Внеблоковость Украины: «за» и «против»

13 квітня у прес-центрі медіа-холдингу «Главред-медіа» відбулася прес-конференція на тему: «Позаблоковість України: «за» і «проти». Перші кроки нової влади по закріпленню позаблокового статусу України».

У прес-конференції взяли участь:

- директор Інституту євроатлантичного співробітництва Олександр Сушко,

- політичний аналітик, провідний експерт Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії при МЗС України Олександр Палій.



Олександр Сушко, науковий директор Інституту євроатлантичного співробітництва:



Позаблоковість була одним із гасел президентської кампанії Віктора Януковича. Мені дивно, що ставши президентом, він намагається це в той чи інший спосіб реалізувати. Для нас же важливо розуміти от що.



В міжнародному праві не існує якогось визначення поняття «позаблоковості». Тож це слово може тлумачитися кожним на свій розсуд, воно є поза правовим. І в залежності від політичної ситуації трактуватися абсолютно по різному.



Найголовніша вада цього терміну, вада неможливості знайти йому правове визначення, полягає в тому, що він будується на антитезі блоковості. В той же час у міжнародному праві немає і визначення поняття блоковості. Тобто поза що Україна має рухатися і від чого має відмовитися? Адже сьогодні немає жодної організації, яка би позиціонувала себе як блок.



В часи «холодної» війни існував, так званий, біполярний світ і було два антагоністичні політичні блоки – західний і соціалістичний. Тоді вживався термін блоковість і тоді виникла антитеза – позаблоковість. Таким чином країни показували своє небажання приєднуватися до одного з існуючих на той момент блоків.



З тих часів міжнародна ситуація суттєво змінилася. Сьогодні немає жодної організації, яка б зумовлювала блоковість на міжнародній арені. Отже, сама позаблоковість є скоріше ефімізмом чи умовним терміном, який зручно вживати. Чому зручно вживати? Тому що з нього не випливає жодних якісних характеристик. У даному випадку ми матимемо справу навіть зі спробами ввести цей термін в українське законодавство. Для цього вже видані відповідні вказівки політичним керівництвом.



Окрім означених проблем, про які я вже сказав, щодо міжнародно-правової нікчемності цього терміну, оскільки немає його визначення, створюється ще одна проблема. Нова влада в такий спосіб створює в Україні небезпечний прецедент. Коли концептуальне законодавство з питань міжнародної політики, безпеки та національних інтересів переформатовується за наслідком всього-навсього виборів. Насправді, це неприйнятно для будь-якої солідної країни. Тому що для зрілої країни такі речі, як концептуальні погляди на міжнародне становище і зовнішню політику жодним чином не залежать від результатів парламентських чи президентських виборів. І, відповідно, базове законодавство, якщо воно є, ніколи не переформатовується під того чи іншого президента. Можуть ухвалюватися лише деякі зміни, однак такої циклічної зміни законодавства, як правило, не відбувається.



Тобто створюється прецедент, який заохочує будь-яку наступну владу, яка прийде так само скасувати законодавчі акти попередньої влади і ухвалити нове законодавство. Найбільша небезпека цієї ситуації в тому, що фактично створюється прецедент, за якого політичне керівництво під свою передвиборчу програму переформатовує бази законодавства. Це буде використано і наступною владою і не додасть стабільності міжнародному положенню України.



Щодо того, що стосується реальних обрисів цієї політики, в який спосіб вона буде реалізуватися. Зрозуміло, що на сьогоднішній день це намагання знайти комфортне становище, за якого б зникла необхідність робити якийсь вибір або втілювати серйозну політику, в тому числі підготовки та реформування оборонно-безпекового сектору і включення в систему колективної безпеки та оборони. Для цього треба серйозні зміни.



В принципі, це декларація керівництва, яке не прагне серйозних реформ, яке хотіло б бачити ситуацію такою, як вона є. А вона є доволі комфортною. Зараз, після того, як на емоційному рівні досягнутий певний консенсус із РФ, немає жодних ознак незадоволення США та інших держав. Це надзвичайно комфортна ситуація, яка дозволяє Україні перебувати на маргінесі регіональної і глобальної політики, нікого цим не тривожачи.



