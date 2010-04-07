Тимошенко напророчила себе тюрьму

В последние дни главной мишенью пиар-атак Юлии Тимошенко был Конституционный суд. Именно там, напомним, сейчас решается (или, по просочившимся в прессу сведениям, уже решилась) судьба действующей парламентской коалиции – судьи должны дать ответ, легитимна коалиция «тушек» или нет.

Чуть больше недели назад Тимошенко рассказала общественности о «коррумпировании и запугивании» судей КС, происходящих якобы для того, чтобы они приняли решение, нужное власти. Сегодня же Юлия Владимировна пришла в Управление поддержки гособвинения Генеральной прокуратуры, чтобы ответить за свои слова.

«На Пасхальные праздники я получила повестку в Генпрокуратуру, чтобы подтвердить мои обвинения в адрес КС», - говорила лидер оппозиции, сдвинув брови и глядя куда-то прямо перед собой. «И письменные доказательства моих слов у меня есть, и я их предъявлю прокуратуре», - заверила собравшихся журналистов Тимошенко, но самих этих доказательств прессе пообещала не показывать.

«Янукович может бросить меня за решетку, но мое право выражать свою позицию, мое право на свободу слова он ограничить не сможет. Сегодняшний день – день начала политических репрессий в Украине», - пафосно сгустила краски Юлия Владимировна и пошла общаться со следователем.

Допрос длился полтора часа. Выйдя к журналистам, по-прежнему хмурая Тимошенко пригрозила «коррумпированным судьям» неминуемым наказанием. При этом лидер оппозиции уверяла, что «лучшее доказательство моих слов – принятое вчера решение КС о законности коалиции фракций и продажных депутатов-«тушек».

«Досадно, что сегодня за политические убеждения начинаются криминальные преследования. Слава Богу, еще не закрывали за решетку, но такие симптомы для демократической страны просто недопустимы», - проронила Тимошенко на прощанье. И уехала, хлопнув дверцей «Мерседеса».

