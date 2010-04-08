Оппозиция в тени

8 апреля 2010, 19:00

«Теневое» правительство Тимошенко удивительно напоминает «потешную армию» царя Петра І – вроде взрослые люди, а ведут себя по-детски…

На заседание оппозиционного правительства, проходившее в кинозале Верховной Рады, к назначенному часу добрались не все «теневые» министры – опоздание двух из них глава оппозиционного Кабмина Сергей Соболев пояснил «уважительными причинами». Не пришла и духовный лидер «теневиков» Юлия Тимошенко – ее отсутствие Соболев объяснил внезапной болезнью (которая, впрочем, не помешала Юлии Владимировне через пару часов назвать судей КС, узаконивших коалицию «тушек», «преступниками»). С самого начала вступительной речи Соболев принялся реализовывать основную (и, увы, единственную) функцию оппозиции в нашей стране – критиковать власть. Больше всего досталось готовящемуся в недрах Кабмина проекту госбюджета на текущий год – его Соболев назвал «страшным». Основная претензия – правительство якобы пытается скрыть настоящий дефицит госбюджета, который, по мнению аналитиков из оппозиции, будет около 17%. Министр труда и соцполитики Андрей Павловский добавил: на соцвыплаты Кабмин заложил едва ли не в три раза меньше средств, чем требуется. В самый разгар обличения власти в зал заседания с видом опоздавшего школьника зашел «теневой» вице-премьер Борис Тарасюк. После обсуждения госбюджета вектор критики перенаправили в сторону одного из страшнейших врагов Юлии Тимошенко – Дмитрия Фирташа. «Теневой» министр по вопросам ТЭК Александр Гудыма заявил, что «недопустимо, когда на ключевые должности руководителей госмонополий назначаются люди из империи Фирташа «РосУкрЭнерго». В итоге постановили требовать от власти уволить только назначенных руководителей «Нефтегаза», «Укртрансгаза» и «Укргаздобычи». В полном соответствии с форматом проведения заседаний «настоящего» Кабмина журналистов попросили покинуть зал и выйти в кулуары, где как раз организовывался брифинг (какой был смысл уводить прессу с заседания «теневого» (!) правительства, тем более, если прямую видеотрансляцию мероприятия остался вести один из близких к руководству БЮТ интернет-порталов - неясно). В этот момент «Главред» увидел неспешно направляющегося в сторону кинозала Владимира Стретовича – еще одного «теневого» вице-премьера. В кулуарах журналистов встретил министр Кабмина Роман Зварыч, извергший ураган критики в адрес КС, который к тому времени уже официально объявил о легитимации «тушкованной» коалиции. «Оказывается, Регламент ВР выше Конституции Украины», - ораторствовал Зварыч. Этот тезис так понравился оппозиционерам, что слово в слово был повторен минимум дважды – оппозиционным министром юстиции Еленой Шустик и самим Сергеем Соболевым. Шустик еще добавила, что оппозиция намерена создать специальную следственную комиссию, по результатам которой стоит уволить 11 судей КС, проголосовавших за легитимность коалиции. Опять-таки, в соответствии с форматом заседаний «реального» Кабмина, заседание «потешного» правительства завершал брифинг его главы. Сергей Соболев, в очередной раз проехавшись по «тушкованной» коалиции и «коррумпированному» КС, обвинил правительство Азарова в полном провале работы за прошедшие две недели – «переговоры и на западном, и на восточном векторе окончились ничем». Под конец Соболев выразил уверенность в том, что Рада на следующей неделе будет разблокирована – ведь тогда деятельность оппозиционного правительства не будет иметь никакого конструктивного смысла. «Я уверен, что большинство будет выполнять Регламент и отдаст нам руководство теми комитетами, которые должны принадлежать оппозиции», - заявил Соболев. В то время как, по информации «Главреда», никаких подвижек в вопросе перераспределения комитетов коалиция и оппозиция не достигли – а, значит, шансов на реализацию «теневых» инициатив становится еще меньше.

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