Ведмежі обійми Росії

Вкинув в інформаційний простір цю дратівливу для українського суспільства тему депутат Держдуми Росії. Якщо ви подумали про Затуліна чи Жириновського, то ви помилилися. Цього разу месіанські ідеї в маси українських депутатів поніс Євген Фьодоров. Примітно, що він є членом правлячої партії «Единая Россия», а ще головою думівського комітету з економічної політики та підприємництва. Так от, Фьодоров написав українським парламентаріям листа з пропозицією створити Україно-Білорусько-Російську державу зі столицею в Києві, єдиною валютою та одним президентом. Звичайно, в основі – «благородна» мета. За сценарієм, цей «геоісторичний проект», як його називає російський депутат у документі, розміщеному на його сайті, має бути реалізовано протягом найближчих десяти років. І, звичайно ж, у результаті рівень життя зросте, середнього класу побільшає – і всі житимуть довго й щасливо. Слов’янський хепі-енд. «По суті, це буде така велика Україна – від Карпат до Сахаліну», – майже римою коментував свою ідею російський депутат одній з українських газет. Йому навіть байдуже, де буде столиця, мовляв, якщо українцям так важливо, то хай буде в Києві, нічого не шкода заради такої «благородної» справи. Російські журналісти сприйняли ідею з гумором і вирішили довести її до абсурду. Телерадіокомпанія «Мир» навіть запропонувала назву цьому новому утворенню – Укррусія чи Беруїна, зазначивши, що в такому разі «на Майдане Незалежности гордо на ветру будут веять ушанки, а в Минске и Москве в ресторанах новым интернациональным блюдом станут драники с салом и красной икрой».В Україні, замість того щоб проігнорувати, до ідеї російського депутата чомусь поставилися серйозно. Більше того, Савік Шустер присвятив цій темі п’ятничну багатогодинну програму (телеканал «Україна»), із залученням самого «креатора» та українських політиків. Провокаційною назвали цю програму Шустера навіть деякі близькі до регіоналів експерти. Найбільше обурення викликали заяви віце-прем’єр-міністра з гуманітарних питань Володимира Семиноженка. Він зазначив, що створення такого союзу є «однією зі схем, яка має право до розгляду, так само як і участь України в Євросоюзі». Він також послався на дані Інституту соціології Національної академії наук, за якими начебто більшість українців хочуть увійти в союз із Росією та Білоруссю. «Люди хочуть союзної держави й вірять, що це приведе до успіху країни», – сказав Семиноженко, бо, мовляв, у ЄС Україну ніхто не чекає.«Соціологічна» маніпуляція у студії прозвучала двічі. По-перше – з вуст самого віце-прем’єра, адже він не назвав реального дослідження, не озвучив, які запитання ставилися в ході цього дослідження (а саме це визначає відповіді респондентів, і він, як академік, мав би це знати) тощо. По-друге, опитування людей, які сидять у студії (а оно показало, що начебто більшість виступає за союз), не можна вважати репрезентативним, і, відповідно, не можна використовувати ці дані як аргументацію на користь союзної держави. Тим паче що реальні соціологічні дослідження, які здійснюють впливові установи, кардинально відрізняються від озвученої у студії інформації. Далі дивіться таблиці з результатами досліджень Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) та російського «Левада-центру».Зрозуміло, що заява Семиноженка викликала обурення опозиції. У парламенті навіть зареєстрували відповідну постанову про його відставку, хоча очевидно, що її чекає така сама доля, як і постанову про відставку Дмитра Табачника. А перший президент України Леонід Кравчук вважає, що ідея створення союзної держави Україною, Білоруссю та Росією загрожує Україні втратою суверенітету. Він зауважив, що державний чиновник не має права на підтримку таких ідей і закликав Віктора Януковича: «Вікторе Федоровичу! Ви як гарант Конституції маєте бути ініціатором – звернутися до коаліції, що формувала уряд, і нехай її члени роз’яснять урядовцям, іншим чиновникам їхні права, обов’язки та відповідальність перед законом і державою».