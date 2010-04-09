Патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет: «Признание УПЦ КП – это вопрос времени

9 апреля 2010, 10:08

Раз возникло Украинское государство, то в этом государстве обязательно должна быть независимая украинская церковь.

Уже достаточно давно в Украине обсуждается идея создания единой поместной православной церкви, которую должны сформировать, объединившись, Украинская православная церковь Киевского патриархата, Украинская православная церковь Московского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь. Своими мыслями о перспективах создания в нашей стране единой поместной православной церкви и факторах, препятствующих этому процессу, поделился Предстоятель Украинской Православной Церкви Киевского патриархата, Патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет.

Единой поместной православной церкви не избежать

Тема единой поместной церкви в Украине «стоит достаточно твердо», уверен Патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет. Он также уверен, что украинский православный народ хочет иметь свою единую поместную православную церковь, поскольку у него была возможность увидеть это, проехав по Украине в прошлом году. «Где бы я ни упоминал о единой поместной православной церкви, это всюду встречали с большим одобрением», – отметил Патриарх.

Следует отметить, что поместная православная церковь в Украине уже существует: это – Киевский патриархат. «Эта церковь независима от других поместных православных церквей. Она автокефальная, потому что управляется своим патриархом», – объяснил Владыка.

Предстоятель УПЦ КП заметил, что задача сегодняшнего дня - не просто создать поместную православную церковь, а создать единую православную церковь. Потому что сейчас в Украине наряду с Киевским патриархатом существует Украинская православная церковь Московского патриархата, а также Украинская автокефальная православная церковь. Патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет отметил, что сегодня стоит вопрос об объединении этих трех церквей. Именно их объединение образует единую поместную православную церковь.

Для того, чтобы объединиться, нужна «добрая воля» со стороны Московского патриархата, отметил Предстоятель УПЦ КП. «Зачатки такой доброй воли у нас уже есть: мы начали контакт с УПЦ МП по подготовке диалога. Были уже две встречи по этому поводу, а также созданы комиссии и со стороны Киевского патриархата, и со стороны Московского патриархата», – рассказал Патриарх.

Владыка считает, что создания единой поместной православной церкви не избежать. Потому что Киевский патриархат – это самая многочисленная церковь в Украине. «Согласно социологическим опросам, Киевский патриархат насчитывает примерно 14,5 миллионов верующих, Московский патриархат – 9,5 миллионов. А по количеству приходов, по количеству храмов – наоборот: Московский патриархат вдвое больше Киевского», – отметил Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет.

Кроме того, Патриарх отметил, что независимость Украинской православной церкви зависит от государства. «Если в Украине будет независимая единая поместная православная церковь, то это значит, что всегда будет независимое Украинское государство», - отметил он.

Что мешает созданию в Украине единой поместной православной церкви?

Созданию в Украине единой поместной православной церкви мешает Москва, считает Предстоятель Украинской Православной Церкви Киевского патриархата, Патриарх, Киевский и всея Руси-Украины Филарет. «Москва не заинтересована в том, чтобы в Украине была своя поместная православная церковь», – отметил Патриарх. Он объяснил эту незаинтересованность двумя причинами.

Первая причина – исключительно церковная. «Если Украина отпадает от Московского патриархата, то перечеркивается сам тезис о «третьем Риме», а вопрос Москвы как «третьего Рима» вообще не может возникать. Потому что российская церковь потеряет если не половину своих верующих, то значительную часть», – объяснил Патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет.

Это мнение Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата обосновал тем, что по данным Министерства внутренних дел Украины и Министерства внутренних дел Российской Федерации, «в Украине на Пасхальном Богослужении было 11 миллионов верующих, а в России – всего 8 миллионов». А эти цифры, по мнению Патриарха, свидетельствуют о том, что религиозная жизнь в Украине намного активнее.

«Поэтому если наша церковь полностью отделится от Московского патриархата, то Московский патриархат будет большим, но не всемогущим. А они хотят быть всемогущим патриархатом и диктовать свою волю всему православию», – подытожил Патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет.

Вторая причина – политическая. «Россия спит и видит Украину в составе новой империи, нового государства, во главе которого будет стоять Москва. А единственным средством влияния на Украину является церковь, это постоянно ощущается в жизни, а особенно во время каких-либо выборов» – отметил Патриарх.