Інша справа, що така позиція не дає візії розвитку майбутнього для України. Тобто де-факто позаблоковий статус існував у всі часи української незалежності, якщо виходити з того сенсу, який в цей термін вкладають, Україна не входить до якихось організацій, які б носили військово-політичний характер. Напевно, ми де-факто такими і є, якщо я правильно розумію той смисл, який вкладають в цей термін нинішні керівники.



Тож постає питання щодо майбутнього. Є великі сумніви щодо того, що оптимальним засобом забезпечення національної безпеки в галузі оборони є неприєднання до жодних організацій, які мають військово-політичну складову. Тобто більшість країн світу обирають інший формат кооперації і включення до певних колективних систем безпеки та оборони. На цьому тлі Україна виглядає сьогодні білою вороною, яка намагається відіграти роль буферної держави чи скористатися тією ідеєю моста між Сходом і Заходом, яку активно просуває нинішнє політичне керівництво. Тому, можливо, з боку керівництва є сподівання, що така модель з одного боку дасть можливість безконфліктного існування України, а з іншого боку – дасть якийсь зиск від виконання цієї ролі моста.



У мене є великі сумніви щодо продуктивності цієї ідеї, якщо говорити про майбутнє. Країна, яка не планує приєднатися до систем колективної безпеки та оборони, повинна забезпечувати всю свою безпеку й оборону самотужки. Навіть елементарні розрахунки свідчать, що такий підхід є значно дорожчий, неспівмірно дорожчий, яку б ми країну не взяли із класичних нейтральних країн – чи то Швейцарія, чи то Туркменістан. І та, і інша країна, хоча вони знаходяться на різних полюсах світової політики, тратять великі кошти на оборону з розрахунку на душу населення.



В цьому сенсі та орієнтація, яка останні вісім років була в Україні, з метою приєднання до колективної системи безпеки і оборони НАТО, давала можливість оптимізувати витрати на власну безпеку і оборону, зосередившись лише на деяких сегментах, які становлять інтерес в перспективі включення саме в цю систему колективної безпеки й оборони.



Якщо послідовно виконувати ідею неприєднання до політичних організацій, то необхідно бути готовими до того, що Україна залишиться беззахисною, або до значного нарощення військових витрат. Не можна сказати, що ця логіка є вже зовсім абсурдною. Мабуть, певна логіка стоїть за намаганням політичного керівництва країни уникнути тертя і конфліктності, які були в останні роки в українсько-російських відносинах, і заради цього пожертвувати питаннями перспективи членства в НАТО. Однак, на мою думку, така логіка є хибною, оскільки вона не враховує всього комплексу політичного, оборонного, стратегічного характеру. Вона не відповідає принципам та ідеям розвитку України, як молодої демократичної держави, яка шукає своє місце в світі. Тобто така позиція може принести короткострокові вигоди, але навіть у цьому сьогодні, після кількох тижнів спроб реалізації політики позаблоковості у варіанті нинішньої влади, уже видно, що того зиску, який можна було б очікувати, Україна не отримає. Я, наприклад, проти того, щоб торгувати національними інтересами України, але якщо вже хтось почав це робити, то нехай торгує. А в мене просто склалося враження, що їх здають задарма. Тобто сьогодні видно, що Україна нічого не отримала від своєї відмови від вступу до НАТО.



Були сподівання, що взамін на це Росія може дати щось – чи то в матеріальній сфері, чи то в енергетичній. На сьогодні ми бачимо, що окрім рукостискання, рукоплескання і посмішок, Україна взамін на свої суттєві поступки нічого не отримала навзаєм.



І це, на мою думку, є першою серйозною ознакою зовнішньополітичної невдачі нової влади. Тобто здача певних позицій, яких Україна дотримувалася протягом останніх восьми років, - навзаєм не отримання нічого, крім сумнівної моральної сатисфакції. Тобто цей важливий концептуальний момент не зуміли, навіть, вигідно продати. І це матиме далекосяжні результати: російська сторона зрозуміє, що від України можна добиватися суттєвих поступок задарма, нічого не даючи взамін. Якщо єдиною вигодою стала обіцянка Росії розглянути в майбутньому можливість перегляду формули ціни на газ в майбутньому. і це зараз подається, як найбільше досягнення. То в мене постає питання щодо еквівалентності потрібних обмінів на зовнішньополітичній арені.



