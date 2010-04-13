Николай Катеринчук: «Если бы я занимался юридическим сопровождением Тимошенко, она бы победила»

Плана «Б» у Тимошенко не было. Вины Портнова в этом нет.

Договариваясь об интервью с лидером Европейской партии Украины Николаем Катеринчуком, мы в первую очередь рассчитывали узнать, к какому оппозиционному крылу он примкнет на следующих выборах. Несмотря на кулуарную информацию о переговорах с Тигипко, сам Катеринчук пока не ассоциирует свое политическое будущее ни с одним из оппозиционных лидеров.



Плавно наш разговор переключился на причины существующей напряженности внутри оппозиции, на невостребованность юридических идей Катеринчука на выборах и фиаско Тимошенко, которая могла, да не сумела выиграть. Подробнее об этом читайте в интервью Николая Катеринчука «Главреду».



-- «Конституционный суд сузил права граждан и дал больше прав депутату»



Конституционный суд пришел к выводу, что коалиция может формироваться и фракциями, и отдельными депутатами. На ваш взгляд, на Конституционный суд оказывали давление, вынуждая его узаконить коалицию «тушек» любой ценой, или аргументы судей убедительны?

С юридической точки зрения никакой логики в решении нет. Я думаю, что тут больше политики, нежели права. Если исходить из толкования способа формирования коалиции с участием фракций, данное Конституционным судом в 2008 году, то появление нового Регламента не меняет и не может изменить предыдущее решение суда. Наоборот, решение о формировании коалиции, зафиксированное в новом Законе о регламенте, противоречит ст. 83 Основного Закона.



В свою защиту председатель КС Андрей Стрижак апеллирует к новому Регламенту, который суд не мог проигнорировать.

Конституционный суд своим решением дал толкование по этому вопросу в 2008 году, и оно до сегодняшнего дня не изменено. Если бы судьи сейчас новым разъяснением отменили бы старое свое решение, сославшись на то, что у нас появился Регламент, который они тогда не учитывали, и он не противоречит Конституции, тогда можно было бы.



Судьи утверждают, что депутаты, являясь слугами всего народа, а не только фракции, равны перед законом, и никто не может запретить им принимать участие в формировании коалиции…

Если мы говорим о голосовании, то это – право депутата. А формирование фракций — это право избирателей. Каждый депутат, избранный по списку определенной партии, пишет заявление о вхождении во фракцию. И фракции создают коалицию. Выход депутата из фракции на основании его заявления влечет утрату им мандата. Если его исключили из фракции – то этот момент не прописан в законе, хотя появляется внефракционный депутат. И вот эти внефракционные депутаты, которых у нас уже четыре в парламенте, по идее, могли бы присоединяться к любой коалиции на индивидуальной основе. Это было бы правильно.



То есть против участия внефракционных депутатов в коалиции вы не возражаете?

Коалиция формируется и фракциями, и депутатами, которые были исключены из фракций. Остальные голосовать могут, как угодно, но формировать власть народ не дал им права.



Но еще раз повторю: четыре внефракционных депутата плюс двести двенадцать равно двести шестнадцать депутатов в коалиции. То есть, коалиции на конституционной основе не существует.



Вам не кажется, что этот момент – индивидуальное членство в коалиции – необходимо более четко прописать в Конституции?

Можно внести изменения, но они будут распространяться уже на следующий созыв, а не на депутатов, избранных по старым правилам. Сейчас избиратели чувствуют себя обманутыми: они голосовали за партии, которые формируют фракции, а теперь волеизъявление искажено. Все-таки, у нас единственным источником власти по Конституции является народ, а не отдельный депутат. А Конституционный суд, по большому счету, сузил права граждан и дал больше прав депутату. И парламентарий своим вхождением или невхождением в коалицию может провести ревизию выбора основного источника власти.



