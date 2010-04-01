Грязный четверг в ВР

1 апреля в парламенте смеялись и шутили. Некоторые хохмачи изо всех сил пытались «развести» своих коллег. Например, «регионал» Александр Стоян пригласил нардепов на презентацию нового альбома Леонида Черновецкого, которая якобы должна была состояться в кулуарах Рады. К слову, некоторые народные избранники в это простодушно поверили. Тем не менее, депутаты занимались и важными вопросами государственного значения.

Достаточно быстро парламентарии решили не вводить Украину в Единое экономическое пространство, направили на рассмотрение в Конституционный суд проект изменений в Конституцию (по изменению сроков полномочий местных советов) и разобрались с рядом других законопроектов. Все это стремительно приближало нардепов к рассмотрению самого болезненного пункта повестки дня – смене руководства парламентских комитетов.

По информации «Главреда», еще несколько дней назад позиция бютовского руководства в этом вопросе была достаточно пассивной. На заседаниях фракции Тимошенко говорила депутатам о том, что претензии новоявленной оппозиции дальше должности главы комитета по вопросам свободы слова не пойдут – дескать, получить остальные полагающиеся оппозиции по Регламенту комитеты представляется малореальным.

Вернувшись же из недельного отпуска (по слухам, из санатория в Израиле), Тимошенко осознала, что у оппозиции почти нет реальных рычагов влияния на политситуацию – единственным инструментом остаются парламентские комитеты, за которые она поручила своим депутатам повести ожесточенную борьбу.

Бютовцы старались вовсю – главы комитетов от оппозиции даже добровольно отказались от своих должностей. Официальная позиция БЮТ заключалась в следующем: мы отдаем «Регионам» свои комитеты, а те делятся своими (в частности, по свободе слова, бюджетным и комитетом правосудия). «Регионалы» такого подхода не восприняли. Они предложили оппозиции лишь комитет по свободе слова. На спешно созванном Согласительном совете к компромиссу стороны так и не пришли.

Обстановка накалялась, в кулуарах все чаще повторяли слово «блокирование».

В перерыве между утренним и вечерним заседанием бютовцы созвали фракцию, на которую явилось меньше половины «бело-сердечных» нардепов. Вопреки ожиданием, ни пришла ни Тимошенко, ни Александр Турчинов.

По словам бютовских старожилов, едва ли не впервые Тимошенко сказала: «Как решит фракция, так и будет». Фракция так ничего и не решила – 73 депутата, присутствующих на заседании, к единому мнению в вопросе блокирования трибуны так и не пришли. Дискуссия велась на повышенных тонах – председательствующий на заседании Иван Кириленко постоянно звонил в звонок, чтобы усмирить разбушевавшихся коллег.

«Наша фракция сейчас даже не как хрустальная ваза, это скорее карточный домик», - с грустью в голосе сказал «Главреду» один из «бело-сердечных».

Внутрибютовское сражение совершенно не помешало коалиции на вечернем заседании продолжить «укрепление вертикали власти» и назначить «своих» людей главами Фонда госимущества, Антимонопольного комитета и Госкомтелерадио.

До конца пленарного дня оставался час. Бютовцы выжидали и ощутимо нервничали – рассмотрение внесенного лидером фракции ПР Александром Ефремовым постановления об изменении руководства комитетов, в котором оппозиция не получала ни одной должности, неумолимо приближалось. А пока депутаты голосовали за досрочные выборы глав сельсоветов, притом ПР ряд постановлений о выборах поддержать отказалась – в том числе в тех селах, где главы сельсоветов уже ушли в мир иной. Бютовцы в попытках затянуть время потребовали вернуться к их рассмотрению – зал не поддержал.

Десятка четыре оппозиционеров заняли места около трибуны и в президиуме, но вести заседание не мешали. Тем не менее, между ними и спикером постоянно возникали перепалки. Владимир Литвин предложил внести в повестку дня ряд постановлений (в частности, о присоединении Украины к Евросоюзу), бютовцы запротестовали. «Что я нарушаю? Вы мне письмо напишите и укажите, что именно я нарушаю. Если блокируете, то блокируйте спокойно», - обращался к ним Литвин.

«Затуркали вы уже меня. Вечернее заседание объвляю закрытым. Завтра начнем с рассмотрения постановления №6246 (по главам комитетов. – Ред.)», - подытожил парламентский день Владимир Михайлович.

Оставшиеся «в непонятках» члены фракции БЮТ немедленно собрали еще одно заседание фракции, на которое, впрочем, явилось еще меньше народу, чем на дневное. «Мы пар друг на друга выпустили, а когда перешли к обсуждению реальных вопросов, то оказалось, что у нас кворума нет и близко», - рассказал «Главреду» один из присутствовавших на фракции депутатов.

Сразу же после заседания часть нардепов поехала в штаб БЮТ на улицу Туровскую – советоваться с Тимошенко относительно дальнейших действий. При этом вариант завтрашнего блокирования, по словам наших источников, никто не отбрасывает. Говорят, в Страстную пятницу в ВР могут кипеть еще те страсти.