Неприкосновенность: вчера, сегодня и завтра

Депутатская неприкосновенность

Действующий объем депутатской неприкосновенности Проект Януковича/ Лавриновича Депутат освобождается от ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте, его органах, кроме ответственности за оскорбление или клевету; Депутат освобождается от ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте, включая клевету и оскорбление; до предъявления депутату обвинения в совершении преступления необходимо получить согласие Верховной Рады (226 депутатов); исключена особый порядок задержания и ареста народного депутата с согласия Верховной Рады; народный депутат без согласия ВР не может быть задержан или арестован до вступления в силу обвинительного приговора против него; но может быть привлечен к уголовной ответственности особый порядок ограничения личных прав и свобод депутата: обыск, осмотр его личных вещей, багажа, транспорта, жилого, служебного помещения, а также нарушение тайны переписки, телефонных разговоров допускаются только с согласия Верховной Рады на привлечение его к уголовной ответственности, если другими способами информацию получить невозможно. Для сравнения: обыск остальных граждан допускается по мотивированному решению суда, кроме неотложных случаев; Сохраняется ограничение полномочий народного депутата Украины могут устанавливаться исключительно Конституцией и законами Украины (а не подзаконными актами)., Сохраняется

Президентская неприкосновенность

Действующая редакция Конституции Проект Януковича/ Лавриновича Президент пользуется правом неприкосновенности на время выполнения полномочий. За посягательство на честь и достоинство Президента виновные лица привлекаются к ответственности на основании закона. Звание Президента охраняется законом и сохраняется за ним пожизненно, если только Президент не был устранен с поста в порядке импичмента. Звание Президента охраняется законом и сохраняется за ним пожизненно.Президент не может быть без согласия ВР задержан или арестован до вступления в силу обвинительного приговора в отношении него Нет Полномочия Президента прекращаются досрочно в случае:3) вступления в силу обвинительного приговора в отношении него.