Поки що в Україні немає цілісності зовнішньої політики і цілісного бачення цієї політики. І це стосується не тільки військово-політичних питань. Наприклад, коли новій владі ставлять запитання щодо Митного союзу. Ніхто так і не насмілився чітко сказати, що ні, це не входить в наші пріоритети. Окрім, Ірини Акімової.



Отже, у тих же росіян створюються певні очікування, які потім нашкодять двостороннім відносинам. Тому що росіяни будуть очікувати від нас чогось, а ця влада, попри всю її гнучкість до російських бажань, все ж таки навряд чи піде на укладання Митного союзу з Росією. Отже, російська сторона вже через кілька місяців скаже: «Так, ви нам безплатно подарували свою перспективу членства в НАТО, підкорегували так, як ми захотіли, гуманітарну політику, але ж ви це зробили, тому що обіцяли своїм виборцям». Це не є поступка Росії. І в Росії це не розглядають як поступку. Тому вони за це нічого не дадуть. А от за що вони справді зможуть дати – це вступ до Митного союзу. Але Україна на це не піде.



Тож в певній перспективі можна сказати, що такий сервільний курс по відношенню до Росії буде шкодити російсько-українським відносинам, тому що сторони не позначили чітко чого вони хочуть від цих відносин.





Олександр Палій, політичний аналітик:



Тривалий час у риториці нинішньої влади була тема довіри зовнішніх партнерів до українського керівництва. Про це на всіх зустрічах говорив Янукович. Але склалося так, що нинішня українська влада є солодкою для всіх – для Росії, для Сполучених Штатів Америки, для Заходу. При цьому вона не є такою вже й солодкою для українського суспільства, народу і його стратегічних інтересів.



Тому що насправді питання НАТО – це єдиний шлях, який може забезпечити в нинішніх політичних умовах безпеку Україну на довгострокову перспективу. Для українських експертів це – аксіома. Просто у нас таке географічне розташування, у нас є відповідний баланс геополітичних сил та їхньої розстановки. Іншого шляху для гарантування безпеки в Україні просто не існує.



Це не означає, що такий шлях не може з’явитися у майбутньому. Але на сьогодні і найближчим часом це – єдиний шлях. Для експертів це абсолютно очевидно.



Коли говорять про позаблоковість, треба розуміти, що в нинішньому світі є максимум три держави, які можуть дозволити собі позаблоковість і бути центрами сили – США, Китай та Росія. Але Росія з певними часовими застереженнями, тому що з огляду на ті процеси, які відбуваються в цій країні, Росія може втратити цю можливість. Тоді вона стане в ряд з тими державами, які не можуть самостійно забезпечити свою безпеку. Я це не виключаю через ті соціально-економічні процеси, які відбуваються в Російській Федерації.



Держава, яка не має ядерної зброї (наприклад, Україна) і економічної безпеки в тому числі… У нас є зав’язка на одну державу по постачаннях газу, зав’язка на дуже обмежене коло держав по постачанню нафти і зав’язка на одну державу по постачаннях атомного палива для наших АЕС. Така держава буде втрачати свої життєві національні інтереси, в тому числі пов’язані із суверенітетом та територіальною цілісністю, незалежністю та самим існуванням цієї країни.



Якщо нинішня влада впевнена в тому, що може досягти позаблоковості, якщо вона така розумна, то чому при нинішній владі (хочу нагадати, що всі ці персонажі перебували при владі з часів Кучми та Кравчука) в Україні найнижчі показники внутрішнього валового продукту на душу населення. При цьому всі країни, які мають набагато кращі показники, зібрані в НАТО та Європейському Союзі. Чому нинішнє керівництво, перебуваючи в тій ситуації, в якій перебуває Україна, вважає, що воно розумніше за керівництво більш успішніших 28 країн Європи?



