Судам не нашли законa

31 марта 2010, 18:59

Украинские депутаты опровергли афоризм «обещанного три года ждут».

Конституционный суд 26 марта признал неконституционным постановление Верховной Рады 2007 года о временном назначении (до принятия закона) судей на админдолжности  Высшим советом юстиции на основе рекомендации Совета судей Украины, председателя Верховного Суда, собрания судей соответствующего суда или члена Высшего совета юстиции.  

В решении, предсказуемом, как букварь, судьи КСУ записали, что все вопросы судоустройства должны регулироваться законом, а не подзаконным актом вроде постановления ВР. В Высшем совете юстиции «Главреду» пожаловались, что их не позвали на слушание дела, но по существу решения ничего не возразили. В жизни «пересічних» украинцев данный вердикт тоже мало что изменил. Более того –  он ни на шаг не приблизил к разгадке, а кто собственно должен назначать судей на админдолжности?  

Напомним, что 16 мая 2007 года КС пришел к выводу, что Президент не вправе назначать судей на админдолжности, так как Основным Законом это не предусмотрено. Уже дышащая в это время на ладан антикризисная коалиция попыталась заполнить пробел своим постановлением, возложив эти функции на ВСЮ. Фактически же постановление не действовало.  

Тогда же, в 2007 году, Совет судей Украины, лояльный к председателю Верховного Суда Василию Онопенко, по сути, «даровал» себе право назначать руководящий состав судов, хотя законом это не предусмотрено.  

Статус-кво сохранялся до конца 2009 года – пока не началась «холодная  гражданская война» в Высшем админсуде. Накануне истечения срока полномочий председателя ВАСУ Александра Пасенюка появилось решение КС, запрещающее Совету судей назначать и увольнять судей на админдолжности. Пасенюк был спасен, а в Украине с тех пор отсутствует какой-либо порядок назначения руководящего состава судов.  

Момент  истины

Новый Президент провел три совещания по вопросу судебной реформы за две недели. И, как рассказал «Главреду» член Комитета по судоустройству Святослав Олийнык, процедура назначения судей на админдолжности напрямую зависит от контуров будущего судоустройства (хозяйственной, административной, гражданской, уголовной вертикалей) и роли Верховного Суда.  

Основных  вариантов назначение судей на админдолжности три:

– Советом судей Украины;

– Высшим советом юстиции;

– другим институтом власти (Минюстом, Президентом, пр.).

«Кузнецами» судебной реформы назначены Александр Лавринович, Андрей Портнов, Сергей Кивалов и Елена Лукаш. Но что в действительности происходит в «недрах» рабочей группы, депутатам в Комитете пока доподлинно неизвестно.

Глава Высшего совета юстиции (а по совместительству – кум Сергея Кивалова) Владимир Колесниченко предложил создать «консультативный совет карьерного роста» в составе председателя ВСУ, глав специализированных судов, квалифкомиссии, Комитета ВР и Администрации Президента. Именно за этим Советом и будет последнее слово в вопросе назначения судей на админдолжности. До общения с консультативным советом  соискатель на должность председателя суда должен пройти через «горнило» коллектива суда, Совета судей Украины (Совета специализированных судов), после чего его кандидатуру рассмотрит «высокая» комиссия и утвердит Указом Глава государства.

Зачем так сложно? Все упирается в личность руководителя ВСУ, пояснил Олийнык.  

Александр Лавринович не прочь на себя взять функцию назначения судей на административные должности.  А член ВСЮ Степан Гавриш напомнил, что «во всех цивилизованных странах судей обычно по представлению ВСЮ назначает Президент».

Как видим, во всех случаях, призрак «президента», который хочет, но не может по Конституции назначать судей на админдолжности, терзает "регионалов". Дабы наделить его такими полномочиями (а равно и ВСЮ), необходимо вносить изменения в Конституцию.

Другое  дело, что на «утрясание» процедур назначения судей на админдолжности уйдет время. И если к 16 мая 2010 пробел не будет заполнен, наши политики опровергнут известный афоризм «обещанного три года ждут».

Дымовая завеса

Тем временем в украинском политикуме кипят страсти по поводу будущего «освящения» коалиции «тушек» в КС.

Если  верить Тимошенко, то  за «правильное» решение судьям КС предлагают по «миллиону зелени». Но, как заверил председатель Суда Андрей Стрижак, чей морской загар резко контрастировал с бледным видом столичных жителей, судьи внимательно следят за своим бумажником, однако там ничего не прибавилось. А к обвинениям во взяточничестве судьи уже привыкли.

«Если посчитать, сколько нам роздали миллионов, то, читая журнал «Форбс», ми должны быть все там. К сожалению, нас там нет». Непонятно, правда, что именно «жаль»: жаль, что не занесли, или жаль, что за три года расценки, по слухам, снизились с $20 млн. до $1 млн.? В любом случае, у публики, воспитанной на «Двенадцати стульях», в стенах КС волей-неволей возникала шутливая просьба: «Дядь, дай десять копеек!» (от миллиона, конечно).

На вопрос, когда же КС явит миру «сенсацию» по поводу коалиции «тушек», Стрижак пообещал не томить, а обнародовать решение в течение месяца. Но есть ряд «но».

Несмотря на ссылки Тимошенко на решение КС 2008 года, где записано, что «коалиция формируется фракциями», ситуация не столь однозначная, загодя предупредил Стрижак. Во-первых, тогда не было Регламента как закона. А во-вторых, что-то «однозначное» могло быть только в СССР, соседней Беларуси или при единогласном голосовании за решение всех 18 судей  (а это далеко не так, и недосказанностей в нем, заверим наших читателей, больше, чем «алмазов в каменных пещерах»).

Что стоит  за «пространным намеком» Стрижака о «неоднозначности» – действительно ли юридическая казуистика или, как намекает Тимошенко, предложение, от которого КС не может отказаться, — история умалчивает. Важен факт. В КС есть варианты.  

Еще один красноречивый факт состоит в том, что КС «на всех парах» рассматривает представление 68 депутатов от Партии регионов по поводу коалиции, тогда как в деле по обращению бютовцев, поданному на два дня позже, – и «конь не валялся». Коллегия КС даже не приступила к его рассмотрению, в чем Юлия Владимировна, и не только она, увидели двойное дно.  

При этом "регионалы" просят лишь растолковать ст. 83 Основного Закона на предмет формирования коалиции, а толкование, как известно, может быть весьма пространным, особенно у таких мастаков, как судьи КС. А вот бютовцы четко просят признать неконституционной ст. 61 Регламента, разрешающую индивидуальное членство в коалиции.  

Формально предметы представлений разные, и КС не нарушил Закон, не объединив их в одно производство. Но «дымовая завеса» вокруг будущего решения (обвинения в подкупе, спешка с одним и затягивание с другим представлением) могут свидетельствовать о том, что переговоры по данному вопросу идут, и вряд ли они очень просты.

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