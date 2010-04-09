Нужен ли Украине «Анти-Ющенко»?

Целостная политика в гуманитарной сфере во времена президентства Виктора Ющенко не проводилась.
«Разделенная по принципу политических симпатий и особенностей исторического развития, страна ждет четкого и понятного сигнала власти, куда двигаться дальше, и власть обязана дать его народу».
Эти слова принадлежат заместителю главы Администрации Президента Януковича Анне Герман. Точнее, это – цитата из ее статьи в «Зеркале недели», ставшей в последние дни предметом самого широкого обсуждения.
Фраза очень многоплановая. Типичным либералам, например, вряд ли понравится мысль о том, что именно власть должна указывать народу едино верный путь. Для типичных либералов все должно бы быть наоборот.
Правда, в Украине их немного. Однако не стоит забывать, что Партия регионов, к которой имеет честь принадлежать госпожа Герман (как, собственно, и вся нынешняя властная верхушка), на протяжении всего времени пребывания в оппозиции подходила к идеологическим дискуссиям именно с либеральными тезисами.
По крайней мере в оппозиции ПР активно критиковала «оранжевую» власть именно за игнорирование мнения народа в идеологических вопросах.
Теперь ПР при власти – и оказывается, что народ ждет не дождется, пока власть скажет, как именно ему следует думать. Метаморфоза вовсе не удивительная, и все же показательная.
Еще один показательный момент заключается собственно в замечании высокого должностного лица о том, что власть «обязана» дать народу «четкий и понятный сигнал». Тем более, что Анна Герман сразу после этого утверждения в скобках добавляет: «Я уверена – так будет».
Как нетрудно заметить, пока новая власть не сформулировала никакой общей программы, которая, собственно, и должна была бы стать тем самым «четким» сигналом – как для украинского общества, так и, не будем об этом забывать, для мирового сообщества.
Такой программы нет даже в экономике, которую «регионалы» традиционно считают своим коньком. (Как там, кстати, с выполнением предвыборных обещаний о «налоговых каникулах» и все такое?). Тем более нет подобной официальной программы в области идеологии.
Яркой приметой этого стало неловкое положение, в которое недавно поставил себя «гуманитарный» вице-премьер Владимир Семиноженко, сделавший сначала в эфире одного из ток-шоу пространное заявление о необходимости всесторонней интеграции в межгосударственные структуры под проводом России, а затем вынужденный оправдываться - причем после критики со стороны самого Президента.
В то же время наивно было бы полагать, что новая власть в принципе не дает сигналов в отношении своих намерений на идеологическом фронте. Более того – есть и открытые выступления ее представителей, которые дают определенное представление о теоретическом, так сказать, фундаменте «нового курса».
Правда, этих последних – довольно мало. Кроме уже упомянутой статьи Анны Герман, в их числе можно назвать интервью министра образования и науки Дмитрия Табачника российскому радио «Эхо Москвы».
Равные и «равнее»
Это интервью не осталось без внимания отечественных новостных агентств. По субъективному мнению автора этих строк, оно оказалось самым полным публичным изложением позиции Табачника-министра – которая, как мы знаем из уст самого министра, кардинально отличается от позиции Табачника-политика.
Кстати, если судить по новостям, Дмитрий Табачник в эфире либеральной российской радиостанции оказался незаурядным либералом. Например, о перспективе установления в Запорожье памятника Сталину министр отозвался так:
-В Запорожье произошел, на мой взгляд, совершенно прискорбный факт для начала 21 века - местные органы власти хотят соорудить памятник Сталину. Запрещать государство, на мой взгляд, не должно. Нужно просто сказать, что это местный бюджет. У вас есть возможность закупить кувез для плохо развитых детей, которые родились раньше 7 месяцев, или отремонтировать несколько школ, или соорудить бронзовый истукан человеку, который пролил массу крови своих соотечественников и не своих соотечественников.
Впрочем, знакомство с полным текстом интервью показывает, что либерализм министра по отношению к личности Сталина оказался, если можно так сказать, случайным. Потому что на самом деле Дмитрий Табачник Сталина развенчивать все-таки не собирался, а собирался он развенчивать только всевозможных «бандеровцев». Вот цитата с сайта «Эха»:
Д. ТАБАЧНИК: …Никто не идет сегодня на уровне местных органов власти с предложением соорудить памятник маршалу Берии или, например, министру Строкачу, который со свойственной жестокостью того времени проводил операции против бандеровцев на Западной Украине… А. ВЕНЕДИКТОВ: Вы же знаете мой следующий вопрос! Вы сами на него напросились – про памятник Сталину.
