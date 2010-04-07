Пророссийский вектор внешней политики Украины

8 квітня в прес-центрі медіа-холдингу «Главред-медіа» відбулася прес-конференція на тему «Проросійський вектор української зовнішньої політики. Перспективи подальшої співпраці України та Росії».



У прес-конференції взяли участь:



- директор міжнародних програм Центру ім. Разумкова Михайло Пашков,



- директор Центру політичних досліджень і конфліктології Михайло Погребинський,



- науковий директор Школи політичної аналітики Національного університету «Києво-Могилянська академія», професор політології Олексій Гарань,



- директор енергетичних програм центру «Номос» Михайло Гончар.





Михайло Погребинський, директор Центру політичних досліджень і конфліктології:



По-перше, я думаю, що зараз ще замало сигналів для того, щоб говорити про визначеність у зовнішньополітичному курсі нової влади. Певні сигнали є, але їх замало. Тим більше що є певна підозра, в тому числі у експертного середовища: не все, про що говорять, буде реалізовано. Те, що говорять, також може бути певною ширмою, а насправді там якісь інші речі відбуваються. Тобто ми цього не знаємо.



Я лише можу сказати, що ми знаходимося у стані латентного незадоволення нових партнерів одне одним. Мені здається, що російська сторона має певні приводи для того, щоб бути незадоволеною першими кроками української нової влади. Українська сторона відверто себе поводить, весь час говорить про те, що завелику ціну вона платить за газ, це несправедливо і т.д. Це виглядає якось дивно. Потім їдуть до Москви, а повертаючись говорять: домовилися, будемо так платити і далі.



А все почалося з чого? З того, що Янукович обрав перший візит до Брюсселю. Що б там не говорили, але навряд чи це сподобалося Москві. Крім того є багато різних кадрових рішень, які просто не можуть бути симпатичними для Москви. Але на відміну від наших західних колег вони про це мовчать, а західні постійно говорять: «Призначають там якихось «табачників» і «семиноженок» у себе». Навіть поважні особи дозволяють собі таке. В Москві точно думають, відповідно вже не про Табачника і Семиноженка, а про Бойка й інших, але не говорять про це. Вони готові співпрацювати, але атмосфера певної недовіри у партнерів залишається. Звичайно, це не та атмосфера, яка була за Ющенка, - вони зустрічаються, навіть їздять на «Побєдє». Але ми не знаємо, до чого це все йде.



Я думаю, що ніяких суттєвих поступок з боку Росії не буде, особливо коли продовжуватиметься та дивна лінія: «Вчера платили по три, а сегодня – по пять». Нічого з того не буде.



Думаю, що мають бути чітко визначені якісь пріоритети української політики, які насправді зачіпають інтереси сьогоднішньої влади. Одна справа, що Донецький суд прийняв там якесь рішення, яке насправді не зачіпає ніяких інтересів сьогоднішньої влади – просто дратує галичан. А є й інші речі, про які ми доволі скоро будемо знати. Після того ми вже зможемо робити якісь висновки про те, які в нас у подальшому будуть стосунки.



Єдине, що зрозуміло, що така складна ситуація досить надовго. Очевидно, що українська нова влада не буде проявляти абсолютно чіткий проросійський вектор. Це абсолютно очевидно.



Я можу навести конкретний приклад. Що можна зробити, щоб чітко закінчити тему з НАТО? Адже вони говорять, що зараз НАТО не на часі, взагалі не на порядку денному. Для того, щоб закрити цю тему, треба провести референдум по НАТО. Всі знають, чим він закінчиться. І це дійсно буде на багато років наперед закрита тема. Я можу давати гарантію, що цього не буде.



Це означає, що сьогоднішня влада зберігає за собою можливість маневру, у тому числі у стосунках із Росією. Це певний козир, який можна використати. Я думаю, що насправді він дуже багато коштує. Я впевнений, що Янукович цього не зробить, не проводитиме референдум. Хоча у Конституції чітко записано, що треба зібрати підписи, Янукович просто зобов’язаний це зробити.



