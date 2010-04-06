Хорор про терор

У Росії знов активізувались терористи. Вибухи чутно в Москві та Дагестані, важку бронетехніку помітно на вулицях містечок Башкирії.

Серед загиблих від вибухів у московському метро – наш співвітчизник. Від Москви до кордону України не так уже й багато кілометрів. Що відбувається в Росії та чи загрожує подібне Україні – питання, що хвилює багатьох наших громадян



Російські біди...

29 березня 2010 року в Москві відбулася перша за шість останніх років серія терактів. Терористки-смертниці підірвали вагони метро на станціях «Луб’янка» та «Парк Перемоги». Сукупна кількість загиблих від двох вибухів – 40 осіб, а постраждалих – 84. Один із загиблих – мешканець Севастополя, капітан першого рангу Чорноморського флоту РФ Віктор Генькут, який, окрім російського, мав і українське громадянство. Події шокували мешканців Москви, що вже встигли відвикнути від терактів у рідному місті. Шокувала і реакція багатьох співгромадян на теракти. Таксисти того дня відчули своє щастя й збільшили тарифи, деякі з них – навіть удесятеро. Для порівняння: після трагедії 11 вересня 2001 року в Нью-Йорку місцеві таксисти розвозили людей безкоштовно.

Через два дні два вибухи пролунали у дагестанському Кизлярі. Тут спочатку підірвали автомобіль. Від детонації вибухівки, тотожної двом центнерам тротилу, на місці машини утворилася вирва до метра завглибшки. Коли навколо вирви скупчилися медики та правоохоронці, у їхньому натовпі підірвався терорист-смертник у формі міліціонера. Результат – 12 загиблих, дев’ять із них – правоохоронці. Включно з керівником місцевої міліції та слідчим спецкомітету прокуратури. Особу смертника встановили швидко – Дауд Джабраїлов, місцевий житель. А от хто стояв за організацією його дій – достеменно невідомо.

Наразі глава ФСБ Олександр Бортніков заявляє, що вже знає замовників терактів у Москві. За його словами, це люди, «пов’язані з Північним Кавказом». Нещодавно Інтернетом розійшлося відео, у якому відповідальність за дії смертниць бере на себе лідер північнокавказьких сепаратистів, голова «Імарату Кавказ» Доку Умаров.

Звісно, паралельно з офіційною версією відразу поширилася конспірологічна – мовляв, свій зиск із терактів має власне російська влада, яка таким чином відволікає суспільство від інших проблем. Про це говорить і голос із аудіозапису, що був поширений грузинським телеканалом «Перший кавказький». Голос приписували... тому ж Умарову. Прибічники такої версії аргументують це тим, що вибухи сталися саме після поширення Росією стихійних народних протестів та зниження авторитету «Единой России». Сприяв поширенню цих чуток той факт, що 31 березня в Москві мав відбутися традиційний мітинг опозиції на захист 31-ї статті Конституції РФ. Мітинг фактично не відбувся: більшість опозиціонерів не прийшли через траур, меншість нараховувала лише кілька десятків осіб. Із них десятьох затримала міліція – щоб не заважали проводити інший, дозволений, мітинг «Молодь проти терору».

Однак ця версія не витримує критики. І не тільки тому, що на традиційні мітинги опозиції ходить мізерна частина населення Москви, а й тому, що цього разу влада Росії зазнала справді серйозних іміджевих втрат. Простіше кажучи, якщо найперші теракти в Москві 11 років тому непрямо посприяли політичній кар’єрі Владіміра Путіна, то останні зашкодили і йому, і багатьом представникам правлячої еліти країни.

«Ці події свідчать, що Росії ніяк не вдається нормалізувати ситуацію на Кавказі й завадити поширенню проблеми за його межі, – каже Ніколай Петров, експерт Московського центру Карнеґі. – І це в той час, коли ставки з обох сторін дуже зросли. Так, для керівництва Росії дуже важливо реалізувати проект Сочинської олімпіади, а для його супротивників дуже важливо його зірвати. А чи може бути гарантована безпека в Сочі, якщо вибухає навіть московське метро? Історично російська еліта реагує на ці події за двома схемами: або чинить жорсткий силовий тиск на Кавказ (але це, як ми знаємо, замкнене коло), або посилює контроль над політичною сферою, як після Беслана. Обидва варіанти наразі неефективні. Будь-яка ескалація конфлікту та напруги зараз грає проти центральної влади Росії».

