Джеймс Шерр: «В Брюсселе ожидания от Януковича невысоки»

8 апреля 2010, 13:58

Если Президент Обама все же примет Президента Януковича, то примет его тепло

Виктор Янукович уже успел сделать ключевые заявления относительно своей внешней политики. Кроме того, Виктор Федорович провел ряд ознакомительных зарубежных визитов (в Брюссель и в Москву). Еще один важный зарубежный визит украинского Президента – в Вашингтон – запланирован на ближайшее время. О том, какие первые впечатления и ожидания Запада от нового украинского руководства, «Главред» расспросил у авторитетного западного эксперта, директора Программ по России и Евразии Королевского института международных отношений (Chatham House) Джеймса Шерра.
Президента Януковича тепло приняли во время его первого визита в новом статусе и в Брюсселе, и в Москве. Как вы думаете, Виктора Федоровича ожидает такой же теплый прием во время визита в Вашингтон на саммит по ядерному разоружению?
Если Президент Обама все же примет Президента Януковича, то примет его тепло. Но состоится ли эта встреча, точнее может предсказать украинский МИД, нежели я. Безусловно, в администрации Обамы есть люди, которые бы очень хотели, чтобы встреча президентов США и Украины состоялась. К слову, вы уверены, что Януковича тепло принимали в Москве? У меня такого впечатления не сложилось.
Как визит Януковича в Вашингтон может улучшить украинско-американские отношения?
У американцев будет три цели, а возможно, и четыре. Во-первых, США продемонстрируют, что их интересует не Ющенко или Тимошенко, а Украина. В Америке сделают все, чтобы дать понять Януковичу, что его победа не рассматривается как поражение для политики США или как нежелательное событие.
Во-вторых, я был бы поражен, если бы Вашингтон не подчеркнул важности, которую США придает демократическому развитию Украины и ее дальнейшей демократизации. Это предпосылки для достижения какой-либо цели в американско-украинских отношениях, и, я надеюсь, этот момент будет очень четким.
В-третьих, американцы должны повторить (и, надеюсь, повторят) то, что говорили каждому украинскому президенту: прогресс в украинско-американских отношениях будет зависеть не от деклараций Украины, а от ее действий. Я также надеюсь, что американская сторона найдет способ напомнить Януковичу, что Вашингтон очень внимательно следит не только за тем, что новое украинское руководство заявляет в Киеве и в Москве, но и за тем, что украинцы заявляют в Вашингтоне.
И в-четвертых, я надеюсь, что американцы начнут разговор о стратегических аспектах двухсторонних отношений. Кроме того, что никто не толкает Украину в НАТО, США должны напомнить Януковичу о том, как сильно сотрудничество Украины и НАТО улучшило состояние украинских вооруженных сил, планирование в оборонном секторе, прозрачность военного бюджета и ответственность оборонного ведомства перед парламентом. И все это без ущерба для свободы выбора Киева.
С этой точки зрения решение Президента Януковича от 2 апреля, которым ликвидируются несколько координационных структур (Межведомственная комиссия по вопросам подготовки Украины ко вступлению в НАТО и Национальный центр по вопросам евроатлантической интеграции Украины. – Авт.), очень тревожно.
Если Янукович искренен в своем желании сохранить сотрудничество с НАТО и что-либо от этого получить, то отношения Украина-НАТО требуют координации на высоком уровне. Я не уверен, что украинский Президент это понимает.
Вспомните пример Швеции, Финляндии и Швейцарии, которые являются внеблоковыми и нейтральными странами. Тем не менее, их системы обороны и безопасности почти такие же, как в странах НАТО.
А что думают по поводу Президента Януковича в Брюсселе? Какие ожидания от нового украинского Президента в ЕС?
Ожидания такие же, как и в США. Но энергетика может сыграть основную, пожалуй, даже доминирующую роль. И тут новую украинскую власть ожидают некоторые сюрпризы. Похоже на то, что команда Януковича не понимает, что изменилось на европейском энергетическом рынке за последние полтора года. Команда Януковича преследует мифические цели: «стабильность» за счет газотранспортного консорциума и возобновления субсидий для цены на газ. Для ЕС этот проект (консорциум по ГТС. – Авт.) сейчас не очень интересен, и любой возврат к субсидиям, не говоря уже о посреднических структурах, будет предан анафеме (более того, сейчас Россия не может себе этого позволить).
