К нам едет Лавров

9-10 апреля Украину с официальным визитом посетит глава МИД РФ Сергей Лавров. Согласно официальному сообщению российского внешнеполитического ведомства, в ходе этого визита планируется провести очередное заседание подкомитета по международному сотрудничеству российско-украинской межгосударственной комиссии, руководимой главой российского МИД Сергеем Лавровым и министром иностранных дел Украины Константином Грищенко.

За последние несколько лет, когда развитие украинско-российских отношений тормозилось, в двусторонних отношениях накопились многие вопросы, которые уже давно пора решить. Тут и сроки и подготовка к выведению из Севастополя Черноморского флота РФ, и делимитация украинско-российской границы, и в целом двухстороннее сотрудничество в различных секторах. Поэтому, безусловно, главам МИД обоих государств тем для разговора будет достаточно.

Нынешний визит Лавровая в Киев трудно назвать ознакомительным, хотя бы потому, что украинский и российский министры знакомы давно и между ними установились доверительные и теплые неформальные отношения. Например, Лавров, традиционно игнорируя приемы в дипломатических представительствах, по сообщению отдельных СМИ, все-таки посетил прием в украинском посольстве в России по случаю завершения Константином Грищенко своей дипломатической миссии в качестве посла Украины в РФ.

Более того, с точки зрения России сейчас внутриполитический контекст в Украине очень благоприятен для визита министра иностранных дел РФ. Во-первых, решение Конституционного суда легитимировало коалицию «тушек», а значит и сомнений по поводу легитимности действующего правительства не возникнет. Во-вторых, за неделю до этого визита – 2 апреля – Президент Янукович собственным указом ликвидировал Межведомственную комиссию по вопросам подготовки Украины ко вступлению в НАТО и Национальный центр по вопросам евроатлантической интеграции Украины, которые занимались координацией сотрудничества Украины с Североатлантическим альянсом, движение к которому Украины так беспокоит Москву. В-третьих, приятной мелочью для Москвы стало решение суда об отмене указа экс-президента Ющенко о присвоении Степану Бандере звания Героя Украины. В том же ключе можно рассматривать и другое мероприятие, состоявшееся вчера в Украинском доме. Напомним, там началась трехдневная выставка «Волынская резня – польские и еврейские жертвы ОУН-УПА». Один из организаторов этого мероприятия организация «Русскоязычная Украина», которую возглавляет нардеп от ПР Вадим Колесниченко. Теоретически это мероприятие легко подпадает под действие статьи 161 Уголовного кодекса – о разжигании межнациональной и религиозной вражды, поскольку выставка изображает воинов ОУН-УПА, боровшихся за независимость Украины, хладнокровными убийцами и преступниками. Осталось дождаться реакции соответствующих правоохранительных органов, которая, по нашему мнению, станет лакмусовой бумажкой в отношении готовности новой власти не поднимать раскалывающие общество темы.

Впрочем, пока самым большим выигрышем российской стороны можно считать вчерашнюю договоренность между «Газпромом» и «Нефтегазом» об увеличении закупок Украиной российского газа. Хотя, по утверждению ряда украинских энергетических экспертов, Украине и старых объемов газа хватало с лихвой.

Очевидно, теперь Россия, ощутив окно возможностей, будет действовать на украинском направлении еще активнее. И лишним тому подтверждением является крайняя откровенность в кулуарах отдельных российских дипломатов (что выходит за рамки какой бы то ни было дипломатичности), которые, в частности, утверждают, что наличие в Украине только украинского языка в статусе государственного, – это путь к деградации.

Именно учитывая выше сказанное, визит российского министра иностранных дел может дать отдельные сигналы по поводу того, как именно в России видят развитие украинско-российских отношений. О том, чего стоит ожидать от визита Лаврова в Украину, «Главред» спросил у экспертов.