Я не буду робити висновки. Це ви можете зробити самі.





Михайло Пашков, директор міжнародних програм Центру ім. Разумкова:



Если говорить о позитивных моментах, то изменилась тональность политико-дипломатического диалога Украины с Российской Федерацией. На задний план несколько отошли контроверсийные проблемы, которые очень сильно отягощали двусторонние контакты. Например, проблема присоединения Украины к НАТО, которая сегодня на повестке дня не стоит в силу ряда причин внешнего и внутреннего характера, исходя из неготовности сторон. И на второй план отошла гуманитарная проблематика, которая также отягощала в свое время двусторонние отношения.



Но остались ключевые проблемы хронического характера, которые так или иначе сторонам решать придется, хотим мы того или не хотим.



И если и был небольшой период «полумедового» месяца обмена некоторыми комплиментами, то он уже закончился. И начался довольно жесткий диалог.



Речь идет в первую очередь о проблемах взаимоотношений в газовой сфере, проблемах делимитации и демаркации границ. Мы сегодня не имеем государственной границы в Азово-Керченской акватории. У нас не демаркирована сухопутная часть границы. В российской стратегии до 2020 года написано о том, что именно эта проблематика должна решаться. В документах России это подчеркивается.



Вопрос о пребывании на территории Украины Черноморского флота. Проблема флота решается. Одно из решений – неукоснительное соблюдение существующих договоренностей 1997 года. Завершение договоренности и прекращение пребывания Черноморского флота на территории Украины. Второе – это пролонгация Черноморского флота. Об этом говорил не так давно Литвин, намекая на экономический аспект этой темы. И третий вариант, который нам представляется интересным, это трансформация военно-морской базы Черноморского флота к 2017 году в международный антитеррористический центр под эгидой Организации Объединенных Наций, который бы осуществлял борьбу с пиратством, наркоторговлей, нелегально миграцией, терроризмом и пр. Тут есть механизмы, которые могли бы использоваться в этом формате, та же самая группа Black Sea Fort.



Проблемы гуманитарного характера сегодня тоже весьма актуальны. Прошло совещание гуманитарного подкомитета министров образования России и Украины буквально на днях. Я вижу здесь плюс в том, что гуманитарная тематика, которая раньше была предметом политических нот и заявлений, все-таки переходит в формат работы межгосударственных механизмов сотрудничества, в частности, Украинско-российской межгосударственной комиссии. Я думаю, это можно отнести, в том числе и к позитиву.



Очевидно, было бы весьма важным и конструктивным запустить в полном объеме механизм двухстороннего сотрудничества. Я имею в виду в первую очередь украинско-российскую комиссию Черноморского флота.



Что касается глобальных геополитических решений на сегодняшний день, в том числе относительно Российской Федерации. На мой взгляд, Украине сегодня необходимо взять определенный тайм-аут, паузу, взять определенный мораторий на принятие каких-либо далеко идущих решений, которые будут предопределять судьбу страны на долгие годы. Я имею в виду Таможенный союз, референдум по НАТО и присоединение к ОДКБ.



Мне кажется, что действительно диалог будет сложным и будет не простым, но, на мой взгляд, он должен действительно идти в прозрачном режиме, он должен быть освобожден от кулуарности, от ручного управления. Должны быть разработаны с украинской стороны какие-то стратегические подходы к проблеме своих перспектив отношений с Российской Федерацией. Это приоритет, мне кажется, потому что вся предыдущая политика на российском направлении велась в ручном режиме и позицию Украины значительно ослабляли разноголосица во внешней сфере и конфронтация между премьером и президентом. Сегодня уже можно говорить о том, что украинская сторона говорит с Россией одним голосом. Это тоже, наверное, можно отнести в определенной степени в актив.



