР. И эта команда сделала свои выводы: хорошо, тогда назначит руководителя УТ-1 Кабинет Министров Украины.



Но я напомню логику КС, который в своем заключении очень четко написал, что орган власти может делать только то, что ему разрешено Конституцией. Именно поэтому КС постановил, что ни президент, ни ВР не имеют права назначать руководителя НТКУ.



А значит, такого права не имеет и Кабинет Министров Украины! Очень обидно, что сейчас команда Януковича пошла путем игнорирования как минимум духа Конституции.



Но поскольку Василий Илащук сложил полномочия президента НТКУ, кого-то ведь нужно было назначить…



Тут юридическая логика только одна. У Василия Илащука было, если не ошибаюсь, семь вице-президентов. И в НТКУ, как во всяком бюджетном учреждении, есть очень подробное расписание, какие за кем закреплены обязанности. Это значит, что сейчас обязанности руководителя телекомпании должен был исполнять кто-то из вице-президентов.



Последнее. Мы сейчас получили постановление о том, что функции управления НТКУ берет на себя Кабмин. Я считаю, что это уже просто откровенный вызов общественному мнению.



Нам прямым текстом сказали, что мы — Кабинет Министров Николая Яновича Азарова – будем руководить первой кнопкой страны. Такого никогда не было, даже при Леониде Кучме не осмеливались это так проговаривать и так делать. Мне кажется, это дерзость.



Я и мои коллеги по фракции Блока Тимошенко будем инициировать обращение в Конституционный суд, связанное с этими решениями. Я думаю, что КС подтвердит свою позицию - он объяснит, что органы власти могут делать только то, что им позволяет Основной Закон, – даже если это особенное правительство Азарова.



-- «Возврат НТКУ в «серые» схемы уже будет прогрессом»



Вы утверждаете, что главное – не имена, а тенденция. Но все-таки именно в информационной сфере имена появились довольно неожиданные.



Я все-таки предлагаю сначала обсудить подход, а потом уже говорить о личностях. А подход, мне кажется, очень простой. Об инструментах есть смысл говорить, когда понятны цели. Тогда в этом есть определенная логика.



А теперь мы столкнулись с совершенно иным подходом: нам говорят, что вот есть хорошие, нормальные люди, мы их назначим на должности и посмотрим, что они будут там делать.



Я считаю, что это в корне неправильный подход.



Объясню. Например, сейчас генеральным директором Национальной телекомпании Украины назначили Егора Бенкендорфа. А его заместителем по развитию будет Валид Арфуш. Оба они из коммерческих медиа. Но был ли у них до назначения хоть какой-то план, что делать с этой махиной государственного телевидения? Нет!



Я хочу представить себе частного инвестора, который бы принимал этих людей на работу без бизнес-плана, без каких бы то ни было целей, без проектов, без стратегии развития!



Однако мы все вместе – как страна, как налогоплательщики – нанимаем на работу людей, которым мы не ставим никакой задачи. Я думаю, что это весьма ошибочный подход.



Тем не менее, профессионал даже без бизнес-плана – это лучше, чем непрофессионал. Новые назначения в информационной сфере, с вашей точки зрения, выглядят профессионально?



Начну с Александра Курдиновича и Гостелерадио. Кстати, правительство его назначило и.о., но почему-то не спешит внести на утверждение в Верховную Раду. Или, может, у Азарова считают, что парламент в этой процедуре уже лишний?!



Я думаю, что у Курдиновича есть очень высокие шансы быть официально утвержденным главой Гостелерадио. Это, безусловно, профессиональный человек, который провел не один год в структуре. Я бы сказал, что из всей той команды, которая до его назначения работала в Гостелерадио, в том числе и при предыдущем руководителе господине Наливайко, это оптимальный выбор.



Мы с ним вместе работали в Национальной инициативе «Общественное вещание», и я знаю, что он видит своей целью образование общественного ТВ и радио. Это человек из команды Эдуарда Прутника, и мы можем проследить некую преемственность в Гостелерадио. Все это плюсы.