За вибухами у Москві та Кизлярі багато хто не помітив подій, що коїлися наприкінці минулого тижня в місті Октябрськ, що в Башкирії. А там проходила спільна операція МВС РФ та ФСБ. Навіть із використанням важкої техніки. Результатом стало затримання вісьмох осіб, які, на думку правоохоронців, є членами терористичної організації «Уйгуро-Булгарський джамаат» і які здійснили напад на продовольчий склад, аби, за словами представника прес-служби башкирського МВС Максима Родіонова, допомогти своїм кавказьким спільникам грошима та їжею.

Отже, «терористична тема» в Росії розгорнулася знову після багатьох років мовчання. Тільки-но мешканці російської столиці звикли до думки, що тероризм – це далеко, це десь на Кавказі, як їм одразу нагадали протилежне.

Бо де в Росії можна почувати себе в безпеці, якщо підривають станцію метро, вихід з якої виводить безпосередньо до дверей центрального офісу ФСБ РФ?

...і українські реалії

Чи можна в той самий час почувати себе в безпеці в Україні за умов, що ми маємо «прозорий» кордон? Відразу після терактів голова міліцейської профспілки Москви Михайло Пашков заявив: «Та у нас за десять тисяч доларів від Чечні до Москви можна вантажівку з вибухівкою провезти». Зважаючи на те, що рівень корупції в російському та українському суспільствах приблизно співставний, можна припустити, що за додаткову суму цю вантажівку можна було б доправити й на Хрещатик. Було б бажання.

Та поки що бажання ні в кого немає, і це нас рятує. Приблизно так можна підсумувати заяву, яку зробив колишній заступник голови СБУ, генерал-майор і нардеп від БЮТ Андрій Кожемякін. На його думку, події в Москві є закономірними, адже в Росії «увесь час точиться війна та тривають якісь конфлікти». В Україні ж своєї Чечні, на щастя, немає, тому й немає причин комусь когось підривати.

І все ж краще перестрахуватися. Тому віце-прем’єр Володимир Сівкович доручив силовим відомствам розробити план заходів з метою попередження можливих терактів у метрополітенах України. За словами прес-секретаря МВС у Києві Володимира Поліщука, у столиці вже посилили охорону метрополітену. «Це стосується груп, що працюють на переходах: там, де був один, зараз по два співробітники міліції», – каже він. Подібні заходи запроваджено в інших містах, де є метро. Посилено також охорону посольства України в Москві.

Хто і що нас насправді береже

Ключовий орган боротьби з тероризмом в Україні – Антитерористичний центр при СБУ. Його співробітники – ветерани «органів», тож сумніватися в їх професійності навряд чи варто. Але про діяльність Центру пересічний українець знає дуже мало. Як стверджує Любомир Токар, вчений секретар Національного інституту проблем міжнародної безпеки РНБО, це не є свідченням того, що робота не кипить. Навпаки. Професійні борці з тероризмом, за його словами, не можуть публікувати результати своєї роботи.

«Розумієте, необхідною складовою теракту є піар, – каже пан Токар. – Власне, заради піару теракт і відбувається – інформація розповсюд- жується, населення лякається. На мою думку, те, що інформація про роботу АТЦ не отримує розголосу, – дуже добре. Це свідчення того, що АТЦ працює професійно». Тим більше що про гарну роботу антитерористів можна говорити тоді, коли теракт попереджено на ранньому етапі завдяки якісній праці аналітиків та інформаторів. Гучне затримання озброєного терориста – це вже гірше.

І все ж «Главред» зв'язався з багаторічним головою Антитерористичного центру та організації «Міжнародна антитерористична єдність», професором та генерал-лейтенантом СБУ Василем Крутовим. І запитав, чи може Україна почувати себе в безпеці.

«Жодна країна, – відповів пан Крутов, – не може захистити себе повністю. І це стосується навіть найрозвиненіших держав. Але наразі ми можемо сказати, що в Україні об’єктивно немає прямої терористичної загрози. Немає серйозних терористичних організацій чи їх осередків. Але є те, що називається сукупністю теророгенних факторів. І саме через це не можна заспокоюватися та розслаблятися».

Одним із таких найважливіших факторів, на думку пана Крутова, є відсутність толерантності в суспільстві. Адже тероризм виникає передусім там, де насильство й залякування вважаються нормою. Інший фактор – соціальна несправедливість, за якої окремі особи чи групи осіб почуваються настільки ображеними, що готові вдаватися до радикальних заходів. Ці дві умови – насильство як суспільна норма та наявність ображених і готових до кровопролиття – є основою для виникнення ідеологічного, системного тероризму.

