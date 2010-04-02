Соблазны Януковича

Быстрое вхождение во власть и практически полное отсутствие противодействия со стороны оппозиции порождают у Виктора Януковича множество соблазнов.

Украинскому Президенту хочется овладеть рычагами реальной власти при минимальном приложении усилий.



Можно констатировать, что реванш Виктора Федоровича за поражение в 2004 году признан состоявшимся. Хотя до сих пор не заменены некоторые главы областных администраций и председатели государственных комитетов, процедура заполнения кадровой «шахматки» была впечатляюще быстрой, причем по-настоящему новых и интересных лиц в команде Януковича не оказалось. Не считать же амбициозным новичком Сергея Тигипко, пришедшего в правительство Азарова с видом рыцаря без страха и упрека. Некоторые олигархические протеже, имплантированные в правительство, не в счет. Виктор Федорович предпочитает опираться на проверенные кадры, и потому может прогнозировано сопротивляться смене избирательной системы. По крайней мере, в том случае, если ее формат не будет гарантировать Януковичу полного политического спокойствия.



Наверное, главный соблазн у любого избранного политика – забыть о предвыборных обещаниях. С этим в нашем случае есть серьезные проблемы, поскольку Юлия Тимошенко бульдожьей хваткой будет держаться за программу своего оппонента «Украина для людей», настаивая на ее беспрекословном выполнении с точностью до запятой. Как минимум – требуя расширения списка людей, которым будем служить Украина. Лидер БЮТ пока непривычно малоэффективна, и у Януковича есть время выбрать несколько ударных пунктов, выполнение которых позволит без зазрения совести баллотироваться в 2015 году. Вряд ли в президентской администрации рассчитывают только на один президентский срок – «регионалы» слишком неуклюжи в оппозиции, чтобы легко расставаться с властью.



Возникает вопрос: заинтересован ли Президент во внесении изменений в Конституцию, способных вернуть главе государства полномочия а-ля Леонид Кучма? Последовательный рост парламентской коалиции, в которой симпатии к новой власти пробиваются, словно первые цветы весной – неожиданно, заставляет проводить аналогию с 2007 годом, когда тогдашняя коалиция энергично рекрутировала в свои ряды желающих встать плечом к плечу с лидером Партии регионов. Но сегодня для Януковича вопрос рихтовки Основного Закона явно не первоочередной, ему вполне хватает того, что иерархия подчинения внутри Партии регионов была перенесена на вертикаль государственной власти. Трудно представить себе сегодня губернатора, игнорирующего указания Николая Азарова и клянущегося в преданности Виктору Януковичу. Внесение изменений в Конституцию де-юре – довольно затратный процесс, поэтому на Банковой довольствуются изменениями, полученными де-факто.



Кстати, о Партии регионов. Весной ей предстоит определить своего нового вождя, при этом Виктор Янукович останется «региональным Дэн Сяопином», обладающим решающим словом при принятии важнейших решений. Самая большая интрига в крупнейшей партии страны – возможная схватка «фирташевцев» и «ахметовцев» за место партийного наместника Януковича. Первым, по законам жанра, необходимо развивать успех, закрепляя свое влияние на первое лицо государства, вторым – получить хотя бы имиджевую компенсацию за недополученные властные портфели. Но Виктор Федорович не собирается полностью отходить от партийных дел, и останется почетным председателем партии (прецедент создал Виктор Ющенко), дабы иметь возможность вызывать на ковер своего преемника. Если исходить из состояния внутреннего комфорта главы государства, им может стать Николай Азаров, органично выглядящий внимающим президентским указаниям во время понедельничных встреч в президентском офисе.



Тема взаимоотношений с оппозицией для Януковича не менее важна. Понятно, что заточить под собственные интересы все основные партии не удастся, хотя многие из громогласных оппонентов «регионалов» сегодня чувствуют себя кроликами перед удавом. Отношения с БЮТ – особый вопрос, ведь Юлия Тимошенко пыталась превратить Виктора Федоровича в избираемого парламентом президента, а в ходе последующей избирательной кампании не стеснялась в приемах предвыборной борьбы. Довести «сердечников» до внутрипартийного «инфаркта» будет непросто, зато породить в их рядах неуверенность – вполне по силам новой власти. Януковичу необходим младший политический партнер, играющий роль удобной оппозиции, но кастинг на эту роль пока не объявлен, поэтому некоторым политикам лучше поберечь силы, информационные и финансовые ресурсы. Показательно, что о персоне Виктора Ющенко на Банковой практически не говорят, небезосновательно считая его «сбитым летчиком».



Наиболее проблемными для Януковича остаются отношения с Россией. Быстрый визит в Москву (которому, впрочем, предшествовало посещение Брюсселя) не должен вводить в заблуждение. Виктора Федоровича представители правящей тандемократии принимают куда менее сердечно, чем в 2003 – 2004 годах, да и «региональные» партайгеноссе Януковича вряд ли захотят обменять свои первые места в национальном списке самых богатых на статус «одного из» в объединении постсоветских богачей. К тому же последние события в России охладили пыл самых радикальных приверженцев реинтеграции бывшего СССР. Украинскому Президенту после приема на высшем уровне в ЕС самое время готовиться к рукопожатию с американским президентом. Поэтому соблазну проводить многовекторную политику Виктор Федорович вряд ли станет сопротивляться.



Янукович долго шел к президентскому креслу, успев накопить необходимый политический опыт. Сегодня ему вряд ли целесообразно применять жесткий «губернаторский» стиль управления, лично вмешиваясь в особенности государственного правления и наказывая нерадивых чиновников. Куда большее пространство для маневра открывает политическая игра с участием парламента и привлечением оппозиции, время которой наступит осенью 2010-го.