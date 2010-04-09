РФ vs Украина: от «полумедового» месяца до жестких переговоров

Между Украиной и Россией сегодня происходит достаточно активный политический диалог. Но пока рано делать выводы о том, как сложатся отношения между странами, и каким будет внешнеполитический курс новой украинской власти. Своими мнениями по поводу перспектив дальнейшего сотрудничества Украины с Россией поделились директор международных программ Центра им. Разумкова Михаил Пашков, директор Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, научный директор Школы политической аналитики Национального университета «Киево-Могилянская академия» Алексей Гарань и директор энергетических программ Центра «Номос» Михаил Гончар.



В российско-украинских отношениях закончился «полумедовый» месяц – начались жесткие переговоры



У России и Украины был небольшой период «полумедового» месяца, когда происходил обмен комплиментами, но он закончился. Вместо него начался достаточно жесткий диалог, считает Директор международных программ Центра им. Разумкова Михаил Пашков.



Позитивным моментом в российско-украинских отношениях, по мнению господина Пашкова, сегодня является «смена тональности политико-дипломатического диалога». «На второй план отошли контраверсийные проблемы, существенно усложнявшие отношения стран. Например, проблема присоединения Украины к НАТО, которая сегодня не стоит на повестке дня», – отметил политолог.



Также эксперт видит изменения к лучшему в гуманитарной сфере. Позитив, по мнению директора международных программ Центра им. Разумкова, заключается в том, что «гуманитарная тематика, которая раньше была предметом политических нот и заявлений, все же переходит в формат работы межгосударственных механизмов сотрудничества.



Сейчас начался жесткий диалог по проблемам отношений в газовой сфере и проблемам делимитации и демаркации границ. «У нас нет государственной границы в Азово-Керченской акватории. У нас не демаркирована сухопутная часть границы», – объясняет эксперт. Хотя в российской стратегии, как отметил господин Пашков, до 2020 года задекларировано, что именно эта проблематика должна решаться.



Также директор международных программ Центра им. Разумкова отметил важность вопроса пребывания не территории Украины Черноморского флота. Он подчеркнул, что у этой проблемы несколько путей решения. Во-первых, можно просто четко соблюдать договоренности 1997 года: «Закончится срок договоренностей – прекратится пребывание Черноморского флота на территории Украины», – говорит эксперт. Во-вторых, это – пролонгация Черноморского флота, о чем недавно говорил Литвин. И в-третьих, интересен вариант «преобразования военно-морской базы Черноморского флота к 2017 году в международный антитеррористический центр под эгидой ООН, который осуществлял бы борьбу с пиратством, наркоторговлей, нелегальной миграцией и терроризмом», отметил господин Пашков.



По мнению эксперта, Украине необходимо «взять тайм-аут, мораторий» на принятие решений, определяющих судьбу страны на многие годы вперед. Это касается и отношений с Россией. «Я имею в виду решения о Таможенном союзе, референдуме по НАТО и присоединении к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)», – уточнил господин Пашков.



Диалог между Россией и Украиной, по мнению эксперта, будет сложным. «Но он должен постоянно вестись в прозрачном режиме, он должен быть свободным от кулуарности и ручного управления», – подчеркнул политолог. Господин Пашков также призвал украинскую сторону разработать стратегические подходы к перспективам сотрудничества с Российской Федерацией. «Это приоритет, потому что вся предыдущая политика осуществлялась в ручном режиме, а позицию Украины существенно ослабляли разногласия во внешней сфере и противоречия между премьером и президентом. А сегодня украинская сторона говорит с Россией в один голос, что является позитивом», – объяснил господин Пашков.



Существует серьезная проблема стереотипов, которая сегодня влияет на отношения Украины с Россией, считает Михаил Пашков. «Никто не отменял концепцию Медведева о сфере привилегированных интересов. Россия рассматривает Украину как сферу своих интересов. Это естественно, и я не вижу в этом ничего удивительного», – отметил директор международных программ Центра им. Разумкова. По мнению эксперта, Россия воспринимает Украину как стереотип, который можно свести к нескольким позициям: отказ от членства в НАТО, двуязычие, контроль над ГТС, вступление в Таможенный союз и ОДКБ.