Теперь о назначениях в Национальной телекомпании Украины. Здесь все намного сложнее. В отношении Егора Бенкендорфа я вижу один плюс и два огромных минуса.



Плюс – это человек, обладающий колоссальным телевизионным опытом: администратор, продюсер... Это человек-опыт.



Первый минус — это, конечно, сомнительная процедура назначения. Егор, возможно, еще до конца не понимает, что он попадает в структуру, которая живет «по уставу». Это структура, в которой царит «уставщина».



И если ты приходишь туда как руководитель по не до конца легитимной процедуре, это значит, что в любую секунду твое управление может там закончиться.



Второй минус — это, опять же, то, что его туда приводят без конкретной цели, без конкретной задачи.



Думаете, это действительно так важно для рядовых граждан?



Дело даже не в них. Нужно понимать, что такое УТ-1! Это около двух тысяч человек, некоторые люди отдали этой работе десятки лет. И им действительно нужно объяснять, куда они будут идти.



Это не логика коммерческой структуры, в которой ты приходишь и говоришь: я вам плачу зарплату, поэтому копайте от забора до обеда, точка. Это люди, которым нужно объяснять, что они делают.



И для Егора самый большой вызов, я думаю, будет очень простым — как перенести его опыт как коммерческого менеджера в государственную компанию, у которой есть своя задача, своя миссия, свои функции.



Я думаю, для него будет большой неожиданностью, что УТ-1 проделывает колоссальную работу, которую коммерческие каналы не делают. Это и детское вещание, это и информационное вещание, плюс это сотни, возможно, тысячи людей, привыкших к тому, что они выполняют какую-то уникальную миссию для страны.



Мы можем очень скептически относиться к качеству их работы. Многие из нас, возможно, сказали бы, что нужно этих людей вообще разогнать и набрать совершенно новую команду. Но это люди, которые там сейчас работают и которым нужно четко объяснить, что они дальше будут делать.



В свое время успешный журналист и редактор Шевченко пришел в НТКУ именно из коммерческого вещания. Может, у него есть для господина Бенкендорфа какие-то более конкретные советы?



Одна вещь, которую я бы не советовал делать Егору, – это начинать свою работу с разговора о сокращении и о кадровых изменениях.



В 2005 году мы пришли преобразовывать УТ-1 в общественное вещание, а оказались втянутыми в пустые разговоры о сокращении и о кадрах. За шесть месяцев мы не уволили ни одного человека, ни одного! Но конфликты нам серьезно помешали в по-настоящему значимых вещах.



С гендиректором понятно. Как в отношении его заместителя с очень неоднозначной репутацией – Валида Арфуша?



Я с каждым днем склоняюсь к мысли, что эта история — это вызов общественному мнению, это вызов профессии.



Фактически на вторую должность в государственной компании приходит человек, имеющий очень специфическую репутацию в медиа-мире, недавно ставший гражданином Украины, не говорящий по-украински, не планирующий изучать язык, более того, подающий это как демонстративную позицию.



Я считаю, что это вызов. И мне кажется, что Валид должен очень четко объяснить стране, что он собирается делать не видео-версию журнала «Папарацци», и что это должно быть национальное вещание Украины, а не что-то другое.



Или же ему не нужно браться за эту работу, потому что он просто наживет на этой работе массу врагов, массу негатива, и ничего полезного не сможет сделать.



В целом, не приуменьшая личные и профессиональные качества Бенкендорфа и Арфуша, я думаю, что единственная причина, по которой они стали руководителями НТКУ – это то, что в конкретный момент кому-то одному в команде Виктора Януковича показалось, что они лучше будут представлять его интересы.



Или кому-то одной?



Вы намекаете на Анну Герман?



Да.



Не берусь подтверждать или опровергать, что это ее назначение. Но мне кажется, что мы имеем дело с мелким, и даже с мелочным лоббизмом. И, к сожалению, для общества в этом нет никаких хороших новостей.