Нам говорять про приклади позаблоковості окремих європейських держав – Швейцарію, Фінляндія, Швеція і Австрія. Всі ці приклади абсолютно не корелюються з українською ситуацією. По-перше, це винятки. Тобто якщо в Європі існує 46 країн, то майже всі країни, які існують, вже вступили до НАТО або прагнуть вступити.



Такі державі, як Австрія та Швейцарія, є в оточенні країн НАТО та Європейського Союзу. Для них це середовище є природнім. Отримавши всі позитиви, вони не хочуть брати на себе негативи перебування членства в Альянсі, тобто якісь зобов’язання. Але при цьому перебуваючи в оточенні країн НАТО, вони користуються повним захистом цих країн.



Що стосується Швеції і Фінляндії. Шведський нейтралітет – це дуже цікава річ. Вже десятиліття як розсекречено документи «холодної» війни, в яких записано, що Швеція в 1949 році підписала угоду із США, як представником НАТО про те, що у випадку гарячої війни на континенті, вона стає еквівалентом НАТО і буде на боці США. Тобто її нейтралітет дуже умовний. Швеція дуже активно працює зараз із Альянсом по всіх програмах. По суті вона була союзником Заходу під час «холодної» війни і залишається ним на сьогоднішній день.



Щодо Фінляндії. У Фінляндії на сьогоднішній день вже три роки відбуваються дискусії і оцінка Міністерством оборони. Тобто Кабінет міністрів прямо дав вказівку Міністерству оборони підготувати план вступу Фінляндії до НАТО. Цей вступ сьогодні в Росії розглядають як цілком реальну перспективу.



Кардинальна відмінність цих позаблокових держав від України полягає в тому, що вони невеликі. За великим рахунком вони нікому не потрібні. Контроль над цими країнами нічого не вирішить в Європі. І це кардинально відрізняє їхню ситуацію від української. Тому що Україна є дуже великою державою, найбільшою в Європі. Це держава з виходом до стратегічних регіонів із населенням 46 мільйонів осіб. Це держава із відповідним військово-промисловим, економічним та транзитним потенціалом. І контроль над Україною набагато важливіший для потенційного недоброзичливця, ніж контроль над такими державами, як Фінляндія, яка має 4 мільйони населення, чи Швеція, яка має 7 мільйонів населення. Ці держави як «невловимий Джо», який є невловимим через те, що його ніхто не ловить. А Україну, на жаль, ловлять.



Це дуже добре видно по тому, що на нашій території відбувалися події двох останніх світових воєн. Власне кажучи, у цих війнах йшла боротьба за контроль над Україною. Всі ці ситуації є для нас дуже загрозливими: після кількох геноцидів, після кількох воєнних проблем не можна говорити, що Україна може бути захищена, не маючи ядерної зброї і не перебуваючи у військово-політичному альянсі, це повна безвідповідальність.



Я думаю, що нинішня влада здає інтереси і на вербальному рівні, і на фактичному рівні, не отримуючи нічого в обмін на це. Безпека країни для будь-якого політика чи державного діяча, який поважає цю країну, це пріоритет номер один. Без безпеки в світі всі інші цінності нічого не означають.



Наприклад, мав Кувейт дуже процвітаючу економіку в 1991 році, але він не мав безпеки. Все закінчилося тим, що його просто приєднали в якості провінції, а його всі багатства були захоплені. Тобто багатство і добробут без безпеки – це швидше загроза для існування держави. Тому що є багато претендентів на цей добробут.



