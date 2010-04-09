Конституционное возмездие

9 апреля 2010, 16:59

Судей не впечатлили угрозы, и они подобрали статью для коалиции «тушек»

8 апреля Конституционный суд официально огласил решение о формировании коалиции. Это значит, что отдельные народные депутаты, включая тех, кто не входит во фракции, инициировавшие создание коалиции, имеют право участвовать в формировании парламентского большинства. Решение суда не стало неожиданностью для политиков и граждан, поскольку практически совпало с текстом, накануне опубликованным некоторыми СМИ. К тому же, оппозиция заблаговременно обвинила судей КС в продажности и желании всеми правдами и неправдами обосновать конституционность коалиции «тушек».

На самом деле, решение Конституционного суда в очередной раз обозначило одну из основных проблем украинского общества – незнание собственной Конституции и желание искать продажность там, где ее нет. В неофициальной беседе с авторами решения, корреспондент «Главреда» узнал практически все об извилистом пути его обоснования.

Депутат – это звучит гордо!
После того как в 2004 году состоялся переход к пропорциональной системе выборов, молва поделила депутатов, сидящих в зале заседаний парламента, на «дирижеров» и «кнопкодавов». Первые – руководят голосованием фракции. Вторые – выполняют их указания. Как говорится, «все — люди, да не все — человеки».

Соответствует такое положение вещей Конституции? Отнюдь. А все потому, что, сказав «А» – пригрозив лишением мандата за невхождение или выход из коалиции, авторы политреформы не сумели сказать «Б» – лишить мандата в случае исключения из фракции. В проекте изменений Конституции, поданном на экспертизу КС, такое положение значилось, однако из окончательного текста оно исчезло, наряду еще с 15 поправками (кстати, чем не повод для пересмотра политреформы?).

Умиляясь собственной демократичности, парламентарии не замечали неувязки: за алчность, преодолевшую рассудок, за невежество, за перебежки из оппозиции в коалицию не наступало никакой ответственности – ни прямо по Конституции, ни в виде исключения из фракции с последующим лишением мандата. Логика проста: зачем бороться с тем, что может приносить неплохую прибыль и карьерный рост одновременно?

Депутатское вольнодумство основывалась еще и на том, что в соответствии с Основным Законом парламентарий является представителем всего украинского народа, приносит присягу на верность ему (а не своей политической силе), никто не может привлечь его к ответственности за голосования и выступления в парламенте. Да и ст. 15 Конституции «гарантирует свободу политической деятельности, не запрещенную законом» – базовый принцип, на котором основывается толкование всех прочих конституционных норм. Поэтому те, кто понимал это, – всегда голосовали за себя, а кто нет – так, как скажут те, кто понимал больше.

Прошло пять лет, а депутаты так и не набрались смелости признаться, что с мандатом у нас «все не так, ребята»: за утренним преступлением не следует вечернее наказание. В результате на выборах все, как один, обещали строить коммунизм, а в парламенте становились его «могильщиками» – главное, все это обосновывать интересами 46 млн украинцев, а не только своих избирателей.

Фактор Плюща
Со внефракционными депутатами ситуация еще проще. Кто может запретить депутату, исключенному из фракции, входить в коалицию? Вот Иван Плющ несколько месяцев не входил во фракцию НУНС, что могло, в принципе, привести к потере им мандата, но не привело же! А фракция, насчитывающая менее 12 «штыков» (в силу разных причин), вообще подлежит роспуску. Куда им, бедолагам, податься? Вывод прост: если они могут войти в коалицию (а почему бы нет?), то приходится признать, что в коалиции могут быть не только фракции, но и отдельные депутаты.

К такому же выводу, собственно, пришел и Конституционный суд. Носители мантий постановили: коалиция создается минимум двумя фракциями (или одной, если ее численность больше 226 депутатов). А сколько в них депутатов должно быть? Да сколько угодно! Остальных можно добрать из внефракционных, чтобы в сумме получилась заветная цифра 226.

Однако в нашем случае задача усложняется тем, что ПР + КПУ + Блок Литвина + 4 внефракционных в сумме не дают искомого числа – 226 депутатов. Можно ли привлекать депутатов из других фракций?

Поборники версии о подкупе судей КС считают, что компромиссы в таких вопросах недопустимы. Тем более что в решении КС от 17 сентября 2008 года прямо записано, что «в коалицию могут входить только те депутаты, которые состоят во фракциях, образовавших коалицию». С тех пор Конституция не менялась, а Регламент, принятый позднее как Закон, не мог противоречить решению КС и Конституции (в частности, такую версию «Главреду» озвучил Николай Катеринчук).