Новая власть сохраняет за собой возможность маневра



Директор Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский убежден, что сегодняшняя власть «сохраняет за собой возможность маневра, в том числе в отношениях с Россией». «Это определенный козырь, который можно использовать и который на самом деле дорогого стоит», – отметил господин Погребинский.



Сегодня пока мало сигналов для того, чтобы определить внешнеполитический курс новой власти, считает эксперт. К тому же не все, о чем сейчас говорит власть, будет на самом деле реализовано, отметил политолог. «То, что говорят, также может быть ширмой, а в действительности будут происходить другие дела. То есть мы этого пока не знаем», – отметил господин Погребинский.



По мнению эксперта, мы находимся в состоянии латентного недовольства новых партнеров друг другом. К тому же у российской стороны есть основания для недовольства первыми шагами новой украинской власти. Политолог объяснил это утверждение: «Украинская сторона откровенно себя ведет, все время говоря о том, что она платит за газ большую цену, это несправедливо и так далее. Это выглядит как-то странно, потому что потом украинская сторона едет в Москву, а возвращаясь говорит: договорились, будем так платить и дальше».



Кроме того, господин Погребинский отметил, что есть много кадровых решений, которые «просто не могут быть симпатичны Москве». Но, как отметил политолог, в отличие от наших западных коллег, россияне об этом молчат, а западные постоянно твердят: «Назначают там каких-то «табачников» и «семиноженок» у себя». Несмотря на все это, Россия готова сотрудничать, но «атмосфера определенного недоверия у партнеров остается». «Конечно, это не та атмосфера, которая была при Ющенко, - они встречаются, даже ездят на «Победе». Но мы не знаем, к чему это все идет», – отметил директор Центра политических исследований и конфликтологии.



Эксперт отмечает, что должны быть «четко определены приоритеты украинской политики, которые на самом деле затрагивают интересы сегодняшней власти». После этого можно будет делать выводы о том, какие отношения в дальнейшем сложатся между Российской Федерацией и Украиной. Но в одном господин Погребинский уверен абсолютно: «Единственное, что понятно, что эта сложная ситуация надолго. И совершенно очевидно, что новая украинская власть не будет проявлять четкий пророссийский вектор».



Так, например, в случае желания власти четко определить вектор внешней политики Украины, можно сделать одну вещь, – чтобы окончательно закончить тему по НАТО, необходимо провести референдум, считает политолог. «Ведь власть говорит, что сейчас НАТО не ко времени, и вообще не стоит на повестке дня», – отметил специалист. По мнению господина Погребинского, этого не сделают, потому что все знают, чем референдум закончится. И в результате это действительно станет «закрытая тема на многие годы вперед».



Что приятно России - опасно для Украины



Во внешней политике Президент Виктор Янукович напоминает Алексею Гараню, научному директору Школы политической аналитики Национального университета «Киево-Могилянская академия», Кучму-2. «Это будут попытки балансирования и ситуативных движений, причем не будут закрываться двери ни там, ни там», - отметил эксперт.



Профессор политологии считает, что еще рано говорить, на какие уступки готов пойти Янукович, а к чему он не готов, но угрозы уже есть. А самые большие из них заключаются в том, что происходит внутри страны.



По словам господина Гараня, гуманитарная сфера сейчас не будет острой в украинско-российских отношениях. «Потому что новая власть демонстрирует другие подходы в этой сфере. Но за счет этого растут цены безопасности внутри страны», - объяснил политолог.



Так, господин Гарань привел в качестве примера недавнюю статью Анны Герман, которая была напечатана в «Зеркале недели», где «Герман бросила ряд очень опасных тезисов о том, что Регионы будут иметь право устанавливать тот язык, который они хотят, те памятники, которые хотят, праздновать те события, которые хотят». По мнению эксперта, это приятно слышать России, но это опасно для нас.