На основании того, что есть сегодня, говорить о результатах и серьезных решениях в двусторонних отношениях преждевременно. Потому что внешняя политика – это сфера весьма инерционная. И часто многие решения носят отложенный характер. Это предопределяется, как специфика двустороннего диалога.



Есть очень серьезная проблема стереотипов, которая сегодня действует и влияет довольно существенно на двухсторонние отношения. Никто концепцию Дмитрия Медведева о сфере привилегированных интересов не отменял. Как она была, так она и есть. Россия рассматривает Украину как сферу своих интересов. Это естественно и я не вижу ничего удивительного в этом. Но Россия воспринимает Украину в форме стереотипа, который можно скромно свести к нескольким позициям: отказ от членства в НАТО, двуязычие, контроль над ГТС, пролонгация Черноморского флота, вступление в Таможенный союз и ОДКБ.





Михайло Гончар, директор енергетичних програм центру «Номос»:



Якою буде ціна на газ? Відповідь на це питання не знають навіть в Москві. Питання полягає в ціні цієї ціни.



Зовнішня політика – це продовження внутрішньої. І в цьому контексті невипадково, що провідним гаслом нової президентської і урядової команди стало питання зниження ціни на газ. Причому скидається так, що будь-якою ціною. Це відповідає формулі, яка, якщо коротко її сформулювати, могла б звучати так: те, що вигідно українському – за формою, а не за суттю – олігархату, те вигідно і країні в цілому. Олігархату вигідно мати дешевий газ, який у поєднанні з дешевою українською сировиною може дати напівфабрикат у вигляді металу і хімічної продукції, яка піде на експорт, принесе додану вартість через офшорні зони переважно.



Для того, щоб цю формулу, яка успішно функціонувала у 90-і рр.. і фактично до 2006 року, реанімувати, потрібен на вході дешевий газ. Все решта – несуттєво. Тому ми можемо скільки завгодно говорити про національні державні інтереси, про історію та передісторію переговорних процесів чи по Чорноморському флоту, чи по питанню делімітації і демаркації кордонів, чи по питанню НАТО. З погляду цієї влади, яка уособлює олігархічний капітал, це питання меншовартісні, які можуть бути принесені в жертву для того, щоб отримати дешевий газ на вході.



Звичайно, було б примітивно міркувати таким чином, що «хочете не вступу до НАТО – будь ласка, вам референдум». Будь-яка влада має певні інстинкти самозбереження, і, звичайно, вона не буде притискати себе повністю до стінки, позбавляти себе маневру у переговорах, тим більше із таким складним партнером як Російська Федерація, партнером, який заходиться в іншій ваговій категорії.



Тому, безперечно, нова влада достатньо відверто позначила у своїх заявах і діях, що тема НАТО закрита. Візьміть хоча б ті укази Президента, які з’явилися у страсну п’ятницю щодо ліквідації двох провідних інститутів в системі Ради Національної Безпеки і Оборони, плюс ліквідація національного центру Євроатлантичної інтеграції. Це були основні інструменти, за допомогою яких в урядових і державних структурах реалізовувався механізм співпраці з Альянсом.



Таким чином, немає інструменту – потрібно або новий створювати, або заморозити існуючий статус-кво.



Тематика, пов’язана із формулою «дешевий газ в обмін на політичні поступки», буде довготривалою. Себто спроба вирішити це методом бліц-крігу не увінчалася успіхом. Напевно, це було достатньо щире переконання в тому, що коли урядова команда приїде до Москви і запропонує на вибір «чего изволите» оптом і вроздріб різні варіанти і різні поєднання, то, так би мовити, Москва розтане і підпише додатковий контракт чи протокол, погодившись на ціну у $ 168, яку назвав віце-прем’єр Тігіпко. Звичайно цього не станеться, тому що потрібно вирішити – що ж буде компенсатором бюджетної дірки в корпоративному бюджеті «Газпрому». Тому що він, знаходячи достатню проблему у фінансовому стані, недоотримає достатньо конкретну суму грошей.



