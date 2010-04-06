Рада в блокаді

Минулого тижня ми спостерігали вже призабуте явище – блокування трибуни Верховної Ради парламентською опозицією, яка вимагає перерозподілу керівництва комітетів відповідно до Регламенту.

У свою чергу, коаліція стверджує, що цей самий Регламент жодного перерозподілу не передбачає. Про конфлікт довкола комітетів, а також про депутатські міграції, рішення Конституційного Суду щодо легітимності діючої опозиції «Главред» поговорив із регіоналом Юрієм Мірошниченком та депутатом-БЮТівцем Сергієм Міщенком





-- Юрій Мірошниченко: Парламент не може займатися тільки перерозподілом комітетів

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Юрію Романовичу, чому Партія регіонів не йде на поступки БЮТ у питанні перерозподілу керівництва комітетів?

Ми докладали всіх зусиль, щоб не допустити блокування Ради, і мені дуже прикро, що воно все-таки сталося.

У чому полягає проблема з комітетами? Це проблема тлумачення Регламенту Верховної Ради. Стаття 81 Регламенту, якою передбачено розподіл посад у комітетах, називається «Створення комітетів Верховної Ради». Коаліція виходить із того, що норми, якими передбачено право опозиції на головування в окремих комітетах, мають діяти вже з наступного скликання Верховної Ради, тоді, коли формуватимуться комітети. У свою чергу, опозиція вимагає комітетів уже зараз.

Є ще одна обставина, яка додає невизначеності в питанні розподілу комітетів – опозиція не визнає коаліції, але вимагає комітетів за правом опозиції. Така непослідовність викликає зворотну реакцію з боку коаліції. Представники коаліції стверджують, що розподіл посад у комітетах слід здійснювати, виходячи з існуючого сьогодні статус-кво. А повертатися до перерозподілу комітетів можна вже після того, як Конституційний Суд поставить крапку в питанні легітимності діючої коаліції. Разом із тим, ще до рішення Конституційного Суду ми висловили готовність віддати опозиції Комітет з питань свободи слова та інформації. Якщо опозиція справді вимагає комітетів не просто для отримання посад, а для того, щоб контролювати владу, то я не бачу підстав, аби їм відмовлятися від такої пропозиції. Але, безперечно, парламент не може займатися лише тим, що перерозподіляти комітети.

Усе ж таки, чи готові ви, окрім Комітету з питань свободи слова та інформації, поступитися й іншими комітетами, які опозиція особливо наполегливо вимагає для себе – зокрема бюджетним?

Застереження з боку коаліції полягає в тому, щоб не стати заручниками політичної гри, якщо той-таки бюджетний комітет очолюватиме опозиція. Приміром, я не хотів би, щоб ми опинилися в ситуації, коли через цей комітет блокується бюджетний процес. Узагалі, я хотів би підкреслити важливість спільної відповідальності коаліції та опозиції за стан справ у країні. Вони мають довіряти одна одній.

Хіба це можливо в сучасних політичних умовах?

Принаймні коаліція вже робить кроки назустріч, щоб опозиція могла почуватися повноцінним учасником політичного процесу. Зокрема, ми погодились на проведення години запитань до уряду щоп’ятниці, не чинили жодних перешкод голосуванню за відставку одного з наших міністрів – Дмитра Табачника тощо...

Чи не варто, на вашу думку, ухвалити закон про опозицію, яким були б зняті всі ті суперечливі моменти щодо прав опозиції, про які ви говорите?

Я не бачу в цьому особливої потреби, адже всі права опозиції вже передбачені в Регламенті. Наша проблема полягає не у відсутності норм, а у зловживанні правами. Коли ті чи інші норми використовуються не для покращення роботи того ж парламенту, а для її затягування у власних інтересах.

Нині вакантною є посада першого віце-спікера. Коаліція стверджує, що заповнити цю вакансію наразі проблематично, адже бюлетені для голосування мають узяти не менше 300 нардепів. Який вихід із цієї ситуації ви бачите?

Тут ми знову маємо приклад зловживання правом – коли право не брати бюлетень обертається можливістю саботувати процес обрання першого віце-спікера.

Чи готові ви віддати цю посаду опозиції – тоді вихід із цієї колізії може бути знайдено?

Посади в керівництві Верховної Ради не є квотними, у президію мають призначатися ті люди, які, по-перше, здатні знаходити порозуміння з усією сесійною залою, по-друге, мають достатньо знань і навичок, щоб вести засідання. Мені дуже прикро, що після переходу Олександра Лавриновича на роботу у виконавчу владу в президії ВР не залишилось людини, яка могла б підстрахувати спікера на такому високому професійному рівні. Але наголошую ще раз: жодних ультиматумів опозиції з цього питання ми не висуваємо. І мені дуже прикро чути слова окремих опозиціонерів, коли вони стверджують, що ми жодних посад не віддамо їм у принципі, – це зовсім не відповідає дійсності...

На який кількісний приріст коаліції ви розраховуєте? Чи може статися так, що коаліція попов¬ниться цілою фракцією – НУНС?

