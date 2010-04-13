Кампания по реабилитации Сталина в Украине

14 квітня у прес-центрі медіа-холдингу «Главред-медіа» відбулася прес-конференція на тему: «Кому вигідна кампанія реабілітації Сталіна в Україні?».

У прес-конференції взяли участь:

- екс-директор архіву Служби безпеки України, історик Володимир В’ятрович,

- член ЦК КПУ, історик Сергій Гмиря.

Між істориками відбулася надзвичайно емоційна дискусія, під час якої вони висловили свої думки щодо ідеї встановлення пам’ятника Йосифу Сталіну в Запоріжжі та наслідків, які це може мати для України.

Сергій Гмиря, історик, член ЦК КПУ:

Я отвечу коротко. Ни о какой реабилитации Сталина в Украине не может быть и речи, потому что ему никто не вынес приговор. Поэтому нельзя говорить о реабилитации Сталина – можно только об оценке его обществом. И эта оценка вряд ли может быть однозначной. Он сделал много хорошего.

При Сталине Украина вошла в десятку самых развитых стран мира. Была полностью ликвидирована неграмотность. Мы выиграли самую великую из всех войн. Украина стала основателем Организации Объединенных Наций. Этот список можно перечислять.

Но было и много плохого, при чем такого плохого, что граничило с грубейшими нарушениями закона. И это тоже нельзя отрицать.

Сталин – настолько великая фигура, что он не может быть однозначным. Поэтому лучше всего, я считаю, не восхвалять Сталина, не проклинать его. Нужно понять его в контексте того времени, в котором он жил. Вот это самое главное.

Володимир В’ятрович, історик, екс-директор архіву СБУ:

Мій колега перечислив цілий ряд позитивних моментів Йосифа Сталіна. Я продовжу дещо по-інакшому.

Він зробив свою державу однією з найпотужніших в Європі і світі. Він позбавив державу безробіття. Він збудував сотню автобанів, які до цих пір використовують. Але звати його Адольф Гітлер.

З аналогічними підходами необхідно говорити і про Йосифа Сталіна. Справа в тому, що ті суспільства, які пройшли через тоталітарні режими, довго після цього лікуються. Німеччина пройшла тривалий процес денацифікації після 12 років панування нацистського режиму. Східна Європа проходила тривалий процес декомунізації після 50 років існування комуністичного режиму.

В Україні декомунізація як така, подолання цього тоталітарного минулого, тривала лише кілька років. Зараз за останні два місяці із зміною політичної влади в країні ці процеси різко згорнулися. Як перший очевидний наслідок згортання процесів подолання тоталітарного минулого, ми маємо ініціативи з приводу спорудження пам’ятника Йосифу Сталіну. Треба зрозуміти, що ці процеси невід’ємні один від одного.

Якщо ми не відмежуємося від тоталітарного минулого, якщо ми, не юридично, а бодай морально, його не засудимо і не залишимо ці всі злочини і зло в минулому, воно буде тягнутися за нами в майбутньому. І ми будемо мати таку ситуацію, коли навіть представники теперішньої влади, офіційної влади, віце-прем’єр з гуманітарних питань не вбачає нічого поганого в тому, що в обласному центрі будуть споруджувати пам’ятник Йосифу Сталіну. Як на мене, це скандально і брутально. Тому що завтра це може викликати таку ситуацію, коли в іншому обласному центрі хтось захоче поставити пам’ятник Адольфу Гітлеру чи Пол Поту, чи іншим людям, які однозначно увійшли в історію як злочинці світового масштабу.

Сергій Гмиря:

Я не буду говорить о проведенной Вами параллели между Сталиным и Гитлером. Это цинизм. Поскольку Сталин, и никто этого не сможет отрицать, один из главных организаторов победы над гитлеризмом.

Такой вопрос. Вот Вы говорите про борьбу с тоталитарным прошлым. Я честно говорю, я беру на себя ответственность за то, что делал Сталин, за хорошее и за плохое. Что я под этим понимаю? Я собираюсь брать хорошее и отбросить плохое. Я – наследник Сталина. Но, как ни странно, и Вы наследник Сталина! Вы превзошли Сталина!