Якщо навіть мова йдеться про те, про що мова менше говориться, що, наприклад, в обмін на дешевий газ Україна відмовиться від співпраці з американською компанією «Westinghouse» в ядерній сфері, то знову ж таки виникає питання – яким чином будуть здійснені взаємні розрахунки між ТВЕЛом і «Газпромом», які працюють в абсолютно різних сферах. Це тільки на перший погляд може здаватися: а яка різниця – російський «общий котел». Ні, нічого подібного! У кожного є свої шкурні корпоративні інтереси. А поєднати ці інтереси можна тільки на політичному рівні.



Але російська керівна політична еліта теж не є монолітною: там теж відбувається певна конкуренція інтересів, хоча вона йде у одному руслі, чітко визначеному. Її суть можна чітко обмалювати, як субординування України через її подальше економічне узалежнення. І дешевий раз у цьому контексті – це своєрідна приманка. Росія не говорить про те, що вона не буде переглядати, - вона говорить, що нема підстав переглядати. Але це не означає, що так буде завжди. На певному етапі, коли буде відчуття, що всі питання, які були запропоновані українською стороною, можуть бути вирішені в контексті російських інтересів, очевидно, з’явиться інша формула. І, власне кажучи, іде підготовка до того, щоб візит російського президента в Україну у травні, став визначальним. Але чи стане він таким? Це під великим знаком питання.



Якщо ми візьмемо одне із напівофіційно артикульованих побажань російської сторони, зокрема «Газпрому», прийти на внутрішній ринок України і отримати доступ до кінцевих споживачів газу, промислових споживачів, то це дуже серйозно загрожує інтересам українського олігархату. Тому що це означатиме по суті протягом двох-трьох років перегляд відносин власності. Неважливо, чи це підприємство матиме державну форму власності, чи частка держави в ньому буде, чи це повністю приватне підприємство. Далі нескладно передбачити, що формула працюватиме дуже чітко. Хочете надалі отримувати дешевий газ, значить, контрольний пакет має бути або в російського постачальника, або в іншої зацікавленої російської компанії, яка має той чи інший вид на конкретний промисловий актив.



Таким чином, це по суті здатне позбавити економічного підґрунтя. Тому що це примусить поділитися, перш за все, прибутком, а нікому не хочеться, щоб у нього з кишені виймали гроші.



Мені здається, що має відбутись своєрідна корекція уявлень в керівництві держави про те, що ціна дешевого газу може виявитися занадто високою, перш за все, виходячи із інтересів тих олігархічних груп, які працюють на принципі виготовлення і експорту напівфабрикатів, і власне завдяки яким ця команда отримала владу. Тому відносини в цій сфері між Україною і Росією будуватимуться складним чином, оскільки по великій низці номенклатури і Україна, і Росія, ці промислово-фінансові групи є конкурентами на зовнішньому ринку.



Зараз українська влада намагається вирішити енергетичне питання шляхом тих чи інших поступок чи преференцій, щоб задобрити і отримати потрібне. На мій погляд, це шлях у глухий кут. А вести достатньо жорстку позицію – це не дають українській стороні робити політичні та ідеологічні стереотипи. Ви колись чули від представників нинішньої владної команди на адресу Росії? Не зараз, а взагалі. Я аналізував енергетичну сферу, я таких висловлювань не знайшов. Тобто існує певна психологія налаштованості на те, щоб щось випросити і субординувати себе. Часто ведеться мова про рівноправне партнерство, але насправді саме українська сторона не веде себе з позиції рівноправності. Тому що прохач не може бути рівноправним, особливо домагаючись фінансових преференцій. Поки що відбувається зондування позицій на тлі взаємної недовіри.