Отвечая на неожиданный, очевидно, вопрос, министр Табачник, как было показано выше, не растерялся. Однако продемонстрировал определенное незнание матчасти: ведь в действительности монумент Сталину собралась устанавливать не местная власть Запорожья, а местные коммунисты. Которые к тому же заверяют, что монумент будет стоять на частной территории – о чем обстоятельно писал «Главред»
Все это, впрочем, мелочи, хотя и показательные. Что же касается тактики и стратегии, в частности, в щепетильном языковом вопросе, то выводы о них можно сделать из других пассажей министра.
А. ВЕНЕДИКТОВ: Объясните мне на примере, а потом мы продолжим. Вот я посмотрел: в Севастополе из 68 школ 67 русских. Как парень из Севастопольской русской школы сможет сдать внешнее тестирование в Харьковский авиационный институт, где преподавание ведется на украинском языке? Д. ТАБАЧНИК: Он сдаст тестирование в своем центре тестирования в городе Севастополь. На русском языке, потому что это был язык преподавания физики, математики, астрономии. А. ВЕНЕДИКТОВ: Так. Д. ТАБАЧНИК: Но, кроме того, он все эти 10 лет учил украинский язык и украинскую литературу. Поэтому преподавание в Харьковском авиационном университете имени Жуковского для него не будет камнем преткновения.
То есть, по Дмитрию Табачнику, сдача тестов на украинском для гражданина Украины, который учился в школе с русским (румынским или венгерским, о чем часто упоминает министр) языком обучения, будет проблемой. А вот пять лет обучения на этом же языке в вузе – проблемой не будут.
Подобная логика вызывает очевидные вопросы. Причем не только со стороны ревнителей сохранения статуса украинского языка, сколько прежде всего со стороны тех же «русскоязычных». Действительно, почему, в таком случае, севастопольский выпускник не может учиться на русском и в университете?
Намек на планы соответствующих реформ можно усмотреть в этом же интервью – там, где Дмитрий Табачник говорит о необходимости предоставить высшим учебным заведениям «как можно более широкую автономию». Но почему об этих планах не говорится «четко и понятно» - как завещает Анна Герман – остается загадкой.
Аналогичная ситуация и с затронутой в разговоре темой об украинском языке кинофильмов, которые демонстрируются украинскими кинотеатрами. По этому поводу министр Табачник утверждает:
-…представительные демократические силы, они же умалчивают, что после введения обязательного перевода художественных фильмов на украинский язык количество посещений в кинотеатрах Львова упало чуть ли не на треть. А это тоже правда! Потому что привлечь зрителя можно только одним – конкуренцией. Сделать дубляж и музыку, и качество перевода фильма – американского, французского, немецкого - на украинский язык лучше, чем это делают те студии, которые на русском. Вот это я понимаю, как европейскую норму поведения. Не заставить, не сломать государственным решением об колено, разоряя прокатчиков, разоряя телепродюсеров, а финансировать и поддерживать продвижение государственного языка.
Откуда у министра данные о львовских кинотеатрах – неизвестно. Впрочем, не будем цепляться к человеку, который когда-то признался в фальсификации предвыборных социологических рейтингов (тем более, что признавался не Табачник-министр, а Табачник-политик).
Тем не менее, вряд ли министр Табачник не знает, что украинский дубляж российских фильмов в Украине никогда не делался и не делается. А что касается западной кинопродукции, то вся она дублируется на русский язык в России.
Следовательно возврат к практике, когда украинские кинотеатры просто будут закупать западные ленты у России, будет означать, что каждый украинский кинозритель в конечном счете будет оплачивать работу российских, а не украинских, студий, переводчиков и актеров.
Очевидно, что подобный курс в поддержку зарубежного производителя не очень-то сообразуется с заявлениями о «продвижении государственного языка».
Аналогичная ситуация, кстати, сложилась и в многострадальной книжной отрасли. В интервью «Эху Москвы» Дмитрий Табачник в который раз упоминает «украинских националистов», которые недемократично требуют поддержки именно украиноязычного книгоиздания. В то время как поддерживать стоит любую книгу, которая издается на территории Украины.