Брюссель, как и Киев, хочет, чтобы у Украины были энергетические ресурсы по доступным ценам. Практически все в ЕС сходятся во мнении, что этого можно достичь через диверсификацию рынков, развитие в Украине собственных энергетических ресурсов и открытие страны для настоящей рыночной конкуренции и честных инвестиций. Проще говоря, энергетический сектор нужно привести в порядок.
К сожалению, Янукович окружил себя как раз теми людьми, которые порядка на энергетическом рынке не хотят. А если ничего не будет сделано, то ЕС просто откажется помогать Украине. Поскольку список требований России растет, то интересно посмотреть, будут ли новые власти охотно рассматривать условия помощи ЕС. Если нет, то Украина постепенно станет маргинализированной и беззащитной. Одним словом, ожидания Брюсселя от Януковича сейчас довольно низкие.
Сейчас наше правительство пытается пересмотреть договоренности с Россией относительно цены на газ. Что Украина может предложить или сделать для России, чтобы добиться в этих переговорах успеха?
Просто навести у себя порядок. Нужно признать, что эффективность, а не субсидии – дорога к низким ценам на газ. Необходимо устранить то, что мешает эффективности, и покончить с системой непрозрачных, многоступенчатых ценовых договоренностей. Необходимо дать возможность НАК «Нефтегазу» встать на ноги, устранить коррумпированных игроков с энергетического сектора, открыть энергетический рынок (в том числе разработку месторождений) для хороших внешних инвестиций, реформировать противоречивое и запутанное законодательство страны, привлекать ЕС к модернизации инфраструктуры, консультироваться с настоящими экспертами в этой области и прислушиваться к их советам. Тогда Украина будет иметь настоящих партнеров, и Россия (которая потребляет столько же энергетических ресурсов, как Великобритания, Италия, Япония и Индия вместе взятые) начнет задумываться о том, чтобы реформировать собственный энергетический сектор вместо того, чтобы запугивать Украину. Надеюсь, что это произойдет еще до смены нынешнего правительства и парламента.
Что на Западе думают по поводу непоследовательности заявлений Януковича? Например, Янукович заявил о том, что Украина будет продолжать стремиться подписать с ЕС соглашение по зоне свободной торговли, а потом говорил о возможности присоединения Украины к таможенному союзу России, Казахстана и Беларуси.
С самого начала Янукович четко заявил о том, что Украина не будет вступать в этот таможенный союз, так как он знает о том, что правила ВТО этого не позволяют. Но сейчас Путин заявил, что вступление в этот таможенный союз, а также присоединение к союзному государству являются предварительными условиями к какой-либо серьезной российской уступке Украине. И что будет? Мы все хотим увидеть, чем это закончится.
Какими будут последствия потенциального решения Верховной Рады поддержать инициативу Януковича по поводу закрепления за Украиною нейтрального статуса?
Если отвечать буквально, то «не очень значительные». Парламент любое решение может как принять, так и отменить. Вопрос состоит в том, сможет ли Украина быть одновременно и внеблоковой, и в безопасности. Напомню, что для того, чтобы стать нейтральной страной, в отличие от внеблоковой, должен быть договор, сроки и условия, а не одностороннее решение парламента. К тому же, нейтральный статус государства должен быть признан ООН.
В европейских нейтральных и внеблоковых странах ВВП на душу населения в 20-30 раз больше, чем в Украине. Все эти страны находятся в спокойной геополитической среде. К тому же большинство из них (Швеция, Финляндия, Швейцария) имеют сильные и современные вооруженные силы, и де-факто находятся под защитой НАТО. Проблема не в том, будет ли Европа чувствовать опасность из-за постоянного нейтралитета и внеблокового статуса Украины. Вопрос в том, не будет ли это угрожать самой Украине.
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