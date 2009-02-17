Пинзеника – в отставку, коррупционеров - в тюрьму пожизненно

Ведь сегодня день рождения праздновали аж четверо депутатов: Василий Грицак, Юлия Новикова, Вячеслав Передерий и Игорь Савченко. Так что утро в парламенте прошло под знаком роз, которыми в зале одарили господина Грицака. Тот не растерялся и сразу раздарил свои букеты женщинам. Заседание парламента в отсутствие уехавшего в Данию Владимира Литвина открыл его первый заместитель Александр Лавринович. Ситуация знаковая, ведь именно вопросом об отставке Александра Владимировича депутаты собирались открыть пленарную неделю. Но, как оказалось, у коалиции не хватило голосов даже для включения в повестку дня постановления об отставке первого вице-спикера. Видимо, Литвину с Лавриновичем работать комфортно. Как результат, «за» - только 206 голосов, из которых ни одного «литвиновца». Зато, вопреки предыдущим обещаниям, голоса за эту инициативу отдали практически все коммунисты… Следующей инициативой парламентариев было ударно потрудиться на этой неделе. Глава фракции БЮТ Иван Кириленко предложил поработать до пятницы «по-стахановски», и каждый день закрывать заседание только после рассмотрения всех вопросов повестки дня. Ничего удивительного, что такое предложение депутатов не устроило: на этой неделе начинается европейский футбольный сезон, а кому хочется пропустить футбол, сидя в сессионном зале? Ведь уже завтра вечером в Кубке УЕФА играют «Динамо» и «Металлист». Разобравшись с форматом работы на этой неделе, депутаты приступили к вопросу удовлетворения заявления Виктора Пинзеника об увольнении с поста министра финансов по собственному желанию. Понятно, что «регионалы» и не входящая в коалицию часть «нашеукраинцев» хотели максимально публично провести эту процедуру, чтобы иметь дополнительную возможность не только разобраться в финансовой ситуации в стране, но и просто покритиковать все правительство. Но сам Пинзеник к депутатам не пришел – он до сих пор находится в больнице. Немного поругав, депутаты все же отправили его на отдых – 238 голосов «за». Благодарить за возможность отдохнуть от борьбы с финансовым кризисом Виктор Михайлович должен коммунистов, которые, назвав Пинзеника «чикагским мальчиком, уничтожающим украинскую экономику», проголосовали за его отставку. Вот уж поистине виртуозы словесной беллетристики, помощь Тимошенко обоснуют так, что и не придерешься. А без коммунистов коалиция даже Пинзеника уволить не смогла бы. Дальше работа у депутатов пошла без эксцессов. На одном дыхании народные избранники под руководством Александра Лавриновича приняли решения о проведении парламентских слушаний на 2009 год: - "О состоянии и перспективах развития сельского хозяйства и пищевой промышленности (на март 2009 года)», "Заграничное украинство: нынешнее состояние и перспективы сотрудничества (октябрь 2009 года)», "Стратегия инновационного развития Украины на 2010-2020 годы в условиях вызовов глобализации" (17 июня 2009 года), "Пути реформирования охраны здоровья и медицинское страхование в Украине (май 2009 года), "Нынешнее состояние и актуальные задачи преодоления последствий Чернобыльской катастрофы (15 апреля 2009 года). Покончив с назначениями парламентских слушаний, депутаты проголосовали за повестку дня всей текущей четвертой сессии Верховной Рады. Дальше пошли вопросы назначения досрочных выборов в органы местного самоуправления. В общей сложности депутаты назначили целых 17 внеочередных выборов в разных регионах Украины. Правда, не все прошло так гладко. Депутаты споткнулись о выборы городского головы и горсовета Светловодска в Кировоградской области. Этот вопрос тянется уже не один месяц, и выборы там срывались несколько раз. Коммунисты заявили, что голосовать будут только за выборы мэра, а не в пакете с горсоветом. Против любых выборов в Светловодске выступила фракция Партии регионов. Но Александр Лавринович отказался разделять выборы мэра города и городского совета. Логично, что коммунистов такой расклад не устроил, и вопрос провалили. Занимались