Такие же жалобы звучали со стороны Дмитрия Табачника еще во времена его работы вице-премьером по гуманитарным вопросам в первом правительстве Виктора Януковича.
На практике, впрочем, русскоязычные украинские писатели давно и благополучно издаются в России, привозя оттуда свои книги на родину.
Кроме того, емкость русскоязычного рынка априори больше емкости украиноязычного. Даже в экономике в подобных случаях применяются многообразные квоты и ограничения ради защиты более «слабого» производителя. Тем более они применяются в культурной сфере.
Например, вполне европейская Франция уже не первый год совершенно «неевропейскими», по Дмитрию Табачнику, методами ограничивает количество англоязычной продукции в теле- и радиоэфире. Хотя вопрос вытеснения французского языка английским на повестке дня никоим образом не стоит.
А есть еще и проблема перевода западной литературы, которая сейчас практически всецело поступает в Украину из России. Де-факто «украиноязычные украинцы» лишены права знакомиться с новинками мировой литературы на родном языке.
Государство же, которое в последние пять лет не волновал этот вопрос «по умолчанию», теперь может занять позицию сознательного невмешательства. Тем самым, опять-таки, вынуждая граждан поддерживать зарубежного производителя, и в то же время исключая возможность развития собственной переводческой школы – а ее все же есть из чего развивать.
Ничего общего с равноправием – хоть языков, хоть граждан – подобная политика, очевидно, не будет иметь.
Те же «оранжевые», только в профиль?
Из выступлений и заявлений, подобных интервью Дмитрия Табачника и статье Анны Герман, следует немало выводов, которые, правда, проектируются на перспективу с разной степенью вероятности.
Первый и очевидный вывод заключается в том, что свою гуманитарную, шире – идеологическую политику новая власть собирается вести, опираясь на противопоставление ее политике предшественников. Мол, новая власть будет только исправлять «перегибы» старой.
Именно об этом идет речь и в упомянутой выше статье Анны Герман, и в интервью Дмитрия Табачника.
Однако этот пропагандистский конструкт содержит очевидный изъян. Он заключается в том, что никакой более-менее целостной политики в гуманитарной сфере во времена президентства Виктора Ющенко не проводилось ни одной минуты.
Самой большой опасностью сегодня в этом плане является опасность становления при президентстве Януковича целостного курса на деукраинизацию, более того – на русификацию Украины. Грубо говоря, новая власть стоит перед великим соблазном скатиться к таким же «перегибам» в идеологической сфере, как и предыдущая – но при этом, в отличие от предыдущей власти, попытаться достичь реальных результатов.
Многие политически активные граждане (которым эта активность не надоела после хаоса «пятилетки Ющенко») надеются, что логика укрепления власти подтолкнет Виктора Януковича перейти на позицию Леонида Кучмы. Который, напомним, в 1994 году пришел к власти на откровенно пророссийских лозунгах, но довольно скоро оказался «украинизатором» - и во многом успешнее, чем тот же Ющенко.
С точки зрения интересов любого хозяина Банковой, это действительно справедливо. Однако времена изменились, и Янукович может даже при желании не суметь войти в реку, по которой десять лет с относительным успехом сумел плыть второй президент.
На то есть целый ряд внутренних и внешних оснований.
Во-первых, в усилении своих идеологических позиций в Украине заинтересована Российская Федерация. Это вполне естественно, и эта заинтересованность была у РФ всегда. Но сегодняшняя Россия, пусть и не будучи сверхдержавой в мировых масштабах, по отношению к Украине намного сильнее, чем во времена Леонида Кучмы.
Следовательно и давление на официальный Киев будет намного больше. В то время как сама Украина за предыдущие пять лет заметно ослаблена.
Во-вторых, если главными оппонентами творца предыдущей жесткой системы власти – Леонида Кучмы – были коммунисты, то главными оппонентами Виктора Януковича, претендующего на возобновление «вертикали», объективно являются прежде всего национал-демократы.
Кучма вынужден был осуществлять в самых разнообразных сферах жизни осторожную «украинизацию», чтобы укрепить собственную легитимность в противостоянии с теми, кто мечтал о новом СССР. А в какую сторону внутриполитическая борьба будет толкать Януковича и его команду?
Тем более, что популярность и легитимность Виктора Януковича сегодня ощутимо меньше, чем у Кучмы в 1994 году. Что усугубляется сомнительными с точки зрения Конституции шагами новой власти.
