Як українці пам’ятають

7 апреля 2010, 11:18

Уряд ще не пропрацював і ста днів, а його окремі представники вже наробили чимало галасу своїми неоднозначними заявами й такими ж самими діями.

Йдеться перш за все про представників гуманітарного блоку – міністра освіти Дмитра Табачника та віце-прем’єра Володимира Семиноженка. Ганна Герман, коментуючи призначення Табачника, зауважила, що його стримуватиме в якихось радикальних діях зважений Семиноженко. Але ж ні. Бо той і сам за останній тиждень стільки наговорив, що навіть Янукович змушений був публічно вказати йому на його місце (читайте в журналі матеріал «Ведмежі обійми Росії»).
Після заяв про підтримку провокаційних ідей російського депутата щодо створення союзу України, Росії та Білорусі Семиноженко взявся за національну пам’ять. 29 березня він дав доручення міністру юстиції Олександру Лавриновичу, міністру економіки Василю Цушку та, звичайно, міністру освіти Дмитру Табачнику вивчити питання подальшого функціонування Інституту національної пам’яті, що його очолює Ігор Юхновський. Підштовхнув віце-прем’єра до таких дій лист регіонала Вадима Колесніченка, який звернувся до прем’єра Миколи Азарова з проханням змінити керівництво Інституту, бо воно нібито працює на розкол України. Не можу не нагадати, що у середині січня 2009 року народний депутат від Партії регіонів Вадим Колесніченко вніс на розгляд Верховної Ради України законопроект «Про реабілітацію та героїзацію фашистських колабораціоністів 1933–1945 рр.» (№3618), у якому пропонував вважати фашистськими колабораціоністами членів ОУН, УПА, Української повстанської армії «Поліська Січ» (Тараса Бульби-Боровця), Української народно-революційної армії, Української головної визвольної ради (УГВР), батальйонів «Нахтігаль» та «Роланд», дивізії СС «Галичина», УНА, Українського визвольного війська тощо, а також передбачити відповідальність за реабілітацію, героїзацію та пропаганду цих об’єднань у вигляді позбавлення волі терміном від п’яти років до пожиттєвого ув’язнення. Ініціатива Колесніченка тоді дуже добре вписалася в російську пропаганду. Саме у той час у Держдумі Росії презентували закон під промовистою назвою «О противодействии реабилитации в новых независимых государствах на территории бывшего Союза ССР нацизма, нацистских преступников и их пособников». І тоді ні в кого з регіоналів, які сьогодні представляють українську владу, не виникло запитання, з якого такого дива Росія має «противодействовать» чомусь там на території чужої держави. Водночас Колесніченко та його однопартійці занепокоїлись долею Інституту національної пам’яті.
Тепер розглядається можливість передачі Інституту на баланс Державного комітету архівів, який очолює комуністка Ольга Гінзбург. Вона вже встигла заявити, що відкриття архівів для громадян було помилкою, та виступити проти оприлюднення списків прізвищ тих діячів, які за часів СРСР брали участь у репресіях, бо це, мовляв, «може нашкодити їхнім нащадкам». Дуже складно коментувати такі заяви, оскільки в цивілізованому світі вважається інакше. Варто згадати хоча б Німеччину, яка відкрила всі архіви «Штазі», віднайшовши суспільні сили для визнання провини та переосмислення власної історії. Адже без цього не можна рухатися вперед, що красномовно доводить український приклад. «Наше сприйняття сьогодення великою мірою залежить від наших знань про минуле. Ми сприймаємо навколишній світ у контексті, тобто у світлі причинного зв’язку з подіями та об’єктами минулого», – писав американський вчений Пол Коннертон у праці «Як суспільства пам’ятають».
Закриття або перепідпорядкування Інституту національної пам’яті у цьому сенсі матиме більше ніж символічний вигляд, оскільки нова влада таким чином продемонструє негнучкість та нездатність відсторонено подивитись на проблему. Часто складається враження, що деякими її представниками керують емоції та бажання показати «кузькіну мать» цим «помаранчевим». Але це неконструктивна позиція. Вона аж ніяк не сприятиме суспільній консолідації.

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