Дивіться, хто прийшов

Ностальгія – велика річ.

Микола Білоконь, колишній глава МВС, проживши (і досить комфортно!) п`ять років у Москві, зізнався газеті «Сегодня», що сумує за Батьківщиною. Йому можна більше не сумувати, а пакувати валізи й вирушати до Києва. З`ясувалося, що Білоконь і не був у розшуку, бо проти нього ніхто не порушував кримінальної справи, а отже, ніхто ні в чому не звинувачував. Дещо несподіваний, хоча й прогнозований поворот. Трохи інакшою є ситуація з Ігорем Бакаєм – екс-керівником Державного управління справами. Бакая звинувачували в багатомільйонних крадіжках, буцімто розшукували (і, ясна річ, не знайшли), а потім... виправдали. Ваблять колишнього хазяїна ДУСі садки вишневі та гаї солов`їні чи не ваблять – про це, як то кажуть, історія мовчить. Але повернутись у рідні пенати він може тепер безперешкодно. Бакай віднині – чесна людина



Удар Ударцова

Щоправда, є одне «але». Чесною людиною Бакая визнав Печерський суд столиці. Прокуратура ж міста від¬тягувала час до останнього, але все-таки зрештою оскаржила цю постанову, звернувшись до Апеляційного суду. «Ми не прийняли остаточного рішення, але ще маємо час», – казав напередодні прокурор Києва Юрій Ударцов. Термін подання апеляції добігав кінця 30 березня. Прокурори встигли застрибнути у потяг, «хвіст» якого вже губився на обрії. Отже, слово – за апеляційною інстанцією.

Нагадаємо, що Бакай виїхав з України в Росію у 2004-му – після своєї відставки та зміни влади. Після цього слідчі заявляли, що він незаконно відчужував державну власність – столичні готелі та майно, яке належало «Експоцентру України». Крім цього, він зловживав використанням авіаційної техніки держпідприємства «Україна». Інкримінували Бакаю й інші злочини. Загалом, як було підраховано, його незаконні дії завдали державі шкоди на 350 мільйонів гривень. Відтак Генеральна прокуратура та прокуратура Києва порушили проти нього кримінальні справи за відповідними статтями. Зауважимо, що зробити так багато Бакай устиг за досить короткий час: Держуправління справами він очолював лише рік і два місяці – із жовтня 2003 року по грудень 2004-го.

Утім, далі декларацій про завдані збитки кримінальне переслідування щодо Бакая не просунулося. Фігурант справи покинув територію України та відбув у «вигнання», де, власне, перебуває і до сьогодні. Можна уявити, яким єлеєм на рани Бакая була звістка про те, що 24 березня Печерський районний суд закрив усі обвинувачення проти нього. В усякому разі, адвокат екс-керівника ДУСі Роман Кравчук із задоволенням констатував, що його підзахисний тепер «буде чистим перед українським законодавством».

Менше раділа Генеральна прокуратура. Заступник генпрокурора Тетяна Корнякова не приховувала гніву: «Я рішенням Печерського суду особисто обурена. Думаю, що так не буде, коли вкрали в держави такі об’єкти. Ми нікому нічого дарувати не будемо», – пообіцяла вона журналістам. Чим при цьому керувався Печерський суд – лишається загадкою. Служителі Феміди традиційно не коментують своїх рішень, тим більше коли йдеться про справи такого штибу.

Що ж стосується Тетяни Корнякової, яка з однаковою «нелояльністю» обурюється і злочинами Бакая, і діяльністю Тимошенко на посаді прем`єр-міністра, то прокурорська заступниця, очевидно, просто не відчуває, у чому полягає «злоба дня». Адже виправдання Бакая, захисники якого бомбардують протестами судові органи, починаючи з лютого цього року, не може бути випадковістю. Подальші події, цілком імовірно, приведуть до «очищення» цілого ряду політиків кучмівської доби. Тобто тієї когорти чиновників, яких донедавна називали одіозними персонами і які тепер, можливо, перейдуть у розряд вигнанців за правду та політв`язнів. Щоб тільки не сказати – «героїв», яких в Україні й так, на жаль, не бракує.

«Оголосіть увесь список, будь ласка»

Одна з таких осіб уже згадувалася на початку. Микола Білоконь, колишній «перший міліціонер» країни, перебуває в Росії з 2005-го. «У Москві добре, але дуже хочеться додому», – каже журналістам «Сегодня» екс-міністр, виставляючи принагідно список претензій своїм переслідувачам. По-перше, Білоконя звинуватили в підготовці кровопролиття на заповненому людьми Майдані, яке буцімто планувалося в ніч із 28-го на 29 листопада 2004 року. Після перемоги нова влада стверджувала, що Білоконь віддав наказ командувачу внутрішніми військами Сергію Попкову розігнати «помаранчеву» революцію. Війська оточили столицю, але до Києва так і не дійшли – лишились у повній бойовій готовності, за півкроку до непоправного.