Дмитрий Выдрин, политолог:

{1-} Пока никаких новаций со стороны России не прозвучало, поэтому я не думаю, что Сергей Лавров будет озвучивать что-то новое. Визит Лаврова в Украину будет посвящен подготовке визита в Украину российского президента и премьер-министра. Лавров может пожелать, чтобы визит президента Дмитрия Медведева состоялся в соответствующем формате. Но это будут частные протокольные вещи. Не стоит ожидать каких-то глобальных вещей.

Думаю, в блоге Дмитрия Медведева можно больше прочитать, чем мы услышим от Сергея Лаврова во время его визита в Украину. Поэтому сей визит можно по праву назвать ознакомительно-подготовительным. Он просто ознакомится с политическим ландшафтом. Ведь Лавров не только министр, но и прекрасный эксперт и аналитик.

Владимир Горбач, политический аналитик Института Евроатлантического сотрудничества:

{2-} Я думаю, что этот визит российского министра иностранных дел Сергея Лаврова не будет чисто протокольным. Думаю, что в связи с вчерашним подписанием российско-американского договора о стратегических наступательных вооружениях Лавров обязательно этим похвастается. Он попытается утешить Украину, которая добровольно избавилась от ядерного арсенала, и в очередной раз вспомнит о гарантиях безопасности Будапештского меморандума. Кроме того, Россия в Киеве может повторить предложения о том, что она будет лоббистом Украины на внешнеполитической арене, – в Большой восьмерке, Большой двадцатке, в Совете Безопасности ООН. Фактически Лавров будет говорить о патронате российской внешней политики над Украиной. И это будет своеобразным закреплением подчинения украинской внешней политики российской внешней политике. При новой украинской власти украинская внешняя политика будет однозначно идти в фарватере российской внешней политики, и все более-менее важные внешнеполитические решения Украины будут согласовываться с Россией. Об этом, конечно, не будут говорить Лавров и Грищенко, но по существу это будет так.

РФ посредством назначения министра обороны, министра иностранных дел и министра образования контролирует украинскую внешнюю политику, безопасность и оборонную политику, а также украинскую гуманитарную политику, направленную на продолжение русификации. Поэтому российское влияния намного сильнее, чем мы представляем.

Президент Янукович под словом «внеблоковость» имеет в виду на самом деле то, что называют «правовым протекторатом». То есть Украина фактически переходит под протекторат России, согласовывает свои национальные интересы и подчиняет их России.

Михаил Пашков, директор международных программ Центра Разумкова:

{3-} Трудно назвать этот визит ознакомительным, поскольку Грищенко и Лавров знакомы давно. Более того, интенсивность диалогов на уровне министров сейчас достаточно высока. Думаю, визит Лаврова в Украину будет рабочим, и он будет одним из этапов подготовки украинско-российской комиссии во главе с российским и украинским президентами в мае нынешнего года. Кроме того, на этой встрече оба министра «сверят часы» относительно пакета внешнеполитических вопросов действительности. Также, думаю, они вспомнят о российско-американском договоре о сокращении наступательных вооружений. И вообще тем для разговоров будет очень много. В целом, я не думаю, что этот визит Лаврова в Киев принесет какие-то сенсации.

Период взаимной комплиментарности уже позади, и диалог между Украиной и Россией по ряду направлений достаточно жесткий. Украинская сторона заинтересована в нормализации отношений с Россией, но я бы рассматривал такую нормализацию как одно из важнейших условий продвижения Украины к ЕС.

Евгений Минченко, директор Международного института политической экспертизы (Россия):

{4-}

По моему мнению, сегодняшний визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Киев преследует цель подготовить будущий визит в Украину президента РФ Дмитрия Медведева. Поэтому, если и будут какие-то судьбоносные заявления, то их озвучит президент Медведев уже во время своего визита в Киев в середине мая.



В настоящий момент на повестке дня украинско-российских отношений текущие вопросы – пребывания Черноморского флота РФ и разграничения акватории, которые, впрочем, не настолько срочные. А каких-то неотложных вопросов нет. Между тем, многие инициативы уже определены. В частности, решение Януковича о внеблоковом статусе Украины. Поэтому думаю, что сегодняшний визит Лаврова в Киев будет исключительно подготовительным и рабочим.