«Если исходить из толкования Конституционным судом в 2008 году способа формирования коалиции с участием фракций, то появление нового регламента все равно не меняет Конституцию и не может изменить предыдущее решение Конституционного суда. Наоборот, решение о формировании коалиции, зафиксированное в новом Законе о регламенте, противоречит Основному Закону», – заявил депутат.

Однако остановимся на этом решении детальнее. На системный анализ Конституции, по признанию самих судей, оно не претендует, поскольку тогда КС спросили, сколько душ должно быть в коалиции, а он ответил, что они должны входить во фракции. После таких замечательных выводов, главная цель конституционных «модераторов» Ющенко и Балоги – не дать оспорить роспуск парламента в 2007 году – была достигнута.

К тому же на момент принятия данного решения в 2008 году Регламента как Закона не было. Куда ветер занесет капризных депутатов в дальнейшем, судьи КС не ведали, а посему справедливо решили, что депутаты должны определиться сами: либо жестко контролировать каждый свой чих с помощью императивного мандата, либо тщательней списки составлять.

И как в воду глядели. В 2010 появился Регламент, которым курс развернулся на 180 градусов, ибо индивидуальное членство в коалиции имеет мало общего с императивным мандатом. Проигнорировать Регламент судьи КС не могли, так как согласно Конституции основы формирования большинства определяются ею же и Законом о Регламенте.

Что касается ч. 6 ст. 83 Конституции, вокруг которой сломано столько копий, то она настолько универсальна, что подходит как «мажоритарке», так и «пропорционалке»: «В Верховной Раде по результатам выборов и на основе согласования политических позиций формируется коалиция депутатских фракций, в состав которой входит большинство народный депутатов от конституционного состава ВР».

Либо 450 «мажоритарщиков» создают фракции и входят в коалицию, «хоть тушкой, хоть чучелком», либо партии и блоки «нарезают» фракции для большинства. И в том, и в другом случае это не противоречит норме Конституции. Почему так? Вопрос к идейным вдохновителям и реализаторам политреформы – Леониду Кучме и трем Викторам – Медведчуку, Ющенко и Януковичу.

Взвесив все «за» и «против» (с одной стороны, депутаты попадают в парламент по спискам партий, а с другой – не ограничены в свободном передвижении и голосовании), КС признал законность индивидуального членства.

Более того, КС, наконец, отважился сделать то, что от него уже давно требовали: отойти от буквального толкования текста Конституции и узреть дух Основного Закона. Но снова политикам не угодили. И вопрос, «чего ждать далее от КС» – бесполезен, ибо ясно, что ни один суд в Украине не способен удовлетворить все капризы господ депутатов, как героиню известной сказки Пушкина. Особенно если поменять Конституцию некому.

***

Не обязательно платить судьям миллион «зелени», чтобы с высокими шансами на успех обосновать нелегитимность нынешней пропорциональной системы закрытых списков Конституции или доказать нарушения процедуры при принятии политреформы. Однако это уже совсем другая история. В окончание этой приведем мнение признанного конституционалиста, профессора права, доктора юридических наук, народного депутата двух созывов Виктора Мусияки:

«Решение КС кардинально отличается от трех предыдущих данных им разъяснений относительно толкования ч. 6 ст. 83 Конституции и относительно пребывания народного депутата во фракции. Речь в них шла о том, что коалицию создают исключительно фракции, а количество народных депутатов в коалиции должно быть не менее большинства от конституционного состава ВР.

В соответствии с Законом «О Конституционном суде» суд не имеет права по тому же вопросу давать иное разъяснение. Но он, ничтоже сумняшеся, ничего не растолковывая, легитимизировал так называемый Закон о регламенте. Хотя по форме и по содержанию он законом не является.

Сославшись уже на Закон о регламенте, где были установлены все процедуры, связанные с формированием коалиции, КС в системном толковании пришел к выводу, что отдельные народные депутаты могут быть участниками формирования коалиции (оригинально «заковычив», «в том числе депутаты, которые являются внефракционными»).

Но тут есть одна деталь. Когда формировались положения Конституции о создании коалиции, тогда формула была следующей: невхождение, выход и исключение депутата из фракции влечет за собой утрату им мандата. А потом «исключение» из Конституции убрали. И это осталось за пределами реакции законодателя. И вот этот фактор КС должен был честно оговорить: системно толкуя нормы о том, что депутаты являются слугами всего народа, а не фракции; что они все равны перед законом, а не только те, кто в коалиции и фракции; оговорить право внефракционных депутатов принимать участие в формировании самой коалиции».
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