Еще раз серьезно предостерегу — я не оправдываю всего бардака, творившегося в Национальной телекомпанией Украины на протяжении последних пяти лет президентства Виктора Ющенко и на протяжении предыдущего президентства Кучмы, но мы всегда от новой власти ждем новых стандартов, новых подходов. А здесь, к сожалению, мы этого не увидели.



В 2005 году команда Стецькива, заместителем которого вы стали, боролась за отделение собственно журналистской работы на НТКУ от «джинсы» и всевозможных продакшн-студий, обсевших государственный эфир. Скажем откровенно, громкой победы не произошло. Какова ситуация сейчас, и какие перспективы вы видите?



Не возвращаясь в прошлое, скажу, что два конкретных результата все же были достигнуты. Мы отделили финансовую составляющую от журналистской, и мы вышли на подход, при котором журналисты не зарабатывали на своих сюжетах, а редакторы не зарабатывали на своих выпусках новостей. С 10 мая 2005 года и до нашей отставки в октябре в новостях не вышел ни один проплаченный сюжет!



Второе, мы восстановили веру команды в свои силы, и наши журналисты перестали стесняться на пресс-конференциях представляться как журналисты Первого канала.



Что сказать о настоящем? Конечно, НТКУ во все времена при всех без исключения руководителях так или иначе была по уши в теневых схемах. Эта практика была, есть и остается на сей момент. Я думаю, что новое руководство Гостелерадио и НТКУ прекрасно это понимает.



Следовательно есть две дилеммы, которые будут стоять перед любым руководителем НТКУ: либо он отдает эти теневые схемы на откуп тем людям, которые раз в месяц приносят конверты с «благодарностью» за то, что на них закрывают глаза, либо он действует путем жесткой централизации финансовых потоков.



Перевод теневых заработков компании в «серые» схемы уже будет прогрессом. А в идеале — это полная легализация всех доходов и расходов.



«Серые» схемы – это в данном случае что?



«Серые» схемы — это все, что разрешено законом, но прямо не предусмотрено бюджетом телекомпании.



Скажем, мы говорим об идеальной «белой» схеме, когда есть штатное расписание Национальной телекомпании Украины, когда вся НТКУ собирает все деньги у себя и она же все деньги тратит на развитие и на зарплату своим штатным сотрудникам.



Но что на практике? Вы хотите принять на работу лучших профи с коммерческих каналов, а имеете штатное расписание и тарифную сетку, с которой стыдно даже переговоры начинать.



Что такое «черная» схема, которая была, есть и остается на этот момент? Это когда есть полный финансовый и юридический беспредел, и когда кто как может, так и зарабатывает.



«Серая» схема – это когда руководство телекомпании находит способы оптимизировать прибыли и расходы телекомпании – с привлечением продакшн-студий, с прозрачной рекламой, спонсорством.



Вдумайтесь, у государственного канала есть неисправимая репутация канала, на котором воруют! Это беда. При том, что в мире есть простые рецепты. Например, ежегодный публичный отчет о прибылях-расходах или ежегодном независимом аудите.



Все это обязательные вещи для общественного вещания, но их спокойно можно было бы внедрять уже сейчас.



Могу напомнить, что мы говорим о колоссальных средствах, потому что только бюджетное финансирование государственных телекомпаний составляет сотни миллионов гривен ежегодно. И поэтому, кстати, смешно, когда кто-то сомневается, готов ли украинец платить за общественное вещание, например, гривню в год. Мы уже платим сотни миллионов и о дополнительных деньгах никто не говорит.



Одним словом, подытоживая блок по УТ-1, я скажу, что не завидую никакому руководителю, который берет на себя ответственность за эту команду. Это очень тяжелый крест. Всякий, кто побывал в этом горячем кресле, это знает.



-- «Нет никаких сомнений в том, что страна назад не покатится»

Как понимать новые «информационные» инициативы в самом правительстве? Конкретно – то, что вице-премьер Борис Колесников будет руководить информационной политикой, а ваша коллега Елена Бондаренко «на общественных началах» займется информационной составляющей работы Кабмина?



