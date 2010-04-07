Украинская политика Польши: перезагрузка или вынужденная пауза?

Спор польских «физиков» и «лириков»
Тот, кто более-менее регулярно следит за польской прессой, не мог не заметить в целом изменения тональности на более доброжелательную по отношению к новому украинскому Президенту. Почему же Варшава так миролюбива по отношению к «византийскому откату» на своих юго-восточных границах?
Изменение тональности
Сразу после украинских президентских выборов влиятельное польское издание «Дзенник Газета Правна» опубликовало комментарии об украинских выборах бывших польских президентов Александера Квасьневского и Леха Валенсы.
Квасьневский назвал проигрыш Виктора Ющенко «болезненным поражением «оранжевых», к которому лидеры этой силы последовательно приближались». В то же время, по его словам, «демократический опыт, который принесла Оранжевая революция, уже нельзя остановить. Виктор Янукович в случае своей победы не станет украинским Лукашенко или Путиным, не желают этого также лица, находящиеся вокруг лидера «регионалов». Президент Янукович – это не катастрофа».
В свою очередь, Валенса вспомнил свой разговор с Виктором Януковичем во время Оранжевой революции. В тот момент, когда власть готовила силовой вариант, Лех Валенса сказал тогда лидеру Партии регионов: «Вы сегодня проиграли, но если вы примените силу, то с вами будет покончено. В лучшем случае вас повесят, как Муссолини. Если же вы откажетесь от силы и начнете переговоры, то будете иметь возможность отыграться».
Дальше – больше. Второй тур украинских президентских выборов был честным, выборы были «прозрачными и демократическими», заявил в интервью РИА Новости бывший вице-премьер Польши, лидер партии «Самооборона» Анджей Леппер, наблюдавший в Киеве за ходом голосования в составе миссии Международной организации по наблюдению за выборами в странах СНГ CIS-EMO.
Бывший вице-премьер Польши отметил также, что «благодаря форме избирательного бюллетеня результаты выборов практически невозможно было фальсифицировать».
Примечательно, что лидер партии «Самооборона» оказался первым польским политиком, которого принял Виктор Янукович после завершения второго тура украинских президентских выборов. «С будущим президентом Украины мы обсудили перспективы польско-украинского сотрудничества. Много говорили о развитии добрососедских контактов со всеми украинскими соседями, как на западе, так и на востоке Украины», - сказал известный польский политик.
В целом, победа Виктора Януковича на выборах президента Украины изменила тон польской прессы в отношении украинской политики. Об этом заявил в интервью упомянутому РИА Новости премьер-министр Польши в 2001-2004 годах Лешек Миллер.
По мнению экс-главы польского правительства, многие политики и журналисты в Польше несколько лет активно создавали негативный образ Януковича.
«В Польше существовала чрезвычайно упрощенная схема: Юлия Тимошенко и Виктор Ющенко - это настоящие, истинные демократы, которые хотят, чтобы Украина была государством, реформируемым по образцу западных демократий, вступила в НАТО и ЕС; а Виктор Янукович - политик пророссийский, с негативным имиджем, который хотел бы сделать Украину чуть ли не частью России. Это очень примитивное понимание. И у части поляков до сих пор осталось такое восприятие, во многом благодаря как политикам, так и польской прессе», - отметил Миллер.
По его мнению, сейчас поляки «постепенно приходят к выводу, что этот образ был неправдивый, понимают, что воля самих украинцев была выражена ясно - Виктор Янукович в ближайшие пять лет будет президентом».
Бывший премьер-министр Польши также считает, что в последнее время тон польских медиа стал заметно меняться. «Уже нет таких яростных нападок на Януковича, какие были пару лет назад. Журналисты, формирующие общественное мнение, уже все чаще пишут о том, что нужно уважать выбор народа и сотрудничать с новой украинской властью», - подчеркнул Миллер.
В чем же причина заметной перемены тональности как среди польских СМИ, так и среди целого ряда влиятельных польских политиков?
Спор польских «физиков» и «лириков»
Раньше в Варшаве все было предельно ясно. С начала 1990-х Польша активно поддерживала право стран Восточной Европы и Южного Кавказа на «самоопределение», а также традиционно «махала саблей» в сторону России.