Я нічого не виключаю. Двері коаліції відчинені для всіх. Програма діяльності коаліції, зокрема в економічній сфері, базується на передвиборній програмі Віктора Януковича і, як на мене, цілком підходить представникам НУНС. І з прагматичної точки зору така коаліція вже давно мала б сформуватися.

А яку кількість індивідуальних переходів до коаліції ви прогнозуєте?

Кожен депутат є окремим суб’єктом і має право самостійно ухвалювати рішення щодо того чи іншого формату своєї роботи в парламенті. Я розцінюю міграційні процеси в парламенті як ознаку молодості нашої демократії, але вектор руху в цілому правильний. Останнім часом багато говорять про те, що відбуватиметься масовий перехід депутатів з опозиції в коаліцію, але його ми якраз не спостерігаємо. Якщо депутат не хоче витрачати кілька років лише на критику діючої влади, а прагне брати активну участь у розбудові держави, хто має право йому це заборонити? Крім того, є дилема з позафракційними депутатами, які взагалі позбавлені можливості брати участь у коаліційному процесі, – але ж це такі самі депутати, як і інші, їх виборці делегували в парламент... У будь-якому разі правову оцінку цих процесів має дати Конституційний Суд, до якого, до речі, з поданням про офіційне тлумачення норми Конституції звернулися якраз наші депутати.

Якщо Конституційний Суд вирішить, що коаліція утворена нелегітимно – нам готуватися до позачергових виборів парламенту?

Таке рішення Конституційного Суду матиме наслідок лише один – те, що коаліції в парламенті не існує. Але сьогодні її немає, а завтра може бути так, що фракція НУНС ухвалить рішення про входження до коаліції з ПР – теоретично я цього не виключаю. Та якщо формат коаліції не відповідатиме правовій ситуації, встановленій Конституційним Судом, то однозначно будуть оголошені дострокові вибори до Верховної Ради.

Нещодавно вас призначили представником Президента у Верховній Раді. Чому Віктор Янукович обрав саме вас і якими ви бачите ваші головні завдання?

Представник Президента в парламенті має унікальну роль і унікальну за своєю важливістю місію. З одного боку, він повинен активно представляти позицію Президента у Верховній Раді та відстоювати її, щоб потім главі держави не треба було вдаватися до механізму застосування права вето. Разом з тим, потрібно коректно і своєчасно інформувати Президента про події, які відбуваються у Верховній Раді, щоб він міг допомогти їм знайти порозуміння.

Чому обрано саме мене? Президент проводив наради з багатьма політиками з різних фракцій, адже його представник у Раді має бути почутим у всіх без винятку політичних силах. Вочевидь, Президент вирішив, що я відповідаю названим вимогам.



-- Сергій Міщенко: Нам не потрібні комітети заради комітетів

{2-} Сергію Григоровичу, чому БЮТ вдався до блокування трибуни?

Безперечно, ми не хотіли вдаватися до таких радикальних дій. Ми наполягали на проведенні консультацій і пошуку компромісу. Але почати блокування нас змусив ультимативний підхід Партії регіонів – регіонали навіть не хочуть сідати з нами за стіл переговорів, вони не поважають нас як опозицію і не визнають наших законних прав на керівництво тими комітетами, які забезпечують контрольну функцію.

Регіонали якраз стверджують, що ультиматуми їм висуваєте ви, а перерозподіл комітетів можливий лише в парламенті наступного скликання...

Зовсім ні – наш підхід конструктивний і базується на дотриманні закону. На те, що не передбачено Регламентом, ми не зазіхаємо. Ми кажемо: давайте запустимо процес переформатування, у нас до вас є конкретні пропозиції, давайте щось робити заради вирішення цього конфлікту – Партія регіонів на це не йде...

Але хочу підкреслити, що ми не вважаємо блокування єдиним можливим виходом із ситуації. Вкрай необхідним є створення робочої групи, яка змогла б узагальнити всі пропозиції щодо комітетів і підготувати відповідний проект постанови з їх перерозподілу. Тоді робота Верховної Ради буде вмить нормалізована.

Чому таку велику увагу БЮТ раптом почав приділяти питанню керівництва парламентських комітетів?

Нам не потрібні комітети заради комітетів. Нашому блоку необхідний інструмент, щоб реалізовувати контрольні функції опозиції – адже не всі комітети наділені контрольними функціями. Ми готові віддати ті комітети, які свого часу отримали як влада, натомість отримати ті, що за Регламентом мають бути в опозиції, зокрема з питань свободи слова, регламенту та правосуддя. Бо ж влада не може мати конт¬рольних функцій щодо самої себе! До речі, нагадаю, що коли ми прийшли до влади, вимоги тодішньої опозиції щодо крісел нами були задоволені – чому ж діюча коаліція не хоче здійснити аналогічний цивілізований крок?..

А тому що Партія регіонів не хоче, щоб у країні була дієва опозиція, вони не хочуть, щоб їхні дії хтось міг реально контролювати. І якщо ми не матимемо важелів впливу на ситуацію, то не зможемо захистити інтереси тих громадян, які на виборах голосували за нас. Якщо до нашої думки регіонали так і не дослухаються, це означатиме повну узурпацію ними влади в країні.

