Про силу успіху

Нам приємно. Ми маємо чим пишатися. Тим паче, що й конкуренти у нас були гідні. Це успіх великої команди, до якого вона йшла не таким уже й легким шляхом. Адже 2009 рік був непростим для багатьох медіапроектів, не всі, на жаль, змогли пройти без втрат крізь жорна економічної та політичної кризи. Свою ложку дьогтю отримав і наш журнал, але тим солодша у таких випадках перемога.



«У чому секрет успіху?» – часто запитують у подібних ситуаціях. Очевидно, що справжній успіх (не той, що спалахує на мить і гасне) залежить не від понтів, прибраних в обгортку новітніх PR-технологій (хоча вони відіграють неабияку роль). Насамперед – від кропіткої праці людей, які люблять свою справу, які часто жертвують багато чим заради кількох рядків ексклюзивної інформації, вражаючого фото, оригінальної обкладинки… Майже як у забутій (а то й не знаній молодим поколінням) радянській пісні: «Трое суток шагать, трое суток не спать ради нескольких строчек в газете…» Тобто у журналі.



Ще одна важлива річ, яку не замінять ніякі PR-технології, – це цінності. «Прагніть передусім стати людиною цінностей», – казав Альберт Ейнштейн. Сила, а отже, й успіх кожного зокрема та команди в цілому – у тих цінностях, які вони сповідують. Безперечно, дуже складно дотримуватись цього правила у світі, який стрімко змінюється, в якому часто традиційні цінності втрачають свій первинний сенс, а жорстка конкуренція на ринку підштовхує до не завжди етичних дій, у світі, де домінують маніпулятивні технології і честь – не в честі… Проте варто принаймні прагнути, якщо дослухатися слів Ейнштейна. І, може, тоді щось зміниться.



Наші успіхи, як і наші невдачі, – це колосальний досвід, який нічим не можна замінити. Дуже часто (принаймні наша історія, яку «не можна читати без брому», це доводить) українське суспільство концентрується на своїх невдачах, культивуючи загальний песимізм. Натомість про власні досягнення, що їх насправді чимало, ніхто не згадує. А дарма. Вибудовуючи свої історії успіхів, ми таким чином спільними зусиллями здолаємо і економічну кризу, і суспільну депресію, і всілякі інші негаразди. Оптимізм і віра у власні сили й перемоги – важливий психологічний чинник, що рухає прогресом. Що більше успішних людей, то більше успішних проектів – і тим успішніша країна.



Ми долучаємося до привітань інших переможців загальнонаціональної програми «Людина року». Хай наші успіхи будуть не останніми.