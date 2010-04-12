Летчик Вячеслав Сидоров: «Пилот Качиньского должен был уйти на запасной аэродром»

12 апреля 2010, 17:15

Причины ужасной катастрофы самолета под Смоленском, в результате которой погиб президент Качиньский, пока не установлены.

Следственная группа во главе с премьер-министром Путиным работает в России. Поляки ведут свое расследование.

Сегодняшний собеседник «Главреда» - опытнейший украинский пилот-инструктор Вячеслав Сидоров. В свое время именно он был командиром экипажа самолетов, летавших с Папой Иоанном Павлом II, украинскими президентами и высокопоставленными чиновниками.

Вячеслав Михайлович, прокомментируйте наиболее популярные версии катастрофы, озвученные в СМИ: ошибка пилота/ приказ Леха Качиньского садиться в Смоленске, вызванный нежеланием делать посадку в Беларуси или в Москве?

Вторая версия мне кажется более правдоподобной, чем первая. В случае изменения плана полета пилот, управляющий самолетом с главой государства на борту, обязательно согласовывает с ним ситуацию. Пилот понимал, что необходимо уходить на запасной аэродром, и обязан был сказать об этом высокопоставленному пассажиру. Президент, в свою очередь, мог с ним не согласиться и настаивать на посадке в ранее обусловленном аэропорту. Осмелюсь предположить, что в этой ситуации мнение первого лица могло стать решающим. Это очень похоже на правду. Ведь известно же, что аэродром под Смоленском не совсем удобен для посадок гражданских самолетов.

Что вы имеете в виду, когда говорите «аэродром не совсем удобен»? Он как-то по-другому оборудован, чем остальные?

Да. Этот аэродром предназначен для посадки военных самолетов. То есть он может принимать и гражданские борты, но погодные условия должны быть лучше, чем 10 апреля.

Понимаете, оснащение гражданских воздушных судов отличается от оборудования, которое стоит в аэропортах для принятия гражданских самолетов. Не буду говорить, как был оснащен самолет Качиньского, поскольку этого не знаю.

Тем не менее, совершить посадку на аэродромах, предназначенных для гражданской авиации, легче, чем на военных. Дело в том, что гражданские аэродромы оборудованы так, что самолет может сесть практически в тумане. На аэродроме, на который пытался приземлиться самолет Качиньского, такого оборудования не было.

Есть ли какая-то инструкция, обязывающая пилота согласовывать смену маршрута полета с первым лицом государства, находящимся на борту?

Да, есть соответствующие документы, которыми пользуется каждый пилот, который управляет самолетом с руководителем государства на борту.

Но ведь пилот лучше знает, где безопасней посадить самолет, чем руководитель высокого уровня! Даже если речь идет о президенте государства!

Совершенно верно. Это и есть тот пресловутый человеческий фактор, о котором все время говорят. Сам пилот (без соответствующего приказа) на рожон бы не полез. Но это только мои субъективные предположения, а как было на самом деле, мы узнаем из официальных источников.

Сразу же после катастрофы СМИ сообщали, что самолет с Качиньским пытался зайти на посадку несколько раз. Каковы шансы совершить благополучную посадку в условиях тумана?

Один шанс из ста. Могу предположить, что президент мог убеждать пилота еще и еще раз попытаться совершить посадку. По собственному опыту знаю, что каждая попытка сесть в тумане требует неимоверного количества энергии. Во время третьей или четвертой попытки очень трудно сосредоточиться. В конце концов, перенапряжение пилота тоже могло сказаться.

На борту разбившегося самолета летели высокие военачальники. Ведь они могли посоветовать президенту отказаться от идеи сесть под Смоленском и лететь на запасной аэродром?

Не знаю, как у поляков, но у нас Президент с супругой сидит отдельно от остальных пассажиров. Консультации даже высококлассного летчика, находящегося вне кабины пилота, настолько же «важны», как и человека, который вообще никогда не летал. Ведь чтобы принять правильное решение, необходимо находиться непосредственно в этой ситуации.

То есть остальные пассажиры могли фактически не знать, о чем разговаривают президент и летчик?

Совершенно верно. Но даже если бы и знали, то никак не смогли бы повлиять на этот разговор. Перечить президенту решится не каждый – это раз. Кроме того, необходимо знать всю ситуацию на данном аэродроме, видеть показатели на приборах и т.д.

Этой авиакатастрофы можно было избежать? Как?

Только уйти на запасной аэродром.

В вашей практике были критические ситуации, подобные той, о которой мы говорим?

Нет. И Слава Богу. Был, правда, случай, когда мы должны были приземлиться в Борисполе, но лил проливной дождь. Мы сказали президенту: «В Борисполе сесть нельзя. Нужно уходить на запасной аэропорт». Первое лицо прислушалось. Все закончилось благополучно.
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