Самый печальный факт заключается в том, что пока еще новая власть во многих вещах демонстрирует точно такие же подходы, что и ее предшественники. Да, по большей части это мелочи – но мелочи показательные.
Так, только в последние дни высшее руководство государства провозгласило несколько знаковых, но откровенно поспешных идеологических решений. В частности – о привлечении российских военнослужащих к парадам в честь Дня победы в разных городах Украины.
Саму идею можно поддерживать или критиковать, однако нельзя не согласиться, что подобное решение требует одобрения Верховной Рады. И в принципе не должно сваливаться на общество, как снег на голову.
Последнее как никто должны были бы осознавать именно «регионалы», которые в 2008 году сорвали одобрение парламентом международных учений на территории Украины (в том числе при участии российских военных) – не заботясь ни о боеготовности армии, ни об имидже государства, а лишь о том, чтобы посадить в лужу Виктора Ющенко.
А в то время, когда писался этот текст, стало известно, что Президент Янукович поручил вице-премьеру Семиноженко и мэру Киева Черновецкому привлечь «побольше детей» ко встрече «Поезда победы», который в канун 9 мая проследует через Киев на пути из белорусского Бреста в Москву.
Дело даже не в том, что подобные поручения не совсем вписываются в конституционные полномочия главы государства. И уж точно не в том, что они никак не сообразуются с обещанием, данным той же Анной Герман в той же статье, – мол, «в отличие от предшественников, нынешнее руководство государства не будет принуждать местные общины организовывать мероприятия по случаю годовщины», а просто «кто захочет, выйдет с георгиевской лентой».
Во-первых, как видим, таки будет принуждать. Во-вторых, с георгиевской лентой каждый желающий выходил и при Ющенко.
Однако что настораживает больше всего – так это по-своему наивная откровенность, с которой новая власть и лично Президент действуют на идеологическом фронте вопреки всем осторожным формулировкам идейно близких интеллектуалов.
Есть что-то в этом от наивности Виктора Ющенко, который тоже был уверен, что владеет эксклюзивными правами на Истину.
Вот только Ющенко раздражал тех украинцев, которые не поддерживали его идеи, по большей части заявлениями и речами. Новая же власть стоит перед опасностью «достать» всех не согласных с ней не словом, а делом.
Вряд ли это будет способствовать единению страны, о котором так любят поговорить в партии Президента Януковича.
Эти слова принадлежат заместителю главы Администрации Президента Януковича Анне Герман. Точнее, это – цитата из ее статьи в «Зеркале недели», ставшей в последние дни предметом самого широкого обсуждения.
Фраза очень многоплановая. Типичным либералам, например, вряд ли понравится мысль о том, что именно власть должна указывать народу едино верный путь. Для типичных либералов все должно бы быть наоборот.
Правда, в Украине их немного. Однако не стоит забывать, что Партия регионов, к которой имеет честь принадлежать госпожа Герман (как, собственно, и вся нынешняя властная верхушка), на протяжении всего времени пребывания в оппозиции подходила к идеологическим дискуссиям именно с либеральными тезисами.
По крайней мере в оппозиции ПР активно критиковала «оранжевую» власть именно за игнорирование мнения народа в идеологических вопросах.
Теперь ПР при власти – и оказывается, что народ ждет не дождется, пока власть скажет, как именно ему следует думать. Метаморфоза вовсе не удивительная, и все же показательная.
Еще один показательный момент заключается собственно в замечании высокого должностного лица о том, что власть «обязана» дать народу «четкий и понятный сигнал». Тем более, что Анна Герман сразу после этого утверждения в скобках добавляет: «Я уверена – так будет».
Как нетрудно заметить, пока новая власть не сформулировала никакой общей программы, которая, собственно, и должна была бы стать тем самым «четким» сигналом – как для украинского общества, так и, не будем об этом забывать, для мирового сообщества.
Такой программы нет даже в экономике, которую «регионалы» традиционно считают своим коньком. (Как там, кстати, с выполнением предвыборных обещаний о «налоговых каникулах» и все такое?). Тем более нет подобной официальной программы в области идеологии.
Яркой приметой этого стало неловкое положение, в которое недавно поставил себя «гуманитарный» вице-премьер Владимир Семиноженко, сделавший сначала в эфире одного из ток-шоу пространное заявление о необходимости всесторонней интеграции в межгосударственные структуры под проводом России, а затем вынужденный оправдываться - причем после критики со стороны самого Президента.
