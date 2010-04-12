«Зіркова хвороба» космонавтики

12 квітня Україна відсвяткує День космонавтики. Серед усіх великих свят із радянським минулим це, напевно, найбільш політично нейтральне.

А тому й найменш суперечливе: представникам усіх політичних сил та поглядів однаково приємно, що Україна – таки космічна держава. Незважаючи ні на що



Українці бували у космосі. Україна розробляє і випускає супутники та ракетоносії і бере участь у низці поважних міжнародних космічних програм. Космічна галузь є однією з небагатьох високотехнологічних галузей української економіки, яка справді є конкурентоспроможною у світових масштабах. Тому День космонавтики – і досі «наше» свято. Та є одне «але». Галузь потребує не лише перманентних вшановувань і ретроспекцій від першого польоту Юрія Гагаріна у космос і донині, а й постійного, всебічного розвитку та опіки з боку можновладців. Та якраз «опіка», на жаль, набуває подекуди дивних форм. А втручання політичних мотивів у космічну царину гальмує й без того не дуже швидкий її розвиток. Так, лише за минулі 14 місяців Національна космічна агенція України двічі змінювала голів.

Свій до свого по своє

Найбільш дивним на посаду голови НКАУ було призначення Олександра Зінченка. Уряд Юлії Тимошенко віддав йому це крісло 12 лютого 2009 року. Це був яскравий випадок втручання політичних симпатій у космічну галузь. Свого часу Зінченко пішов із посади голови Секретаріату Президента, звинувативши Віктора Ющенка у кумівстві, а потім «осів» у Блоці Тимошенко, де очолював фракцію БЮТ у Київраді. Його зв’язок із космосом обмежувався боротьбою з Леонідом Черновецьким: за освітою Зінченко фізик-теоретик, а за робочим «покликанням» – комсомольський активіст.

Незадовго до цього мер Черновецький хотів відправити Зінченка «під землю», пропонуючи посаду голови Київського метрополітену. Але доля та Юлія Володимирівна розпорядились так, що замість підземки він зайнявся космосом та ракетобудуванням. При цьому Зінченко «потіснив» керівника НКАУ, Героя України Юрія Алексєєва – екс-гендиректора «Південмашу», одного з найдосвідченіших спеціалістів галузі, який упродовж чотирьох років обіймав цю посаду. За всієї поваги до пана Зінченка заміна мала дещо нерівноцінний вигляд. Особливо за умов жорсткої економічної кризи: у 2009 році НКАУ став перед небаченим недофінансуванням. У медіа з’являлись припущення, що Зінченко йде розвивати не стільки космічну галузь, скільки... вітряну енергетику. Адже саме НКАУ виступало координатором національної програми будівництва вітряних електростанцій, а Зінченко незадовго до цього став співзасновником підприємства «ПланЕКО», яке, окрім іншого, займалося й будівництвом «вітряків».

Щоправда, довго Зінченко на цій посаді не протримався. У березні цього року він написав заяву про звільнення за власним бажанням. За словами Зінченка, він намагався «розчистити фундамент» для докорінної реформи галузі, але йому забракло часу. Новий Кабмін повернув на посаду Юрія Алексєєва. Вбачати у цьому «реванш біло-синіх кадрів» не варто: вперше Алексєєв очолив НКАУ за президентства і з подачі Віктора Ющенка і є швидше знаним фахівцем, ніж політично заангажованою кандидатурою.

Нове – це добре забуте старе

Зараз перед НКАУ та її «новим старим» головою стоїть складне завдання – ефективно виконати Загальнодержавну цільову науково-технічну космічну програму на 2008–2012 роки. І це при тому, що розробляли її якраз перед світовою економічною кризою. Зауважимо, що, на відміну від деяких аналогічних держпрограм, ця складається не стільки з красивих слів, скільки з конкретних завдань. Про те, наскільки реальним є їх виконання, «Главред» запитав у заступника голови НКАУ Едуарда Кузнєцова.

«У принципі, ми тримаємось, – каже пан Кузнєцов. – Так, незважаючи на справді складні часи, нам вдалося втримати 9–10% світового ринку. (Щоправда, на тлі загальносвітового падіння. – Прим. “Главреда”). Тривають виконання програми та виробництво ракетоносіїв “Дніпро”, діють проекти Sea Launch та Land Launch, наша ракета “Циклон-3” вивела на орбіту російський супутник “Коронас-Фотон”. Криза по нас, звісно, вдарила – ми ж самі не у космосі, земні проблеми нам не чужі. Якщо хочете приклад поганої новини – саме через кризу ми змушені були перенести запуск супутника “Січ-2” з квітня на жовтень цього року. Але загалом не все погано – створення “Циклону-4” триває й триватиме. Роботи зі створення супутника зв’язку... Добре, не казатиму “продовжуємо” – “реанімуємо”».

Поверненню старого керівництва пан Кузнєцов радий. «Раніше підходи були невизначені – все-таки працювала далека від космічної тематики людина. Із поверненням Алексєєва робота нормалізувалась, почали повертатися старі кадри. Наприклад, першим заступником голови НКАУ знову призначено Сергія Бауліна, на посади голів департаменту повернулось багато фахівців, які Зінченком були свого часу замінені на не завжди професійних менеджерів. Але у сумі заміна керівництва, економічна криза та недофінансування все-таки помітно вдарили по НКАУ. Гадаю, 2010 рік у нас піде більшою мірою на відновлення після 2009-го».

Із прицілом на майбутнє

Те, що новий Кабмін призначив головою НКАУ людину, яку свого часу називали «креатурою Ющенка», може свідчити про часткову деполітизацію організації. У фаховості команди Алексєєва особливих сумнівів немає. Тож у подальші кілька років НКАУ доведеться вирішувати швидше проблеми фінансово-технічного, ніж політично-кадрового характеру. Головною проблемою галузі залишається найбільш популярне запитання в країні: «де взяти кошти?». Щоправда, є й інші – «як не втратити ринки?» та «як подолати проблему старіння фахівців?».

Щодо першого питання, то тут нам дещо допомагає світова кон’юнктура із загальним зниженням урядових витрат на космічні програми. Другий пункт, на жаль, доволі актуальний для всіх держав колишнього Радянського Союзу: занадто багато спеціалістів середнього віку «пристосувалося» і працює не за спеціальністю, а молодих просто замало.

При цьому космічна галузь була і залишається найперспективнішим із високотехнологічних виробництв України. Головне – не втратити хоча б уже завойованих позицій. Тоді 12 квітня і через 50 років залишиться для нас важливим святом.