Киргизький бунт

Ще зранку у середу говорили про локальний мітинг у Таласі й арешти лідерів опозиції в столиці, а увечері президент залишив Бішкек і було сформовано новий уряд... Де прихильники Курманбека Бакієва? З ким він збирався будувати новий режим «традиційної» демократії, який проголосив буквально за кілька тижнів до свого скинення? Чому Бакієв не усвідомлював, що безжальне руйнування балансу сил у суспільстві та номенклатурі коштуватиме йому влади? З Бакієвим сталося те ж саме, що і з його попередником, першим президентом Киргизії Аскаром Акаєвим. Акаєв – колишній президент Академії наук Киргизької РСР – також починав як новий сучасний лідер, здатний усвідомити інтереси різних регіонів країни і груп впливу у владі. Проте згодом приклад сусідів, президентів інших країн Центральної Азії, виявився спокусливим. Баланс став безжально руйнуватися. І в результаті інтереси тих, хто бажав повалення режиму, збіглись. Опозиціонери, які говорили про киргизьку демократію, об’єднали зусилля з колишніми соратниками Акаєва з півдня країни, незадоволеними посиленням вихідців із півночі. Так і відбулась «революція тюльпанів». Проте Курманбек Бакієв, який виявився її висуванцем, зрозумів тільки одне: Акаєв був слабким президентом. А треба бути сильним – як Назарбаєв, як Карімов, як Рахмонов... Парадокс ситуації й справді полягає в тому, що Аскар Акаєв був найдемократичнішим президентом серед лідерів Центральної Азії. У регіоні не прийнято віддавати владу чи хоча б нею ділитися. «Революція тюльпанів» була можливою тільки тому, що Аскар Акаєв не перетворився на диктатора. А Курманбек Бакієв не встиг ним стати. Він правильно все розрахував – у диктаторів владу не відбирають, вони просто передають її дітям. Він не усвідомив лише того, що його опоненти можуть його випередити. А опоненти – весь Киргизстан. Навіть за Бакієва республіка залишалась найдемократичнішою країною Центральної Азії. Можна, звісно, вважати вже друге повалення влади ознакою нецивілізованості. А можна й усвідомлювати, що киргизи просто не хочуть «мудрого царювання» над собою. Немає цього в їхніх національних традиціях, не можуть вони усвідомити, за які такі заслуги мають десятиліттями жити під пануванням мудрого клану Бакієвих, а замість виборів ходити на курултаї. Адже саме це пропонував їм другий президент за кілька днів до свого скинення. Саме це вважав логічним підсумком «революції тюльпанів». Повалення Аскара Акаєва сприймалось ним як звичайнісінький палацовий переворот за допомогою своїх земляків із півдня країни. Головне тепер, щоб новий президент країни не сприймав скинення Курманбека Бакієва як звичайнісінький палацовий переворот за допомогою своїх земляків із півночі... Та, сподіваюсь, двох щеплень від такої пихатості може й вистачити. І тоді Киргизія залишиться феноменальною країною у Центральній Азії – єдиною країною регіону зі справжнім парламентом, вільною пресою, партійною системою... А це – запорука її обережної, довготривалої, проте реальної інтеграції у світову економіку. Зверніть увагу: з країн Центральної Азії тільки Киргизія входить до СОТ, тоді як сусідній Казахстан будує Єдиний економічний простір із Росією. Нурсултан Назарбаєв – поза сумнівом, набагато сильніший політик, ніж Аскар Акаєв чи Курманбек Бакієв. Проте він обрав інші правила гри, побудував класичну олігархічну державу. І ніхто не скаже вам, чи залишиться ця держава стабільною після Назарбаєва, чи не стане вона ареною боротьби ворогуючих кланів, які сьогодні вміло стримуються царюючим президентом, справжнім «Нурсултаном Казахстану». А от у Киргизії, незважаючи вже на друге повалення легітимної влади, перспективи не такі вже й погані. Це шанс усвідомити реальну ситуацію у власній країні, шанс залишитися вільними від вічних оплесків. А такий шанс уже багато чого вартий сам по собі.