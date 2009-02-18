Сергей Кивалов: «Дату выборов Президента отсрочить невозможно»

Слагать «регионалам» мандаты для того, чтобы спровоцировать проведение досрочных парламентских выборов, или этот шаг будет лишним? Как быть с внутрипартийными конфликтами, которые активизировались как в центре, так и на местах? Как отстоять своих выдвиженцев, о претензиях на кресла которых явственно заявила коалиция? Дать свои варианты ответов на эти вопросы «Главред» попросил члена президиума политсовета Партии регионов, главу парламентского комитета по вопросам правосудия и бывшего председателя Центризбиркома Сергея Кивалова.





Сергей Васильевич, на каком этапе процесс сложения мандатов Партией регионов, о чем говорилось две недели назад? Давали ли вы, как юрист, какие-то консультации руководству партии по поводу этой процедуры, в том числе в части обнуления списков ПР?



Секрета никакого нет: у нас было решение фракции – сложить полномочия народных депутатов, чтобы привлечь внимание наших оппонентов к тому, что ситуация в стране очень сложная и нужно думать о развитии государства. Решение было принято почти единогласно (один депутат воздержался), чтобы сложить мандаты, как это сделали два года назад БЮТ и «Наша Украина»…



Да, но сейчас процедура сложнее, причем благодаря Партии регионов, которая внесла изменения в закон «О выборах народных депутатов»…



Процедура эта действительно значительно сложнее, и в новой редакции закона статья 101 была отменена. Если ранее так называемое обнуление списков можно было провести через съезд партии, то сегодня таким способом эту проблему решить нельзя. То есть политическое решение мы можем принять, но фактически для того, чтобы сложить полномочия, народным депутатам нужно пройти довольно громоздкую процедуру лишения мандатов всех депутатов списка в Верховной Раде.



К тому же это невозможно сделать без участия Президента Украины, который должен издать соответствующий указ. Объективно может возникнуть проблема и в Верховной Раде, потому что за каждого депутата нужно проголосовать, и каждый депутат лично должен подтвердить, согласен он или нет, – нужно написать заявление об отказе от мандата, зарегистрировать его и т.д. И, самое главное, «хвост» списка – это у нас 273 человека, которые на сегодняшний день являются кандидатами в депутаты. Если будет политическое решение партии, они не смогут отказаться от регистрации депутатами так же просто, как раньше: в законе «О выборах народных депутатов» сказано, что они могут отказаться от мандатов только тогда, когда ЦИК их зарегистрирует в качестве депутатов. То есть они должны зарегистрироваться, написать заявление об отказе от депутатских полномочий и пройти точно такую же процедуру сложения мандатов, как и мы, нынешние депутаты. Эти вопросы, кроме статьи 101, регулирует и статья 64 закона «О выборах народных депутатов». То есть, если говорить объективно, процедура эта очень сложна и громоздка…



Насколько известно, ситуация в этом списочном «хвосте», да и в среде действующих депутатов ПР, такова, что далеко не все на самом деле согласятся сложить мандаты…



Теоретически может быть и такое, хотя, я подчеркиваю, решение фракции было единогласным. Да, вариант сложения мандатов сложный, но возможный: если на досрочные выборы соглашается Верховная Рада, Президент и оппозиция, тогда оперативно можно провести досрочные выборы…



Очевидно, Верховная Рада на это не согласится, о чем неоднократно говорил и Литвин, и коммунисты, и, само собой, БЮТ…



Знаете, сегодня они не соглашаются, а завтра неизвестно, что будет… Если будет согласие большей части политических деятелей, то провести такие выборы можно.



Очевидно, что «центр согласия» на роспуск парламента находится на Банковой. В частности, председатель фракции НУНС Николай Мартыненко заявил о том, что среди депутатов-«нашеукраинцев» ведется работа по выходу их из коалиции, то есть по распаду этой коалиции…



Я хочу сказать, что юридически, согласно Конституции и Регламенту Верховной Рады, никакой коалиции не существует!...



Ну, говорят, что как раз юридически она существует, так как образуется из фракций, а не отдельных народных депутатов. Другое дело, что фактически 226 голосов у нее нет…



Могу возразить! Я уже говорил по этому поводу и остаюсь при своем мнении: в Конституции записано, что коалиция – это большинство от конституционного состава Верховной Рады. Коммунисты же, которые дают нынешней коалиции голоса, в нее не вошли – значит, коалиции нет!