Применительно к Украине данную позицию предельно просто выразил весной 2005 года влиятельный депутат Европарламента Марек Сивец в «Газете выборчей»: «В интересах Польши, которая всегда будет ощущать угрозу со стороны российского империализма, необходимо существование Украины в качестве буфера между Польшей и Россией».
Однако с приходом в Белый дом Барака Обамы мировая геополитическая мода поменялась коренным образом. Польша оказалась на внешнеполитической периферии.
В результате, вот уже более чем полгода в Польше не угасает спор о содержании восточной политики страны между «европеистами» премьер-министра Дональда Туска и «традиционалистами» президента Леха Качиньского. Его вызвали два знаковых деятеля правящей ныне в Польше «Гражданской платформы» - член Программного совета партии Бартломей Сенкевич в еженедельнике «Тыгодник повшехны» от 4 августа и министр иностранных дел страны Радослав Сикорский в «Газете выборчей» от 28 августа 2009 года.
В чем же суть спора?
По мнению «европеистов», ныне меняется «среда безопасности» Польши. Во-первых, процесс политических и экономических преобразований в странах восточнее польской границы практически безвозвратно замедлился.
Более того, США сокращают свое присутствие в постсоветской Европе в силу того, что «с головой окунулись» в проблематику на Среднем Востоке и антикитайские геополитические проекты.
К тому же Россия доказала, что ради реализации своих региональных притязаний готова использовать военную силу.
Вывод: условием укрепления восточной политики Польши является координация своей внешнеполитической деятельности со «староевропейскими» государствами-лидерами и нормализация отношений с Россией.
Нынешнее польское правительство старается воздерживаться от шагов в отношении своих восточных соседей, которые могли бы вызвать негодование в Кремле.
В качестве подтверждения приведем два примера. Польско-шведская инициатива «Восточное партнерство» не упоминает о членстве стран-адресатов в Евросоюзе, а премьер-министр Польши Дональд Туск публично дистанцировался от нашумевшей миссии польского президента Леха Качиньского в Тбилиси 12 августа 2008 года.
Долго ли продержатся «европеисты» Дональда Туска? Региональные эксперты полагают, что до первых серьезных проблем в экономике (пока нынешнему польскому правительству удается управлять кризисом). А далее, все равно «природа возьмет свое».
Ведь тысячелетиями смыслом существования Польши была цивилизаторская миссия на Восток и борьба с «дикими московитами» и «заблудшими схизматами».
Возвращение на «кресы»
Для польского сознания линия Керзона – это абсолютно искусственная граница, и земли восточнее ее «исконно польские», исторически принадлежавшие польским или полонизированным землевладельцам. На бытовом уровне редкий «сознательный» поляк признает, что Львов или даже Киев — это не польские города.
Поэтому, как мне уже доводилось писать на страницах «Главреда», на протяжении фактически последних двадцати лет идеологическая машина победителей в «холодной войне» по кирпичикам восстанавливала от Балтики до Черного моря идею Великой Сарматии, а также идею gente Ruthenus natio Polonae, т.е. идею договорного вхождения Украины (narodu Ruskiego – в тогдашних польских хрониках) в состав Речи Посполитой с ее романтическим мифом о всеобщей толерантности между поляками, литовцами, белорусами и украинцами в пределах той самой «Великой Сарматии».
Кстати, Оранжевая революция считается «этапным» событием на этом пути. В то же время, в варшавских интеллектуальных кругах стойко убеждение, что сами украинцы не смогут отстоять «завоевания революции» (что, по их мнению, и продемонстрировали нынешние президентские выборы), а следовательно, Польше надо продолжать осуществлять «патрональную» политику.
Показательно, что президент Польши Лех Качиньский, поздравляя с победой Виктора Януковича, сказал журналистам, что не может сказать, что рад победе Януковича, «но время покажет, как сложится судьба Украины».
Впрочем, это не удивительно. Ведь одной из «ключевых» позиций президентской предвыборной программы Леха Качиньского был тезис о необходимости окончательного демонтажа Советской империи как о залоге избавления от «российской угрозы».
Однако время сейчас работает не на Варшаву. Обамовская «перезагрузка» заставляет считаться с Москвой и мириться с приходом «византийцев» на «своих» исторических окраинах («кресах»).