Зато теперь парламентарии перестанут быть «кнопкодавами», каждый будет самостоятельно определяться, входить ему в коалицию или нет…

Я же говорю о системе власти, источником которой является народ Украины. А вы говорите, что у депутатов должны быть какие-то дополнительные права, помимо права представлять тех людей, которые их избрали.



Это не я говорю, а текст депутатской присяги. Парламентарий присягает на верность всему украинскому народу, интересам которого он должен служить в парламенте, и, если необходимо, то и вступать или не вступать в коалицию…

Это политическая оценка - чему коалиция служит, а чему нет. А мы говорим о системе власти: она зависит от выбора людей, или не зависит?



Должна зависеть…

А получается, что власть не зависит от выбора людей, потому что любой депутат, за определенные лозунги которого проголосовали люди, может потом изменить эту власть как угодно. Сейчас ящик Пандоры открыт. Есть одна фракция Партии регионов и остальные двести двадцать депутатов. Тогда зачем говорить, что у нас пропорциональная система выборов?



Я думаю, что нужно менять принцип формирования Конституционного суда, потому что это только «первые ласточки». Я оцениваю его решение с точки зрения конституционного права, как вердикт о третьем сроке президента Кучмы. Они имеют одну и ту же природу. Наверное, нужно, чтобы политики были подальше от судей, особенно Конституционного суда. Если у нас президент, парламентское большинство и съезд судей формируют Конституционный суд, то, как минимум, двое из субъектов – президент и парламент, осуществляют политический подход в формировании суда. И они оказывают политическое давление для получения нужных решений, как в этом случае.



-- «Как политик Тимошенко действовала абсолютно правильно»



Что касается давления на Конституционный суд: на ваш взгляд, может ли Юлия Тимошенко делать заявление о подкупе судей, называть суммы взятки, не предоставляя доказательств? Насколько это правовой подход?

Я думаю, что наличие или отсутствие доказательств – это вопрос следствия. Как политик она обязана делать такие заявления, видя угрозу принятия Конституционным судом незаконного решения, давления на суд.



Почему Генеральная прокуратура сразу не отреагировала на ее заявление и только за день до решения Конституционного суда поинтересовалась, есть ли у нее факты? Поскольку действует тайна следствия, что она говорила в Генеральной прокуратуре, ни вы, ни я не знаем.



Если следствие не установит факты давления на суд, выходит, что судей оклеветали?

Если следствие будет проведено, и эта информация не подтвердится, то у судей Конституционного суда есть право обратить на это внимание, либо не обратить. Это право каждого гражданина. Но как политик Тимошенко действовала абсолютно правильно.



Я бы, например, получив такую информацию, сначала бы проверил, готовы ли люди, ее предоставившие, подтвердить это следствию, суду. И только имея какое-то юридическое и политическое продолжение этих слов, делал бы заявления. Но, судя по тому, что судьи Конституционного суда даже не отреагировали на эту тему…



Они говорят, что уже устали опровергать обвинения в свой адрес…

Устали, не устали, но если они не чувствуют за собой вины, то, наверное, будут защищать свои честь и достоинство. Но если они это «проглотили», значит, у Тимошенко действительно что-то есть. Она – не тот политик, который делает громкие, необоснованные заявления. Я уверен, что у нее есть информация, а вот что с ней будут дальше делать правоохранительные органы, мне трудно сказать. Если это обвинение будет доказано в суде, если хотя бы на одного судью давили, то это решение в политическом плане будет поставлено под сомнение, и очень серьезное.



-- «Я ни при каких условиях не пойду в нынешнюю власть»



После того, как последняя преграда – юридическая, на пути перебежчиков снята, как вы думаете, сколько «штыков» окажется в коалиции?

Мне сложно судить. Это право каждого депутата - определять свою политическую ответственность.



Вы ни при каких условиях не пойдете в нынешнюю власть?

Абсолютно.



А ваши коллеги-депутаты? Вы же общаетесь с ними в неформальной обстановке. Сколько среди них колеблющихся – десяток, два?