В то же время наивно было бы полагать, что новая власть в принципе не дает сигналов в отношении своих намерений на идеологическом фронте. Более того – есть и открытые выступления ее представителей, которые дают определенное представление о теоретическом, так сказать, фундаменте «нового курса».
Правда, этих последних – довольно мало. Кроме уже упомянутой статьи Анны Герман, в их числе можно назвать интервью министра образования и науки Дмитрия Табачника российскому радио «Эхо Москвы».
Равные и «равнее»
Это интервью не осталось без внимания отечественных новостных агентств. По субъективному мнению автора этих строк, оно оказалось самым полным публичным изложением позиции Табачника-министра – которая, как мы знаем из уст самого министра, кардинально отличается от позиции Табачника-политика.
Кстати, если судить по новостям, Дмитрий Табачник в эфире либеральной российской радиостанции оказался незаурядным либералом. Например, о перспективе установления в Запорожье памятника Сталину министр отозвался так:
-В Запорожье произошел, на мой взгляд, совершенно прискорбный факт для начала 21 века - местные органы власти хотят соорудить памятник Сталину. Запрещать государство, на мой взгляд, не должно. Нужно просто сказать, что это местный бюджет. У вас есть возможность закупить кувез для плохо развитых детей, которые родились раньше 7 месяцев, или отремонтировать несколько школ, или соорудить бронзовый истукан человеку, который пролил массу крови своих соотечественников и не своих соотечественников.
Впрочем, знакомство с полным текстом интервью показывает, что либерализм министра по отношению к личности Сталина оказался, если можно так сказать, случайным. Потому что на самом деле Дмитрий Табачник Сталина развенчивать все-таки не собирался, а собирался он развенчивать только всевозможных «бандеровцев». Вот цитата с сайта «Эха»:
Д. ТАБАЧНИК: …Никто не идет сегодня на уровне местных органов власти с предложением соорудить памятник маршалу Берии или, например, министру Строкачу, который со свойственной жестокостью того времени проводил операции против бандеровцев на Западной Украине… А. ВЕНЕДИКТОВ: Вы же знаете мой следующий вопрос! Вы сами на него напросились – про памятник Сталину.
Отвечая на неожиданный, очевидно, вопрос, министр Табачник, как было показано выше, не растерялся. Однако продемонстрировал определенное незнание матчасти: ведь в действительности монумент Сталину собралась устанавливать не местная власть Запорожья, а местные коммунисты. Которые к тому же заверяют, что монумент будет стоять на частной территории – о чем обстоятельно писал «Главред»
Все это, впрочем, мелочи, хотя и показательные. Что же касается тактики и стратегии, в частности, в щепетильном языковом вопросе, то выводы о них можно сделать из других пассажей министра.
А. ВЕНЕДИКТОВ: Объясните мне на примере, а потом мы продолжим. Вот я посмотрел: в Севастополе из 68 школ 67 русских. Как парень из Севастопольской русской школы сможет сдать внешнее тестирование в Харьковский авиационный институт, где преподавание ведется на украинском языке? Д. ТАБАЧНИК: Он сдаст тестирование в своем центре тестирования в городе Севастополь. На русском языке, потому что это был язык преподавания физики, математики, астрономии. А. ВЕНЕДИКТОВ: Так. Д. ТАБАЧНИК: Но, кроме того, он все эти 10 лет учил украинский язык и украинскую литературу. Поэтому преподавание в Харьковском авиационном университете имени Жуковского для него не будет камнем преткновения.
То есть, по Дмитрию Табачнику, сдача тестов на украинском для гражданина Украины, который учился в школе с русским (румынским или венгерским, о чем часто упоминает министр) языком обучения, будет проблемой. А вот пять лет обучения на этом же языке в вузе – проблемой не будут.
Подобная логика вызывает очевидные вопросы. Причем не только со стороны ревнителей сохранения статуса украинского языка, сколько прежде всего со стороны тех же «русскоязычных». Действительно, почему, в таком случае, севастопольский выпускник не может учиться на русском и в университете?
Намек на планы соответствующих реформ можно усмотреть в этом же интервью – там, где Дмитрий Табачник говорит о необходимости предоставить высшим учебным заведениям «как можно более широкую автономию». Но почему об этих планах не говорится «четко и понятно» - как завещает Анна Герман – остается загадкой.