И ждать возвращения в Белый дом американских неоконсерваторов с их концептом России как «империи зла». Тогда именно Украина опять станет ключевым плацдармом в этой «священной войне», а Польша главным «куратором» этого плацдарма.
Изменение тональности
Сразу после украинских президентских выборов влиятельное польское издание «Дзенник Газета Правна» опубликовало комментарии об украинских выборах бывших польских президентов Александера Квасьневского и Леха Валенсы.
Квасьневский назвал проигрыш Виктора Ющенко «болезненным поражением «оранжевых», к которому лидеры этой силы последовательно приближались». В то же время, по его словам, «демократический опыт, который принесла Оранжевая революция, уже нельзя остановить. Виктор Янукович в случае своей победы не станет украинским Лукашенко или Путиным, не желают этого также лица, находящиеся вокруг лидера «регионалов». Президент Янукович – это не катастрофа».
В свою очередь, Валенса вспомнил свой разговор с Виктором Януковичем во время Оранжевой революции. В тот момент, когда власть готовила силовой вариант, Лех Валенса сказал тогда лидеру Партии регионов: «Вы сегодня проиграли, но если вы примените силу, то с вами будет покончено. В лучшем случае вас повесят, как Муссолини. Если же вы откажетесь от силы и начнете переговоры, то будете иметь возможность отыграться».
Дальше – больше. Второй тур украинских президентских выборов был честным, выборы были «прозрачными и демократическими», заявил в интервью РИА Новости бывший вице-премьер Польши, лидер партии «Самооборона» Анджей Леппер, наблюдавший в Киеве за ходом голосования в составе миссии Международной организации по наблюдению за выборами в странах СНГ CIS-EMO.
Бывший вице-премьер Польши отметил также, что «благодаря форме избирательного бюллетеня результаты выборов практически невозможно было фальсифицировать».
Примечательно, что лидер партии «Самооборона» оказался первым польским политиком, которого принял Виктор Янукович после завершения второго тура украинских президентских выборов. «С будущим президентом Украины мы обсудили перспективы польско-украинского сотрудничества. Много говорили о развитии добрососедских контактов со всеми украинскими соседями, как на западе, так и на востоке Украины», - сказал известный польский политик.
В целом, победа Виктора Януковича на выборах президента Украины изменила тон польской прессы в отношении украинской политики. Об этом заявил в интервью упомянутому РИА Новости премьер-министр Польши в 2001-2004 годах Лешек Миллер.
По мнению экс-главы польского правительства, многие политики и журналисты в Польше несколько лет активно создавали негативный образ Януковича.
«В Польше существовала чрезвычайно упрощенная схема: Юлия Тимошенко и Виктор Ющенко - это настоящие, истинные демократы, которые хотят, чтобы Украина была государством, реформируемым по образцу западных демократий, вступила в НАТО и ЕС; а Виктор Янукович - политик пророссийский, с негативным имиджем, который хотел бы сделать Украину чуть ли не частью России. Это очень примитивное понимание. И у части поляков до сих пор осталось такое восприятие, во многом благодаря как политикам, так и польской прессе», - отметил Миллер.
По его мнению, сейчас поляки «постепенно приходят к выводу, что этот образ был неправдивый, понимают, что воля самих украинцев была выражена ясно - Виктор Янукович в ближайшие пять лет будет президентом».
Бывший премьер-министр Польши также считает, что в последнее время тон польских медиа стал заметно меняться. «Уже нет таких яростных нападок на Януковича, какие были пару лет назад. Журналисты, формирующие общественное мнение, уже все чаще пишут о том, что нужно уважать выбор народа и сотрудничать с новой украинской властью», - подчеркнул Миллер.
В чем же причина заметной перемены тональности как среди польских СМИ, так и среди целого ряда влиятельных польских политиков?
Спор польских «физиков» и «лириков»
Раньше в Варшаве все было предельно ясно. С начала 1990-х Польша активно поддерживала право стран Восточной Европы и Южного Кавказа на «самоопределение», а также традиционно «махала саблей» в сторону России.
Применительно к Украине данную позицию предельно просто выразил весной 2005 года влиятельный депутат Европарламента Марек Сивец в «Газете выборчей»: «В интересах Польши, которая всегда будет ощущать угрозу со стороны российского империализма, необходимо существование Украины в качестве буфера между Польшей и Россией».
