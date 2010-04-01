Одиннадцать друзей Ющенко

1 апреля 2010, 10:47

«Одним словом, расцвели подснежники, и консолидация затребована».

Эта историческая фраза, сказанная экс-президентом Украины Виктором Ющенко в комментарии «Главреду», вполне характеризует как тактику, так и стратегию деятельности той политической группы, которая, несмотря ни на что, хранит верность бывшему лидеру Майдана.
Слово «группа» употреблено здесь не для красного словца. На заседании президиума партии «Наша Украина» в среду было принято решение создать именно группу. Конкретно речь шла о парламентской депутатской группе, которая отражала бы интересы Виктора Ющенко.
Президиум политсовета (так это называется формально) собрался перед Чистым четвергом в здании одного из украинских банков.
Как выяснилось, бывший глава государства имеет в своем активе офис, находящийся в этом же здании. Именно там он, по данным источников «Главреда», проводит свои рабочие дни – причем демократично подъезжает к офису безо всякого водителя, лично сидя за рулем VIP-«Мерседеса». Хотя и с охраной.
Перед собранием президиума в офисе, где, кроме Виктора Ющенко, размещен также центральный аппарат НУ, состоялось другое собрание – народных депутатов от «Нашей Украины».
Как пояснил «Главреду» нардеп от НУ Николай Кульчинский, речь шла о встрече Ющенко с депутатами – членами партии «Наша Украина». По словам парламентария, встреча продолжалась около 2,5 часов.
Закончилась же она неформальным решением создать в Раде депутатскую группу «Наша Украина». В эту группу, по идее, должны были войти все те депутаты от фракции НУНС, которые разделяют идеологию Виктора Ющенко и не разделяют методов его оппонентов. По словам участников заседания, с которыми нам удалось побеседовать, желающих нашлось аж 11 человек. Немного, учитывая, что от «Нашей Украины» в нынешний парламент прошли 28 человек.
Чистый четверг
На выходе из здания корреспонденты «Главреда» могли наблюдать целые группы людей, еще вчера решавших судьбы Родины.
- Это подарил Петр Ющенко (брат экс-президента. – Ред.), - объяснил депутат Кульчинский, демонстрируя календарь с изображениями самых выдающихся украинских икон Богоматери. Аннотации к иллюстрациям были выполнены на двух языках – украинском и английском.
В течение ближайшего получаса из двери вышли еще несколько политиков с подобными же экземплярами. В их числе был и Петр Ющенко.
- Мы завтра (то есть в Чистый четверг, 1 апреля. – Ред.) идем на службу во Владимирский собор. Президент Ющенко ходил сюда и при исполнении обязанностей, отчего же ему не идти теперь? – сказал Петр Андреевич.
Давать комментарии на политические темы Петр Ющенко отказался. Точно так же поступили близкий к Ющенко депутат и банкир Станислав Аржевитин, экс-министр молодежи, семьи и спорта Юрий Павленко, экс-премьер-министр и экс-министр обороны Юрий Ехануров.
А вот коротко пообщаться с Виктором Ющенко, садящимся в машину, корреспондентам «Главреда» удалось.
- Мы приняли решение развивать партию европейского типа, на европейских традициях, - сказал г-н Ющенко. – От введения принципов формирования деятельности партии на основе членских взносов, и заканчивая организацией институциональной.
Впервые один из авторов этой статьи слышал от Виктора Ющенко обещание организовать «партию европейского типа» в 2001 году. Кстати, непонятно, что мешало г-ну Ющенко обустроить партию «на основании членских взносов» еще в бытность президентом? Разве что Закон, запрещающий главе государства состоять в какой-либо партии. Закон, который упорно нарушал Ющенко, а сегодня нарушает Виктор Янукович.
По словам экс-президента, в «Нашей Украине» теперь резко сократят численность «сотрудников исполкома и центрального аппарата, а также тех, кто работал в разных департаментах». Видимо, таком образом решится проблема расчета по долгам перед сотрудниками аппарата НУ. Напомним, что к концу прошлого года партия задолжала людям порядка 60 млн. грн.
Жена за мужа не в ответе
Что касается заседания президиума партии «Наша Украина», то ничего выдающегося там не произошло. Согласно проекту повестки дня, на президиуме намеревались рассмотреть четыре вопроса:
1) доклад главы партии Виктора Ющенко об общей ситуации;
2) доклад главы политсовета НУ Веры Ульянченко о реформировании областных организаций;
3) доклад главы политсовета НУ Веры Ульянченко о закреплении членов президиума НУ в качестве кураторов региональных организаций партии;
4) доклад главы политсовета НУ Веры Ульянченко о созыве собрания политического совета партии.
Оценить данную повестку могут только те, кто знает две вещи. Первая – уже несколько недель целый ряд местных парторганизаций НУ требует от высшего руководства дать оценку тому, что муж Веры Ульянченко Виктор Ивченко был назначен заместителем министра-«украинофоба» Дмитрия Табачника.
Вторая – что во фракции НУНС, насчитывающей 72 человека, сегодня существует не более полутора десятков «штыков», готовых защищать интерес экс-президента.
Как выяснил «Главред», вопрос о супруге Веры Ульянченко на заседании не поднимался вообще. Сама Вера Ивановна отреагировала очень просто: «А какое это имеет отношение к работе партии, которую я представляю?!».
«Почему не поднимался вопрос по мужу Верыванны? Я бы на тебя посмотрел, если бы ты поднял там этот вопрос», - исчерпывающе объяснил нам член политсовета, ранее занимавший пост министра.
В конечном итоге «ющенковцы» ограничились заявлениями в адрес Табачника и гуманитарного вице-премьера Семиноженко.
- Сейчас говорят о некоем Славянском Союзе. Мы должны понимать: речь не идет о союзе славянских народов. Тогда там были бы Польша, Чехия, Словакия, Болгария… Это – интересная идея, давайте ее обсуждать. Но речь-то реально не о славянском, а о Советском Союзе. Мне кажется, что это у нас уже было, - как всегда расставил акценты Виктор Ющенко.
Когда – и что – будет представлено «Нашей Украиной» и г-ном Ющенко лично в качестве альтернативы курсу нынешней власти, пока неясно.
Редакция благодарит пресс-службу «НУ» за предоставленные фото.

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