Про силу успіху

31 марта 2010, 11:34

«Главред» став найкращим журналом 2009 року в рамках загальнонаціональної програми «Людина року».

Нам приємно. Ми маємо чим пишатися. Тим паче, що й конкуренти у нас були гідні. Це успіх великої команди, до якого вона йшла не таким уже й легким шляхом. Адже 2009 рік був непростим для багатьох медіапроектів, не всі, на жаль, змогли пройти без втрат крізь жорна економічної та політичної кризи. Свою ложку дьогтю отримав і наш журнал, але тим солодша у таких випадках перемога.

«У чому секрет успіху?» – часто запитують у подібних ситуаціях. Очевидно, що справжній успіх (не той, що спалахує на мить і гасне) залежить не від понтів, прибраних в обгортку новітніх PR-технологій (хоча вони відіграють неабияку роль). Насамперед – від кропіткої праці людей, які люблять свою справу, які часто жертвують багато чим заради кількох рядків ексклюзивної інформації, вражаючого фото, оригінальної обкладинки… Майже як у забутій (а то й не знаній молодим поколінням) радянській пісні: «Трое суток шагать, трое суток не спать ради нескольких строчек в газете…» Тобто у журналі.

Ще одна важлива річ, яку не замінять ніякі PR-технології, – це цінності. «Прагніть передусім стати людиною цінностей», – казав Альберт Ейнштейн. Сила, а отже, й успіх кожного зокрема та команди в цілому – у тих цінностях, які вони сповідують. Безперечно, дуже складно дотримуватись цього правила у світі, який стрімко змінюється, в якому часто традиційні цінності втрачають свій первинний сенс, а жорстка конкуренція на ринку підштовхує до не завжди етичних дій, у світі, де домінують маніпулятивні технології і честь – не в честі… Проте варто принаймні прагнути, якщо дослухатися слів Ейнштейна. І, може, тоді щось зміниться.

Наші успіхи, як і наші невдачі, – це колосальний досвід, який нічим не можна замінити. Дуже часто (принаймні наша історія, яку «не можна читати без брому», це доводить) українське суспільство концентрується на своїх невдачах, культивуючи загальний песимізм. Натомість про власні досягнення, що їх насправді чимало, ніхто не згадує. А дарма. Вибудовуючи свої історії успіхів, ми таким чином спільними зусиллями здолаємо і економічну кризу, і суспільну депресію, і всілякі інші негаразди. Оптимізм і віра у власні сили й перемоги – важливий психологічний чинник, що рухає прогресом. Що більше успішних людей, то більше успішних проектів – і тим успішніша країна.

Ми долучаємося до привітань інших переможців загальнонаціональної програми «Людина року». Хай наші успіхи будуть не останніми.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
05:54
«Как будто сестры-двойняшки»: Вера Брежнева в сексапильном наряде затмила дочь на вечеринке
05:25
"Выведение валюты перед большим шухером": журналист объяснил, что творится с курсом гривни
04:52
Хлопья с молоком на завтрак: ученые рассказали, в чем их вред
04:16
«Фигура на зависть злопыхателей»: Глюкоза в купальнике поразила соблазнительными изгибами
03:45
Пляжные инфекции: как их избежать украинцам. Видео
03:06
«Аж помолодела»: Ольга Сумская удивила поклонников сменой имиджа
02:37
Историк объяснил, почему Илья Муромец был украинцем
01:59
Вышел трейлер фильма о влиянии Путина на Трампа
01:20
Супермодели разделись ради известного бренда, опубликовано видео
00:47
Топ-4 «вредных» для фигуры продукта, которые на самом деле есть можно
00:17
Скандал в Одессе: детскую площадку соорудили прямо на кладбище, фото
03 августа, пятница
23:45
Ангелу Меркель могут вынудить уйти в отставку с поста главы ХДС/ХСС
23:34
В российской Калуге взорвали вход в местный Пенсионный фонд
22:56
Фанаты "Динамо" на матче забросали поле туалетной бумагой с криками "Подотритесь!..."
22:48
Синоптик рассказала, когда в Украине спадет жара
22:26
Военные провели первую репетицию Парада Независимости в Киеве
22:24
Усик сделал заявление по смене гражданства
21:59
Полиция рассказала, почему могли убить "Сармата" и как удалось задержать подозреваемых
21:34
США предложили ограничить права России в Интерполе
21:32
Вступительная кампания 2018: специальности с самым высоким проходным баллом
21:09
"Динамо" - "Шахтер" 1:0, видео голов
20:53
Украинец завоевал золото на чемпионате Европы по плаванию
20:35
Не сепаратизм: свеженазначенный министр по делам Закарпатья попытался успокоить Киев
20:25
Когда Спасы-2018 и как к ним готовиться
19:42
Facebook "лег" по всему миру
19:04
Турчинов предложил пересадить украинцев на вертолеты из-за проблем с дорогами
18:59
Полиция расследует нападение на пресс-центр "Украинских Новин", как хулиганство
18:43
Неизвестные атаковали пресс-центр "Украинских новостей"
18:21
Крым покинула последняя западная сеть отелей
17:51
Обнаружено еще одно вмешательство РФ в европейские выборы
17:35
СБУ задержала 11 администраторов групп в "Одноклассниках" и "ВКонтакте"
17:10
Кислотный Херсон: полиция задержала человека, напавшего на активистку Гандзюк
17:01
Чат с протоиереем Георгием Коваленко
16:51
Российский министр обороны опозорился из-за слов о НАТО
16:43
Выборы-выборы, кандидаты... : стало известно, во сколько обойдется голосование украинцев в 2019 году
16:14
Полиция обнародовала подробности убийства чиновника в Сумах
16:13
Киев вернул тепловое хозяйство в управление общины
16:11
«Динамо» — «Шахтер»: прогноз букмекеров, где смотреть центральный матч тура УПЛ
16:01
Усик написал стихотворение об Украине
15:55
С трудом передвигается: стало известно о тяжелом состоянии Джигарханяна, видео
15:47
Булочки от Бузовой: певица купила хлебозавод
15:25
«Это биомасса»: разгорается скандал из-за лечения в госпитале МВД пострадавшего бойца «Миротворца»
15:25
Петросян нашел «новую Степаненко»: СМИ выяснили, с кем проводит время 72-летний юморист
15:20
NASA готовится отказаться от российских "Союзов"
15:07
Украина предложила России обмен осужденных
15:00
Надежда Мейхер похвасталась пышной грудью, которую едва вместила в купальник
14:16
Крымский татарин совершил самосожжение в центре Симферополя. Видео
13:47
Появились первые кадры прогулки Светланы Лободы с младшей дочерью: видео
13:24
В России из тюрьмы вышел на свободу украинский политзаключенный
12:52
В МИД пригрозили объявить венгерского министра по Закарпатью персоной нон грата
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять