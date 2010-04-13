Один день из жизни ВР: «бабочка», «узурпаторы» и тень «Гапона»

13 апреля 2010, 16:46

Свободу слова предложили обменять на налоги и таможню. Бютовцы в раздумьях.

Во вторник после недельного перерыва депутаты собрались в сессионном зале, чтобы обменяться впечатлениями и, наконец-то, трудоустроить некоторых своих коллег в комитетах, где вакантные места появились в результате перехода части «регионалов» в исполнительную власть. Переизбыток улыбок на лицах «регионалов» отзывался недостатком оптимизма у оппозиционеров. У последних, как показал блиц-опрос, за душой пока что мало деятельных альтернатив новой власти. «Надо время, чтобы придумать план спасения страны», – говорили одни бютовцы. «Блокирование трибуны неэффективно, так как на этот случай у «регионалов» есть железная отмазка – они мешают нам рассмотреть бюджет. Поэтому надо выждать», – нервно подхватывали другие. А третьи «переводили стрелки» на народ: «Пусть общество проявит себя. А так, что мы можем?». Поскольку коалицию «Стабильность и реформы» во вторник пополнил еще один депутат-бютовец Владимир Иваненко (группа Губского), общественность не на шутку мучил вопрос, кто следующий готов «не словом, а делом» всадить «нож» в спину оппозиции. «Пусть идут, хорошая возможность «вычистить» таких предателей, которые больше не смогут вредить» – такой общий вывод можно сделать из разрозненных комментариев и заявлений. Ясно и то, что перебежки носят бессистемный характер, и заявления «тушки» несут не в секретариат фракции, а сразу спикеру. Поэтому установить точное количество перебежчиков в БЮТ не представляется возможным. Пока. Но, судя по настроениям, там очень рассчитывают, что по поводу Василия Онопенко – главы Верховного Суда, удастся договориться. И УСДП (возглавляет зять Онопенко – Евгений Корнийчук) останется в составе БЮТ. О лидере объединенной оппозиции – Юлии Тимошенко, «бело-сердечные» отзываются в самых лестных эпитетах. По словам очевидцев, Тимошенко не признает факт сокрушительного поражения на президентских выборах, а в ее лагере, как мантру, повторяют слова Немцова, что отставание в кризис в 3% – это отменный результат! От нравственных мук и терзаний по поводу ухода Портнова их спасает осознание того, что в блоке остались не менее выдающиеся юристы: Власенко, Швец, Мищенко и другие. В целом, призрак победы, которая могла наступить, но не наступила из-за вмешательства Ющенко и двух ошибок народа (в 2004 и в 2010 годах), по-прежнему терзает оппозицию. Именно Ющенко фактически подыграл Януковичу, в результате чего БЮТ и НУНС надолго утратили почву под ногами. В этом качестве она пребывает и доныне. О чем свидетельствует спор, заключенный в определении: должна быть оппозиция единой или объединенной. Справедливости ради надо сказать, что в НУНС «карканье» пессимистов слышалось реже. Казалось даже, что фракция чувствует небывалый прилив сил вследствие своей независимости как от БЮТ, так и от Партии регионов. Хотя, судя по риторическому вопросу Андрея Парубия, «почему голосов за законопроекты коалиции больше, чем официальное количество «тушек»», там тоже не до конца знают своих «героев» в лицо. И тоже, как и БЮТ, недолюбливают Яценюка, «летящей походкой» перемещающегося в кулуарах, не оставляя шансов его догнать ради комментария. Конкуренты из оппозиции награждают его нелестными эпитетами, в лучшем случае – «бабочка», в худшем – поп Гапон, намекая на его тесное сотрудничество с властью (а не на финал, Боже упаси). Ключевой вопрос вторника – устроить своих «людей» в комитеты в качестве залога их благодарности на будущих выборах – решился быстро и мирно. «Регионалы» укомплектовали своими людьми сверху до низу аппарат Верховной Рады: – «регионал» Григорий Калетник возглавил Комитет по вопросам аграрной политики и земельных отношений (экс-руководитель – Николай Присяжнюк); – Александр Пеклушенко стал председателем Комитета по вопросам финансов и банковской деятельности (экс-руководитель – Николай Азаров); – Петр Мельник – замглавой Комитета по вопросам бюджета (вместо Пеклушенко); – Юрий Воропаев – замглавы комитета по вопросам экономической политики; – Владимир Олийнык – первым заместителем главы Комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности; – Максим Луцкий – первым заместителем главы Комитета по вопросам науки и образования; – Алексей Кунченко – заместителем главы Комитета по вопросам ТЭК. Оппозиция гнула в одну сторону: Партия регионов сама в Регламенте установила права оппозиции, а теперь сама же их нарушает. Мы в 2007 году отдали им все, что просили, даже «кресло» первого вице-спикера, любят проводить параллели «помаранчевые». Но «регионалы» тихой сапой (в кулуарах их в шутку называют «узурпаторами») продолжили формирование кадрового корпуса ВР. А оппозиционерам предложили на выбор: или свобода слова (Комитет, вакантный после ухода Анны Герман), или Комитет по налогам и таможне. И напрасно бютовец Сергей Мищенко взывал к библейской справедливости и совести «регионалов», не отдающих комитеты: «Кесарю – кесарево». На этой возвышенной ноте парламентарии во вторник разошлись на обед.
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