депутаты сегодня и вопросом защиты детей от их использования для попрошайничества на улицах. Дальше – депутаты усилили ответственность должностных лиц за коррупцию: они предусмотрели пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах судей, прокуроров и следователей. За «просто» коррупционные деяния наказание существенно ужесточили, предусмотрев сроки от 5 до 15 лет с конфискацией имущества. Правда, пока что этот законопроект авторства Анатолия Гриценко прошел только первое чтение. Кроме того, сегодня в парламенте подняли старую идею проведения мэрских выборов в Украине в два тура. Хотя речь шла о «двух турах» всех мэров без исключения, многие подразумевали под этой инициативой попытку не допустить к мэрству в Киеве Леонида Черновецкого, который за счет «любимых бабушек» без труда выигрывает любые однотуровые выборы. Автор законопроекта Владислав Каськив выступал за то, чтобы градоначальники в Украине выбирались в два тура, или 50%+ один голос от явившихся на избирательные участки. Но данная инициатива провалилась, коммунисты своих голосов не дали, а штыков коалиции не хватило: «за» - 218. Коалиция поднапряглась и попросила поставить этот вопрос на голосование повторно. К процессу подключились многие «нашеукраинцы», но и это не помогло – «за» всего 224 голоса… Заметим, что, несмотря на публичные ссоры Виктора Балоги с киевским мэром, группа «Единый Центр» оба раза два тура мэрских выборов не поддержала… В повестке сегодняшнего парламентского дня был еще один интересный вопрос: постановление об отмене проведения внеочередных выборов Тернопольского областного совета. Вокруг этой темы в последнее время разгорелся настоящий скандал. Дело в том, что за отмену тернопольских выборов ратуют бютовцы, которые контролируют сейчас облсовет, и «нашеукраинцы», которые рискуют изрядно ухудшить свое представительство в новом составе областного парламента. В защиту проведения выборов в Тернополе выступила Партия регионов в лице Михаила Папиева, который попросил сегодня выборы не отменять. Ввиду отсутствия в зале необходимого количества голосов для отмены выборов и позиции «регионалов», бютовцы согласились перенести этот вопрос на потом. После двухчасового перерыва депутаты снова собрались в сессионном зале в 16.00. Перед Верховной Радой стояла нелегкая задача – найти выход из ситуации с транспортным сбором, который вызвал волну протеста в украинском обществе. Депутаты рьяно взялись защитить права собственников автомобилей и подали аж 14 законопроектов, призванных решить проблемы автолюбителей. Логично, что правительство подало свой проект изменений касательно транспортного сбора, и лояльные к коалиции депутаты свои проекты в его пользу сняли. Таким образом, альтернативных проектов изменений в законодательство осталось пять. Самым остроумным образом снял с повестки дня свой законопроект бывший министр экономики, а ныне депутат из БЮТ Сергей Терехин: «Несмотря на то, что мой проект самый блестящий, я снимаю его в пользу правительственного». Правда, проголосовали депутаты сегодня не правительственный проект закона, а под авторством коммунистов Симоненко и Мартынюка. Их проект получил в первом чтении аж 378 голосов. Рада проголосовала и за то, чтобы ко второму чтению проект закона готовили в два раза быстрее, чем обычно. Суть проекта коммунистов состоит в том, чтобы в три раза сократить транспортный сбор и частично пересмотреть объемы двигателей, которые попадают под повышенный сбор пошлины. Подумали парламентарии сегодня и о пекарях. Немного поднапрягшись, при помощи коммунистов Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о защите хлебопекарной отрасли от влияния экономического кризиса. Депутаты хотят помочь пекарям выплатить кредиты на оборудование, взятые до 1 ноября 2008 года. Хотя депутаты сегодня рассмотрели всего один кадровый правительственный вопрос, а дальше работали над законами, все понимали, что торг за посты продолжается. Сегодняшний день показал, что без участия коммунистов коалиция ни на что не способна, так что акции коммунистов на голосования за изменения в составе правительства продолжают расти…