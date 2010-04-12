Американская мечта Януковича

Сегодня Президент Виктор Янукович встретится со своим американским коллегой Бараком Обамой.

И не единожды, на что надеялись оптимисты, а дважды – полчаса утром и еще полчаса во второй половине дня.

Хотя до последнего момента не было известно, найдет ли Обама свободную минутку хотя бы для символического рукопожатия и обмена несколькими тезисами с украинским Президентом в кулуарах саммита по ядерной безопасности (на который Янукович, собственно, и приехал). В Америке решение американской администрации провести полноценную встречу с новоизбранным украинский Президентом объяснили значением, которое США придает Украине.

Кроме Барака Обамы Виктор Федорович начнет свой визит со встречи с главой МВФ Домиником Стросс-Каном. Очевидно, что на этой встрече речь пойдет о перспективах предоставления Украине очередного транша МВФ и обещанных Януковичем реформах. Более того, Украина для МВФ не менее важна, чем МВФ для Украины. Ведь в 2009 финансовом году Украина была второй (после Мексики) по сумме кредита, который МВФ согласился выделить по программе stand-by.

В числе других встреч Януковича на протяжении понедельника-вторника стоит отметить встречу с российский президентом Дмитрием Медведевым, визит которого в Украину запланирован на середину мая, и главой КНР Ху Дзиньтао. Встреча с последним – дань анонсированному Януковичем расширению дипломатической географии Украины.

Впрочем, этот визит в американскую столицу украинский Президент попытается использовать преимущественно затем, чтобы заручиться поддержкой американской администрации. «Главред» попытался выяснить, удастся ли Януковичу осуществить подобный план-максимум и что для этого нужно.

Символичный и важный

Хоть этот визит Президента Януковича в США ни рабочий, ни официальный, поскольку Виктор Федорович будет присутствовать на саммите наряду с более чем четырьмя десятками других глав государств, но внимания и значения этому визиту в украинской столице придают немало. И не зря. Ведь это первый визит Януковича в качестве президента на американскую землю, и к новому украинскому руководству будут присматриваться. «Участие Януковича в этом саммите даст возможность представить, с одной стороны, новую украинскую власть, а с другой стороны – наладить диалог с американской администрацией. Это также даст возможность донести до американской стороны проблемы, с которыми столкнулась Украина и которые пытается решить, призывая к этому и остальные страны», – рассказывает «Главреду» экс-министр иностранных дел Анатолий Зленко, который во времена премьерства Януковича был его советником.

Очень важно, чтобы этот визит был более чем символичным и чтобы он представил некую содержательную сторону двусторонних отношений. Иначе обе стороны потеряют к ним интерес. Для Украины нынешняя Америка довольно далека, и не только в географическом смысле, а в Киеве не очень понимают, что полезного они сумеют извлечь из украинско-американских отношений. Причем, по словам бывшего посла Украины в США Юрия Щербака, Януковичу придется учесть, что сейчас у США совсем другие приоритеты, которые сфокусированы на Афганистане, Иране и на сокращении стратегических наступательных вооружений с Россией. «Украина для США в настоящий момент находится на каком-то там 50-м месте приоритетности. Времена президентства Клинтона миновали, и Украина уже не стоит на первых местах приоритетности американской внешней политики, как, впрочем, и вся Центральная и Восточная Европа», - объясняет «Главреду» дипломат.

«Учитывая украинско-американские отношения последних двух лет, факт встречи и переговоров на высшем уровне – это уже определенный успех. Хотя содержательная часть также очень важна, и в этом смысле не могу утверждать, что сейчас у украинской стороны есть ясное видение того, как воспользоваться этими возможностями, которые, в частности, заложены Хартией об особом партнерстве между Украиной и США. В этой Хартии есть много пунктов, относительно которых нынешнее украинское руководство по сравнению со своими предшественниками изменило позицию. Поэтому нынешний визит должен был бы дать ответ на вопрос, например, об усилении энергетической безопасности в регионе, о новых энергетических проектах и о том, как это будет соотноситься с идеей о создании газотранспортного консорциума с „Газпромом”, о которой не говорили в течение последних шести лет. Также американцам будет интересно услышать, интересует ли украинскую власть реформирование энергетики Украины при содействии США», - рассказывает «Главреду» научный директор института Евроатлантического сотрудничества Александр Сушко. По его наблюдениям, сейчас ни с украинской, ни с американской стороны нет ясного видения возможностей на этом направлении. Это свидетельствует об определенной инерции и настороженности с обеих сторон, но в то же время и об определенных надеждах.