Таку версію Білоконь категорично спростовує. Попков діяв на власний розсуд, каже він. А якщо хтось і підбурював людей на злочин, то це якраз головні «революціонери», які намагалися спровокувати міліцію на напад. Вони ж пізніше віддавали наказ пресингувати його родину, і навіть довели до смерті через серцевий напад матір Білоконя. Самому міністру не залишилося нічого іншого, як перебувати в «екзилі». Хоча – цікава деталь! – за словами колишнього керівника Українського бюро Інтерполу Ростислава Вергелеса, Білоконя Інтерпол ніколи не шукав.

«Насамперед тому, що оголосити людину в розшук можна лише в тому випадку, якщо винесено постанову про її притягнення до кримінальної відповідальності як обвинувачуваного. А проти Миколи Білоконя кримінальної справи не було», – пояснив Вергелес. Зате, підтвердив він, кримінальні справи за підозрою у перевищенні службових повноважень і розтрачанні бюджетних коштів були порушені стосовно колишнього заступника голови СБУ Володимира Сацюка та екс-мера Одеси Руслана Боделана. Останній нині живе в Санкт-Петербурзі, але так само, як і Білоконь, мріє про повернення додому. Ба навіть більше: якщо екс-міністр МВС не заявляє про кар’єрні плани, то Боделан ділиться амбіціями на власному блозі. Він нібито має намір поборотися за крісло мера Одеси на місцевих виборах, які орієнтовно мають відбутися восени. Щоправда, прес-служба Боделана вважає такий запис сфальсифікованим, але загалом бажання колишнього одеського голови приїхати в Україну підтверджує.

Та якщо Боделан лише вибудовує плани, більш удатні чиновники повернулися не тільки на Батьківщину, а й у велику політику. З усіх політемігрантів найбільш поталанило Василю Цушку – колезі Білоконя, який очолював МВС у 2007 році. На початку березня Генпрокуратура закрила справу проти Цушка «за відсутністю складу злочину». Хоча не далі як три роки тому, Цушку інкримінували перевищення службових пов¬новажень, коли той разом зі Службою держохорони вдерся до Генеральної прокуратури. Невдовзі після інциденту Цушко відбув за кордон, де нібито лікував хворе серце. Повернувся він тріумфатором – у Кабміні Азарова для нього знайшли крісло міністра економіки.

Що ж стосується одного з ключових підозрюваних у справі про отруєння Вік¬тора Ющенка – Володимира Сацюка, то цю людину називають серед тих, хто має найменшу вірогідність потрапити на рідні терени. Хоча зелене світло для Сацюка може увімкнути регіонал Володимир Сівкович, відомий скептичним ставленням до ймовірності замаху на попереднього Президента України. «Силовий» віце-прем’єр, котрий вважає справу про отруєння Ющенка сфальсифікованою, навряд чи стоятиме на заваді бажанню Сацюка навідати Україну. Якщо воно (бажання), звісно, виникне.

Нині Сацюк, за словами Білоконя, живе на московській Рубльовці – в елітарному районі російської столиці, де «успішно займається бізнесом», про характер якого Білоконь нічого конкретного не каже. Те саме стосується і Ігоря Бакая, що також «отаборився» на Рубльовці й виступає «акціонером кількох компаній». Усі троє колишніх «компатріотів», як казали в давнину, так чи інакше підтримують між собою зв’язок і на життя за кордоном особливо не скаржаться.

А в Україні тим часом тішаться тим, що доба «політичних репресій 2004–2010 років» добігає кінця. Так вважає, зокрема, комуніст Леонід Грач. Тож інтригує тільки одне питання: чи вдаватиметься Віктор Янукович до репресій навзаєм? Спокуса пригадати «помаранчевим» усі образи, безумовно, є. Як і переконання в тому, що такою можливістю нова влада навряд чи знехтує. Для початку, очевидно, розкрутить до кінця артеківський скандал і справу Лозинського. Але в останньому випадку злочин є очевидним, тому помстою його вважати не можна.

А от чи «копатимуть» новопризначені силовики глибше – покаже час. Окремим рядком у цьому контексті можна згадати не визначену на сьогодні долю затриманого Олексія Пукача. Що буде з головним фігурантом справи Гонгадзе? Заступник голови АП Ганна Герман не так давно висловила сумнів у тому, що ми знатимемо колись усю правду про вбивство Георгія, з моменту якого, до речі, минає десятий рік. Що ж, очевидно, пані Ганна знає, про що каже...