Однако с приходом в Белый дом Барака Обамы мировая геополитическая мода поменялась коренным образом. Польша оказалась на внешнеполитической периферии.
В результате, вот уже более чем полгода в Польше не угасает спор о содержании восточной политики страны между «европеистами» премьер-министра Дональда Туска и «традиционалистами» президента Леха Качиньского. Его вызвали два знаковых деятеля правящей ныне в Польше «Гражданской платформы» - член Программного совета партии Бартломей Сенкевич в еженедельнике «Тыгодник повшехны» от 4 августа и министр иностранных дел страны Радослав Сикорский в «Газете выборчей» от 28 августа 2009 года.
В чем же суть спора?
По мнению «европеистов», ныне меняется «среда безопасности» Польши. Во-первых, процесс политических и экономических преобразований в странах восточнее польской границы практически безвозвратно замедлился.
Более того, США сокращают свое присутствие в постсоветской Европе в силу того, что «с головой окунулись» в проблематику на Среднем Востоке и антикитайские геополитические проекты.
К тому же Россия доказала, что ради реализации своих региональных притязаний готова использовать военную силу.
Вывод: условием укрепления восточной политики Польши является координация своей внешнеполитической деятельности со «староевропейскими» государствами-лидерами и нормализация отношений с Россией.
Нынешнее польское правительство старается воздерживаться от шагов в отношении своих восточных соседей, которые могли бы вызвать негодование в Кремле.
В качестве подтверждения приведем два примера. Польско-шведская инициатива «Восточное партнерство» не упоминает о членстве стран-адресатов в Евросоюзе, а премьер-министр Польши Дональд Туск публично дистанцировался от нашумевшей миссии польского президента Леха Качиньского в Тбилиси 12 августа 2008 года.
Долго ли продержатся «европеисты» Дональда Туска? Региональные эксперты полагают, что до первых серьезных проблем в экономике (пока нынешнему польскому правительству удается управлять кризисом). А далее, все равно «природа возьмет свое».
Ведь тысячелетиями смыслом существования Польши была цивилизаторская миссия на Восток и борьба с «дикими московитами» и «заблудшими схизматами».
Возвращение на «кресы»
Для польского сознания линия Керзона – это абсолютно искусственная граница, и земли восточнее ее «исконно польские», исторически принадлежавшие польским или полонизированным землевладельцам. На бытовом уровне редкий «сознательный» поляк признает, что Львов или даже Киев — это не польские города.
Поэтому, как мне уже доводилось писать на страницах «Главреда», на протяжении фактически последних двадцати лет идеологическая машина победителей в «холодной войне» по кирпичикам восстанавливала от Балтики до Черного моря идею Великой Сарматии, а также идею gente Ruthenus natio Polonae, т.е. идею договорного вхождения Украины (narodu Ruskiego – в тогдашних польских хрониках) в состав Речи Посполитой с ее романтическим мифом о всеобщей толерантности между поляками, литовцами, белорусами и украинцами в пределах той самой «Великой Сарматии».
Кстати, Оранжевая революция считается «этапным» событием на этом пути. В то же время, в варшавских интеллектуальных кругах стойко убеждение, что сами украинцы не смогут отстоять «завоевания революции» (что, по их мнению, и продемонстрировали нынешние президентские выборы), а следовательно, Польше надо продолжать осуществлять «патрональную» политику.
Показательно, что президент Польши Лех Качиньский, поздравляя с победой Виктора Януковича, сказал журналистам, что не может сказать, что рад победе Януковича, «но время покажет, как сложится судьба Украины».
Впрочем, это не удивительно. Ведь одной из «ключевых» позиций президентской предвыборной программы Леха Качиньского был тезис о необходимости окончательного демонтажа Советской империи как о залоге избавления от «российской угрозы».
Однако время сейчас работает не на Варшаву. Обамовская «перезагрузка» заставляет считаться с Москвой и мириться с приходом «византийцев» на «своих» исторических окраинах («кресах»).
И ждать возвращения в Белый дом американских неоконсерваторов с их концептом России как «империи зла». Тогда именно Украина опять станет ключевым плацдармом в этой «священной войне», а Польша главным «куратором» этого плацдарма.