Голова організації «Міжнародна антитерористична єдність» Олександр Дічек стверджує, що тероризмом можна вважати й те, що в нашому суспільстві часто не відносять до цієї категорії. Його визначення тероризму таке: це надзвичайно небезпечне соціальне явище, використання насильства або погроз насильством для розповсюдження серед населення страху та вирішення власних завдань за допомогою цього страху. Так, поширене в Україні рейдерство є типовою формою економічного тероризму, що починається з незаконного рішення суду й завершується силовим та психологічним тиском на власника якогось майна з вимогою це майно віддати. Коли гуляєш вулицями Києва, можна побачити кіоски з написами «Прибери, а то спалимо!». Деякі з них при цьому вже стоять спалені. Це теж, на думку пана Дічека, тероризм у чистому, хоч і відносно дрібному, його прояві. Теророгенним елементом є і заяви політиків, у яких одну частину країни намагаються залякати спотвореним образом іншої чи просто неправдивою інформацією. «Страх продають, – зазначає пан Дічек, – і психоз теж став товаром».

Український досвід підривної справи

Те, що в Україні немає системних проявів тероризму, не означає, що в нас нічого не вибухає. Просто не завжди організовані вибухи можна кваліфікувати як тероризм. Інколи злочинець ставить собі за мету не залякати громадськість, а просто «прибрати» конкурента чи пошкодити чиюсь власність. Постраждалим та загиблим від цього, щоправда, не легше.

Як результат – вибухи у нас трапляються значно рідше, ніж у північних сусідів, але все ж трапляються. Саме напередодні трагічних московських подій вибухнула бомба поряд із рестораном «Киянка» в Кривому Розі. А в Києві правоохоронці знешкодили вибуховий пристрій, закладений біля одного з нічних клубів. Щоправда, криворізький випадок більше схожий на хуліганство: вибух був незначним і пошкодив лише вікна будівлі та машини, що стояла поряд. А от у Києві справа дійсно може мати ознаки теракту на ґрунті ксенофобії. Саме в той день у клубі мав відбутися концерт реп-гурту Onyx. Співаків цього гурту небезпідставно називають чорними расистами: у їхніх текстах справді є заклики «бий білих!». Сам факт їхнього візиту до Києва спричинив серйозні протести в націоналістичних та націонал-демократичних колах. Не виключено, що вибух був відповіддю їхньої найрадикальнішої частини як самому гуртові, так і клубу, що прийняв у себе таких гостей.

Певно, найвідоміше вбивство через вибух в Україні – підрив Ахатя Хафізовича Брагіна (Аліка Грека) у 1995 році. Як і Ахмада Кадирова, батька нинішнього президента Чечні, Аліка Грека підірвали просто на стадіоні в Донецьку під час матчу «Шахтар – Таврія». Крім нього, загинули п’ятеро його охоронців. У вибуху звинуватили членів «банди Кушніра» та деяких охоронців самого Брагіна.

У 1996 році вибуховий прилад спрацював на шляху кортежу тодішнього прем’єр-міністра Павла Лазаренка. Ніхто не постраждав. Пізніше нардеп від Партії регіонів Віктор Тихонов звинуватив Лазаренка у фальсифікації теракту задля політичного піару.

У 1999 році під час президентської кампанії в кандидата Наталію Вітренко було кинуто дві гранати РГД-5. Ніхто не загинув, постраждали 45 осіб. В організації замаху було звинувачено Сергія Іващенка, довірену особу іншого кандидата, Олександра Мороза. Іващенка засудили до 15 років ув'язнення. Пізніше він стверджував, що звести наклеп на себе його змусили правоохоронці. Зрештою, він був помилуваний президентом Леонідом Кучмою, не відбувши і третини терміну.

Наступне десятиріччя було для України спокійним. Про загрозу терактів говорили більше, ніж про самі теракти. Так, у медіа (щоправда, більше в російських) обговорювали тему можливого зародження ісламського тероризму в Криму. Декілька разів СБУ та МВС рапортували про затримання членів заборонених організацій і вилучення у них зброї та екстремістської літератури. Однак, на щастя, найбільшим злочином, який встигли вчинити «організовані терористичні угруповання» Криму за всю свою історію, є викрадення корови.