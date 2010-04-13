Вызовы Литвина

Владимир Литвин со стороны выглядит признанным ветераном пребывания во власти.

Только орденских планок и звезды Героя Украины на лацкане пиджака не хватает. Сегодня парламентский президиум сложно представить без этого гибкого и склонного к компромиссам политика. Но даже вхождение литвиновцев в коалицию «Стабильность и реформы» не избавляет Владимира Михайловича от необходимости действовать активно, чтобы не превратиться в «спикера по вызову».



Условия для увеличения политического веса парламентского председателя, откровенно говоря, не самые лучшие. Он руководит самой маленькой фракцией (20 парламентариев) Верховной Рады, в которой добрая половина нардепов больше оглядывается на Василия Хмельницкого, чем равняется на спикерское кресло. К тому же парламентско-президентская республика, которой является Украина согласно Конституции, за последнее время явочным порядком превратилась в президентскую. И сколько бы Владимир Михайлович ни демонстрировал «чувство глубокого удовлетворения», что наконец-то заработала прямая телефонная линия, связывающая его с Президентом, ему придется приспосабливаться к новым условиям работы. Проще говоря – подстраиваться под пожелания с Банковой.



Одно из ближайших осложнений в спикерской жизни – грядущий прирост коалиционных рядов. С одной стороны, спикеру это на руку – Верховная Рада может превратиться в конвейер по принятию решений, а рейтинг Литвина всегда был привязан к популярности законодательного органа. С другой – многие помнят, насколько некомфортно чувствовал себя Владимир Михайлович, когда в парламенте существовало большинство, на работу которого он был не в силах повлиять. Увеличение численности коалиции нивелирует значение фракции Литвина, и без того получившей министерские портфели либо «второго сорта», либо для людей, которых сложно назвать выдвиженцами спикера. Благодаря продавленному варианту парламентского Регламента уволить председателя Верховной Рады сегодня затруднительно, но вряд ли Литвин захочет играть роль «болвана» в «региональном» политическом преферансе. Затеют, например, на Банковой в очередной раз переписывание Конституции, и тогда от спикера потребуется не вольнодумство, и даже не политическое прикрытие, а планомерная работа под лозунгом «Идеи Президента Януковича – в жизнь!»



После президентских выборов и формирования коалиции только ленивый новый оппозиционер не предсказывал Владимиру Литвину участь Александра Мороза. Парадоксальность ситуации очевидна: Владимир Михайлович и Александр Александрович друг друга заметно недолюбливают, но оказались в одной политической нише. Правда, путь к союзу с «регионалами» и коммунистами Блок Литвина и СПУ прошли разный. Зато понятно, почему Литвин как заклинание повторяет тезис «парламентские выборы пройдут осенью 2012-го»: если Верховную Раду избирать досрочно, тема «спикерского предательства» будет благодатной для нескольких участников избирательного процесса. Кстати, оппозиционеры припомнят Владимиру Михайловичу и его недавние обещания принять Государственный бюджет на 2010 год вместе с программой действий правительства без обсуждения – в ответ на блокирование трибуны. Сколько бы спикер словесно ни атаковал оппозицию, роль парламентского пристава, наводящего порядок в сессионном зале, Литвину вряд ли по душе, ему куда интереснее добиваться результата непублично.



Владимиру Литвину приходится постоянно продвигать тему смены избирательной системы. При этом спикер готов и к открытым партийным спискам, и к возвращению к мажоритарной системе выборов, чего не скажешь об основных политических игроках. Хотя и «регионалы», и представители БЮТ позволяют себе риторические упражнения относительно смены алгоритма выборов, до конкретных решений дело не доходит. Не исключено, что при нынешнем политическом раскладе закрытые списки сохранятся – зачем Януковичу и Тимошенко усложнять себе жизнь перспективой появления внутрипартийных конкурентов? К тому же, как показала президентская кампания 2010 года, активные хождения Владимира Литвина в народ вкупе с массированной рекламной кампанией на телевидении и внешних носителях имели чрезвычайно низкий КПД. Возможно, голоса, отданные за Литвина, прикарманили более влиятельные политики. Но кто даст гарантию, что и после смены избирательной системы подобного казуса удастся избежать в мажоритарном округе, где будет баллотироваться Владимир Михайлович? В таком случае после поражения отсидеться в Академии наук не удастся – придется выходить на политическую пенсию. К тому же негативный сценарий может серьезно повлиять на карьеру братьев спикера – шефа Государственной пограничной службы Николая Литвина и генерал-майора Петра Литвина.



Исходя из реальных возможностей, предоставляемых статусом и политическим влиянием, Владимир Литвин играет роль защитника национальной идентичности в условиях сближения с Россией, которым новое руководство Украины словно просит прощения у Кремля за президентскую каденцию Виктора Ющенко. Спикер подчеркнул, что придание русскому языку статуса государственного в Украине нанесет украинскому языку непоправимый ущерб, и назвал утопией идею союза России, Украины и Беларуси. Литвин старательно нащупывает нишу «нешароварного» патриота – говорящего с российскими политиками на русском, но пытающегося отстаивать национальные интересы.



Главная на сегодняшний день проблема Литвина – его зависимость от старшего политического партнера. Вероятно, он сработается с Виктором Януковичем, но никогда не станет для главы государства своим. Куда вероятнее сценарий, при котором «регионалы» «поблагодарят» союзника за помощь торпедированием его на парламентских выборах – такой сценарий уже был разыгран в марте 2006 года. Владимиру Михайловичу хорошо бы прыгнуть выше головы, доказав собственную значимость, но политическая ситуация работает против него.