Да, Верховная Рада работает, председатель Верховной Рады Литвин избран, я еще раз подчеркиваю, легитимно, но коалиции нет! Хоть так, хоть сяк читайте Конституцию, но в коалиции должно быть большинство! Ведь каждый депутат должен четко подтвердить свое вхождение в коалицию!..



Раз так, то ведь и Президент может сказать, что коалиции нет, а это значит, что у него есть конституционные полномочия распустить Верховную Раду. Собственно, сделать то, что он намеревался сделать осенью…



Ну, Президент у нас сегодня говорит одно, а завтра другое… Он же первый свой указ о роспуске приостановил, а второго не появилось. Ведь для того, чтобы издать указ, недостаточно его написать и опубликовать – его нужно реально выполнить. То есть здесь есть несколько составляющих.



Первое: денежные средства. В законах о ЦИК, о выборах Президента и парламента указано, что финансирование выборов осуществляется исключительно из государственного бюджета – нельзя привлекать другие денежные средства.



Второе: для издания указа о прекращении полномочий ВР должны быть основания. Допустим, основания у Президента есть, но денежные средства на эти цели в бюджет не заложены. А ведь Президент неоднократно подчеркивал, что не подпишет бюджет на 2009 год, если не будут заложены деньги на досрочные выборы народных депутатов – но ведь подписал же!..



Третье: наверное, Президент все-таки не очень хочет проведения этих досрочных выборов…



Ну почему? Вот появилось сообщение, что ЦИК начал подготовку к выборам. Правда, опять могут возникнуть скандалы с реестром избирателей…



Единый реестр избирателей есть! Я общаюсь с руководством ЦИК, да и официальное сообщение есть, что реестр избирателей уже запущен, слава Богу! Мы об этом говорили все пять лет! Когда я был председателем ЦИК, я все свои выступления начинал с этого. Тяжело нам этот реестр дался, но, думаю, к марту месяцу все вопросы, связанные с реестром избирателей, будут закрыты. Там ведь ничего сложного нет – его просто нужно постоянно обновлять…



У нас теперь есть самое главное – орган, который отвечает за списки избирателей. Раньше эта функция возлагалась на местные советы, но ведь совет – коллективный орган, там не найдешь ни виновных, ни причин. А сегодня ответственная структура есть, это структурное подразделение ЦИК, есть программное и техническое обеспечение реестра избирателей, в которое вложены огромные государственные денежные средства…



Очевидно, что наверняка возникнут сложности с определением даты выборов Президента: ВР будет шантажировать этим вопросом Банковую, а Банковая – изо всех сил стараться оттянуть этот срок…



Ну, эту дату невозможно отсрочить: Президент избирается на пять лет, и это конституционная норма. Отсрочить ее можно, только изменив Конституцию… Президент принял присягу в январе 2005 года. Естественно, раньше действующий Президент сложить полномочия не может, как бы этого не хотели некие политические силы. Равно как и продлить свои полномочия более, чем на пять лет.



На последнем заседании согласительного совета ВР был рассмотрен этот вопрос и сделаны выводы, что определение даты выборов Президента и ВР – это компетенция исключительно ВР. По-другому быть не может! Только ВР определяет дату выборов!



Очевидно, что с Банковой все же будут попытки что-то сделать и оттянуть эту дату. Предполагаете ли вы, что могут быть предприняты некие радикальные шаги, вплоть до введения чрезвычайного положения?



Никто не выполнит такие указания. Сегодня президентская власть очень слаба, и вряд ли они пойдут на радикальные меры. А если пойдут – их просто выполнять не будут! Надо помнить, что у нас именно парламентско-президентская республика – из самого названия ясно, что во главе угла стоит все-таки парламент. Это – коллективный орган, и я не думаю, что кто-то пойдет на крайние меры, потому что на этот случай есть и статья в Уголовном кодексе…



На прошлой неделе произошли из ряда вон выходящие для вашей партии события: исключения достаточно известных ее членов – премьера АРК Виктора Плакиды и мэра Симферополя Геннадия Бабенко. Сейчас в Крыму работает Центральная контрольная комиссия, проверяющая эти события. Вы можете сказать, что там происходит? Может, уже есть какие-то результаты?



Происходит очищение… Естественно, у нас самая большая по численности политическая сила, у нас наибольшее количество народных депутатов представлено в парламенте. Поэтому это – естественный процесс…



Но раньше такого не было! И за что исключили того же Плакиду? Говорят, что за то, что отказывался проводить некие партийные указания свыше…



Я не думаю, что это так. Я деталей не знаю, не отвечаю за это направление, но хочу сказать, что у нас к этому очень жестко относятся. Разделяешь программу нашей партии и решения большинства, принимаемые съездом, президиумом или политсоветом – пожалуйста, работай. Нет – до свидания. Если не будет единого подхода, то развалится политическая сила.