Сергій Гмиря:

Что учинила Ваша власть, которую Вы защищали, во время, так называемого, суда над Сталиным? Было представлено обвинительное заключение, с которым не был знаком прокурор. Это факт.

Володимир В’ятрович:

Це – не факт!

Сергій Гмиря:

Прокурор заявляла, что она не была знакома с обвинительным заключением. Вы имели к этому отношение?

Володимир В’ятрович:

Я був одним із експертів. Я, як архівний експерт, подавав матеріали. Жоден прокурор не заявляв, що він не знайомий зі звинувачувальним актом. Більш того, матеріали цього суду були максимально публічними. Ще в листопаді була зроблена спеціальна виставка, де були оприлюднені всі матеріали, які готувалися для передачі в суд. В кінці 2009 року ці матеріали були передані в суд. 13-14 січня відбулося слухання, за яким суд виніс рішення. Рішення, яке абсолютно перебувало і перебуває в правовому полі України. Рішення, яке констатувало факт злочину. Рішення, яке дало йому юридичну оцінку, як злочину геноциду. Рішення, яке назвало виконавців та механізми цього злочину. Рішення засвідчило, що так як виконавці злочину на даний момент мертві, вони, очевидно, покарані не будуть.

Сергій Гмиря:

Вот я об этом же как раз и говорю. Возможно, центральные украинские каналы сделали фальсификацию, когда они показывали, как прокурор выходит из зала суда, заявляя, что она должна ознакомиться с обвинительным заключением. Вы подтверждаете то, что я сказал. Суд не рассматривал дело по существу. Суд на предварительном заседание по процессуальным вопросам выносит решение: подсудимых судит нельзя – они мертвы. Вроде бы совершенно правильное решение. Но это было решение без рассмотрения вопроса, без адвокатов. Этим решением он подменяет договор. А Вы на этом основании заявляете, что Сталин и другие деятели Советского государства осуждены. Где в цивилизованном мире можно осудить кого-то по процедурным вопросам? Осудить можно только судебным приговором. А судебного приговора не было и быть не могло, так как суд принял решение не рассматривать по существу вопрос и не выносить приговор.

- Які ще є ознаки повернення режиму Сталіна зараз в Україну, окрім спорудження пам’ятника?

Володимир В’ятрович:

9 травня в Херсоні, в обласному центрі, згідно з рішенням місцевої влади будуть вивішені червоні прапори неіснуючої держави. По Вашому, як би виглядало, якби, наприклад, 1 вересня, до річниці 39-го року, в Німеччині розвісили так само червоні прапори, тільки зі свастикою?

Сергій Гмиря:

По памятнику Сталина. Об установке этого памятника попросили ветераны в Запорожье. Я уважаю их мнение, они мудрее нас. Но если бы я ставил памятник Сталину, то я поставил бы его в двух городах – во Львове и Ужгороде. И написал бы там: «Объединителю Украины». Никто не может этого отрицать.

Националисты при Петлюре Украину продали. Это факт. Если Вы станете отрицать, что Галиция отошла Польше, то это Ваше дело. Если Вы против воссоединения Украины с Галицией, - это Ваше дело. Если Вы не считаете галичан украинцами. Сейчас эта тема обсуждается. Я считаю, что это воссоединение было положительным. Я считаю, что воссоединение с Закарпатьем впервые за тысячу лет – это восстановление Украины в ее этнических границах. И в этом заслуга Сталина.

Что касается красного знамени. Я не знаю, считается ли признаком демократии определять, кто какие знамена должен вывешивать. Я так не думаю. Под этим знаменем те, кому мы с вами обязаны жизнью, завоевывали победу. И когда Вы пытаетесь сравнивать его со свастикой, это уже не просто цинизм.

- Чи не вважаєте Ви, що це питання пам’ятника має обговорюватися на рівні держави?

