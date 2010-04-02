Выборы отправили по кругу

2 апреля 2010, 18:27

Хотят ли БЮТ и Партия регионов местных выборов?

Ситуация «подвешенности» местных выборов устраивает абсолютно всех – ПР, БЮТ, КПУ, НУНС и Блок Литвина. В регионах пока тоже не спешат вкладываться в местную кампанию: в политическом «уравнении» слишком много неизвестных.

Метания основных парламентских игроков специалист по региональным выборам, координатор проекта MESTNYE.com Павел Карайченцев объяснил «Главреду» так: не сформулирована логика местных выборов, главные силы не понимают, что они от них получат. «Сегодня стало ясно, что ошибкой «Регионов» был отказ от проведения местных выборов в мае, поскольку уверенности, что ПР укрепит позиции, нет, а вот негатив партии власти она наверняка получит», – утверждает специалист.

Дату местных выборов, скорее всего, определят ситуативно. На этот случай существует несколько вариантов: начиная с конца октября (Александр Лавринович), весны 2011 года (Владимир Литвин) и заканчивая 2012 годом (Борис Колесников). Представитель Президента в парламенте Юрий Мирошниченко условия их проведения сформулировал «с открытой датой»: на первом этапе проходят выборы глав местных советов, а сами советы избираются или в этом году, или в следующем, в зависимости от того, как КС интерпретирует их избрание – на четыре года или на пять.

Напомним, в переходных положениях Конституции сказано, что местные советы избираются на пять лет, но течение срока начинается с момента заседания Верховной Рады. Местные советы собрались в апреле 2006-го, Верховная Рада – в мае 2006-го. В результате парламентские юристы пришли к выводу, что нынешние местные советы были избраны на четыре года. Собрались бы они в мае – получили бы дополнительный год.

В четверг, 1 апреля, Верховная Рада отправила для дачи заключения в КС законопроект об изменении даты выборов и срока полномочий мэров и местных советов. В соответствии с ним выборы предлагается провести 27 марта 2011 года; увеличить срок полномочий председателей местных советов и депутатов ВР АРК до пяти лет; распространить новые правила на депутатов и глав местных советов нынешнего созыва (избранных как на очередных, так и внеочередных выборах).

Чем закончится этот конституционный марш-бросок, пока сказать сложно. Из всех возможных вариантов наиболее реальными представляются два:
– парламент на этой сессии голосует за изменения в Конституцию в первом чтении, а на следующей сессии в начале сентября – принимает их в целом. При этом меняется система выборов – «пропорционалка» на «мажоритарку», а выборы назначаются на конец ноября – декабрь (с учетом 90 дней кампании);

– изменение Конституции затягивается, и выборы переносятся на март 2011-го.

Судя по количеству взаимоисключающих заявлений, «БЮТ и ПР не понимают, какая дата им нужна, логики местных выборов пока у них не сложилось. Когда власть придумает смысл (взять новые территории, «выбить» БЮТ), тогда и будет проголосована дата и, главное, система выборов», заключил эксперт.

Нельзя сбрасывать со счетов и вариант с досрочными парламентскими выборами. В этом случае парламентским партиям выгодно совместить обе кампании, чтобы получить местные советы «бонусом», отмечает Карайченцев.

При этом нарушение сроков и права граждан выбирать власть вызывает у директора социологической службы «Украинский барометр» Виктора Небоженко возмущение своей нарочитой юридической безграмотностью. «Поводов для переноса местных выборов можно найти массу. Начиная от наводнения, отсутствия денег и заканчивая днем рождения президента, – посетовал он «Главреду». – Но чем быстрее они состоятся, тем лучше для граждан».

Если народ дал мандат председателям местных советов на четыре года (истек в марте 2010-го), то вправе ли парламентарии продлить его на год, да еще и «задним числом»? Конституция и здравый смысл подсказывают, что нет. Но, похоже, парламентариев это мало беспокоит. Вместо того чтобы думать, как вернуть ситуацию в правовое русло, они предпочли действовать по принципу «если нельзя, но очень хочется, то можно».

Местные выборы почти переписали?
Заметим, что «Главред» одним из первых информировал своих читателей о возможном возвращении на местах к «мажоритарке» (как вариант – к смешанной системе). На это указывали и наши источники, и логика развития событий, и украинская история.