Мені здається, що позиція нинішньої влади – не займати ніякої позиції, окрім тої, яка приведе до більш дешевого газу. Тобто вони намагаються уникати займати будь-яку конкретну позицію. З одного боку це може виглядати як перевага, яка дає свободу, але насправді це абсолютно дезорієнтує зовнішніх партнерів і підвищує політичні ризики для України.





Олексій Гарань, науковий директор Школи політичної аналітики Національного університету «Києво-Могилянська академія», професор політології:



Я вже неодноразово говорив, що Янукович у своїй зовнішній політиці мені нагадує Кучму-2, тобто це будуть спроби балансування, ситуативних рухів, при чому не закриваючи двері ні там, ні там.



Я погоджуюся із тим, що референдум по НАТО не буде проведений. Але я вважаю, що це якраз плюс, тому що це не буде поляризувати країну. Що в цьому сенсі мене все-таки турбує, це те, що президент продовжує наполегливо говорити про концепцію позаблоковості. І я боюся, що це може бути закріплено, сподіваюся, не в Конституції. Але це може бути закріплено в законі про основи зовнішньої політики країни.



Дійсно рано ще говорити, на які поступки готовий іти Янукович, а до чого він не готовий, що буде принципово відстоювати. Але небезпеки є. Я коли йшов на цю прес-конференцію в «Главред» думав про її назву і думаю, що вона публіцистично загострена, тому що насправді все більш складно. Але я подумав, що найбільші небезпеки полягають як раз в тому, що відбувається всередині країни.



Президент Кучма написав блискучу книгу «Украина – не Россия», і я думаю, що на початку 2000-их років ми можемо сказати, що політична система України відрізнялася від політичної системи Росії саме тим, що в нашій системі були баланси, і що Конституцій суд у 2000 році міг сказати Кучмі бодай частково «ні», знявши два з шести питань, які виносилися на референдум.



А якщо ми подивимося на те рішення Конституційного суду, яке сьогодні очікується, то побачимо, що воно означає, що ми рухаємося до російської моделі. І ті картинки, яки ми бачимо періодично на екрані, як Янукович дає вказівки Азарову, то мені це нагадує і це теж свідчить про те, що запозичуються навіть методи зовнішньої форми цієї пропаганди.



Це мене непокоїть. Тому що в останні роки відстоював тезу, навіть з Януковичем, навіть з Партією регіонів, про те, що наша система є більш збалансована, вона за побудовою є все-таки ближчою до європейської системи, яка базується на коаліційності, на певних балансах. А зараз виглядає, що це все під загрозою.



Тепер я хотів би підняти тему символічних гуманітарних проблем. Я погоджуюся, що гуманітарна сфера зараз не буде такою гострою в українсько-російських стосунках. Саме тому що нова влада зараз демонструє інші підходи в цій сфері. Але є небезпеки саме для нас. Для Росії цей подразник знімається, але за рахунок цього зростають ціни безпеки всередині країни. Знову ж таки це – символи, але вони відіграють дуже важливу роль в політиці. Куди ми рухаємося? Яка модель? Хто ми є?



Читав я статтю Герман у «Дзеркалі тижня» і відреагував у блозі, тому що я вважаю, що Герман кинула ряд дуже небезпечних тез про те, що Регіони будуть мати право встановлювати ту мову, яку вони хочуть, ті пам’ятники, які хочуть, святкувати ті події, які хочуть. Я думаю, це як раз приємно чути Росії, так само як і те, що є позаблоковість і т.д. Це Росії чути приємно, але це небезпечно для нас.



Я не розумію, коли Герман говорить про те, що якщо 9 травня наші ветерани вийдуть із георгіївськими стрічками, то це нормально. При чому тут георгіївські стрічки до України? Я розумію, якщо наші ветерани вийдуть із радянськими орденами, які вони чесно заробили на війні своєю кров’ю. А при чому тут георгіївські стрічки? Це знову ж таки технології, які з Росії закидаються сюди. Якщо ми будемо слідувати в руслі цих технологій, то ми будемо втрачати важливі морально-політичні, духовні сфери впливу й будемо віддавати їх просто на відкуп навіть не Росії, а тим силам всередині країни, які мислять так, як мислить частина російської еліти.