Сергій Гмиря:

Нет, я не считаю. Это право местной громады, к которой я не принадлежу и не могу вмешиваться в ее дела. Если ветераны Запорожья этого захотели, это их право. Если для этого существуют законные причины, то в этом должны разбираться не историки, а юристы. Я не знаю, сколько ветеранов это инициировали – я не член запорожской громады.

- Питання до пана Володимира. Якщо пам’ятник буде встановлено, то як ми виглядатимемо в очах держав-сусідів, в очах Європи?

Володимир В’ятрович:

Якщо коротко, то ганебно. Якщо коротко, то ми виглядатимемо, як народ, який не має своєї національної пам’яті, як народ, який возвеличує власних катів, як народ, який вже не здивує Європу нічим. Зважаючи на те, скільки української крові на руках у Йосифа Сталіна.

Якщо не буде громадського заперечення самій ідеї цього, не буде тиску на владу, то я не здивуюся, якщо нинішня влада поставить в Україні пам’ятник Адольфу Гітлеру.

Сергій Гмиря:

Мне не совсем понятен вопрос. Почему для жителей Запорожья, или для жителей Одессы, мнение заграницы об установлении памятника должно быть более важным, чем мнение жителей этих городов? Я не сталинист, я всегда это подчеркиваю. И никогда не буду антисталинистом. Это право людей. И Европа тут не при чем. Более того, соседнее село не при чем, если жители Запорожья этого захотят.

- Чому саме зараз почали так активно обговорювати постать Сталіна? Чому саме зараз виникла ініціатива поставити пам’ятник?

Сергій Гмиря:

Потому что Европу потрясает кризис. Потому что капитализм показал свою полную экономическую несостоятельность. Потому что далеко не вопрос выберется ли он из этого кризиса. В этих условиях тем же европейским парламентариям, за которых проголосовала ничтожно малая часть населения своими ногами, не придя на выборы, им нужно найти «козла отпущения». Так, кстати, и Сталин делал, это я признаю. То есть они используют худшее из того, что делал Сталин. Но они же построить не могут. Они не могут преодолеть кризис. В этом проблема.

Володимир В’ятрович:

Призупинення проектів національної пам’яті, призупинення відмежування від тоталітарного минулого в теперішній українській ситуації, на жаль, обертається реабілітацією та возвеличенням тих, хто були злочинцями проти українського народу. Якщо суспільство не усвідомить раз і назавжди, що цю трагічну історію з її злочинцями треба залишити в минулому, витягатиме цих злочинців на п’єдистали героїв, то Україна буде приречена на те, що вона не буде розвиватися.

Мені дещо дивно слухати свого колегу, який говорить про загниваючу Європу і, напевно, про процвітаючу зараз комуністичну Україну. Тобото це дуже далеко від правди. І кожен з нас це може бачити. Дуже дивно, коли нас закликають взагалі не орієнтуватися на думку наших сусідів, а ми самі маємо право визначати кого хочемо. Тоді поясніть мені чому така бурхлива реакція на визнання Героєм України Степана Бандери і на його несприйняття Росією?

Сергій Гмиря:

Во-первых, я не говорил о загнивающей Европе. Я говорил о Европе, которую потрясает кризис. И я не говорил о коммунистической Украине – Украина сегодня олигархическая. Коммунистический Китай, он достаточно успешно развивается и дает 10% прироста.

Во-вторых, относительно Бандеры. Бандеру больше любят за пределами Украины – в диаспоре. Давайте проведем референдум. Ну, будет 20% за признание его героем. В основном это будет на западе страны.

У меня есть вопрос в связи с тоталитаризмом. Как Вы считаете, факт фальсификации истории является ли умышленной фальсификацией истории и является ли проявлением тоталитаризма? Вы имели отношение к выставке по голодомору, где были сфальсифицированные фотоматериалы?