Не секрет, что борьба с привилегиями народных избранников - излюбленная тема отечественной оппозиции после газового и коррупционного вопросов. Много шумихи наделало предоставление в октябре 2005 года статуса неприкосновенности депутатам местных советов, а потом не менее громкая его отмена.На обещании отмены «святая святых» статуса народных избранников - депутатской неприкосновенности – торжественно «въехал» в 2007 году в парламент блок НУНС, поддерживаемый Виктором Ющенко.До него на депутатскую неприкосновенность посягал еще экс-президент Леонид Кучма. Одним из вопросов, выносимых на инициированный им 16.04.2000 г. референдум, был следующий: «Согласны ли Вы с необходимостью ограничения депутатской неприкосновенности народных депутатов и изъятием в этой связи ч. 3 ст. 80 Конституции Украины». Большинство участвующих в референдуме высказались тогда «за». А в ноябре того же года появился соответствующий президентский законопроект (согласно ему депутат мог быть задержан или арестован по мотивированному решению Верховного Суда), позднее успешно проваленный парламентом.С той поры воз и ныне там. Вчерашние борцы с депутатскими привилегиями, оказавшись в оппозиции, тут же полагали, что отмена депутатской неприкосновенности не ко времени. Кроме того, неприкосновенность – гарантия конституционного уровня, и для ее отмены необходимо изменение Основного Закона.Кампания-2010 по части эксплуатации популярного лозунга не стала исключением. Проект, который внесли Виктор Янукович и Александр Лавринович, депутатскую неприкосновенность не отменял, но ограничивал, хотя и не сильно. Так, в соответствии с проектом народный депутат может быть привлечен к уголовной ответственности без согласия Верховной Рады.Во всем остальном маленькое депутатское «сокровище» Янукович и Лавринович не тронули. Так, депутат, даже пойманный на месте преступления с поличным, не может быть задержан или арестован только с согласия парламента.Хотя надо признать, что тут есть риски: что стоит подкинуть пару пуль или ствол депутату-правдолюбцу, а после кинуть его за решетку. И даже если жертва провокации докажет свою правоту, ощутить все «ужасы» камеры предварительного заключения – дело малоприятное.Кроме того, Лавринович и Янукович освободили парламентских болтунов, успевающих в течение одной пленарной недели наговорить кучу глупостей, от ответственности за оскорбления и клевету. То есть прямо разрешали копаться в «грязном белье» друг друга.Однако судьи КС в своем Заключении решили иначе: отсутствие какого-либо контроля над депутатскими словоизлияниями «приведет к ограничению существующих прав на уважение их достоинства, судебной защиты на опровержение недостоверной информации», возмещение вреда и т.п. В остальном – к ограничению депутатской неприкосновенности – претензий у судей не было.Однако «изюминка» данного проекта состояла в ином. В разгар президентской кампании, в октябре 2009-го, движимые «высокими» чувствами (и осознавая, что до его принятия – еще уйма времени) тогдашние оппозиционеры Янукович и Лавринович покусились на «святая святых» – президентскую неприкосновенность.Согласно их проекту, президент лишается права неприкосновенности на время выполнения полномочий, может быть привлечен к уголовной ответственности и, на этом основании, – досрочно лишен своих полномочий. Кроме того, президент теряет пожизненное звание в случае смещения его с поста в порядке импичмента. И только арест и задержание главы государства авторы проекта предложили «освящать» парламентом.Но если раньше этот законопроект Януковича радовал (иначе зачем его подавать?), то теперь, как нетрудно предположить, стал навевать тоску. Благо на помощь пришел КС, согласившись достать для Президента каштаны из огня: и президентский иммунитет не нарушить, и лицо сохранить.Сопереживания президентскому статусу вылились в то, что КС признал неконституционным ограничение права неприкосновенности президента. Аргументировали это судьи так:– неприкосновенность – «органическая часть» президентского конституционного статуса, обеспечивающая реализацию его полномочий;– передача полномочий (а равно неприкосновенности) Президента другим лицам запрещена;– устранение Президента с поста в порядке импичмента осуществляется без возбуждения против него уголовного дела.А для думающих людей судьи сделали замечательную приписку: анализ изменений «свидетельствует об их несогласованности, отсутствии системного подхода при решении вопросов взаимосвязи этих изменений с другими положениями Конституции».В переводе с юридического на бытовой это означает примерно следующее: мы, конечно, понимаем, что это законопроект – чистой воды пиар, но прятать его «уши» надо было лучше. Если депутаты всерьез хотели «казнить и миловать» президента с помощью судов, то нужно было пересматривать нормы об импичменте, а не вводить параллельную, непонятую процедуру.Аналогично, не согласились судьи КС с исключением ответственности за посягательство на честь и достоинство президента. «», – говорится в решении суда.И только формулировка, что «звание президента не сохраняется за президентом, смещенным с поста в порядке импичмента», не вызвала у судей нареканий. Еще бы: кого волнуют претензии и обиды неудачливого «рулевого»?После заключения КС, по логике, авторы законопроекты должны были бы инициировать принятие проекта на этой сессии в первом чтении (с учетом замечаний КС). И окончательно – 300-ми голосов на следующей.Какие шансы у данного проекта, «Главред» выяснил у представителей основных парламентских фракций.Отвечая на вопрос «Главреда» о целесообразности отмены депутатской неприкосновенности, народный депутат(Блок Литвина) согласился с предложенной в проекте формулой неприкосновенности. Она, по его словам, позволяет правоохранительным органам, которые действительно «накопали» компромат (а не осуществляют чей-то заказ), осуществлять все следственные действия. Блок Литвина двумя руками «за» этот проект, а вот коллеги, которые его не поддержат, – возьмут груз на душу.» назвал идею НУНС об ограничении депутатской неприкосновенности член фракции Партии регионов. По его словам, «», вопрос этот неактуальный, и 300 голосов для его принятия нет. Но если вопрос будет вынесен на обсуждение зала, то Партия регионов отдаст за него голоса.Нет единого мнения по поводу данного проекта и во фракции блока «Наша Украина», заметил «Главреду». Сам он готов в любой момент проголосовать «за» отмену, дабы «». Но вот что скажет ныне оппозиционная фракция – вопрос.После решение КС о коалиции (если верить проекту, размещенному в Интернете) комментировать решения этой инстанции - бессмысленно, заключил «Главреду» бютовец, добавив, что с текстом проекта Лавриновича-Януковича и выводами судей он не ознакомлен.Таким образом, инициирование в парламенте вопроса отмены депутатской неприкосновенности возможно, но успешная реализация в ближайшей перспективе - маловероятна. Самое печальное в этом всем то, что украинцы давно разуверились в осуществлении этого обещания, тем более, что ныне вести борьбу с депутатскими привилегиями – некому.