Это очень неохотно обсуждается в кулуарах. И, слава Богу, ко мне не приходят советоваться. Я бы им дал один совет: любая узурпация власти начинается с предательства одного человека. Сегодня они пойдут в коалицию, станут «тушками», а завтра «тушками» станет вся страна вместе с ними, с их бизнесом.



Кстати, поговаривают, что уход бютовца Андрея Портнова сильно деморализовал часть оппозиции. Так ли это?

Не комментирую.



Давайте вернемся к событиям в Высшем административном суде, где рассматривался иск кандидата в президенты Тимошенко об оспаривании результатов выборов. Вы, насколько нам известно, считали, что у Юлии Владимировне есть шанс на победу в суде. Группа Портнова доказывала обратное. Почему юристы не пришли к одному мнению?

Я не являюсь официальным юристом Юлии Тимошенко, никогда им не был и не буду. Но так как Европейская партия Украины поддержала на выборах кандидата в президенты Тимошенко, то, конечно же, мы болели за результат. И мы считаем, что результат был не такой, как он отражен в результатах голосования.



Вы считаете, что победу у Тимошенко украли?

Есть большие сомнения, как проходили эти выборы, как формировался результат. Наши активисты, которые принимали участие в избирательной кампании, а также штабы Тимошенко такой информацией располагали.



Тогда почему не доказали факты фальсификаций в судах?

Это вопрос к Портнову, а не ко мне. За это отвечал он, как человек, который сопровождал кампанию кандидата в президенты Юлии Тимошенко. Я свою работу в 2004 году сделал профессионально и честно.



-- «Юлии Владимировне просто не хватило времени, чтобы профессионально «отстроить» штаб»

Я как раз хотела об этом спросить: в 2004 года интересы Виктора Ющенко удалось отстоять в Верховном Суде. Что изменилось за пять лет в стране, в судебной системе, что процесс с участием Тимошенко превратился в фарс?

Я еще раз говорю, что я не занимался юридическим сопровождением кандидата Тимошенко. Если бы я занимался, то, поверьте, было бы решение такое, какое заслуживает украинский народ.



То есть, победа?

Естественно. Она была бы в любом случае.



У вас были идеи, как построить защиту кандидата в президенты Тимошенко в суде?

А как вы думаете, если я этим занимался два года своей жизни и больше ничем (повышает голос)? Я знаю обо всех этапах формирования фальсификаций, и тех методах работы, которые использует другой кандидат. Мы работали в 2004 году в более жестких условиях, когда вся судебная система принадлежала фактически одному человеку, а оппозиция была достаточно слабая и ресурсно, и медийно. А этот проигрыш для меня… (вздыхает).



Мне кажется, что Юлии Владимировне в связи с борьбой с кризисом просто не хватило времени, чтобы «отстроить» профессионально штаб, и, наверное, сформировать более трезвую позицию по поводу возможного результата. Все в штабе Тимошенко перед вторым туром ходили и говорили, что она уже президент. А нужно было начинать с обратного: а если она не станет президентом?



Плана «Б» не было?

Да, плана «Б» не было. И тут я бы не винил Портнова. Когда говорят, что виноват Андрей Портнов, – это неправда. Виноваты те люди, которые в штабе принимали решения.



Когда принимался Закон о выборах президента, я с парламентской трибуны орал «не наступайте на грабли» – никто не услышал. Уже тогда закладывались элементы невозможности обжалования результатов в Высшем административном суде технически, во времени. Мы проиграли борьбу и за Центральную избирательную комиссию, которая фактически подменяла в некоторых моментах закон: там у нас не было ни большинства, ни даже паритета, чтобы влиять на территориальные избирательные комиссии.



Ошибка была и в отношениях с Виктором Ющенко, потому что от него многое зависело, и он впоследствии стал партнером Виктора Януковича. Конечно, это был его выбор, но в эту нишу его вытолкнула все-таки агрессия из окружения Тимошенко. Ну, и были ошибки при формировании штабов: доведения задач, контроль, подбор людей, мотивация работы. Все это подлежит серьезному анализу, и, я думаю, что он в команде Юлии Тимошенко сейчас проводится.



