Коалиция обросла новыми «тушками»

30 марта 2010, 18:56

В первый после формирования нового Кабинета Министров полноценный парламентский день главными были кадровые вопросы.

Своему обещанию лично проводить заседания фракции  БЮТ Юлия Тимошенко на этот раз не изменила. Впрочем, новой информации из ее получасового выступления бютовцы  так и не получили – экс-премьер  в основном повторяла вчерашние тезисы - о миллионах, которые якобы обещают судьям Конституционного суда за «правильное» решение о легитимности создания новой коалиции. На самый волнующий депутатов вопрос – о перераспределении глав парламентских комитетов ответ, по словам источников «Главреда», был дан еще пару недель назад – Тимошенко объяснила депутатам, что воевать за комитеты никто не будет, хотя поднять шум в прессе на предмет «очередных антиконституционных действий коалиции» не помешает. К тому же новая власть неоднократно и недвусмысленно дала понять, что делиться комитетами не намерена.
Юлию Владимировну внимательно слушал севший рядом  с ней народный депутат Валентин Зубов. «Я с иудами не общаюсь», - бросила  реплику Тимошенко. Очевидно, эта реплика была обращена именно к нему – не пройдет и часа, как Владимир Литвин объявит, что депутат Зубов вошел в коалицию «Стабильность и реформы».  
Впрочем, хитроумный спикер попытался не привлекать внимания к обрастанию коалиции новыми «тушками» - он просто зачитал список из 25 нардепов, присоединившихся к коалиции. Там между фамилиями двадцати двух свежеиспеченных нардепов-«регионалов» (которые пришли в Раду взамен ушедших работать в исполнительную власть коллег) затесались и фамилия Зубова, а также его коллеги по фракции Олега Малича и нунсовца Сергея Василенко. Поступок этого депутата никого не удивил, поскольку экс-член «Фронта перемен» Арсения Яценюка стал на сторону новой власти уже давно, в частности проголосовав за назначение премьером Николая Азарова.  
А вот мотивация  того же Зубова для некоторых его  коллег по фракции осталась загадкой – автор учебника «Научный коммунизм», в свое время возглавлявший Донецкую облорганизацию ВО «Батькивщина», был вхож в ближайшее окружение Юлии Тимошенко и даже назывался претендентом на пост главы Донецкой ОГА во времена первого правительства Юлии Владимировны. Его фамилия чаще всего мелькала в прессе в связи со стройкой у стен Святогорского монастыря на Донбассе – зарегистрированная на дочь Зубова фирма занималась коммерческим строительством прямо на территории Святогорья. В 2007 году, когда происходил аналогичный нынешнему процесс вербовки тушек в коалицию (напомним, существовавшей в формате ПР-Соцпартия-Компартия), Зубов уже заявлял, что на бизнес дочери оказывается давление, которое обещали легко устранить, если сам Зубов войдет в коалицию. Тогда он устоял, на этот раз - нет, хотя, очевидно, колебался – по словам источников «Главреда», заявление о вступлении в коалицию он подавал и потом забирал несколько раз.  
Еще одна «тушка» - депутат Олег Малич – очевидно, вступил в коалицию по бизнес-мотивам. Почетный президент холдинга «Киевщина  Жилье» считается близким к бютовцу  Богдану Губскому и в последнее  время занимался реализацией строительных программ правительства по социальному жилью. Сейчас «Киевщина Жилье» занимается, в частности, возведением 17-этажного комплекса «Стугна» в городе Украинка Киевской области. Кстати, переход Малича в коалицию удивительным образом совпал по времени с появившейся в СМИ информацией о готовящейся смене руководства Киевского облсовета – в частности, на должность первого замглавы прочат экс-главу Госкомзема Владимира Воеводина (также близкого к Губскому).
Если процесс  «тушкования», в целом, проходит вполне успешно, то о «растушевывании» лишь ведутся разговоры. В частности, на прошлой неделе вице-спикер Николай Томенко заявил, что шесть членов коалиции якобы собрались ее покинуть. Как выяснил «Главред», в коалиции действительно образовалась группа депутатов, недовольных распределением должностей в новой власти. По словам наших источников, «возглавил» ее экс-бютовец Олег Рыбаков, якобы претендующий на пост замглавы Государственной таможенной службы. Впрочем, обновление кадрового состава в таможне еще не закончилось, и аппетиты Рыбакова еще могут быть удовлетворены – ведь «рассчитались» же «регионалы» с коммунистами назначением Игоря Калетника на должность главы той же таможни…
Понеся количественные потери, оппозиция сегодня потерпела и моральное поражение – Дмитрий Табачник устоял на посту главы Министерства науки и образования. Впрочем, сюрпризом для оппозиционеров это не стало – в неформальных беседах они признавались, что голосов за отставку попросту нет. Во время обсуждения вопроса по Табачнику второй раз за день попытался схитрить Владимир Литвин – фракция его имени оказалась единственной так и не высказавшей своей позиции. Наверняка, спикер понимает, что среди его избирателей сторонников Табачника не так уж и много, поэтому лучше ничего не говорить, а просто не нажимать зеленую кнопку «за».
После «табачного» вопроса интрига дня была полностью исчерпана и депутаты стали потихоньку расходиться. На выходе из здания «под куполом» «Главред» стал свидетелем беседы одного из наиболее пламенных бютовцев с важным депутатом-«регионалом». «Согласись, в политике – мы по разные стороны, там, – сказал «бютовец» и махнул рукой в сторону сессионного зала, - мы бунтуем и воюем, а по неполитическим вопросам мы ведь всегда найдем понимание, правда? Так что надо за то, о чем я говорю. проголосовать». «Правда. Мы проголосуем», - уверил его «регионал».

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