Як тільки встановлюється членство в НАТО, ми бачимо колосальне зростання інвестицій в усіх країнах Східної Європи. Сьогодні найбідніша країна Європи, Болгарія, яка починала у набагато гірших умовах, яка не мала стратегічних підприємств, яка не має транзитного потенціалу, яка нецікава з транзитної точки зору, має в 2-2,5 рази більший дохід на душу населення, ніж Україна. Тобто вони стартували з гірших умов, але завдяки вступу до НАТО та ЄС, вони зараз в кращих умовах. І це найбідніша країна в Європейському Союзі. Те саме можна сказати про Румунію та Польщу. Тобто до тих країн, які гарантують собі безпеку, по-іншому ставляться інвестори, зовсім не так, як до країн, де можуть виникнути якісь конфлікти, які є нестабільні і незрозумілі для західних інвесторів. Це все очевидні речі, які підтверджуються арифметично, які підтверджуються статистикою по всіх країнах світу, починаючи від Словенії і закінчуючи Естонією. Це речі, які наші політики не хочуть помічати.



Я думаю, що наше нинішнє керівництво затиснуте в певні персональні залежності від Росії. Нинішнє керівництво сьогодні загнало себе своєю антинатівською риторикою у глухий кут, з якого вийти в національних інтересах достатньо важко.



З цього приводу колись французький президент Де Голь сказав, що краще я зраджу своїх виборців, ніж я зраджу свою країну. Думаю, що було б дуже добре, якби на окремих політиків з Партії регіонів найшло таке прозріння, що риторика – це одне, а практичні інтереси держави, які зрозумілі для абсолютної більшості експертів, - це речі, які мають виконуватися, тому що це питання виживання держави.



З іншого боку ми бачили певні заяви з боку Януковича, що він має намір виконувати підписані Україною документи, зокрема, виконувати річну програму Україна-НАТО. Навіть з’явилися натяки з боку українських працівників Міноборони, що цей річний план буде продовжено. Це безумовний позитив.



Крім того, Янукович заявив, що він налаштований на виконання хартії Україна-США. ця Хартія була підписана у грудні 2008 року. Там закріплені механізми співпраці України зі Сполученими Штатами Америки. Крім того, записана дуже хороша фраза про те, що суверенітет і територіальна цілісність України є життєвим інтересом США. Чи є у Януковича політична воля, щоб наповнити цю фразу реальними діями, ми ще не знаємо. Оскільки США демонструють на нинішньому етапі намагання уникнути якихось додаткових ліній відповідальності. Україна може добитися підтримки своєї територіальної цілісності, суверенітету і незалежності, якщо сама серйозно поставиться до них. За нас це ніхто не вирішить, навіть якщо були записані такі красиві слова у двосторонніх документах. Я думаю, що їх потрібно наповнювати змістом і не «гнати порожняк» в тих питаннях, які є ключовими для самої держави.



На жаль, ми побачили по кадровій політиці нинішньої влади, що вона не є повністю суверенною в цілій низці дуже важливих для країни питань. Я думаю, що це велика помилка – штучне створення напруги в країні по лінії гуманітарних питань. Тобто Янукович постійно говорив про об’єднання країни, але зробив такі кадрові призначення, які не об’єднують навіть арифметичної більшості. Тобто це заганяння себе в нішу максимум третини електорату. Цими кадровими призначеннями, особливо в гуманітарній сфері нинішній президент сам загнав себе в цю нішу, в якій він не виграє на демократичних виборах. Тобто перспективи така електоральна політика не має. Мені здається, що президента просто підштовхують, щоб він запровадив у нас авторитарний режим, відновив керованість, про що він постійно говорить.



Політика позаблоковсті і намагання її закріпити законодавчо є обмеженням дієздатності української зовнішньої політики. Це обмеження її потенціалу маневру. Самообмеження. Але в обмін на це самообмеження і на обмеження власного суверенітету в законодавстві Україна не отримує абсолютно нічого, жодних гарантій, жодних вагомих документів безпеки. Навіть у договорі про обмеження стратегічних наступальних озброєнь між Росією і США не було записано питання гарантії безпеки України. Тобто Україна сама себе обмежує розмовами про позаблоковість. Навіть якщо відбудеться включення цих питань до законодавства, Україна не отримає абсолютно нічого. Зрозуміло, що це є послідовна гра проти інтересів країни: Україна відмовляється від можливостей політичного і дипломатичного маневрів, при цьому отримуючи нуль або навіть від’ємну величину. Я думаю, що це нерозумна і некваліфікована політика, яка по суті є не торгівлею, а здачею національних інтересів.