Также эксперт добавляет, что если уж одним из риторических лозунгов нового руководства Украины является прагматичная внешняя политика, то интересно было бы увидеть, чего именно прагматичного они ожидают от украинско-американских отношений. Пока же мы не услышали никаких месседжей от нового украинского руководства относительно тематики отношений с США. Об определенной апатии к этим отношениям с обеих сторон свидетельствует и то, что начатая в декабре работа новой межгосударственной комиссии по стратегическому партнерству между Украиной и США за четыре месяца своего существования так и не смогла похвастаться какими-то разработками. Пока новая украинская власть не показала, как она будет пользоваться этой серьезной площадкой. В отличие от аналогичной комиссии с Россией, о деятельности которой мы слышим чуть ли не ежедневно, украинско-американская комиссия пока плетется в хвосте.

Зато у президента американского Проекта по переходным демократиям Брюса Джексона более оптимистичные ожидания в отношении визита Януковича в США. «Начиная с поздравительного звонка Обамы Януковичу по случаю победы на президентских выборах, украинско-американские отношения были очень хорошими», - рассказывает он «Главреду».

Обама в цейтноте

По мнению Щербака, Януковичу во время визита в Вашингтон стоит напомнить американцам об их обязательствах по безопасности перед Украиной, указанных в Будапештском меморандуме. «Также должен пойти разговор о помощи США Украине в преодолении последствий экономического кризиса. То же касается и МВФ. Ведь без кредитов МВФ, главный голос в котором имеют США, не может быть и речи о возврате инвесторов и атмосфере доверия к Украине. Было бы важно предложить несколько совместных украинско-американских проектов по сотрудничеству в определенных областях, - утверждает Щербак. – Но если у новой команды нет внутренних проектов для Украины, и она только собирается их разрабатывать, то не нужно показывать, будто это визит, решающий все вопросы. Поскольку его провал может очень плохо сказаться на наших двусторонних отношениях. Нас снова могут отбросить на маргинес американской внешней политики. Скажут, что украинцы не подготовились и отнеслись к этому несерьезно». Провалом визита Януковича в США, по словам дипломата, можно будет считать ситуацию, при которой во время встречи с представителями американской администрации команда Януковича не предложит ей никаких конкретных проектов по сотрудничеству. Поскольку в таком случае это будет формальный пустой визит.

Камо грядеши, мистер Янукович?

По мнению американского эксперта Брюса Джексона, после нескольких лет нестабильности в Украине, когда в Вашингтоне успели ощутить усталость от Киева, сейчас у Вашингтона сложилось приятное впечатление от Президента Януковича из-за возобновления в Украине стабильности. Ющенко в США на протяжении последних двух лет его президентства серьезно не воспринимали, поскольку он неоднократно доказывал, что не контролирует ситуацию внутри страны. Зато сейчас Януковича после быстрой консолидации им власти в этом упрекнуть точно не могут.

А между тем интересно, что в Вашингтоне скажут (и вообще вспомнят ли?) о сомнительных с точки зрения действующей украинской Конституции внесенных в регламент Верховной Рады изменениях и, соответственно, формировании коалиции «тушек». Впрочем, в этом смысле прошлонедельное решение Конституционного суда Украины, которым коалиция в Верховной Раде фактически легитимирована, было очень своевременным. В США непременно должны были бы поинтересоваться, куда же Янукович стремится двигаться – в зону свободной торговли с ЕС или в Таможенный союз России, Казахстана и Беларуси, а также в НАТО или к какой-то внеблоковости.

С одной стороны, американская администрация через неформальные каналы уже неоднократно давала понять, что Януковичу не стоит извлекать из ящика Леонида Кучмы игру в многовекторность, даже в ее риторической форме. С другой же стороны, после теплых приемов Президента Януковича в Брюсселе и Москве слишком критическое публичное отношение американцев к новому Януковичу во время его первого визита в США в новом статусе может сыграть на руку Кремлю. Не секрет, что последний любит повторять, что Украине стоит возвращаться в лоно «России-матушки», поскольку на Западе ее не ждут.