Аналогичная ситуация и с затронутой в разговоре темой об украинском языке кинофильмов, которые демонстрируются украинскими кинотеатрами. По этому поводу министр Табачник утверждает:
-…представительные демократические силы, они же умалчивают, что после введения обязательного перевода художественных фильмов на украинский язык количество посещений в кинотеатрах Львова упало чуть ли не на треть. А это тоже правда! Потому что привлечь зрителя можно только одним – конкуренцией. Сделать дубляж и музыку, и качество перевода фильма – американского, французского, немецкого - на украинский язык лучше, чем это делают те студии, которые на русском. Вот это я понимаю, как европейскую норму поведения. Не заставить, не сломать государственным решением об колено, разоряя прокатчиков, разоряя телепродюсеров, а финансировать и поддерживать продвижение государственного языка.
Откуда у министра данные о львовских кинотеатрах – неизвестно. Впрочем, не будем цепляться к человеку, который когда-то признался в фальсификации предвыборных социологических рейтингов (тем более, что признавался не Табачник-министр, а Табачник-политик).
Тем не менее, вряд ли министр Табачник не знает, что украинский дубляж российских фильмов в Украине никогда не делался и не делается. А что касается западной кинопродукции, то вся она дублируется на русский язык в России.
Следовательно возврат к практике, когда украинские кинотеатры просто будут закупать западные ленты у России, будет означать, что каждый украинский кинозритель в конечном счете будет оплачивать работу российских, а не украинских, студий, переводчиков и актеров.
Очевидно, что подобный курс в поддержку зарубежного производителя не очень-то сообразуется с заявлениями о «продвижении государственного языка».
Аналогичная ситуация, кстати, сложилась и в многострадальной книжной отрасли. В интервью «Эху Москвы» Дмитрий Табачник в который раз упоминает «украинских националистов», которые недемократично требуют поддержки именно украиноязычного книгоиздания. В то время как поддерживать стоит любую книгу, которая издается на территории Украины.
Такие же жалобы звучали со стороны Дмитрия Табачника еще во времена его работы вице-премьером по гуманитарным вопросам в первом правительстве Виктора Януковича.
На практике, впрочем, русскоязычные украинские писатели давно и благополучно издаются в России, привозя оттуда свои книги на родину.
Кроме того, емкость русскоязычного рынка априори больше емкости украиноязычного. Даже в экономике в подобных случаях применяются многообразные квоты и ограничения ради защиты более «слабого» производителя. Тем более они применяются в культурной сфере.
Например, вполне европейская Франция уже не первый год совершенно «неевропейскими», по Дмитрию Табачнику, методами ограничивает количество англоязычной продукции в теле- и радиоэфире. Хотя вопрос вытеснения французского языка английским на повестке дня никоим образом не стоит.
А есть еще и проблема перевода западной литературы, которая сейчас практически всецело поступает в Украину из России. Де-факто «украиноязычные украинцы» лишены права знакомиться с новинками мировой литературы на родном языке.
Государство же, которое в последние пять лет не волновал этот вопрос «по умолчанию», теперь может занять позицию сознательного невмешательства. Тем самым, опять-таки, вынуждая граждан поддерживать зарубежного производителя, и в то же время исключая возможность развития собственной переводческой школы – а ее все же есть из чего развивать.
Ничего общего с равноправием – хоть языков, хоть граждан – подобная политика, очевидно, не будет иметь.
Те же «оранжевые», только в профиль?
Из выступлений и заявлений, подобных интервью Дмитрия Табачника и статье Анны Герман, следует немало выводов, которые, правда, проектируются на перспективу с разной степенью вероятности.
Первый и очевидный вывод заключается в том, что свою гуманитарную, шире – идеологическую политику новая власть собирается вести, опираясь на противопоставление ее политике предшественников. Мол, новая власть будет только исправлять «перегибы» старой.
Именно об этом идет речь и в упомянутой выше статье Анны Герман, и в интервью Дмитрия Табачника.
Однако этот пропагандистский конструкт содержит очевидный изъян. Он заключается в том, что никакой более-менее целостной политики в гуманитарной сфере во времена президентства Виктора Ющенко не проводилось ни одной минуты.
Самой большой опасностью сегодня в этом плане является опасность становления при президентстве Януковича целостного курса на деукраинизацию, более того – на русификацию Украины. Грубо говоря, новая власть стоит перед великим соблазном скатиться к таким же «перегибам» в идеологической сфере, как и предыдущая – но при этом, в отличие от предыдущей власти, попытаться достичь реальных результатов.
