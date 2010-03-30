Коалиция обросла новыми «тушками»

Своему обещанию лично проводить заседания фракции БЮТ Юлия Тимошенко на этот раз не изменила. Впрочем, новой информации из ее получасового выступления бютовцы так и не получили – экс-премьер в основном повторяла вчерашние тезисы - о миллионах, которые якобы обещают судьям Конституционного суда за «правильное» решение о легитимности создания новой коалиции. На самый волнующий депутатов вопрос – о перераспределении глав парламентских комитетов ответ, по словам источников «Главреда», был дан еще пару недель назад – Тимошенко объяснила депутатам, что воевать за комитеты никто не будет, хотя поднять шум в прессе на предмет «очередных антиконституционных действий коалиции» не помешает. К тому же новая власть неоднократно и недвусмысленно дала понять, что делиться комитетами не намерена.

Юлию Владимировну внимательно слушал севший рядом с ней народный депутат Валентин Зубов. «Я с иудами не общаюсь», - бросила реплику Тимошенко. Очевидно, эта реплика была обращена именно к нему – не пройдет и часа, как Владимир Литвин объявит, что депутат Зубов вошел в коалицию «Стабильность и реформы».

Впрочем, хитроумный спикер попытался не привлекать внимания к обрастанию коалиции новыми «тушками» - он просто зачитал список из 25 нардепов, присоединившихся к коалиции. Там между фамилиями двадцати двух свежеиспеченных нардепов-«регионалов» (которые пришли в Раду взамен ушедших работать в исполнительную власть коллег) затесались и фамилия Зубова, а также его коллеги по фракции Олега Малича и нунсовца Сергея Василенко. Поступок этого депутата никого не удивил, поскольку экс-член «Фронта перемен» Арсения Яценюка стал на сторону новой власти уже давно, в частности проголосовав за назначение премьером Николая Азарова.

А вот мотивация того же Зубова для некоторых его коллег по фракции осталась загадкой – автор учебника «Научный коммунизм», в свое время возглавлявший Донецкую облорганизацию ВО «Батькивщина», был вхож в ближайшее окружение Юлии Тимошенко и даже назывался претендентом на пост главы Донецкой ОГА во времена первого правительства Юлии Владимировны. Его фамилия чаще всего мелькала в прессе в связи со стройкой у стен Святогорского монастыря на Донбассе – зарегистрированная на дочь Зубова фирма занималась коммерческим строительством прямо на территории Святогорья. В 2007 году, когда происходил аналогичный нынешнему процесс вербовки тушек в коалицию (напомним, существовавшей в формате ПР-Соцпартия-Компартия), Зубов уже заявлял, что на бизнес дочери оказывается давление, которое обещали легко устранить, если сам Зубов войдет в коалицию. Тогда он устоял, на этот раз - нет, хотя, очевидно, колебался – по словам источников «Главреда», заявление о вступлении в коалицию он подавал и потом забирал несколько раз.

Еще одна «тушка» - депутат Олег Малич – очевидно, вступил в коалицию по бизнес-мотивам. Почетный президент холдинга «Киевщина Жилье» считается близким к бютовцу Богдану Губскому и в последнее время занимался реализацией строительных программ правительства по социальному жилью. Сейчас «Киевщина Жилье» занимается, в частности, возведением 17-этажного комплекса «Стугна» в городе Украинка Киевской области. Кстати, переход Малича в коалицию удивительным образом совпал по времени с появившейся в СМИ информацией о готовящейся смене руководства Киевского облсовета – в частности, на должность первого замглавы прочат экс-главу Госкомзема Владимира Воеводина (также близкого к Губскому).

Если процесс «тушкования», в целом, проходит вполне успешно, то о «растушевывании» лишь ведутся разговоры. В частности, на прошлой неделе вице-спикер Николай Томенко заявил, что шесть членов коалиции якобы собрались ее покинуть. Как выяснил «Главред», в коалиции действительно образовалась группа депутатов, недовольных распределением должностей в новой власти. По словам наших источников, «возглавил» ее экс-бютовец Олег Рыбаков, якобы претендующий на пост замглавы Государственной таможенной службы. Впрочем, обновление кадрового состава в таможне еще не закончилось, и аппетиты Рыбакова еще могут быть удовлетворены – ведь «рассчитались» же «регионалы» с коммунистами назначением Игоря Калетника на должность главы той же таможни…

Понеся количественные потери, оппозиция сегодня потерпела и моральное поражение – Дмитрий Табачник устоял на посту главы Министерства науки и образования. Впрочем, сюрпризом для оппозиционеров это не стало – в неформальных беседах они признавались, что голосов за отставку попросту нет. Во время обсуждения вопроса по Табачнику второй раз за день попытался схитрить Владимир Литвин – фракция его имени оказалась единственной так и не высказавшей своей позиции. Наверняка, спикер понимает, что среди его избирателей сторонников Табачника не так уж и много, поэтому лучше ничего не говорить, а просто не нажимать зеленую кнопку «за».

После «табачного» вопроса интрига дня была полностью исчерпана и депутаты стали потихоньку расходиться. На выходе из здания «под куполом» «Главред» стал свидетелем беседы одного из наиболее пламенных бютовцев с важным депутатом-«регионалом». «Согласись, в политике – мы по разные стороны, там, – сказал «бютовец» и махнул рукой в сторону сессионного зала, - мы бунтуем и воюем, а по неполитическим вопросам мы ведь всегда найдем понимание, правда? Так что надо за то, о чем я говорю. проголосовать». «Правда. Мы проголосуем», - уверил его «регионал».