Давайте отделим личности от принципов. То, что Колесников захотел заниматься информационными вопросами, для меня понятно. Это очень энергичный, активный человек, и я думаю, что его логика была следующей: если я не могу влиять прямо на те или иные финансовые потоки (которые в основном пошли мимо него), то я, по крайней мере, буду влиять на то, как правительство выглядит для страны.



Мне кажется, для политика, думающего о перспективе, это очень правильная логика.



Что касается Елены Бондаренко, у нее, безусловно, есть определенная квалификация для того, чтобы влиять на такое решение. Но по опыту работы Кабмина Тимошенко я могу сказать, что ее ждет немало неожиданностей, потому что Кабинет Министров – это, опять-таки, структура, живущая по бюрократическим правилам.



В ней не практикуется такое явление, как неформальные кураторы. Или ты заходишь в эту структуру и работаешь с девяти утра до девяти вечера, или же имеешь влияние разве что «на общественных началах».



Но как на самом деле этот Кабмин будет работать с общественностью и с прессой - это вопрос.



В свое время я был одним из инициаторов того, что Кабинет Министров Тимошенко принял специальное положение, в соответствии с которым министерства и ведомства вовлекали общественность в работу. Я очень надеюсь, что эти традиции не будут утеряны.



Наивный вопрос: в каком направлении может развиваться наше государственное вещание теперь и есть ли шансы на продвижение к общественному вещанию?



Знаете, когда в сентябре 2005 года Ющенко принимал решение о том, что дальше делать с УТ-1, перед ним стояло два выбора: или развивать канал как российское государственное телевидение РТР (сейчас телеканал «Россия»), или как британское Би-би-си.



Но тогда, я помню, Ющенко сказал людям с УТ-1: вы сначала поднимите свой рейтинг до семи процентов, а после того мы будем говорить о переходе на общественное вещание. На этом все и закончилось.



Так вот сейчас, возвращаясь к этой истории, я хочу сказать, что из УТ-1 никому и никогда не удастся ничего сделать, пока не будет изменен сам подход к этой компании. Это должна быть телекомпания с независимым управлением, независимым финансированием и независимой кадровой политикой. Пока этого не произойдет, будет то, что будет.



Как оценивается в связи с созданием нового парламентского большинства перспектива принятия Закона об общественном вещании?



Проблема в том, что в настоящее время при власти команда, которая исторически всегда блокировала шаги к общественному вещанию. Партия регионов не голосовала за закон об общественном вещании в 2005 и провалила законопроект, автором которого был я, в прошлом году.



Тогда за него голосовали БЮТ, Блок Литвина, частично «Наша Украина» (не голосовал Вячеслав Кириленко с его группой «За Украину»), а вот команда Януковича, которая на словах была двумя руками «за», не дала ни одного голоса.



На сегодняшний день есть конкретно сделанный план, как переделать систему государственного телевидения – а это около тридцати государственных телерадиокомпаний – в систему общественного вещания. Годы разговоров об общественном вещании не прошли зря. Вопрос лишь в том, кто возьмет это на вооружение.



Какие события будут происходить в этом году? Во-первых, я рассчитываю перерегистрировать проект закона. И очень надеюсь, что мы этот закон зарегистрируем не только с моей подписью, но и с подписями представителей других фракций, в идеале – всех фракций парламента.



А дальше, я думаю, будет очень показательный момент, поддержит эта властная команда данный проект или нет. Будучи оптимистом, я верю, что это свершится.



Учитывая упомянутый вами же исторический опыт, это, по-моему, чрезмерный оптимизм.



Ну, что тут можно сказать? В целом относительно перспектив свободы слова действительно есть сомнения - большие и небезосновательные. Мы имеем дело с командой, которая исторически всегда было по другую сторону баррикад.



Я до сих пор помню парламентские слушания 2002 года, когда я с трибуны Верховной Рады показывал «темники» и от имени журналистского стачкома просил, предлагал, умолял и заклинал власть начать что-то делать, а мне оппонировал вице-премьер Дмитрий Табачник, который, глядя в глаза десяткам и сотням журналистов, загибающихся от цензуры, говорил, что в Украине цензуры нет.