-- «Сейчас настанут тяжелые времена репрессий»



Вы свои идеи по юридическому сопровождению кампании предлагали штабу БЮТ?

Нет, меня к работе не привлекали, а идеи даже не слушали. Она, повторюсь, была больше занята борьбой с кризисом. И, может быть, штаб кандидата в президенты не доработал.



Несмотря на то, что Тимошенко не приняла вашу помощь, вы согласились участвовать в объединенной оппозиции, но подписали соглашение с оговоркой. Какие у вас условия?

Я подписал соглашение о создании объединенной оппозиции с отдельным мнением, что действия оппозиции должны быть направлены на консолидацию. Если Юлия Владимировна сказала, что она – единый лидер оппозиции, то она взяла на себя ответственность перед обществом объединить оппозицию.



Почему вы не вошли в состав оппозиционного правительства: не захотели или не предлагали?

Когда мы подписывали формат объединенной оппозиции, я сказал, что в ней должны быть Яценюк, Кириленко, внепарламентские силы. Это должен быть единый фронт, на базе которого будет создано оппозиционное правительство. Это – основная причина, почему я не вошел в это правительство. Мне предлагали, но я отказался, так как считаю, что это не даст возможности оппозиции объединиться. Сейчас, конечно, настанут тяжелые времена репрессий. Но зачем до этого доводить? Нужно тренировать власть, имея единую оппозицию.



В чем принципиальные разногласия между лидерами оппозиции: Тимошенко, Кириленко, Яценюком, может быть, Ющенко? Все хотят быть лидерами?

Нет, кто-то хочет быть младшим партнером этой власти; кто-то хочет быть радикальной оппозицией и говорить, что все очень плохо; а кто-то – формировать альтернативу этой власти, которая придет ей на смену.



Тимошенко, несмотря на рейтинги, взаимные обиды нужно пригласить и Яценюка, и Кириленко за стол переговоров. Может, кто-то думает, что с Юлией Тимошенко расправятся, перестанут показывать по телевизору, и у нее упадет рейтинг? А кто-то другой поднимется? Но ради чего? Ради себя любимого политика? Речь же идет о стране, об объединении союзников, чтобы прийти во власть. Допустим, прошли выборы: какой формат коалиции будет в 2012 году? Кто с кем будет объединяться в парламенте? Вот на эти вопрос нужно будет ответить каждому: Яценюку, Тимошенко, Кириленко, Катеринчуку.



Вы так далеко заглядываете?

А как же? Это же принцип формирования власти. И сейчас уже оппозиция должна сесть и договориться между собой, либо честно сказать людям, что мы неспособны ничего сделать, а эта власть будет надолго.



А что вы конкретно делаете в оппозиции? За вами закреплен какой-то фронт работы, или вы действуете в одиночку?

Во-первых, наша партия будет принимать участие в решении общенациональных проблем: по бюджету, по судебной реформе. Во-вторых, в рамках фракции «Наша Украина — Народная самооборона» мы определили приоритетность тех законопроектов, которые нами наработаны: прежде всего, это Налоговый кодекс, судебная реформа. И вот над этими вопросами мы работаем. Ну, и самый главный вопрос на данное время – это постановление о подаче заявки в Европейский суд от имени Украины. Мы даже блокировали трибуну, требуя поставить этот вопрос в порядок дня. Но, к сожалению, оно не набрало нужного количества голосов, чтобы попасть в повестку дня.



Вы с Тимошенко предварительно обсуждали этот вопрос?

Нет, это было инициатива Европейской партии Украины, которая была поддержана всеми входящими в НУНС партиями. Мы предлагаем свои рецепты, что нужно делать. Иногда к нам прислушиваются, иногда нет. Но думаю, что дальше к нам будут все чаще прислушиваться, потому что мы достаточно долго работали в оппозиции. Однако оппозиция 2002 года и оппозиция 2010 года – это разные оппозиции.