Володимир В’ятрович:

Дуже дякую за гарне питання! Йдеться про два стенди в інформаційно-довідковому залі міста Севастополя з ініціативи місцевих співробітників. На цих стендах були використані фотографії, які не мають відношення до голодомору. Ці стенди не мають ніякого відношення до виставки, яку підготувала Служба безпеки України, а також не мають ніякого відношення до архіву. Кого дуже глибоко цікавить ця проблема, прошу почитати мою статтю на сайті «Української правди», яка називається «Росія відкрила музей голодомору в Севастополі». Чому така назва? Тому що два стенди, які були елементом інтер’єру за день, завдяки російському телебаченню і проросійському телебаченню в Україні стали виставкою, на наступний день вони навіть стали називатися музеєм голодомору в Севастополі.

На виставці були розміщені фотоматеріали, де є фотографії інженера Вінербергера і Миколи Боканя. Всі ці фотографії мають безпосереднє відношення до голодомору. Жодна з цих фотографій, а їх близько 20, не є фотографіями, що не відносяться до теми. Прошу подивитися виставку, яку підготувала СБУ, яка називається «Розсекречена пам’ять». Там немає фотографій, про які Ви говорите. Там виключно фотографії України 32-33-го рр.

- Питання до пана В’ятровича. З’явилася інформація про те, що архіви СБУ закриваються, тобто вони вже не будуть для широкого загалу. Чи дійсно це відбувається? Що може бути наслідком таких кроків? Друге питання: чи вдасться на рівні суду відмінити присвоєння Бандері звання Героя?

Володимир В’ятрович:

Зараз відбуваються зворотні процеси щодо того, що було в останні роки. Тобто справді спостерігаються процеси закриття архівів, обмеження доступу науковців до справ, які були розсекречені. Я знаю кілька випадків, коли до мене особисто люди зверталися і, очевидно, зверталися до керівництва служби щодо того, що матеріали, з якими вони працювали кілька тижнів тому вже на сьогодні не видаються. Як на мене, це одна з ознак повороту в тоталітарний бік, коли тоталітарна влада вирішує, яку правду і скільки правди давати людям. Це одна з ознак, як і пам’ятник Сталіну, як і червоні прапори на свято перемоги, це ознака різкого звороту в відкритті пам’яті.

Якщо ми говоримо про демократичне суспільство, якщо ми маємо обов’язок дати цьому суспільству можливість самостійно розібратися з цією історією. Чим ми й займалися, відкриваючи наші архіви. Якщо там є якась інформація, яка розповідає про Бандеру з одного і з другого боку, про Сталіна з одного і другого боку, то чому ми не маємо права дати людям самим прочитати ці документи? Чому ці архіви закриваются? Чому відбувається цей зворотній процес?

Щодо другого питання. На даному етапі очевидно, що визнання Бандери Указом Президента стало лише юридичним підтвердженням того, що давно було зрозуміло для тих людей, які безпосередньо знали про Бандеру та бандерівський рух на тих територіях, де діяли бандерівці, де вони мали б творити свої «численні злочини проти місцевого населення». Натомість десятки років за часи радянської влади це населення співало пісні, таємно розказувало історії, анекдоти і вважали бандерівців героями, не чекаючи рішень центральної влади. Вони ставили пам’ятники, насипали могили.

На тій території України знали лише з радянських фальсифікованих підручників, постать Бандери не сприймається. Але це питання часу, щоб донести інформацію людям, щоб вони спокійно тихо розібралися.

Тепер говорячи про юридичний аспект, ми маємо якусь трагікомедію. З аналогічним позовом, який стосувався Романа Шухевича, пан Оленцевич звертався кілька років тому до суду і отримав негативну відповідь. Тоді не задовільнили його позов. Тепер він звернувся до того ж суду з аналогічним позовом і отримав позитивну відповідь. Тобти ми бачимо якусь неймовірну непослідовність суду.

Я вважаю, що взагалі переглядати такі Укази Президента є дуже небезпечним прецедентом, який може призвести до перегляду дуже багатьох рішень в державі, зокрема щодо призначення героями України. Очевидно, це не потрібно зараз державі, особливо якщо ми говоримо про необхідність об’єднання цієї держави.