Долучився до критики і партнер по коаліції, спікер Володимир Литвин, який побачив у заявах Семиноженка продовження передвиборної риторики. «Я думаю, що українські політики, особливо ті, які вмонтовані у владу, повинні забути про передвиборний період», – сказав він, додавши, що для початку «потрібно навчитися жити самостійно, довести, що ми можемо бути державою, можемо мати реальний, а не декларативний суверенітет».Версій насправді декілька. Ми не стверджуємо, що якась із них є правильною та єдино можливою. Очевидно, як завжди буває в таких ситуаціях, що ми і спостерігали під час зимової істерії зі свинячим грипом, скористатися з такого інформприводу спробують усі.Це вигідно насамперед Росії. Російські політики та кремлівські політтехнологи давно вкидають в українське суспільство теми, які викликають чергову хвилю протистояння та фактично розколюють країну. За наявності нестабільного й розколотого суспільства легше тиснути на українську владу (незалежно від прізвища президента), постійно наступаючи їй на болючі мозолі. Це мали б розуміти Віктор Янукович та його команда. Думаю, у даному випадку Росії була цікава реакція української сторони на ідею союзу (адже політичну ідею завжди можна трансформувати в економічну), тим паче коли нова влада виробляє свої підходи до зовнішньої політики в умовах внутрішньої економічної кризи.Це вигідно самому Януковичу. Адже таким чином можна відволікти суспільну увагу від тих неоднозначних кадрових призначень, які зараз відбуваються і в центрі, і в регіонах, а також від окремих непопулярних рішень, до яких має, хоч як крути, вдаватися уряд в умовах економічної кризи.Це вигідно українській опозиції. По-перше, теми на кшталт союзу з Росією-Білоруссю, російської мови тощо завжди консолідують націонал-демократів, які люблять об’єднуватися, як кажуть, «за п’ять хвилин до розстрілу». По-друге, такі теми дають можливість опозиції вибудувати чітку схему «друг – ворог», що полегшує роботу з електоратом. По-третє, це хороший привід для критики влади, яку можна звинуватити у зраді національних інтересів.Банальна. Це вигідно Савіку Шустеру. Адже рейтинг «Шустер live» останнім часом почав знижуватися. Так, за інформацією «Телекритики», 19 березня ефір був абсолютно провальним, програма взяла найнижчу частку 4,81% («50 тис.+» – частка 5,59%). Тоді як уже 26 березня, коли у студії обговорювали скандальну тему про союз трьох держав, програма мала рейтинг 2,43%, частку 9,32% («50 тис.+» – рейтинг 2,62%, частка 9,51%).Безперечно, моя позиція буде розцінена як суб’єктивна, проте найочевиднішим у цій ситуації є інтерес Росії. Такі інформаційні операції є частиною реалізації Росією своїх стратегічних (політичних та економічних) інтересів, вони створюють відповідний психологічний фон. Аби не бути голослівною, наведу позиції двох людей, яких навряд чи можна звинуватити у радикальному націоналізмі та нелюбові до Росії (у чому звинувачували, приміром, Віктора Ющенка) і які свого часу якраз намагалися вибудовувати доволі прагматичні відносини з північним сусідом. Леонід Кучма, хоч і шукав економічної вигоди в українсько-російських відносинах, проте до ідеї політичного об’єднання ставився скептично. Це дуже чітко прослідковується в його книзі «После майдана: записки президента. 2005–2006», у якій він критикує Солженіцина та «остальных «собирателей русских земель», особливо за територіальні зазіхання.Володимир Горбулін, який був секретарем РНБОУ за Кучми, у своїй книзі «Без права на покаяння» (вийшла 2009 року) висловлюється ще більш радикально: «Для спостерігачів очевидно, що для реалізації стратегічних планів Росії потрібен повний, причому бажано силовий контроль над пострадянським простором. А моделлю, можливо, неусвідомленою для зони кремлівського впливу є колишній соцтабір, а точніше, доктрина обмеженого суверенітету країн-союзників Москви, відома під назвою доктрини Брежнєва. Йдеться про набуття Кремлем права вето на важливі державні рішення країн-сателітів, домінування в їх економіці. У цьому, безумовно, виклик Україні».