Поэтому сегодня нечто подобное происходит в Крыму, завтра это может быть в Одессе, послезавтра – в Тернополе… Есть первичные организации, которые работают. Если есть серьезные нарушения, то лучше сразу, сейчас, до выборов решить все вопросы.



А что значит нарушения?



Я думаю, что через несколько дней контрольная комиссия, которую возглавляет Николай Янович Азаров, даст заключение, мы рассмотрим его на президиуме, и я готов буду вам прокомментировать. Пока еще предварительно рассматриваются вопросы, берутся объяснения от одного, другого, третьего. Как только будет известны факты, мы их сразу прокомментируем.



Прокомментируйте, пожалуйста, попытки снятия Александра Ефремова с должности председателя парламентского комитета по вопросам регламента с подачи БЮТ…



Ну, мало ли кто чего хочет… Когда мы были в коалиции, мы никогда не позволяли себе такие вещи! Ведь для того, чтобы освободить председателя парламентского комитета, должны быть три составляющие: во-первых, формальный повод: если председатель комитета добровольно напишет заявление о сложении полномочий, если за его освобождение выступит парламентский комитет или председатель ВР. Во-вторых, материальный повод: должны быть какие-то основания, чтобы отозвать руководителя комитета помимо его воли: какими-то серьезные нарушения, или если по отношению к председателю комитета вступил в силу обвинительный приговор. В-третьих, необходимо решение Верховной Рады. Если этого нет, его невозможно освободить.



То есть это чисто политический жест со стороны БЮТ?



Наши оппоненты сначала заявления делают, а потом сами понимают, что это не проходит… Ну, любят они пугать!.. Вот они заявили: мы увольняем Глуханчука, председателя административного окружного суда города Одессы. А он назначен на первые пять лет Президентом! У Верховной Рады даже полномочий нет рассматривать этот вопрос! Это – исключительная компетенция Президента Украины!



Я не думаю, что у них нет юристов. Там есть хорошие юристы, в частности Портнов. Просто в данном случае речь идет о блефе, не более того. Вот заявили они, что ликвидируют административные суды. Но невозможно это сделать! Они просто по каким-то конкретным делам решили напугать. Административная юстиция – это уже необходимая составляющая конституционных прав, ликвидировать ее невозможно.



То же самое по некоторым моментам касается и Ефремова. Регламентный комитет – значимый, это один из комитетов, где рассматриваются многие вопросы, связанные с работой Верховной Рады, с конкретными депутатами и так далее. Ну, и вот они, вероятно, решили просто попугать…



Есть ли уже решение, как Партия регионов будет голосовать по ротации правительства? Вы вообще не будете голосовать или возможны какие-то варианты?



Нет, мы не будем голосовать. В той ситуации, которая существует сейчас в стране, состав правительства должно определять парламентское большинство, которое избрало это правительство и этого премьер-министра. Мы, оппозиция, не хотим, и просто не можем брать на себя ответственность за решения, на которые никак не влияем.



Мы говорим: давайте очистимся и пойдем на выборы! Нас не поддерживают… А экономика и ситуация, которая складывается, – все хуже, и хуже, и хуже. Если мы примем непосредственное участие в этом – то мы разделим ответственность. А мы не хотим делить ответственность с теми, кто разваливает страну. Мы хотим взять ответственность, и власть для ее восстановления.



«Оранжевые» загнали экономику страны и политически, и экономически в глубочайший кризис, и теперь еще и ищут партнеров, кто бы с ними разделил всю ответственность, которая есть. Мы же не можем пойти на это. Когда мы были при власти, мы не допускали таких вещей.



Вы допускаете, что, скажем, для того чтобы коммунисты поддержали эти изменения в Кабмине, может произойти ротация в президиуме ВР, в частности смена Лавриновича на Мартынюка?



Нет, не допускаю. Это тоже невозможно сделать. Потому что для того, чтобы это сделать, сначала надо проголосовать, за то, чтобы поставить в повестку дня. Затем первый заместитель должен отчитаться, должны в комитете рассмотреть, и потом уже ставить на голосование. Помните, как Медведчука освобождали?..



Поэтому чисто юридически это невозможно сделать. Претензий к Лавриновичу не может быть, потому что он не нарушал ни регламент, ни законодательство. Так на каком основании его освобождать? Невозможно это сделать, даже если они очень этого хотят…