У цьому сенсі мені сподобався вислів, який вжив колега Гончар, що це є український олігархат за формою, але не за духом.



Яка це буде країна? Я думаю, що Янукович і наші олігархи не здадуть незалежність України, тому що їм це невигідно. Але яка це буде країна?



Остання моя пропозиція з приводу святкування 9 травня, що для мене є дійсно важливою подією, бо обидва мої діди загинули на війні, це те, що стосується участі підрозділів іноземних держав. Росіяни в Москву запрошують підрозділи багатьох країн. Я думаю, якщо ми запрошуємо російський підрозділ сюди, то цілком логічно буде запросити сюди й підрозділи інших країн, які теж були нашими союзниками, які були з нами не тільки в Радянському Союзі. Я думаю, що грузинський контингент навряд чи запросить пан Янукович, але можна запросити поляків, французів, англійців, американців, зрештою, все це були союзники. Якщо ми хочемо показати, що це є спільне святкування великої перемоги, ми можемо це зробити.



Михайло Погребинський:



У мене два коментарі. Тільки я тут трошки виглядаю як «біла ворона». Тут всі проголосували за те, щоб відмінити референдум по НАТО, а я – за референдум.



Хочу прокоментувати позицію Гончара. Мені подобається така позиція, що це все гроші олігархів. Не має значення, якою буде ціна на газ, - це їхні гроші. Можливо він правий, але я таку думку чув дуже багато разів. І взагалі не виступаю на підтримку жодних олігархів. Мені, як і вам всім, вони також не подобаються. Крім, футбольного олігарха, який мені подобається, тому що він такий стадіон зробив.



Так от я хочу сказати, якщо у вас є аргументи і ви можете сказати, що втрати – це дійсно втрати тільки олігархів, а не втрати українського бюджету, суттєві втрати. Вони є великі платники податків: якщо в них немає прибутків, вони не будуть платити податки. Я не знаю цих цифр. Якщо ви їх знаєте і переконаєте, що це дійсно мізер, а головне – їх дивіденди в офшорах, тоді ви праві. Але треба переконувати.



Інше. Це вже про Гараня. Якщо ви спробуєте згадати, що говорили експерти пронатівського напрямку, такі як Гарань, коли Україна повним ходом говорила про те, що ми маємо бути членами НАТО, просили ПДЧ, що робив Гарань? Схвалював.



Якщо ми будемо говорити про те, що Ющенко зробив Шухевича Героєм України. Чули від Гараня, що «це розколює країну»? НАТО теж розколює країну. Інтеграція до НАТО і раніше розколювала, але трошки інакше: 20 – за, 70 – проти. Значить, розколює звичайно! Але те, що проти НАТО розколює менше, ніж те, що за НАТО. Це очевидно. Тому не треба такого цинізму.



Ющенко говорить, відміна геройства Бандери розколює Україну. Але те, що він дав героя, це не розколювало країну. Але зараз розколює.



Мені також не подобаються всякі відміни. Якщо один дурень щось зробив, інший не повинен відміняти. Це зовсім інша справа. Значить, тоді треба бути чесними і говорити: мені подобається один тип розколу, а інший – ні, я хочу, щоб ідеологія в Україні була так, як в Галичині, а також як ідеологія, яку пропонує інститут, директором якого є Гарань. Я колись чув, що в коридорах Києво-Могилянської академії розмовляти російською мовою не варто. При попередньому ректорі саме так було.