Віктор Янукович, будучи в опозиції, загравав із Росією, підіграючи настроям частини свого електорату. Проте сьогодні, отримавши посаду Президента, він мав відчути увесь тягар тих викликів, про які писав Горбулін. Добитися зниження ціни на газ, як виявилося, не так просто. Тут недостатньо лояльності на словах. Кремль вимагає серйозних поступок. Росія не перестає говорити про українську ГТС та про доступ російських підприємств до прямих споживачів газу, а також про вихід російських виробників на українські ринки. Це вже починає викликати обурення представників українського бізнесу. Скажімо, провідні підприємства хімічної та феросплавної галузей України звернулись до Кабміну з листом, у якому висловили занепокоєння відносно намірів уряду погодитися з пропозицією РФ припинити антидемпінгове розслідування щодо нітрату амонію та фосфатних добрив, а також наполягають на продовженні спеціального розслідування проти всіх країн, які імпортують феросплави до України, зокрема проти Росії. «Вважаємо неприпустимим знищення вітчизняної хімічної та феросплавної галузей унаслідок нерозсудливих поступок російським виробникам відповідної продукції», – йдеться у листі. Окрім того, нещодавно Юрій Медвєдєв, заступник керівника Росмайна, в інтерв’ю «Российской газете» заявив, що Росія претендує на право власності майже на 300 об’єктів соціальної сфери та промисловості, що роз¬ташовані в Україні.Росія також пропонує Україні Митний союз. Благо, що Верховній Раді вистачило розуму не розглядати зараз це питання, вона відмовилась проводити на цю тему парламентські слухання. Проте це не означає, що у парламенті немає прихильників цієї ідеї. Але для них мав би бути показовим приклад Білорусі. Незважаючи на союз із Росією, білорусам доводиться докладати максимум зусиль, аби захистити свої економічні інтереси. А Лукашенко навіть почав шукати можливості диверсифікувати шляхи постачання нафти до Білорусі, адже Росія збільшила мито при постачанні своєї нафти на білоруські НПЗ.Отже, очевидно, що одні поступки (взамін на незначне здешевлення газу) тягнутимуть за собою інші. Згадаймо лише, що свого часу, про що пише знову ж таки Горбулін, перебування російського Чорноморського флоту у Севастополі упродовж 20 років пояснювали економічною вигодою, бо начебто оплата Росією оренди давала Україні можливість розраховуватися з газовими боргами. І що це нам дало у довгостроковій перспективі? Аж нічого.Віктор Янукович та його уряд мають враховувати всі ці чинники, якщо вони хочуть зберегти свій вплив у незалежній Україні. Можливо, Янукович уже почав це усвідомлювати. Принаймні його остання заява з критикою позиції Володимира Семиноженка була доволі несподіваною. Президент наголосив, що Україна «активно інтегрується в Європейський Союз». «І цей стратегічний напрям зафіксовано, зокрема, й у моїх неодноразових заявах як Президента. Я хотів би, щоб про це всі пам’ятали», – підкреслив Янукович. «Чи існує право на дискусію з цього питання? Для мене як для Президента – ні. Для всіх, хто представляє владу – ні. І це категорично», – наголосив він. За його словами, «є незаперечна істина: Україна – незалежна суверенна держава».Очевидно, що ці слова почує не тільки Володимир Семиноженко. Передусім ці слова будуть почуті у Кремлі. Реакція може бути зовсім несподіваною. Україна, на жаль, останнім часом лише програє в позиційних українсько-російських «війнах». Найслабше місце – інформаційний простір («газова війна» це довела). Українські політики мали б навчитися не реагувати на російські провокації. Розуміння того, що за віртуальною зміною дійсності (яку нав’язує сильніший партнер) може йти й фізична, лише дозволить укріпити український суверенітет.