И когда мы недавно слышали обсуждение кандидатов на должность главы Гостелерадио, где звучали фамилии Джангирова, Пиховшека, у меня было ощущение, что меня силой затягивают во времена, когда были пятиминутки ненависти, когда были «темники».



Это времена, о которых мы быстро забыли, потому что не хочется о них вспоминать, но они были.



Второе сомнение – это сомнение процедурное, потому что мы имеем дело с командой, демонстрирующей откровенное игнорирование правил. Кстати, по моей информации, сейчас новая команда готовит увольнение президента Национальной радиокомпании Украины.



Мне кажется, всякий, кто знает Виктора Набруско, понимает, что это аполитичный человек, профессионал, который все эти годы пытался делать все, чтобы украинское радио было пусть маленьким, но прообразом общественного вещания.



Я считаю, что Кабмин не уполномочен менять руководителя НРКУ, но почерк этой команды, это игнорирование процедур усиливает нашу тревогу за то, что будет дальше.



Ну, и третье, последнее. Сейчас у всех возникает такое ощущение бульдозера, который просто ползет по стране и катком зачищает все: милицию, прокуратуру, армию, райадминистрации, обладминистрации, министров, заместителей министров и всех остальных. Мы хорошо знаем, что это значит для журналистов.



Потому что когда появляется бесконечно высокая непрозрачная стена, в которой склеены власть, прокуратура, суды, милиция и т.д., это никогда ничего хорошего не сулило масс-медиа.



Я же говорю – какие здесь основания для оптимизма?



Я думаю, что для журналистов как раз время вспомнить об их истинной миссии. Когда мы набирали людей на «5-й канал», мы говорили очень просто: даже в самые смутные времена судьба профессии находится в руках абсолютно конкретных людей.



Так же, как в 2002-м, в 2004-м, в 2005-м, 6-м, 7-м, 8-м и 9-м, так же и в 2010 году судьба профессии в первую очередь в руках тех журналистов, которые готовы за нее постоять.



Власть тоже многому научилась за это время. На ваш взгляд, каким путем будет идти «структуризация информационного пространства»: условно говоря, «российским», когда все куплено, «грузинским» и «белорусским», когда все зажато, еще ли каким-небудь?



Я считаю, что у Украины исторический шанс только один — это быть самой свободной страной в регионе.



Дело не только в политике, где мы выгодно отличаемся и от России, и от Беларуси, и от Молдовы. Возьмите религию. На фоне монокатолической Польши, или моноправославной России, или других соседей, мы являемся мультиконфессионной страной.



Это касается и языка, это касается и культуры. Вспомните о статусе женщины, которая веками у нас имела больше прав, была более образованной, чем у соседей.



Сейчас наша цель - стать еще и страной, где свобода руководит и экономикой, страной, где свободно можно делать бизнес, где каждому себя легко реализовать.



Кстати, медиа-бизнес в этом – впереди. Смотрите, в журналистике, о которой мы много сегодня говорили, у нас есть российские телеведущие Шустер и Киселев, есть польский менеджер Вальдемар Дзики, который перестраивает медиа-империю Рината Ахметова, есть румынский менеджмент на канале «1+1», есть Валид Арфуш, в конце-концов.



То есть по факту мы уже стали страной, куда приезжают для того, чтобы себя реализовать, например в медиа-бизнесе.



И обобщая, я просто верю, что у Украины есть исторический шанс как у страны свободы, как у страны, которая выгодно отличается от всех своих соседей намного более свободным окружением и атмосферой.



Когда я смотрю на команду, пришедшую к власти, мне очень горько, что те перемены, которых страна ждала от выборов, не дадут быстрого результата. Но у меня нет никаких сомнений в том, что страна не покатится назад. В худшем случае — мы будем стоять на месте, а в лучшем — будем двигаться хотя бы маленькими шажками вперед.



И когда мне звонили и говорили: «Андрей, звоню тебе после выборов спросить, как дела и что будет?», я отвечал: «Все будет хорошо. Только, возможно, не так быстро, как мы рассчитывали».