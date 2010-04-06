Горизонты Тимошенко

Второе место по итогам президентской кампании и далеко не монопольное лидерство в нынешней оппозиции вряд ли удовлетворяют амбиции Юлии Тимошенко.

Лидер амбициозного именного блока не собирается отсиживаться в оппозиции, скорее, выбирает время для контратаки.



На протяжении последних лет были разрушены несколько политических мифов, в частности, о непобедимости Тимошенко на выборах и способности лидера БЮТ проецировать собственную популярность на других соратников. Ей, безусловно, удалось показать куда лучший результат, чем предсказывали социологи, однако не удалось занять президентское кресло. Юлия Владимировна не только публично не признала победу Виктора Януковича, но и выражает уверенность, что «эта орда пришла ненадолго». Синдром «все пропало» невольно стал визитной карточкой экс-премьера, но она предпочитает обвинения в избирательной потере памяти капитуляции перед натиском «регионалов».



Лидер БЮТ оказалась не готовой к поражению на президентских выборах. Это, как и тональность последовавших после второго тура выборов заявлений, свидетельствует об отсутствии в действиях «сердечников» европейской политической культуры. Членство в Европейской народной партии и периодические вояжи на политические форумы Старого Света - скорее форма мимикрии и результаты активности Григория Немыри, чем признаки наличия у Тимошенко твердых убеждений. Юлия Владимировна всегда была идеологически гибкой, поэтому ее стремление раз в году сыграть роль лидера национал-демократических сил вызывает восхищение разве что у лидеров диванных партий, нашедших персональную политическую перспективу под бело-сердечными знаменами.



Отсутствие пресловутого «плана Б» обернулось для Юлии Владимировны рейтинговыми потерями. Хотя социологи не балуют общественность результатами опросов общественного мнения, маловероятно, что Тимошенко улучшила показатели своей популярности. Ее команда выводила ее на пик рейтинга перед вторым туром президентской гонки, после чего последовал логичный спад, усугубленный пассивностью бютовской команды. Один только процесс формирования оппозиционного правительства, превратившийся в набор информационных поводов, многого стоит. При этом фракция БЮТ в Верховной Раде продолжает осыпаться. Пока это еще не лавина, а легкий камнепад, но тенденция для Тимошенко крайне неприятная. Попытки преданных соратников обеспечить экс-премьеру мандат эрзац-парламентария натолкнулись на непонимание коалиции и ропот НУНС. Сама Юлия Владимировна разрывается между скептическим отношением к парламентской рутине и необходимостью постоянно напоминать избирателям о себе. Парламентские стены для поддержания известности – отличное место, ведь присутствие Тимошенко на телеканалах значительно сократилось, по сравнению с президентской кампанией.



Чего ожидать в ближайшее время от Юлии Тимошенко? Как и полагается политическому лидеру, она попытается провести работу над собственными кадровыми ошибками через расставание с нелояльными однопартийцами. После перехода бывшего главы юридического департамента БЮТ Андрея Портнова на Банковую группа его соратников также может расстаться с парламентскими мандатами. Пытаются колебаться асинхронно с линией БЮТ подконтрольные Василию Онопенко депутаты-бютовцы, а двое соратников Богдана Губского уже переметнулись в ряды коалиции. Леди Ю становится жертвой формирования БЮТ по вассальному принципу – вчерашние преданные соратники ищут более сильных покровителей. Попытка провести чистку по принципу «до основанья, а затем» вполне соответствует образу сильного лидера, но не принесет очевидной пользы. Тимошенко нужно готовиться к местным выборам, и вряд ли ей хочется конкурировать в сфере предоставления политической франшизы с Арсением Яценюком и Сергеем Тигипко. Поэтому некоторым местным бютовцам определенно повезет быть обласканными и приголубленными лично Юлией Владимировной.



Тимошенко придется найти линию и для собственного поведения в условиях пребывания вне власти. Чтобы выстроить траекторию действий, ей необходимо знать приблизительную дату возможного возвращения во власть. Лидерство Леди Ю в «объединенной оппозиции» не вызывает сомнений, тогда как состав оппозиции больше напоминает клуб поклонников политического таланта Юлии Владимировны. Для укрепления позиций лидеру БЮТ нужно договариваться с раздражающими ее своей самостоятельностью другими оппозиционерами, коими традиционно богата фракция НУНС. И дело не столько в эфемерных портфелях министров оппозиционного правительства, сколько в реальном сотрудничестве. БЮТ же пока затеял возню с парламентскими комитетами, которая больше напоминает бартер шила на мыло, а фактически представляет собой поиск возможностей для раздачи утешительных призов «сердечникам».



Как представляется, у Тимошенко сегодня есть два варианта действий, и оба они рассчитаны на осень. За ближайшие несколько месяцев Юлии Владимировне предстоит навести порядок среди своих сторонников, найти новые идеологические конструкции для употребления внутри страны и восстановить взаимопонимание с иностранными партнерами. Кстати, в этом вопросе ее главным союзником может стать российский премьер Владимир Путин, не испытывающий особых симпатий к Виктору Януковичу.



Первый вариант – осеннее наступление оппозиции на власть – потребует согласованных действий от всего оппозиционного спектра. Юлии Владимировне придется идти на компромиссы и, возможно, иногда даже отступать, дабы оказаться в итоге примой будущих оппозиционных митингов. От правительства Азарова не ожидают экономического чуда, поэтому после завершения сезона отпусков украинцев призовут выйти на улицу, чтобы высказать свое негативное отношение к новой власти.



Второй вариант – сепаратные переговоры с Партией регионов. Это отнюдь не новая для Тимошенко сфера, более того, она немало преуспела в совместных действиях с «регионалами», направленными против Виктора Ющенко. Интересно, будут ли ее действия в статусе оппозиционного лидера такими же успешными. Вероятно, Юлия Владимировна сделала выводы из формирования «тандемократии по-украински» и попытается предложить Виктору Федоровичу усиление президентских полномочий. Захочет ли Янукович де-юре оформить имеющееся у него сегодня де-факто возможности? От ответа на этот вопрос и зависят дальнейшие перспективы Тимошенко, остановившейся в феврале за шаг от заветной цели и вынужденной отступать и сосредотачиваться.