Достаточно вспомнить, как Виктор Ющенко в 2002 году, будучи лидером «Нашей Украины», ратовал за пропорциональную систему. Но, став президентом, предложил вернуться к «мажоритарке». Подобную трансформацию взглядов по тем же причинам сейчас переживает и команда Виктора Януковича. Так, недавно Борис Колесников предложил избирать районные, городские и областные советы по смешанной системе: 50 % — партийные списки, 50 % — «мажоритарка».
Причина проста: при любом президенте «мажоритарка» выгодна крупному бизнесу и власти. «Сохранение пропорциональной системы означает, что Тимошенко никуда не денется, напротив, она прочно закрепится в западных регионах и получит хотя и небольшие, но стабильные 5-7% на Донбассе, – предрекает Карайченцев. – Тогда как «мажоритарка» позволит постепенно «размыть» оппозицию на Западе страны и не допустить «чужаков» на Донбассе. Там не пройдут кандидаты даже от КПУ, Витренко».
Даже формально беспартийные депутаты, если с ними поработать как следует (с помощью админресурса, налоговой и пр.), просто ринутся в провластную коалицию, толкаясь локтями. При этом тот факт, что купить депутатов «в розницу» проще и дешевле, чем «оптом», – сегодня никем не оспаривается. Идеология в данном случае – дело десятое.
Для БЮТ мажоритарная система не сулит ничего хорошего, продолжил эксперт. Достаточно вспомнить 2002 год, когда в парламент по смешанной системе блок сумел провести только трех «мажоритарщиков». Поскольку за это время «бело-сердечным» не удалось решить проблему с дефицитом «медийных» лиц и реформировать убогую партийную структуру, то дела у них плохи, говорит специалист. У Партии регионов, в принципе, проблемы те же, но в своей «вотчине» они просто «поназначают» депутатов, иронизирует Карайченцев.

«Мажоритарка» для всех (парламентских сил) носит угрожающий характер, – готов поспорить с коллегой Небоженко. – Но для страны это хорошо. На местах обязательно прорвется небольшое количество новых лиц, которых не открыли президентские выборы. Правда, «мажоритарка» хороша только для местных выборов, поскольку на парламентских округа могут «скупить» власть и олигархи».

Что касается Блока Литвина и политического «бульона», условно называемого «Наша Украина», то проблемы у них схожи: обоим никакие выборы не нужны. «Литвиновцы» понимают, что с рейтингом лидера в 2,35% их ждут не местные советы, а «братская политическая могила». В свою очередь, «нашеукраинцы» не до конца понимают, какой сейчас рейтинг у Виктора Ющенко, и как его конвертировать в голоса. Из двух систем – пропорциональной и мажоритарной – последняя для них предпочтительнее. К примеру, на выборах во Львовский облсовет «Свобода», скорее всего, «сделает» «Нашу Украину» по пропорциональной системе, но не победит при «мажоритарке».

Едва ли не единственная парламентская партия, которой не выгодна «мажоритарка», – это коммунисты. Их стабильный электорат в 3-5% обеспечивает Симоненко и Ко попадание в парламент, даже несмотря на то, что большую часть их сторонников «съела» Партия регионов. Тогда как при «мажоритарке» «акции» коммунистов значительно падают в цене.

«Все будет Донбасс?»
На сегодняшний день не только в политикуме, но и в экспертной среде отсутствует понимание, в каком «пейзаже» пройдут следующие местные выборы. А именно: насколько сильной будет к тому времени власть, будут ли «давить» «донецкие», какая будет экономическая ситуация, как пройдут переговоры власти и оппозиции и так далее.

Пока, как рассказывают очевидцы на местах, мэры, в том числе на Западной Украине, предпочитают с новой властью не ссориться, а со старыми покровителями не сжигать мосты. Все пытаются договориться со всеми. Яркий пример – ситуация в Киевской области, где переговоры бютовца Богдана Губского с новым губернатором Анатолием Присяжнюком уже давно – «секрет Полишенеля».

И вот в этом как раз и заключается принципиальный момент: захочет ли ПР договариваться с местными элитами? Если в Крыму операция по замене местной команды Анатолия Гриценко на донецких «варягов» во главе с Василием Джарты прошла практически безболезненно, то не факт, что ротации в других регионах пройдут так же гладко и не появится масса «жутко разобиженных» местных «князьков».

«Помимо оставшихся на местах ценностей – земли, ЖЭКов, которыми хотел бы завладеть крупный бизнес, смысл бороться за местные мандаты у представителей местных элит многократно возрастет, если появится цель - не пустить «донецких», - говорит Карайченцев. Если новая власть будет излишне агрессивной, местные выборы могут стать площадкой, на которой местные элиты попытаются отстоять «вотчину».

Особая ситуация в Киеве: в столице есть игроки, для которых критически важно удержать позиции при любой власти, и они готовы тратить любые деньги. Отсюда, прогнозирует эксперт, возрастет спрос на новые проекты и лица. 15% голосов, отданных за Тигипко (хотя на его месте мог быть любой другой новый ресурсообеспеченный проект), – яркое подтверждение запроса на «третью силу», а своими процентами Тигипко дал ориентир для новичков.

В целом, пока неизвестно, чем закончится «игра» правилами и датой местных выборов, но факт остается фактом: проиграли все те, кто работал на президентских выборах с прицелом на местную кампанию, а выиграли те, кто выжидал и не тратил денег. Не зря в народе местные выборы уже давно окрестили «лохотроном». Спасти их не в силах ни здравый смысл, ни Конституция, ни «святая» вода.
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