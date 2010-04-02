Борьба за комитеты: по-королевски СТРАСТНО

Фракция БЮТ утром в Страстную пятницу заблокировала трибуну и президиум Верховной Рады. В это же время спикер Владимир Литвин в своем кабинете проводил согласительный совет, в ходе которого БЮТ предлагал создать рабочую группу по отработке вопроса переформатирования комитетов.Фракция Партии регионов к беспорядкам в зале отнеслась спокойно. Если верить словам Александра Ефремова, во фракцию ПР входят «абсолютно нормальные люди». И устраивать драки в зале в Страстную пятницу они не будут. «Это совершенно исключено. Большинство наших депутатов - это верующие люди, поэтому мы даже не рассматриваем такие вопросы», - сказал лидер фракции ПР. По мнению господина Ефремова, истинная причина блокирования - попытка БЮТа помешать представлению в парламенте госбюджета-2010:«Главная задача блокирования состоит не в том, чтобы получить сегодня какой-то комитет, а в том, что хотят заблокировать бюджет, - и боятся, что во время рассмотрения бюджета выплывет большое количество негатива по действиям правительства Тимошенко и возникнет вопрос, куда же делись деньги из прошлогоднего бюджета». Спикер Владимир Литвин увидел в действиях оппозиции еще более серьезный мотив – намерение спровоцировать гражданский конфликт:«Мои прогнозы сбываются: выборы закончились - война началась. Политики и политические силы ищут поводы для столкновений и для гражданского конфликта».Работа парламента на этой неделе завершилась.