Господин Гарань негодует: «Я не понимаю, когда Герман говорит о том, что если 9 мая наши ветераны выйдут с георгиевскими лентами, то это нормально. При чем тут георгиевские ленты к Украине? Я понимаю, если наши ветераны выйдут с советскими орденами». Политолог считает, что это «технологии, которые забрасываются сюда из России». Он предостерегает, что если Украина будет действовать по этим технологиям, то она утратит «важные морально-политические, духовные сферы влияния и отдаст их просто на откуп даже не России, а тем силам внутри страны, которые мыслят так, как мыслит часть российской элиты».



В связи с этим в отношении празднования 9 мая политолог предложил пригласить на парад подразделения других стран, которые тоже были нашими союзниками во время Великой Отечественной войны, если уж Украина приглашает российское подразделение. «Я думаю, что господин Янукович вряд ли пригласит грузинский контингент, но можно пригласить поляков, французов, англичан, американцев, в конце концов, все это были союзники. Если мы хотим показать, что это общее празднование великой победы, мы можем это сделать», - отметил специалист.



К тому же господин Гарань отметил, что для него лично празднование Дня Победы - очень важное событие, потому что оба его деда погибли на войне.



Между Украиной и Россией происходит зондирование позиций на фоне взаимного недоверия



«Какой будет цена на газ? Ответа на этот вопрос не знают даже в Москве. Вопрос заключается в цене этой цены», – отметил директор энергетических программ Центра «Номос» Михаил Гончар, начиная характеризовать отношения между Украиной и Россией с точки зрения той отрасли, в которой он эксперт.



По мнению господина Гончара, внешняя политика - продолжение внутренней, поэтому не случайно ведущим лозунгом новой властной команды стал вопрос снижения цены на газ. Причем похоже на то, отмечает эксперт, что стремятся снизить цену на газ «любой ценой». «Это отвечает формуле: что выгодно украинскому – по форме, а не по сути – олигархату, то выгодно и стране в целом», – отметил господин Гончар. Он также объяснил, что «олигархату выгодно иметь дешевый газ, который в сочетании с дешевым украинским сырьем может дать полуфабрикат в виде металла и химической продукции, которая пойдет на экспорт, принесет добавленную стоимость преимущественно через оффшорные зоны».



«Мы можем сколько угодно говорить о национальных государственных интересах, об истории и предыстории переговорных процессов или о Черноморском флоте, или о делимитации и демаркации границ, или о НАТО, – говорит эксперт. – Но с точки зрения власти, которая олицетворяет олигархический капитал, это неполноценные вопросы, которые могут быть принесены в жертву, дабы получить дешевый газ на входе».



Тематика, связанная с формулой «дешевый газ в обмен на политические уступки», будет долговременной, считает директор энергетических программ Центра «Номос». «Попытка решить это методом блиц-крига не увенчалась успехом. Хотя была достаточно искренняя уверенность в том, что когда правительственная команда приедет в Москву и предложит на выбор «Чего изволите», то Москва растает и согласится на цену в $ 168, которую назвал вице-премьер Тигипко», – отметил господин Гончар. Но так не произойдет, потому что нужно решить, что будет «компенсатором бюджетной дыры в корпоративном бюджете «Газпрома»», отмечает эксперт.



Господин Гончар также считает, что российская руководящая политическая элита желает «субординирования Украины посредством ее дальнейшей экономической зависимости, а дешевый газ в этом контексте – это своеобразная приманка». Сегодня украинская власть пытается решить энергетический вопрос путем тех или иных уступок или преференций, чтобы задобрить Россию и получить желаемое, отметил эксперт. По его мнению, это «путь в тупик»: «У Украины существует определенная психология настроенности на то, чтобы что-то выпросить и субординировать себя». Часто речь идет о равноправном партнерстве, но, по словам господина Гончара, на самом деле именно украинская сторона не поступает с позиции равноправия. «Потому что проситель не может быть равноправным, особенно добиваясь финансовых преференций. Поэтому пока что происходит зондирование позиций на фоне взаимного недоверия», – объяснил и подытожил эксперт.