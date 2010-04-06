Луб’янка – Кизляр

6 апреля 2010, 10:17

Терористичний акт у Московському метрополітені став головною темою світових новин.

Ще б пак! Адже смертниці підірвалися просто в центрі російської столиці, поряд із будинком Федеральної служби безпеки, на перехресті важливих транспортних артерій багатомільйонного міста.
Терористичний акт у дагестанському Кизлярі такою резонансною подією не став – хіба що доповненням до того, що відбулося в Москві. Та ба, більше: якщо б не було терористичного акту в Москві, навряд чи таку увагу було б приділено терористичному акту в Кизлярі.
Адже до терору на Північному Кавказі вже звикли і в Росії, і у світі. Що таке підрив смертника в невеличкому дагестанському місті, коли бойовики розстрілювали міліцію в Інгушетії, захоплювали Нальчик? Створюється враження, що останніми роками зусилля російської влади спрямовані на те, щоб не допустити терор у Москву. Хоча й це, як бачимо, не завжди вдається. Але ж головне – це подолати небезпеку терору на Кавказі. І це якраз не виходить.
Північний Кавказ – один із найбідніших регіонів Російської Федерації. Молодь не знає, як себе реалізовувати. Уся влада і всі можливості в регіоні – у купки кланів, що ведуть безупинну боротьбу між собою. В одних випадках Москва робить ставку на один із таких кланів – як у Чечні, де президент Рамзан Кадиров монополізував владу й фактично зробив опонентами Кремля найзапекліших його прихильників у недавньому минулому. В інших, коли вдається достягти певного балансу, як в Інгушетії, – робить усе, аби цей баланс зруйнувати. Адже саме в умовах руйнації балансу посилюється роль федеральних спецслужб і військових. І це замкнене коло. З одного боку, кланове правління на зразок кадировського тільки посилює нестабільність. З другого – посилення ролі федеральних спецслужб також до стабільності не приводить. Адже і клани, і генерали діють не в державних інтересах, а в інтересах особистих або відомчих. Про те, що необхідно стабілізувати ситуацію на Північному Кавказі, що тероризм у регіоні загрожує самій російській державності, багато говорять із високих трибун. Однак що роб¬лять реально?
Для того щоб перемогти терор, потрібно змінити не тільки ситуацію на Кавказі – потрібно змінити Росію. Коли суспільство краще розуміло, що відбувається на Кавказі, був запит на політиків, які шукали шляхи до примирення. Путінські часи – епоха тотального контролю інформації, перемога радянської програми «Час» у різноманітних пропагандистських варіаціях. Ми часто дивуємося з приводу інформації, яку отримує російський глядач про Україну. У результаті – повна неадекватність оцінок. Але й із Чечні та Дагестану російський глядач аде¬кватної інформації також не отримує. Він знає про стабільність, про відновлення Грозного, про свято міста в Махачкалі. Він бачить результати кавказького голосування за «Єдину Росію» – іноді аж до 99 відсотків доходить. І тільки тоді, коли відбувається черговий терористичний акт, починає замислюватися: звідки ж беруться ці люди, коли все так добре?
У Росії порівнюють ситуацію зі смертниками з такими ж трагедіями в усьому світі. Звичайно, смертники підриваються не лише в Москві. Проте в Ізраїлі, наприклад, ніхто не каже, що в секторі Газа чудова ситуація, усе квітне під мудрим керівництвом терористів із руху ХАМАС,  а населення дякує ізраїльському уряду. Ні, усі усвідомлюють, що соціальна ситуація в секторі жахлива, можливість появи нових терористів залишається,  величезна кількість населення сприймає Ізраїль з ненавистю. Тому ізраїльтяни і вимагають від уряду вживати заходів для зміни ситуації в регіоні, а від спецслужб – забезпечувати спокій у країні. Ізраїльський прем’єр, який виявиться нездатним боротися з терором, утратить владу. Як утратить її той політик, який дезінформуватиме населення про ситуацію на палестинських територіях, переконуватиме, що там нібито все гаразд. А в Росії? Суспільство спостерігає за безпорадністю політиків і некомпетентністю спецслужб. Однак ніякої інформації про реалії не має і нічого змінити не може – просто чекає наступного теракту...

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