Именно эти два рычага негативно влияют на образование единой поместной православной церкви, тормозя процесс.

Но, несмотря на наличие негативных факторов, мешающих созданию единой поместной православной церкви в Украине, Патриарх убежден, что это рано или поздно произойдет, это всего лишь вопрос времени.

Признание УПЦ КП – это вопрос времени

Вселенский Патриархат не признает Украинскую православную церковь Киевского патриархата. Но Патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет считает, что признание – это всего лишь вопрос времени: «Нас не признает не только Вселенский Патриарх – нас не признает ни одна православная церковь. Пока! Но в то же время почти все православные церкви склонны к тому, чтобы украинская церковь была автокефальной церковью. Поэтому признание – это вопрос времени».

Владыка говорит, что почти все автокефальные церкви проходили этот путь признания. Обычно этот процесс длится довольно долго, порой десятки лет. Патриарх Филарет отметил: «Самый долгий период признания был у российской церкви – 141 год. То, что мы православные, признают все. Не признается только наша автокефалия. Равно как и российскую церковь не признавали как автокефальную церковь, но признавали их как православных».

Для народа признание или непризнание не имеет никакого значения, уверен Предстоятель УПЦ КП Филарет. «Тот, кто приходит в любой православный храм Киевского патриархата, получает то, что ему нужно. Верующие не теряют ничего от непризнания. Теряет сама церковь, потому что у нее нет молитвенного единения с другими поместными православными церквами», – объяснил Владыка.

Также Патриарх Филарет отметил, что не суть важно, кто возглавит единую поместную православную церковь – то ли представитель Московского патриархата, то ли Киевского, то ли Автокефальной церкви. Предстоятеля должен будет избрать Поместный Собор, а представителем какой именно церкви он будет, тогда уже не будет иметь значения, потому что будет единая православная церковь.

Во время президентства Ющенко Киевский патриархат чувствовал поддержку

Государство может содействовать, а может противодействовать процессу объединения в единую православную церковь. Во время президентства Ющенко Украинская православная церковь Киевского патриархата ощущала содействие созданию единой поместной православной церкви, отметил Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет. «Как раз во время его президентства и началась подготовка к диалогу», – говорит Владыка.

Что касается дальнейших отношений Киевского патриархата и новой власти, Патриарх Филарет пока не делает прогнозов: «Пока мы не можем сказать, как будет действовать новый Президент. Но мы со своей стороны постараемся, чтобы этот процесс подготовки к диалогу продолжался».

Предстоятель УПЦ КП только отметил, что «новому Президенту придется либо содействовать той церкви, которая поддерживала его на президентских выборах, либо противодействовать ей». Как нам известно, во время инаугурации Виктор Янукович принял благословение только от Патриарха Кирилла, то есть только от православной церкви Московского патриархата.

«Анафема не сработала!»

Если уж возникло Украинское государство, то в этом государстве обязательно должна быть независимая украинская церковь, отметил Предстоятель УПЦ КП. Именно эти убеждения привели Патриарха Филарета на путь создания Киевской Патриархии и отстаивания идеи о создании единой поместной православной церкви в Украине. «Не я бы это сделал – сделал бы кто-то другой. Украина за свою государственность боролась веками и наконец ее получила. А если она получила государственность, то и церковь должна получить автокефалию», – считает Владыка.

За эти действия Предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета Московский патриархат даже предал анафеме. Патриарх Филарет отметил: «Эта анафема не имеет никакого значения. Она больше волнует тех, кто ее наложил. Я от них слышал такую фразу: «Анафема не сработала». Почему «не сработала»? Потому что после анафемы никто от меня не отошел, а наоборот стали присоединяться».

Владыка отметил, что всегда уверенно шел по избранному пути, потому что был уверен в его правильности. «То, что путь прямой и верный, подтверждает сама действительность: наша церковь не уменьшается, а растет, несмотря на противодействие и самого государства. Это побуждало меня идти вперед. И я не раскаиваюсь. И думаю, не раскаюсь до конца жизни, потому что это прямой путь, божья дорога нашей церкви. И мы кривыми лукавыми дорогами ходить не будем», – заметил Патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет.

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