Ми в очікуванні досить складної ситуації у тому числі в стосунках із Росією. Очевидно, що вони хочуть захистити свої інтереси – і росіяни, і українська нова влада. Наскільки вона зможе представити всі наші інтегральні інтереси? Що потрібно зробити, щоб інтегрувати українське суспільство? Можливо, той варіант, який пропонує Ганна Герман в тому тексті, де вона каже: «Пусть расцветают все цветы», означає нехай пам’ятник Бандері ставлять там в Тернополі, а Сталіну – в Запоріжжі. Я вважаю, що позиція держави має бути така: пам’ятник тоталітарним лідерам не має бути ані в Тернополі, ані в Запоріжжі. У мене інший привід говорити, що це не так, - має бути європейська гуманітарна позиція, якщо ми приєднуємося до неї. Це категорично відрізняється від позиції Гараня, який каже, що нехай пам’ятники Бандері стоять там і всюди по всій країні.



Олексій Гарань:



Я хотів уточнити, не вдаючись в особистості. Стосовно НАТО і курсу на ПДЧ. Курс на ПДЧ – це є вступ до НАТО, це зрозуміло. І абсолютно зрозуміло, що дійсно тоді не було більшості, хоча цифри, з яких ми починали у 2002 році, були іншими. І за Кучми це було так: 32 – за вступ до НАТО, 32 – проти.



Моя позиція завжди полягала в тому, що ми співробітничаємо з НАТО, рухаємося, але питання вступу – це питання майбутнього. І що робити потрібно зараз? Зараз потрібні стандарти, інформаційна робота тощо. Я і думаю, що саме це треба робити й зараз, це те, що робив Янукович-прем’єр в друге своє пришестя у 2006-2007 роках. Тоді приймалися нормальні документи співробітництва з НАТО. І це нормально – не закривати двері ні в тому, ні в тому напрямку.



І щоб була зрозуміла моя позиція по пам’ятниках. Я постійно кажу, що треба ставити не пам’ятники Бандері, а треба робити так, як поляки, де всюди є пам’ятники і меморіальні дошки Армії крайовій. Це, я вважаю, треба було б робити – ставити пам’ятники УПА, руху, масовому руху, в якому брали участь українці не тільки Галичини. До речі, до Галичини я не маю жодного відношення. Я типовий російськомовний східняк, моя рідна мова – російська.



А про те, що питання по Бандері розколює суспільство, я теж скажу. Ющенко, вибачте, зробив «подляну» спочатку Тимошенко перед другим туром, а потім новому Президенту Януковичу. Тому що йому треба не помічати, я з цим погоджуюся. Це була б найкраща позиція. А зараз піднялася така кампанія і в Росії, і тут певними силами, що його змушують реагувати. Виграють від цього проросійські радикали тут і свобода – там.



Михайло Пашков:



Ми проводили опрос среди экспертов относительно НАТО. Так вот большинство экспертов считают, что нужно не форсировать вступление Украины в НАТО, а нужно продолжать наращивать сотрудничество в рамках существующих механизмов, в том числе годовых инструмент-программ.



Михайло Погребинський:



Я Вам скажу, что большинство экспертов не читали годовых национальных программ. В отличие от меня. Там есть часть в национальных программах, которая строго направлена на то, чтобы стать членом НАТО. Поэтому если вы не собираетесь стать членом НАТО, то эти части программы нужно выкинуть.



Михайло Гончар:



Питання полягає от в чому. Дешевий газ буде реально означати відсутність реформ. Так у нас і залишаться ЖЕКи з дірявими трубами і т.д. Можна добиватися зниження ціни на газ. А можна вирішувати таким чином, щоб мінімізувати споживання дорогого газу, реорганізувати, реформувати енергетичний сектор в цілому. Якщо такий крок буде зроблено по здешевленню газу, то це означатиме, що ні про які реформи мова не йтиме.



Згадайте, скільки було криків у 2005 році, коли ціна на газ піднялася вперше з $ 50 до $ 95. Кричали, що промисловість стане і т.д. Наступного року було ще більше крику, тому що ціна піднялася з $ 95 до $ 130. Але колапс не трапився.