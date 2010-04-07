Конституционные горизонты Януковича

Новая властная команда успешно осваивает все новые территории и полномочия. А освоив их, сразу же берет под свой контроль. Планирует ли новая власть еще одним достижением своего руководства сделать изменение Конституции? Об этом «Главреду» рассказали ведущие украинские политологи.



Михаил Погребинский, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии

{1-} Пока у Януковича есть в парламенте надежная коалиция (особенно после того, как Конституционный cуд признает такой тип коалиции), у него даже мысли об отмене политреформы или изменении Конституции не возникнет. Мы можем судить о планах Президента по поведению Александра Лавриновича: он предложил вносить изменения по поводу судебной реформы, но делать это так, чтоб не пришлось вносить изменения в Конституцию.



А вот когда появятся проблемы – то ли вследствие развала этой коалиции, то ли ее нелегитимности, то Януковичу подскажут, что надо либо отменять политреформу, либо вносить изменения в Конституцию. В последнем случае необходимо 300 голосов, а их у него нет. Коалиция может расти, но 300 голосов все равно не наберет. Отмена политреформы через КС тоже представляет проблему, и я не уверен, что есть большинство для такого решения. Однако почва для конституционной реформы уже подготовлена. В принципе, тандем Портнов и Лавринович могли бы ее подготовить, тем более, что они уже занимались этим в свое время.



Владимир Фесенко, председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента»

{2-} Соблазн не только фактически, но и юридически трансформировать систему власти в стране в президентско-парламентскую республику у Януковича может быть. И не только у него, но и целого ряда людей из его ближайшего окружения, особенно в Администрации Президента.



Если Конституционный суд даст «добро» на индивидуальное членство в коалиции, то нынешняя конституционная ситуация их устраивает. Но где-то ближе к лету они начнут задумываться, а что дальше? В перспективе возможны риски: мало ли, какими окажутся результаты следующих парламентских выборов, не факт, что новым премьер-министром станет представитель Партии регионов. И тогда вопрос о юридическом оформлении возвращения к президентской власти может возникнуть. Другое дело, как это делать.



Возможны два сценария: 1) если у них будет устойчивое конституционное большинство в парламенте, то они пойдут классическим путем – разработки собственного законопроекта о внесении изменений в Конституцию; 2) если станет очевидно, что у них нет 300 голосов, то может быть задействован сценарий отмены политреформы через Конституционный суд.



Но и тут не все так просто. За пять лет законодательство частично изменилось именно под требования парламентско-президентской республики. Мало отменить политреформу, надо поменять закон о Кабмине, Регламент ВР, избирательное законодательство, которое имеет пропорциональную природу и привязано к партийному формату формирования коалиции.



Какой из двух сценариев будет избран, во многом будет зависеть от позиции ключевых фигур в юридическом окружении Януковича: Лавриновича, Елены Лукаш, а также Анны Герман и Сергея Левочкина. Этот круг и будет определять дальнейшую юридическую стратегию Януковича.



Вадим Карасев, директор Института глобальных стратегий

{3-} Янукович посмотрит, насколько политический режим в такой конструкции будет приемлем для него и с точки зрения политической безопасности – оппозиционного сверхдавления, и с точки зрения результативности. А регресс в конституционализм «а-ля Кучма» достаточно проблематичен как с юридической точки зрения, так и возможного сопротивления парламентских элит. Сегодняшние схемы дают возможность играть в «золотые», «бронзовые» акции мелким фракциям, например КПУ, активно заниматься коалиционной торговлей, повышать свои квоты на парламентско-коалиционной бирже. Но это может все уйти, а автономность любых элит, как правых, так и левых, как националистов, так и коммунистов, снизится, если Янукович сейчас, тем более форсированно, начнет менять Конституцию. В этом случае он может получить фронт сопротивления в защиту Конституции. Напомню, даже Кучме не удалось получить 300 голосов для политреформы.



Конституционный суд во многом будет ориентироваться на общую политическую атмосферу. Янукович сегодня нуждается в элитной поддержке, а своими попытками изменить Конституцию он может ее лишиться. Что касается расширения прав местного самоуправления, то его можно и законом ввести, без изменения Конституции. Однако расширение прав местного самоуправления нужно «запараллелить» с административно-территориальной реформой, так как в нынешнем виде это приведет только к местному административному сепаратизму, в чем Янукович не нуждается.



Виталий Кулик, директор Центра исследований проблем гражданского общества

{4-} – Для Януковича и так выстраивается нужная вертикаль власти, и какие-то дополнительные полномочия для усиления своей власти ему не нужны – они у него и так есть.



На перспективу возможно инициирование проведения конституционной реформы, мало ли чем могут закончиться будущие парламентские выборы. Скорее всего, что Янукович будет использовать тот же проект, который готовил для себя президент Ющенко.



Кроме того, конституционная реформа будет относиться не столько к самой системе власти, сколько к введению положений предвыборной программы Януковича: двуязычия, внеблокового статуса и, самое главное, – реформы местного самоуправления в сторону расширения прав территориальных общин. Этот процесс может начаться после завершения формирования вертикали нынешней власти и перед возможными выборами в местные советы.



Януковичу не удастся собрать 300 голосов, чтобы принять в полной мере все нужные ему положения Конституции. Есть разные видения по этому поводу во фракции коммунистов, Блоке Литвина и у отдельных депутатов, которые привлекаются в коалицию. Они не будут послушными инструментами для голосования. И потому рассказы о 300 депутатах коалиции – это «страшилка», которую распускает БЮТ. Не хватит Януковичу столько «тушек», чтобы укомплектовать конституционное большинство, даже мотивируя отдельных депутатов. Но это может быть предметом торга.



В команде у Януковича я не вижу людей, которые могли бы эффективно заниматься конституционной реформой. Портнов и Лавринович частично дискредитированы неудавшимся проектом Конституции, поэтому необходимо новое лицо, которое бы пользовалось доверием у экспертного сообщества, в первую очередь, у юристов. Сейчас конституционная реформа не является для Януковича приоритетом, больший приоритет для него – это судебная реформа.