Нам нужно понять, что уже немного изменились люди, экономическая ситуация, и мы не можем больше быть врагами по отношению к действиям власти по улучшению уровня жизни граждан. Но мы должны точно понимать, что конституционные права наших граждан — это прежде всего. Мы будем ограничивать действия власти по наступлению на гражданские права граждан, как то отмена возможности киевлян избирать мэра.



Так можно и парламентские выборы отменить под каким-нибудь предлогом…

Я думаю, что Конституционный суд еще найдет аргументы для их отмены.



А отмена политреформы возможна?

Думаю, и это актуальный вопрос. Когда Конституционный суд прогнулся до уровня излома, дальше уже будет вопрос техники, как прикрыть узурпацию власти решениями этого Конституционного суда.



-- «Кириленко, Яценюк и Тимошенко должны объединиться»



Как оппозиционный политик, где вы видите свое политическое будущее? С Блоком Юлии Тимошенко или с кем-то еще?

Позиция Европейской партии Украины заключается в том, что Кириленко, Яценюк и Тимошенко должны объединиться. И вот как только они согласуют свои действия, мы будем их партнерами. Именно над этим мы сейчас работаем.



А в кулуарах говорят, что вы собираетесь идти на выборы единой командой с Сергеем Тигипко. Это правда?

Мы беседовали с ним между первым и вторым туром выборов, вкратце обсуждали некоторые моменты проведения местных выборов, которые были потом отменены. Больше на эту темы мы с ним не говорили.



Вы разделяете его экономическую программу, стремление осуществить реформы, в том числе налоговую?

Он спросил, а я изложил ему свое видение судебной реформы и наш вариант Налогового кодекса. Он с ним ознакомлен достаточно серьезно, и мы говорили предметно. Вопрос в том, хватит ли ему политической воли в тех условиях, в которых он находится в Кабмине, это реализовать. Там есть такие моменты, которые не стыкуются с идеологией коалиции «Стабилизации и реформ». Стабилизация — это же отсутствие реформ. Поэтому, я думаю, что реформ в этом году не будет. Вся его работа в этом направлении будет погашена.



Вы обсуждали худший вариант, когда Тигипко не дают реализовать реформы, и он уходит?

Не обсуждали.



В чем может состоять ваше сотрудничество на местных выборах? Есть ли какие-то предметные договоренности?

Мы вкратце говорили о заинтересованности с его представителями провести совместные выборы в местные советы, но не пришли к практическому формированию совместных команд. Я думаю, что это преждевременно: он сейчас находится при власти, а мы – в оппозиции. И тут есть много моментов, которые нужно решать. На сегодняшний день трудно сказать, в какой форме мог бы быть такой союз.



То есть пока Тигипко во власти, вы не можете вместе с ним участвовать в местных выборах? А если он станет оппозиционером, то все может быть?

Я думаю, что мы не можем объединиться вообще. Решение нашей партии – идти самостоятельно на выборы в местные советы. К этому мы и готовимся. В девяти регионах Украины мы самостоятельно преодолеем 3-процентный барьер. По поводу местных выборов консультации ведутся и с БЮТ, и с другими партиями, в том числе с Тигипко. Еще раз повторю, что его вхождение во власть для нас было полным сюрпризом. И правильность или неправильность этого его шага, думаю, покажет время.



Вы говорили о девяти регионах, в которых вы собираетесь принимать участие в местных выборах. Входит ли туда Киев?

Да.



Будет ли у вас свой кандидат в мэры?

Да.



Это будете вы?

Возможно.



Николай Дмитриевич, как вы считаете, на местных выборах произойдет возврат к мажоритарной системе?

Да.



Велик риск того, что олигархи просто будут скупать целые округа…

Они и до этого скупали, и сейчас будут. Но если появятся хотя бы проблески прихода в эту олигархическую систему людей, более-менее ориентированных на избирателей, будет шанс на эффективность.