Многие политически активные граждане (которым эта активность не надоела после хаоса «пятилетки Ющенко») надеются, что логика укрепления власти подтолкнет Виктора Януковича перейти на позицию Леонида Кучмы. Который, напомним, в 1994 году пришел к власти на откровенно пророссийских лозунгах, но довольно скоро оказался «украинизатором» - и во многом успешнее, чем тот же Ющенко.
С точки зрения интересов любого хозяина Банковой, это действительно справедливо. Однако времена изменились, и Янукович может даже при желании не суметь войти в реку, по которой десять лет с относительным успехом сумел плыть второй президент.
На то есть целый ряд внутренних и внешних оснований.
Во-первых, в усилении своих идеологических позиций в Украине заинтересована Российская Федерация. Это вполне естественно, и эта заинтересованность была у РФ всегда. Но сегодняшняя Россия, пусть и не будучи сверхдержавой в мировых масштабах, по отношению к Украине намного сильнее, чем во времена Леонида Кучмы.
Следовательно и давление на официальный Киев будет намного больше. В то время как сама Украина за предыдущие пять лет заметно ослаблена.
Во-вторых, если главными оппонентами творца предыдущей жесткой системы власти – Леонида Кучмы – были коммунисты, то главными оппонентами Виктора Януковича, претендующего на возобновление «вертикали», объективно являются прежде всего национал-демократы.
Кучма вынужден был осуществлять в самых разнообразных сферах жизни осторожную «украинизацию», чтобы укрепить собственную легитимность в противостоянии с теми, кто мечтал о новом СССР. А в какую сторону внутриполитическая борьба будет толкать Януковича и его команду?
Тем более, что популярность и легитимность Виктора Януковича сегодня ощутимо меньше, чем у Кучмы в 1994 году. Что усугубляется сомнительными с точки зрения Конституции шагами новой власти.
Самый печальный факт заключается в том, что пока еще новая власть во многих вещах демонстрирует точно такие же подходы, что и ее предшественники. Да, по большей части это мелочи – но мелочи показательные.
Так, только в последние дни высшее руководство государства провозгласило несколько знаковых, но откровенно поспешных идеологических решений. В частности – о привлечении российских военнослужащих к парадам в честь Дня победы в разных городах Украины.
Саму идею можно поддерживать или критиковать, однако нельзя не согласиться, что подобное решение требует одобрения Верховной Рады. И в принципе не должно сваливаться на общество, как снег на голову.
Последнее как никто должны были бы осознавать именно «регионалы», которые в 2008 году сорвали одобрение парламентом международных учений на территории Украины (в том числе при участии российских военных) – не заботясь ни о боеготовности армии, ни об имидже государства, а лишь о том, чтобы посадить в лужу Виктора Ющенко.
А в то время, когда писался этот текст, стало известно, что Президент Янукович поручил вице-премьеру Семиноженко и мэру Киева Черновецкому привлечь «побольше детей» ко встрече «Поезда победы», который в канун 9 мая проследует через Киев на пути из белорусского Бреста в Москву.
Дело даже не в том, что подобные поручения не совсем вписываются в конституционные полномочия главы государства. И уж точно не в том, что они никак не сообразуются с обещанием, данным той же Анной Герман в той же статье, – мол, «в отличие от предшественников, нынешнее руководство государства не будет принуждать местные общины организовывать мероприятия по случаю годовщины», а просто «кто захочет, выйдет с георгиевской лентой».
Во-первых, как видим, таки будет принуждать. Во-вторых, с георгиевской лентой каждый желающий выходил и при Ющенко.
Однако что настораживает больше всего – так это по-своему наивная откровенность, с которой новая власть и лично Президент действуют на идеологическом фронте вопреки всем осторожным формулировкам идейно близких интеллектуалов.
Есть что-то в этом от наивности Виктора Ющенко, который тоже был уверен, что владеет эксклюзивными правами на Истину.
Вот только Ющенко раздражал тех украинцев, которые не поддерживали его идеи, по большей части заявлениями и речами. Новая же власть стоит перед опасностью «достать» всех не согласных с ней не словом, а делом.
Вряд ли это будет способствовать единению страны, о котором так любят поговорить в партии Президента Януковича.