Близько двох тижнів тому БЮТівці повідомляли, що вже понад половину депутатів від НУНС погодились утворити опозиційне об’єднання з БЮТ. Чому цього ще не сталося?

Я думаю, багато в чому сенс переформатування комітетів полягає у формуванні дієвої опозиції, спільно з нашими колегами з НУНС, яких неодмінно варто включити в перерозподіл посад. Погодьтесь, було б несправедливо, якби всі опозиційні комітети були лише у нас, а «нунсівці» залишилися ні з чим...

Крім того, якщо ми поглянемо на кількість депутатів із НУНС, які не голосують в унісон із коаліцією, то побачимо, що їх більше половини чисельного складу фракції, що дає підстави для оптимізму.

Не припиняється процес зростання чисельності коаліції. Скільки ще може бути перебіжчиків із фракції БЮТ?

Дехто з наших депутатів зараз вагається, хтось чекає на рішення Конституційного Суду щодо легітимності коаліції, хтось – пропозицій від регіоналів, хтось – займає позицію «і нашим, і вашим» тощо. Хто готовий продаватися – той продається. Я не хотів би називати навіть приблизної кількості таких людей, по-перше, щоб не наврочити, по-друге, щоб не образити когось безпідставними підозрами.

Чи є якісь запобіжники таким міграційним процесам?

Багатьох із тих, хто перебіг до коаліції, елементарно використали. Вони туди перейшли, але нічого не отримали з того, що їм обіцяли, і зараз ходять кусаючи лікті. Тому я порадив би тим, хто вагається, поговорити з тими, хто вже перейшов, – тоді вони зайвий раз замисляться, варто зраджувати чи ні. Ситуація в коаліції мені нагадує природний відбір: сильні виживають, а слабких поїдають. Чимало перебіжчиків просто «з’їдять», вони розчиняться в загальній сірій масі й не матимуть жодних політичних перспектив.

Якими можуть бути дії вашої фракції, якщо Конституційний Суд ухвалить рішення про легітимність діючої коаліції?

Усе ж таки я вважаю, що судді Конституційного Суду мають стати на бік закону і визнати коаліцію нелегітимною. Вони вже одного разу прийняли чітке й однозначне рішення – а хіба можуть з одного й того самого приводу одні й ті самі особи прийняти інше рішення?..

Якщо так станеться, це буде очевидне політичне замовлення, це буде підрив авторитету Конституційного Суду, продовження процесу утвердження диктатури однієї політичної сили. Після цього, я впевнений, на наступних виборах народ висловить своє ставлення до подібних кроків і покаже нинішній владі червону картку.

Тому після наступних виборів ми неодмінно сформуємо свою коаліцію і свій уряд, і ситуація загалом нагадуватиме ту, яка була за Віктора Ющенка: наша коаліція, наш уряд, але не наш Президент. У перспективі це може призвести навіть до дострокових виборів Президента України.

Чи розпочався анонсований керівництвом БЮТ процес «зміцнення кадрового складу опозиції» – інакше кажучи, чи поплатився хтось посадою за погану роботу на виборах?

Як мені відомо, зараз ще не прийняті рішення щодо штабів вищих рівнів, зокрема обласних. Можливо, це і є правильним рішенням – далеко не всі можуть витримати життя в опозиції. І народним депутатам, і штабістам на місцях дали певний час визначитися – чи зраджуватимуть вони нас і чи відходитимуть добровільно від нашої політичної сили.

Безперечно, під час організації штабів на виборах були помилки, зокрема й при підборі кадрового складу. Однак остаточні рішення можуть бути прийняті лише після загального з’їзду, де йтиметься про оновлення наших лав. Для нас дуже важливо, щоб в опозиції залишилися тільки ті люди, які ніколи не зрадять.

Доволі помітною є відносна пасивність БЮТ в опозиції останнім часом, зокрема в медіа-просторі. Чому так відбувається?

Я згоден із такою точкою зору – справді, ми не використовуємо всіх тих ресурсів, якими володіємо. Ми маємо бути більш активними, і – найголовніше – повинні перейти межу всекритикування і критикувати лише те, до чого є підстави.

Не менш важливою є й активізація нашої роботи в медіа-просторі, для цього треба створювати актуальні інформаційні приводи. Крім того, ми не маємо концентрувати всю увагу виключно на подіях у Києві – кожен наш виборець по всій країні має почути наш голос як опозиції, наші аргументи щодо того, що ця влада працює не на народ, а на саму себе.

Майбутнє нашої політичної сили залежить насамперед від того, як діятимуть наші активісти на місцях. Процеси активізації зараз тривають, і найближчим часом ви побачите зовсім нову партію.

Однак про важелі впливу на центральному рівні забувати теж не варто. І тут ми повертаємось до того, з чого почалась розмова – з питання перерозподілу комітетів. Але можу вас запевнити: ми не складемо рук, як не розвивалася б ситуація надалі.