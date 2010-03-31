Идея создания союза трех государств – провокация или реальная перспектива?

31 марта 2010, 11:50

Идея Семиноженко о создании союза России, Украины и Беларуси - проверка украинского общества на прочность и на восприятие идей.

Заявление вице-премьера Украины Владимира Семиноженко о возможности создания союза Украины, России и Беларуси вызвало широкий общественный резонанс. Насколько возможно создание такого союза на самом деле? Нужно ли это Украине? Сколько все же в заявлении Семиноженко было политики, а сколько реальности? На эти вопросы пытались найти ответы заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий, политолог Анатолий Луценко и политический аналитик Александр Палий.

Проект союза трех государств – «заигрывание с коммунистами»

Проект союза Украины, России и Беларуси никак себя не оправдывает, считает заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий. Эксперт назвал идею создания союза трех государств «специально спровоцированной темой, высосанной из пальца».

Заявление Семиноженко - это «заигрывание с коммунистами», считает господин Голобуцкий, поскольку эта идея играет именно на них. С одной стороны, это хорошо, потому что подтверждается легитимность пребывания коммунистов в коалиции, но с точки зрения последующей перспективы – все совсем наоборот, отмечает эксперт. «Регионалы уже и так «вышибли» коммунистов из всей электоральной ниши Восточной и Южной Украины. А если они возьмут на себя еще и идею будущего союза России, Украины и Беларуси, тогда коммунистам уже в принципе не с чем будет выходить, кроме памятника Сталину или другими уж совсем ретроградными идеями», – отмечает политолог.

Эксперт подчеркнул, что союз трех государств, как проект на будущее, с точки зрения России не будет союзом славянских народов. А с точки зрения Беларуси он не может быть союзом демократических государств, «если Россию считать, ну хотя бы формально, демократической», отметил эксперт.

По мнению господина Голобуцкого, эти страны не могут создать союз полноценно равных экономических партнеров. «В отличие от Беларуси, которая является придатком к России и паразитирует на российских энергетических ресурсах, Украина – конкурент России на внешних рынках в очень многих областях экономики», – отметил политолог.

Алексей Голобуцкий считает, что украинцам, положительно относящимся к идее создания такого союза, следует вспомнить недавние взрывы в московском метро. «Люди должны понимать, что кроме дешевых нефти и газа, которых скорее всего и не будет, к нам придет терроризм и многие другие дела, с которыми Украина прежде не сталкивалась».

Абсолютно нормально, что сейчас поднимается тема союза Украины, России и Беларуси, отмечает политолог, потому что наши политики привыкли идти на компромиссы и не могут определиться идеологически. «Они должны наконец сделать идеологический выбор – что же такое Украиной. Или это смесь постсоветской, украинофильской и будущей славянской идеи, которую сейчас пытаются разработать? Или это наследница всех традиций начиная с Гетманщины? Или Украина – это аморфное государство?» – считает Алексей Голобуцкий.

Идея создания союза – проверка украинского общества на прочность

Идея Владимира Семиноженко о создании союза России, Украины и Беларуси - это «проверка украинского общества на прочность и на восприятие в сегодняшней ситуации». Такое мнение выразил политический аналитик Александр Палий. По словам эксперта, сама идея создания подобного союза абсурдна.

«Считаю, что Семиноженко озвучил это заявление сознательно, потому что программа и заданные на ней вопросы были соответственно организованы. То есть фактически мы видим испытание украинского общества и проверку его способности противостоять», - отмечает эксперт.

Александр Палий считает, что «та политическая сила, которая первой заявит о резкой оппозиции этим идеям, получит очень хорошие результаты». По мнению политического аналитика, эти результаты будут не в виде митингов за деньги, а в виде больших и масштабных идейных митингов.

Александр Палий отмечает, что такого рода заявления нарушают действующее законодательство Украины, поскольку ставят под удар само существование государства. «В действующем законодательстве страны очень четко указано, что деятельность, направленная на подрыв суверенитета Украины, считается государственной изменой. Являются ли слова государственного чиновника деятельностью? Если такие вещи говорит журналист – это слова, а если говорит политическое лицо – это уже деятельность», – отмечает эксперт.

Политический аналитик также предположил, что Россия потребует в обмен за снижение цены на газ ряд кардинальных политических уступок, которые «фактически лишат Украину независимости, введут ее в поле притяжения российской политики и ограничат суверенитет государства, а также четко сформируют Украину как зону российского политического влияния».

Чтобы разобраться, какие перспективы могут ожидать Украину в рамках союза трех государств, эксперт предложил повнимательнее присмотреться к союзу России и Беларуси. По мнению Александра Палия, российско-белорусский союз сегодня – это «рамочная структура, чисто формальная». И она такова благодаря действиям белорусского лидера. «Внутри этого союза происходят постоянные склоки такого масштаба, о которых Евросоюз и не мечтал. В Евросоюзе сейчас сложная ситуация с финансированием Греции. Но уровень риторики между Россией и Беларусью таков, что Греция отдыхает», – говорит политический аналитик. Теперь Беларусь откровенно заявляет, что ее жизненные интересы состоят в сохранении независимости страны. «То есть российско-белорусский союз – это совершенно очевидный образчик того, насколько нефункциональной и неэффективной может быть подобная структура», – подытожил эксперт. При этом он подчеркнул, что единственное, что этот союз дал Беларуси, это немного более дешевый газ. Поэтому Александр Палий отмечает, что вряд ли мы хотим такой судьбы для Украины.

Эксперт считает, что для решения этого вопроса необходимо провести референдум. «Я не понимаю, почему наши политические силы не педалируют эту тему референдума», – отметил Палий.

По его мнению, у Украины и России все же есть возможность хорошо и мирно сосуществовать, но только в том случае, если страны будут считать друг друга «независимыми и равными, не меряясь территориями или населением, или оружием, или чем угодно». То есть страны должны признавать элементарный принцип ООН – принцип суверенности государств.

Предлагавший создать союз трех государств сам не верил в такую возможность

Заявление Семиноженко о создании союза трех государств лишний мобилизующий фактор, считает политолог Анатолий Луценко. По мнению эксперта, вследствие этого заявления может мобилизоваться оппозиция, которая сегодня никому не нужна, в том числе нынешнему правительству.

«В действиях любого политика должен просматриваться мотив, которого я в данном случае не вижу ни с какой точки зрения, - ни с точки зрения внутренней политики или политической целесообразности, ни с точки зрения попытки выходить на новые парадигмы, которые были бы понятны и западному электорату», – отметил политолог.

Анатолий Луценко предположил, что заявление Семиноженко адресовалось внешнему потребителю, то есть России. Но в таком случае оно, по мнению эксперта, запоздало. Политолог добавил: «Если делать подобное заявление для внешнего потребителя, то, во-первых, нужно было сделать так, чтобы оно минимально прозвучало на внутреннем рынке. А во-вторых, это заявление логичнее было бы делать до переговоров о цене на газ, а не после».

Эксперт также отметил, что считает это заявление довольно нелепым с точки зрения политических выгод. По словам Анатолия Луценко, делавший заявление сам в него не верил. «В связи с этим мне очень нравится сентенция Литвина, который сказал: «Кто вас туда зовет?». Россия слишком слаба финансово, чтобы поддерживать нашу страну. Потому что Украина – это ведь не Беларусь: у нас здесь другие масштабы, есть олигархи и многие другие нюансы, которые Россия финансово не потянет», – отметил политолог.
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